Подводное плавание для многих людей становится не просто разновидностью активного времяпровождения, а настоящим увлечением, которое только крепнет при каждом последующем погружении.
При этом для тех, кто только решил попробовать дайвинг, особое значение имеют первые шаги, поэтому мы акцентируем внимание на обучении и качественном инструктаже, чтобы вы были уверены в безопасности своего погружения. У Вас будет персональный инструктор, который все покажет и расскажет.
Вас ожидает:
- Погружение будет проходить до глубины 12 метров на 30 — 40 минут, это именно то комфортное время, за которое Вы сможете насладиться своим путешествием в подводный мир.
- Погружаться мы будем в необычном месте. Вы увидите настоящий подводный музей из затерянных предметов! А также познакомитесь с морскими жителями: разноцветными рыбками и крабами.
- После — каждому выдается сертификат.
Внимание!
Для подтверждения заказа вам нужно внести предоплату на сайте, остальную часть организатору.