Вместе с нами вы побываете там, где оказывались немногие! После инструктажа с персональным...

5
9 отзывов
Вместе с нами вы побываете там, где оказывались немногие! После инструктажа с персональным инструктором вы погрузитесь на глубину до 12 метров и осмотрите необычный подводный музей затерянных на дне предметов.
Дайвинг на Утриш
Дайвинг на Утриш
Дайвинг на Утриш
Дайвинг на Утриш
Дайвинг на Утриш
Дайвинг на Утриш

Что вы увидите 🤩

  • Подводный музей
  • Рыбки
  • Утриш заповедная зона
Подводное плавание для многих людей становится не просто разновидностью активного времяпровождения, а настоящим увлечением, которое только крепнет при каждом последующем погружении.
При этом для тех, кто только решил попробовать дайвинг, особое значение имеют первые шаги, поэтому мы акцентируем внимание на обучении и качественном инструктаже, чтобы вы были уверены в безопасности своего погружения. У Вас будет персональный инструктор, который все покажет и расскажет.

Вас ожидает:

  • Погружение будет проходить до глубины 12 метров на 30 — 40 минут, это именно то комфортное время, за которое Вы сможете насладиться своим путешествием в подводный мир.
  • Погружаться мы будем в необычном месте. Вы увидите настоящий подводный музей из затерянных предметов! А также познакомитесь с морскими жителями: разноцветными рыбками и крабами.
  • После — каждому выдается сертификат.
Внимание!
Для подтверждения заказа вам нужно внести предоплату на сайте, остальную часть организатору.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человекДля группы 1-5 человек
Дайвинг
2 400 ₽
Сопровождение (без погружения)
500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Обучение
  • Инструктаж
  • Погружение
  • Персональный инструктор
  • Сертификат
Что не входит
  • Фотофиксация - 500 рублей
Где начинаем и завершаем
Начало: Отели
Завершение: Большой Утриш
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 8:50 и 14:20 (точное время зависит от вашей остановки)
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 8:50 и 14:20 (точное время зависит от вашей остановки)

Александр Н.
Александр Н.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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