Подводное плавание для многих людей становится не просто разновидностью активного времяпровождения, а настоящим увлечением, которое только крепнет при каждом последующем погружении.

При этом для тех, кто только решил попробовать дайвинг, особое значение имеют первые шаги, поэтому мы акцентируем внимание на обучении и качественном инструктаже, чтобы вы были уверены в безопасности своего погружения. У Вас будет персональный инструктор, который все покажет и расскажет.

Вас ожидает:

Погружение будет проходить до глубины 12 метров на 30 — 40 минут, это именно то комфортное время, за которое Вы сможете насладиться своим путешествием в подводный мир.

Погружаться мы будем в необычном месте. Вы увидите настоящий подводный музей из затерянных предметов! А также познакомитесь с морскими жителями: разноцветными рыбками и крабами.

После — каждому выдается сертификат.

Внимание!

Для подтверждения заказа вам нужно внести предоплату на сайте, остальную часть организатору.