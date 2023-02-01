Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию

В данном туре мы побываем в необычных местах горной Северной Осетии, куда обычно не возят туристов

5
3 отзыва
Программа по дням
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В данном туре мы побываем в необычных местах горной Северной Осетии, куда обычно не возят туристов.

Путешествие совершим на джипах уютной группой до 8 человек, а в стоимость тура уже включено питание «все включено». Эту поездку Вы запомните надолго, Вас ждут невероятные впечатления! Тур проводится от 2-х человек.
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Башня Черчесовых
Башня Черчесовых
Расположена на огромном скальном выступе и имела семь ярусов. Возможно, была самой высокой башней Осетии. Мощная крепость стояла на страже всего ущелья
Нузальская часовня
Нузальская часовня
Памятник истории и архитектуры федерального значения в осетинском селении Нузал, расположенном в небольшой горной котловине на высоте 1160 м над уровнем моря
Отдых в уютной компании
Отдых в уютной компании
Нас ждут замечательные ужины с мангала, приятная атмосфера в обществе других туристов и вечера у костра с интересными легендами о древних Осетинах

Программа тура по дням

1 день

Заезд / Расселение

Трансфер с Аэропорта/ЖД вокзала.

Водитель внедорожника встретит Вас в Аэропорту или /ЖД вокзале г. Владикавказ.

Сразу от места Вашего прибытия Вы отправитесь в уютный ресторан "Премьер" в г. Владикавказ где пообедаете и немного передохнете после утомительной дороги.

Набравшись сил, Вы отправитесь в Куртатинское ущелье в с. Фиагдон (время следования 50 минут), далее заселение в горный коттедж и отдых.

Вечером Вас ждет прекрасный ужин с мангала и приятная атмосфера в обществе других туристов и организаторов Вашего пребывания.

Вы сможете получить всю интересующую Вас информацию относительно пребывания, а у костра услышите разные интересные горные истории и легенды (алкогольные напитки включены).

2 день

Джип тур по горной Осетии

Утром, после завтрака (09:00), мы загружаемся в горные внедорожники и отправляемся в путь!

За рулем каждого джипа профессиональный водитель – экспедитор/экскурсовод, в транспортном средстве от 2-х до 4-х человек.

В первой половине дня мы будем изучать Куртатинское ущелье, к посещению:

  • Водопад кольцо,
  • Наскальная крепость Дзивгис,
  • Тропа чудес,
  • Кадаргаванский каньон,
  • Чашечный камень в с. Лац,
  • высокогорное селение Цимити,
  • Аланский Успенский Мужской монастырь,
  • Высокогорное святилище Мады Майрам.

В 13:00 состоится обед в ресторане "Солнечная долина".

После обеда, передохнув, мы снова отправимся путешествовать по горной части Северной Осетии, вас ждет переезд в соседнее Гизельдонское ущелье, к посещению:

  • Арт объект "Меч Акинак",
  • Мидаграбинский водопад (пеший подъем около 1 км.),
  • Арт объект Осетинская буква "А",
  • Знаменитые качели парящие в воздухе у подножия горы "КариуХох",
  • Осетинская долина Фараонов "Даргавский некрополь" (посещение музея под открытым небом).

Здесь будет кофе-брейк!

Далее мы отправимся в еще одно ущелье – Геналдонское, печально прославившееся сходом ледника "Колка", Вы посетите предполагаемое место гибели съемочной группы Сергея Бодрова, и воочию увидите страшные последствия схода ледника.

Дело близится к вечеру и мы отправимся с Вами в коттедж, где гостеприимный хозяин уже "колдует возле мангала", нас ждет замечательный ужин в кругу уже знакомых людей и вечер у костра с интересными легендами о древних Осетинах (алкоголь включен в программу).

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3 день

Продолжение джип-тура

Утром, после завтрака (09:00), мы загружаемся в горные внедорожники и отправляемся в путь!

За рулем каждого джипа Профессиональный водитель – экспедитор/экскурсовод, в транспортном средстве от 2-х до 4-х человек.

Мы отправимся в Алагирское ущелье (Военно-Осетинская дорога), к посещению: 40 тонный монумент Ныхас Уастырджи, самая большая наскальная конная статуя, заедем в загадочную часовню в селении Нузал, далее переместимся в Мамисонское ущелье и по старой дороге поднимемся к руинам с. Клят, где к нашему обзору откроется прекрасный вид всего ущелья.

Мы посетим древний башенный комплекс с. Лисри, башню фамилии Боциевых, продегустируем все источники которыми славится Мамисонское ущелье, доедем до с. Згид и увидим место где в скором будущем будет красоваться новый горнолыжный курорт "Мамисон".

На обратном пути заедем в местный ресторанчик и отведаем национальное блюдо Северной Осетии, Лывжа (ориентировочное время прибытия 13:00).

После обеда, набравшись сил, мы продолжим наше путешествие и посетим Цейское ущелье, поднимемся на канатной дороге на высоту более 2500 м. н.у. м. и вдоволь насладимся красотой"Сказского ледника", который нависает с вершин гор ущелья.

Мы посетим святилище "Реком", где Вы познакомитесь с самым древним святилищем Северной Осетии и узнаете о его истории и значении для каждого Осетина.

После нас ждет невероятный маршрут в Унальскую котловину – 13 км. горной дороги у подножия горы "КариуХох", это самое загадочное место в Осетии.

Здесь нет туристических маршрутов и Вы увидите то что скрыто от глаз туристов:

  • Руины семи ярусной башни Черчесовых,
  • Высокогорная башня Хестановых,
  • с. Дагом и место, где вершился суд, а так же место, где совершалась казнь.

Главной достопримечательностью данных мест – это высокогорная наскальная Урсдонская крепость, невероятное сооружение, которое так и не смог захватить ни один вражеский воин средневековья (совершим подъем – около 600 м. в верх в гору).

После такого насыщенного дня, мы совершим заезд в с. Бирагзанг, где у Вас будет ровно час, для того что бы вдоволь насладиться купанием в горячих источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.

Едем в коттедж, где гостеприимный хозяин продолжает “колдовать возле мангала”, нас снова ждет замечательный ужин в кругу уже почти родных людей и вечер у костра с интересными легендами и байками о древних Осетинах (алкоголь включен в программу).

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4 день

Выезд

Вот и подошло к концу Ваше знакомство с Северной Осетией, в 12:00 Мы двигаемся в г. Владикавказ и отвезем всех к месту отбытия.

По запросу можем заехать за сувенирной или другой продукцией по надобности!

На этом Наша компания прощается с Вами, ждем Вас в других не менее увлекательных турах!

Проживание

Тур предусматривает проживание в Коттедже в с. Фиагдон, одно/двух/трех местное размещение.

Стоимость зависит от размещения:

РазмещениеКатегорияTwinDoubleSinglTripleDBL+CH
КоттеджСтандарт42,65042,65042,650127,950127,950
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Коттедж

3 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в Коттедже с. Фиагдон по программе тура
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами - экспедиторами на Внедорожниках
  • Питание: завтраки в Коттедже + обеды по программе тура + ужины в Коттедже
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до Коттеджа и обратно по окончании тура
  • Оплата за посещение Термальных источников в с. Бирагзанг (1 час)
  • Оплата за подъемник на канатно кресельной дороге в с. Цей
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
Что не входит
  • Авиа- ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты не включенные в программу тура
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

В нашем туре предоставляется авто премиум класса моделей Toyota Prado, Cadillac XT5, Chevrolet Trailblazer, Toyota Land Cruiser. В автомобиле есть кондиционер, печка и все необходимое для горных поездок, включая разборный столик, стулья, газовый примус, чай, кофе, переносной мангал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
1 фев 2023
Новогодняя поездка в Осетию безумно понравилась! Природа невероятная, еда вкусная, атмосфера доброжелательная! Я благодарю организаторов за очень интересную и насыщенную программу, все было продумано до мелочей. Почувствовала себя не просто туристом, а гостем в дружной семье, куда хочется вернуться снова!
А
7 янв 2023
Все было отлично. Встретили хорошо, гостеприимно.
Обстановка как к родственникам в гости приехали😀
С
12 ноя 2022
Организаторы были просто на высоте! Очень внимательные и на всех этапах. Потрясающие гиды, трансфер, питание! Форель на углях - вообще пушка-бомба!!! Так же понравилось гибкость в корректировке маршрута, по нашему пожеланию и интересам! Очень круто! Спасибо большое за прекрасный отдых!

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