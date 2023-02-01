Трансфер с Аэропорта/ЖД вокзала.
Водитель внедорожника встретит Вас в Аэропорту или /ЖД вокзале г. Владикавказ.
Сразу от места Вашего прибытия Вы отправитесь в уютный ресторан "Премьер" в г. Владикавказ где пообедаете и немного передохнете после утомительной дороги.
Набравшись сил, Вы отправитесь в Куртатинское ущелье в с. Фиагдон (время следования 50 минут), далее заселение в горный коттедж и отдых.
Вечером Вас ждет прекрасный ужин с мангала и приятная атмосфера в обществе других туристов и организаторов Вашего пребывания.
Вы сможете получить всю интересующую Вас информацию относительно пребывания, а у костра услышите разные интересные горные истории и легенды (алкогольные напитки включены).
Утром, после завтрака (09:00), мы загружаемся в горные внедорожники и отправляемся в путь!
За рулем каждого джипа профессиональный водитель – экспедитор/экскурсовод, в транспортном средстве от 2-х до 4-х человек.
В первой половине дня мы будем изучать Куртатинское ущелье, к посещению:
В 13:00 состоится обед в ресторане "Солнечная долина".
После обеда, передохнув, мы снова отправимся путешествовать по горной части Северной Осетии, вас ждет переезд в соседнее Гизельдонское ущелье, к посещению:
Здесь будет кофе-брейк!
Далее мы отправимся в еще одно ущелье – Геналдонское, печально прославившееся сходом ледника "Колка", Вы посетите предполагаемое место гибели съемочной группы Сергея Бодрова, и воочию увидите страшные последствия схода ледника.
Дело близится к вечеру и мы отправимся с Вами в коттедж, где гостеприимный хозяин уже "колдует возле мангала", нас ждет замечательный ужин в кругу уже знакомых людей и вечер у костра с интересными легендами о древних Осетинах (алкоголь включен в программу).
Утром, после завтрака (09:00), мы загружаемся в горные внедорожники и отправляемся в путь!
За рулем каждого джипа Профессиональный водитель – экспедитор/экскурсовод, в транспортном средстве от 2-х до 4-х человек.
Мы отправимся в Алагирское ущелье (Военно-Осетинская дорога), к посещению: 40 тонный монумент Ныхас Уастырджи, самая большая наскальная конная статуя, заедем в загадочную часовню в селении Нузал, далее переместимся в Мамисонское ущелье и по старой дороге поднимемся к руинам с. Клят, где к нашему обзору откроется прекрасный вид всего ущелья.
Мы посетим древний башенный комплекс с. Лисри, башню фамилии Боциевых, продегустируем все источники которыми славится Мамисонское ущелье, доедем до с. Згид и увидим место где в скором будущем будет красоваться новый горнолыжный курорт "Мамисон".
На обратном пути заедем в местный ресторанчик и отведаем национальное блюдо Северной Осетии, Лывжа (ориентировочное время прибытия 13:00).
После обеда, набравшись сил, мы продолжим наше путешествие и посетим Цейское ущелье, поднимемся на канатной дороге на высоту более 2500 м. н.у. м. и вдоволь насладимся красотой"Сказского ледника", который нависает с вершин гор ущелья.
Мы посетим святилище "Реком", где Вы познакомитесь с самым древним святилищем Северной Осетии и узнаете о его истории и значении для каждого Осетина.
После нас ждет невероятный маршрут в Унальскую котловину – 13 км. горной дороги у подножия горы "КариуХох", это самое загадочное место в Осетии.
Здесь нет туристических маршрутов и Вы увидите то что скрыто от глаз туристов:
Главной достопримечательностью данных мест – это высокогорная наскальная Урсдонская крепость, невероятное сооружение, которое так и не смог захватить ни один вражеский воин средневековья (совершим подъем – около 600 м. в верх в гору).
После такого насыщенного дня, мы совершим заезд в с. Бирагзанг, где у Вас будет ровно час, для того что бы вдоволь насладиться купанием в горячих источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.
Едем в коттедж, где гостеприимный хозяин продолжает “колдовать возле мангала”, нас снова ждет замечательный ужин в кругу уже почти родных людей и вечер у костра с интересными легендами и байками о древних Осетинах (алкоголь включен в программу).
Вот и подошло к концу Ваше знакомство с Северной Осетией, в 12:00 Мы двигаемся в г. Владикавказ и отвезем всех к месту отбытия.
По запросу можем заехать за сувенирной или другой продукцией по надобности!
На этом Наша компания прощается с Вами, ждем Вас в других не менее увлекательных турах!
Тур предусматривает проживание в Коттедже в с. Фиагдон, одно/двух/трех местное размещение.
Стоимость зависит от размещения:
|Размещение
|Категория
|Twin
|Double
|Singl
|Triple
|DBL+CH
|Коттедж
|Стандарт
|42,650
|42,650
|42,650
|127,950
|127,950
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В нашем туре предоставляется авто премиум класса моделей Toyota Prado, Cadillac XT5, Chevrolet Trailblazer, Toyota Land Cruiser. В автомобиле есть кондиционер, печка и все необходимое для горных поездок, включая разборный столик, стулья, газовый примус, чай, кофе, переносной мангал.