Джиппинг по окрестностям Анапы

Всего за пять часов вы увидите главные достопримечательности Анапы и ее окрестностей! Ласточкины...

4.8
18 отзывов
Всего за пять часов вы увидите главные достопримечательности Анапы и ее окрестностей! Ласточкины гнезда и «Яйца дракона», «Парящий орел» и Кипарисовое озеро, Поклонный крест и святой источник у храма Великомученицы Варвары, а также винная дегустация и незабываемые виды Кавказских гор — все это ждет вас на нашем джип-туре!
Джиппинг по окрестностям Анапы
Джиппинг по окрестностям Анапы
Джиппинг по окрестностям Анапы
Джиппинг по окрестностям Анапы
Джиппинг по окрестностям Анапы
Джиппинг по окрестностям Анапы
Джиппинг по окрестностям Анапы

Что вы увидите 🤩

  • Контактный зоопарк
  • Ласточкины гнезда
  • Дегустация
  • Поклонный крест и выставка колоколов
  • Парящий орёл
  • Храм Великомученицы Варвары и святой источник
  • Кипарисовое озеро.
Незабываемая экскурсия пo oкpeстнocтям Aнaпы. Всего за 5 часов вы пoсeтите главные доcтопpимeчательнocти Aнапы! Увидите нeвероятные виды и лучшиие мecта для фотосeссий.
К вашим услугам джип «Патриот» открытый или же закрытый с кондиционером. Вежливые водители.

Вы увидите:

  • Утриш Арка
  • Ласточкины гнезда
  • Высота на уровнем моря 300м. Отличное место для фотосессии, откуда открывается потрясающий вид на море с высоты птичьего полёта.
  • Поклонный крест и выставка колоколов
  • Это самый высокий в Краснодарском крае крест. Его высота достигает 18 метров. Только здесь вы увидите самые редкие и самые красивые колокола со всей России.
  • Парящий орёл
Именно отсюда начинаются знаменитые Кавказские горы
Сам орёл позолочен и имеет историческую ценность. Здесь открывается шикарный вид на город.
•Бесплатные дегустации вина.
О кубанском вине знает каждый россиянин и попробовать его должен каждый. Дегустация бесплатная. Вся продукция домашняя и ее можно приобрести в нашем магазине.
  • Храм Великомученицы Варвары и Святой источник
  • Красивый храм построенный на склоне с длинной лестницей, отлично подойдёт для красивых фото. Вода в источнике способствует лечению желудочно-кишечного тракта. По этому не забываем взять с собой бутылки, чтобы набрать с собой святой воды.
  • Контактный мини-зоопарк мини (по желанию)
  • Кипарисовое озеро.
  • Кипарисы являются уникальной природной достопримечательностью Краснодарского края. Год от года к этому озеру возрастает поток туристов, которые мечтают увидеть данное чудо. Озеро прекрасно еще и тем, что шикарные снимки там получаются в любое время года.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человекДля группы 1-5 человек
Взрослый
1 500 ₽
Детский (до 12 лет)
1 300 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • джипы
  • экскурсионное сопровождение
  • дегустация
Что не входит
  • личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Забираем из отеля
Завершение: Привозим к отелю
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 9.00

Александр Н.
Александр Н.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

👥Групповые👣Пешком🛣Джиппинг🧒Для детей⚙️Необычные🔭Обзорные#Развлечения и билеты#Экскурсии на винодельни

Еще несколько похожих предложений в Анапе

Красоты Анапы за 5 часов
4.2
45
1 500
за 1 чел.
Часто заказывают
Красоты Анапы за 5 часов
На этой экскурсии вы посетите главные достопримечательности Анапы и Краснодарского побережья всего...
Выезд: С 9:00 —14:00 и с 15:00 — 20:00
Абхазия за 2 дня
2д 2ч
6 500
за 1 чел.
Абхазия за 2 дня
Двухдневный автобусный тур по главным достопримечательностям Абхазии из Анапы подарит Вам...
Пятница 20:00
Винные дороги Анапы
Индивидуальная экскурсия
4.9
11
6 000
за 1-8 чел.
Винные дороги Анапы
Со мной вы отправитесь в путешествие по окрестностям Анапы
В удобное для туристов время
Анапа: топ-места за 5 часов
4.5
4
1 500
за 1 чел.
Анапа: топ-места за 5 часов
Впечатлиться видами со смотровых, побывать на Кипарисовом озере и испить воды из святого источника
ежедневно в 09:00 и 15:00
Анапа — первое знакомство
Индивидуальная экскурсия
4.8
30
3 500
за 1-5 чел.
Анапа — первое знакомство
Главные достопримечательности и лучшие виды города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
В заповедный Утриш (с катанием на лошадях)
5
5
1 500
за 1 чел.
В заповедный Утриш (с катанием на лошадях)
Приглашаем на увлекательную экскурсию по окрестностям Анапы с заездом в национальную заповедную зону...
каждые 2 дня по набору группы. с вами согласуют дату после брони
Обзорная экскурсия по Анапе
4.9
13
3ч 30м
800
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Анапе
Отправляйтесь на обзорную групповую экскурсию по Анапе
Ежедневно в 10:00 и 15:00
Индивидуальная экскурсия по Анапе
Индивидуальная экскурсия
5
7
3ч 30м
3 500
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Анапе
Отправляйтесь на обзорную индивидуальную экскурсию по Анапе
В заповедный Утриш
Индивидуальная экскурсия
4.8
21
6 000
за 1-5 чел.
В заповедный Утриш
В ходе этой экскурсии мы познакомимся с «уголком средиземноморья» в окрестностях Анапы -...
ежедневно в 09:30
Весь Крым за два дня + Бал Хризантем
4.5
43
5 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Весь Крым за два дня + Бал Хризантем
Большая экскурсия по Крыму - отличный способ сделать ваш отдых в Анапе разнообразней и ярче
Вторник, пятница, в 06:00
Винные дороги Анапы
Индивидуальная экскурсия
4.5
20
6 000
за 1-8 чел.
Винные дороги Анапы
Посетить уютные винодельни, искупаться в море и насладиться живописными окрестностями города
Из Анапы в заповедный Утриш
Индивидуальная экскурсия
4.9
49
6 500
за 1-6 чел.
Из Анапы в заповедный Утриш
Вдохновиться волшебной природой Анапского района и осмотреть город с панорамных точек

Александр Н. проводит ещё 7 экскурсий

Абрау-Дюрсо и фонтаны
1.5
3
1 900
за 1 чел.
Абрау-Дюрсо и фонтаны
Наверное, все знают об Абрау-Дюрсо
заберём вас в 14-15:00, в зависимости от отеля
Дайвинг на Утриш
5
9
2 400
за 1 чел.
Дайвинг на Утриш
Вместе с нами вы побываете там, где оказывались немногие! После инструктажа с персональным...
ежедневно в 8:50 и 14:20 (точное время зависит от вашей остановки)
Аренда VIP катера
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-5 чел.
Аренда VIP катера
Комфортный катер с мощным двигателем, который способен домчать в пункт назначения в считаные минуты,...
Кипарисовое озеро и окрестности Анапы
5
1
1 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Кипарисовое озеро и окрестности Анапы
Всего за 4 часа вы увидите главные достопримечательности Анапы и ее окрестностей! Кипарисовое озеро,...
ежедневно в 9.00 и 15:00
Аренда гоночно-круизной парусной яхты
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-5 чел.
Аренда гоночно-круизной парусной яхты
Совершите прогулку на комфортной гоночно-круизная яхте
Тур на парусной VIP яхте
Индивидуальный тур
8 000
за 1-10 чел.
Тур на парусной VIP яхте
Океанская парусно-моторная круизная яхта VIP класса First Lady’S
Тур на парусно-моторной яхте "Анна"
Индивидуальный тур
5 000
за 1-8 чел.
Тур на парусно-моторной яхте "Анна"
Океанская парусно-моторная круизная яхта "Анна"
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анапе
🇷🇺