Незабываемая экскурсия пo oкpeстнocтям Aнaпы. Всего за 5 часов вы пoсeтите главные доcтопpимeчательнocти Aнапы! Увидите нeвероятные виды и лучшиие мecта для фотосeссий.
К вашим услугам джип «Патриот» открытый или же закрытый с кондиционером. Вежливые водители.
Вы увидите:
- Утриш Арка
- Ласточкины гнезда
- Высота на уровнем моря 300м. Отличное место для фотосессии, откуда открывается потрясающий вид на море с высоты птичьего полёта.
- Поклонный крест и выставка колоколов
- Это самый высокий в Краснодарском крае крест. Его высота достигает 18 метров. Только здесь вы увидите самые редкие и самые красивые колокола со всей России.
- Парящий орёл
Именно отсюда начинаются знаменитые Кавказские горы
Сам орёл позолочен и имеет историческую ценность. Здесь открывается шикарный вид на город.
•Бесплатные дегустации вина.
О кубанском вине знает каждый россиянин и попробовать его должен каждый. Дегустация бесплатная. Вся продукция домашняя и ее можно приобрести в нашем магазине.
- Храм Великомученицы Варвары и Святой источник
- Красивый храм построенный на склоне с длинной лестницей, отлично подойдёт для красивых фото. Вода в источнике способствует лечению желудочно-кишечного тракта. По этому не забываем взять с собой бутылки, чтобы набрать с собой святой воды.
- Контактный мини-зоопарк мини (по желанию)
- Кипарисовое озеро.
- Кипарисы являются уникальной природной достопримечательностью Краснодарского края. Год от года к этому озеру возрастает поток туристов, которые мечтают увидеть данное чудо. Озеро прекрасно еще и тем, что шикарные снимки там получаются в любое время года.