Незабываемая экскурсия пo oкpeстнocтям Aнaпы. Всего за 5 часов вы пoсeтите главные доcтопpимeчательнocти Aнапы! Увидите нeвероятные виды и лучшиие мecта для фотосeссий.

К вашим услугам джип «Патриот» открытый или же закрытый с кондиционером. Вежливые водители.

Вы увидите:

Утриш Арка

Ласточкины гнезда

Высота на уровнем моря 300м. Отличное место для фотосессии, откуда открывается потрясающий вид на море с высоты птичьего полёта.

Поклонный крест и выставка колоколов

Это самый высокий в Краснодарском крае крест. Его высота достигает 18 метров. Только здесь вы увидите самые редкие и самые красивые колокола со всей России.

Парящий орёл

Именно отсюда начинаются знаменитые Кавказские горы

Сам орёл позолочен и имеет историческую ценность. Здесь открывается шикарный вид на город.

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О кубанском вине знает каждый россиянин и попробовать его должен каждый. Дегустация бесплатная. Вся продукция домашняя и ее можно приобрести в нашем магазине.