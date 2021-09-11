Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Волшебный мир лотосов
Долина Лотосов — живописнейшее место Таманского полуострова, созданное руками человека. Вы узнаете, когда лотосы появились на Земле, почему они стали символом множества восточных культур и сколько времени живет каждый цветок. А также: сколько воды нужно лотосам, в каких частях мира их больше всего, какую пользу они приносят людям и природе.
Прогулка на катере
Долина Лотосов находится всего в 40 км от Анапы. Мы приедем на причал, пересядем на катер и помчимся по озеру. Доплыв до его центра и заглушив мотор, начнем медленное движение среди густых зарослей, наслаждаясь созревающими бутонами и уже раскрывшимися розовыми цветками.
Фотосъёмка у винного поместья Голубицкое
Винодельня «Поместье Голубицкое» — это, с одной стороны, мощное современное производство, оснащенное итальянским оборудованием, с другой — одна из самых красивых виноделен России. Фасады из стекла и итальянского известняка, туристический комплекс, выполненный в русском стиле, с башнями, арками и открытыми площадками на крыше — идеальное место для тематической фотосъемки.
Организационные детали
Экскурсия проходит только в период цветения лотосов: с середины июля до первых чисел сентября
Прогулка на катере оплачивается отдельно — 700 руб. /чел.
Мы поедем на новом автомобиле 2021 г.
Фотосессия входит в стоимость, после поездки вы получите все кадры ссылкой на Google Диск, а также 10 обработанных снимков
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Мария — ваш гид в Анапе
Провела 204 экскурсии для 179 туристов
Работаю гидом уже 5 лет. С первой поездки в 2013 году влюбилась в путешествия и нашла профессию мечты). Работала гидом за рубежом (Тунис, Вьетнам) и много путешествовала лично. Покажу каждому самые атмосферные места нашей страны и запечатлею их на фотографиях.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
–
2
–
1
–
Валерия
11 сен 2021
Нам очень все понравилось. Увидели много потрясающих видов и получили массу полезной информации. Ещё и бонусом профессиональные фотографии. Ребята молодцы, всем рекомендуем.
Т
Татьяна
30 авг 2021
Все было на высоком уровне. Для меня было главное, чтоб ребёнок получил удовольствие, узнал что то новое, Маруся была в восторге от поездки на катере, от лотосов. Цель достигнута, спасибо за положительные эмоции!
Л
Любовь
15 авг 2021
Долина Лотосов - это настоящее чудо. У меня остались только положительные эмоции. Экскурсия была содержательной, увлекательной. Все было здорово! спасибо большое Марии и Алексею.
А
Аэлита
10 авг 2021
Долина лотосов-очень красивое место, но сезонное. Нам повезло-мы попали в самый пик их цветения, повезло и с гидом-очень интересный собеседник Мария, и с погодой-слегла пасмурно и не было сильной жары. Экскурсией остались довольны. Рекомендация-выезжайте пораньше-ни пробок на дорогах, ни «конкурентов» на озере, нас капитан лодки завёз в самое удобное место для просмотра лотосов. На обратном пути заехали на винодельню Голубицкая, погуляли между лозой винограда. Проезжали мимо бахчи, внук не видел ещё как растут арбузы, ребята с большим удовольствием согласились остановиться и показать.
М
Максим
20 июля 2021
18.07.2021. Долина Лотосов - очень необычное место, нам там понравилось. Красивые экзотические цветы. Мария и ее коллега-фотограф отвезли нас на причал, а после посещения долины прокатили до винодельни в станице Голубицкая, где проходила выставка современного искусства по теме археологии. Также провели фотосет у виноградников и подсолнечников. Хотя не так много было рассказано по теме самой экскурсии (об этом больше рассказал местный гид долины Лотосов), было приятно обсудить социальные и политические аспекты проживания в Анапе.
Е
Елена
16 июля 2021
Были на экскурсии в долине лотосов 16.07.2021г. Большое спасибо Марие и Алексею за профессионализм, радушный приём. Лотосы восхитительны! Кажется, что мы до сих пор чувствуем их запах. Экскурсию рекомендуем!