Лотос — одно из самых нежных, красивых и загадочных растений в мире. Вы узнаете, почему он считается священным у многих народов и как он появился в окрестностях Анапы. Прокатитесь на катере по усыпанному цветами озеру, насладитесь потрясающими ароматами и запомните это розово-зеленое великолепие на всю жизнь!

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Что вас ожидает

Волшебный мир лотосов

Долина Лотосов — живописнейшее место Таманского полуострова, созданное руками человека. Вы узнаете, когда лотосы появились на Земле, почему они стали символом множества восточных культур и сколько времени живет каждый цветок. А также: сколько воды нужно лотосам, в каких частях мира их больше всего, какую пользу они приносят людям и природе.

Прогулка на катере

Долина Лотосов находится всего в 40 км от Анапы. Мы приедем на причал, пересядем на катер и помчимся по озеру. Доплыв до его центра и заглушив мотор, начнем медленное движение среди густых зарослей, наслаждаясь созревающими бутонами и уже раскрывшимися розовыми цветками.

Фотосъёмка у винного поместья Голубицкое

Винодельня «Поместье Голубицкое» — это, с одной стороны, мощное современное производство, оснащенное итальянским оборудованием, с другой — одна из самых красивых виноделен России. Фасады из стекла и итальянского известняка, туристический комплекс, выполненный в русском стиле, с башнями, арками и открытыми площадками на крыше — идеальное место для тематической фотосъемки.

Организационные детали