Из Анапы — в долину Лотосов!

Прокатиться на катере по озеру и полюбоваться цветущими лотосами

4.8
6 отзывов
Лотос — одно из самых нежных, красивых и загадочных растений в мире. Вы узнаете, почему он считается священным у многих народов и как он появился в окрестностях Анапы.

Прокатитесь на катере по усыпанному цветами озеру, насладитесь потрясающими ароматами и запомните это розово-зеленое великолепие на всю жизнь!
Из Анапы — в долину Лотосов!
Из Анапы — в долину Лотосов!
Из Анапы — в долину Лотосов!
Из Анапы — в долину Лотосов!
Из Анапы — в долину Лотосов!
Из Анапы — в долину Лотосов!
Из Анапы — в долину Лотосов!
Из Анапы — в долину Лотосов!
Из Анапы — в долину Лотосов!
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Что вас ожидает

Волшебный мир лотосов

Долина Лотосов — живописнейшее место Таманского полуострова, созданное руками человека. Вы узнаете, когда лотосы появились на Земле, почему они стали символом множества восточных культур и сколько времени живет каждый цветок. А также: сколько воды нужно лотосам, в каких частях мира их больше всего, какую пользу они приносят людям и природе.

Прогулка на катере

Долина Лотосов находится всего в 40 км от Анапы. Мы приедем на причал, пересядем на катер и помчимся по озеру. Доплыв до его центра и заглушив мотор, начнем медленное движение среди густых зарослей, наслаждаясь созревающими бутонами и уже раскрывшимися розовыми цветками.

Фотосъёмка у винного поместья Голубицкое

Винодельня «Поместье Голубицкое» — это, с одной стороны, мощное современное производство, оснащенное итальянским оборудованием, с другой — одна из самых красивых виноделен России. Фасады из стекла и итальянского известняка, туристический комплекс, выполненный в русском стиле, с башнями, арками и открытыми площадками на крыше — идеальное место для тематической фотосъемки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит только в период цветения лотосов: с середины июля до первых чисел сентября
  • Прогулка на катере оплачивается отдельно — 700 руб. /чел.
  • Мы поедем на новом автомобиле 2021 г.
  • Фотосессия входит в стоимость, после поездки вы получите все кадры ссылкой на Google Диск, а также 10 обработанных снимков

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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2
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Валерия
11 сен 2021
Нам очень все понравилось. Увидели много потрясающих видов и получили массу полезной информации. Ещё и бонусом профессиональные фотографии. Ребята молодцы, всем рекомендуем.
Т
30 авг 2021
Все было на высоком уровне. Для меня было главное, чтоб ребёнок получил удовольствие, узнал что то новое, Маруся была в восторге от поездки на катере, от лотосов. Цель достигнута, спасибо за положительные эмоции!
Л
15 авг 2021
Долина Лотосов - это настоящее чудо. У меня остались только положительные эмоции. Экскурсия была содержательной, увлекательной. Все было здорово! спасибо большое Марии и Алексею.
А
10 авг 2021
Долина лотосов-очень красивое место, но сезонное. Нам повезло-мы попали в самый пик их цветения, повезло и с гидом-очень интересный собеседник Мария, и с погодой-слегла пасмурно и не было сильной жары. Экскурсией остались довольны. Рекомендация-выезжайте пораньше-ни пробок на дорогах, ни «конкурентов» на озере, нас капитан лодки завёз в самое удобное место для просмотра лотосов. На обратном пути заехали на винодельню Голубицкая, погуляли между лозой винограда. Проезжали мимо бахчи, внук не видел ещё как растут арбузы, ребята с большим удовольствием согласились остановиться и показать.
М
20 июля 2021
18.07.2021. Долина Лотосов - очень необычное место, нам там понравилось. Красивые экзотические цветы.
Мария и ее коллега-фотограф отвезли нас на причал, а после посещения долины прокатили до винодельни в станице Голубицкая, где проходила выставка современного искусства по теме археологии.
Также провели фотосет у виноградников и подсолнечников.
Хотя не так много было рассказано по теме самой экскурсии (об этом больше рассказал местный гид долины Лотосов), было приятно обсудить социальные и политические аспекты проживания в Анапе.
Е
16 июля 2021
Были на экскурсии в долине лотосов 16.07.2021г. Большое спасибо Марие и Алексею за профессионализм, радушный приём. Лотосы восхитительны! Кажется, что мы до сих пор чувствуем их запах. Экскурсию рекомендуем!

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