Вы посетите музей под открытым небом Атамань, стилизованный под казачью станицу. Я расскажу о быте, культуре, ремеслах и фольклоре кубанского казачества. Покажу самые интересные подворья и раскрою их особенности. По желанию вы также сможете искупаться на одном из лучших пляжей Таманского залива, поучаствовать в традиционных казачьих обрядах и отведать блюда локальной кухни.
Мы прокатимся по Крымскому мосту, полюбуемся чудесными пейзажами и поговорим о Керчи: ее прошлом и настоящем. Погуляем по руинам античного города Пантикапей, осмотрим старинный храм Святого Иоанна Предтечи и поднимемся на гору Митридат. Я раскрою, чем известна Керчь, какие интересные события в ней происходили и чем она живет сегодня.