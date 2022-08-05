Приглашаю познакомиться с кубанской казачьей культурой! В этническом комплексе Атамань вы увидите хаты пекаря, лекаря, сапожника, цирюльника, пожарного и рыбака. Оцените старинные орудия труда и предметы быта. А в Керчи пройдете по руинам античного города и полюбуетесь видами с горы Митридат.

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Описание

Что вас ожидает

Этнический комплекс Атамань

Вы посетите музей под открытым небом Атамань, стилизованный под казачью станицу. Я расскажу о быте, культуре, ремеслах и фольклоре кубанского казачества. Покажу самые интересные подворья и раскрою их особенности. По желанию вы также сможете искупаться на одном из лучших пляжей Таманского залива, поучаствовать в традиционных казачьих обрядах и отведать блюда локальной кухни.

Крымский мост и Керчь

Мы прокатимся по Крымскому мосту, полюбуемся чудесными пейзажами и поговорим о Керчи: ее прошлом и настоящем. Погуляем по руинам античного города Пантикапей, осмотрим старинный храм Святого Иоанна Предтечи и поднимемся на гору Митридат. Я раскрою, чем известна Керчь, какие интересные события в ней происходили и чем она живет сегодня.

Организационные детали