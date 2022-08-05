Из Анапы - в Керчь и этнический комплекс Атамань

Погулять по реконструированной казачьей станице и посетить один из древнейших городов мира

Приглашаю познакомиться с кубанской казачьей культурой! В этническом комплексе Атамань вы увидите хаты пекаря, лекаря, сапожника, цирюльника, пожарного и рыбака. Оцените старинные орудия труда и предметы быта. А в Керчи пройдете по руинам античного города и полюбуетесь видами с горы Митридат.
Из Анапы - в Керчь и этнический комплекс Атамань
Из Анапы - в Керчь и этнический комплекс Атамань
Из Анапы - в Керчь и этнический комплекс Атамань
Из Анапы - в Керчь и этнический комплекс Атамань
Из Анапы - в Керчь и этнический комплекс Атамань
Из Анапы - в Керчь и этнический комплекс Атамань
Из Анапы - в Керчь и этнический комплекс Атамань
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Описание

Что вас ожидает

Этнический комплекс Атамань

Вы посетите музей под открытым небом Атамань, стилизованный под казачью станицу. Я расскажу о быте, культуре, ремеслах и фольклоре кубанского казачества. Покажу самые интересные подворья и раскрою их особенности. По желанию вы также сможете искупаться на одном из лучших пляжей Таманского залива, поучаствовать в традиционных казачьих обрядах и отведать блюда локальной кухни.

Крымский мост и Керчь

Мы прокатимся по Крымскому мосту, полюбуемся чудесными пейзажами и поговорим о Керчи: ее прошлом и настоящем. Погуляем по руинам античного города Пантикапей, осмотрим старинный храм Святого Иоанна Предтечи и поднимемся на гору Митридат. Я раскрою, чем известна Керчь, какие интересные события в ней происходили и чем она живет сегодня.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Экскурсия сопровождается репортажной съемкой на профессиональную фототехнику
  • Входные билеты в Атамань оплачиваются дополнительно: взрослые — 550 руб, дети 6-18 лет — 300 руб, дети до 5 лет бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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