9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Короткое знакомство с городом

Перед тем, как отправиться в знаменитые окрестности курорта, я познакомлю вас с историей Анапы. Возле замечательного археологического музея «Горгиппия», который вы сможете посетить самостоятельно после окончания экскурсии, я расскажу, какие сведения о древнем городе открыли найденные артефакты, почему это место называли «краем стола» и кто населял эти земли последние 2000 лет. Вы также узнаете, чем богата Анапа сегодня и почему именно сюда многие люди приезжают не только за красотами природы, но и для того, чтобы поправить здоровье.

Утриш — легенда черноморского побережья

Проехав всего 15 км, вы окажетесь у границ знаменитого заповедника, где, по преданиям, происходили культовые мифологические события. Вы осмотрите стену Прометея, к которой, по легенде, был прикован великий титан. Поговорим и о Ясоне с аргонавтами, отправившимися сюда за золотым руном. Также вы узнаете о природных богатствах дендрологического и морского заказника. Прогуляетесь среди реликтовых можжевеловых лесов, скал и лагун, взглянете на исторический памятник — маяк. И, при желании, посетите уединенный остров Утриш.

Кипарисовое озеро

Далее вы отправитесь в село Сукко, где вас будет ждать волшебное Кипарисовое озеро. Вы сможете взглянуть на него со стороны или зайти на территорию, чтобы поближе рассмотреть природное чудо, искупаться в прохладном водоеме или покататься на катамаране/зиплайне. А я расскажу легенды и факты, связанные с происхождением озера и его красивых обитателях, обладающих целебными свойствами.

Смотровые площадки

В зависимости от погодных условий, вы посетите либо панорамную площадку со статуей «Парящий Орел», символизирующей начало Кавказского хребта, либо Ласточкино гнездо (Лысую гору). Оба места подарят фантастические виды на морское побережье, бескрайние степи и горные пейзажи!