9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с богатой историей и природой края на автомобильной экскурсии по городу и окрестностям

Галина
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Галина – ваш гид
В путешествии к началу Кавказских гор вы посетите заповедник Утриш с реликтовыми можжевеловыми лесами и лазурными бухтами.

Услышите легенды о Прометее и аргонавтах в местах, описанных древнегреческой мифологией.

Побываете на Кипарисовом озере — звезде Инстаграма — и оцените виды с лучших смотровых площадок.
5300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча г.Анапа, ул.Ленина
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Визитные карточки Анапы
Визитные карточки Анапы

Что вас ожидает

Короткое знакомство с городом
Перед тем, как отправиться в знаменитые окрестности курорта, я познакомлю вас с историей Анапы. Возле замечательного археологического музея «Горгиппия», который вы сможете посетить самостоятельно после окончания экскурсии, я расскажу, какие сведения о древнем городе открыли найденные артефакты, почему это место называли «краем стола» и кто населял эти земли последние 2000 лет. Вы также узнаете, чем богата Анапа сегодня и почему именно сюда многие люди приезжают не только за красотами природы, но и для того, чтобы поправить здоровье.

Утриш — легенда черноморского побережья
Проехав всего 15 км, вы окажетесь у границ знаменитого заповедника, где, по преданиям, происходили культовые мифологические события. Вы осмотрите стену Прометея, к которой, по легенде, был прикован великий титан. Поговорим и о Ясоне с аргонавтами, отправившимися сюда за золотым руном. Также вы узнаете о природных богатствах дендрологического и морского заказника. Прогуляетесь среди реликтовых можжевеловых лесов, скал и лагун, взглянете на исторический памятник — маяк. И, при желании, посетите уединенный остров Утриш.

Кипарисовое озеро
Далее вы отправитесь в село Сукко, где вас будет ждать волшебное Кипарисовое озеро. Вы сможете взглянуть на него со стороны или зайти на территорию, чтобы поближе рассмотреть природное чудо, искупаться в прохладном водоеме или покататься на катамаране/зиплайне. А я расскажу легенды и факты, связанные с происхождением озера и его красивых обитателях, обладающих целебными свойствами.

Смотровые площадки
В зависимости от погодных условий, вы посетите либо панорамную площадку со статуей «Парящий Орел», символизирующей начало Кавказского хребта, либо Ласточкино гнездо (Лысую гору). Оба места подарят фантастические виды на морское побережье, бескрайние степи и горные пейзажи!

Организационные детали

  • Встречаемся в Анапе, на улице Пушкина. Также я могу заехать за вами и в другую удобную точку города.
  • Экскурсия занимает около 3,5-6 часов: такой временной диапазон объясняется неизбежными пробками на единственных возможных дорогах по пути маршрута.
  • Посещение смотровых площадок зависит от погоды. В дождь нам не удастся добраться до Ласточкиного гнезда, в этом случае в программе будет площадка «Орел».
  • По климатическим, ландшафтным и временным особенностям проведения этих экскурсий, минимальный возраст детей для посещения экскурсии составляет 5 лет.
Визитные карточки Анапы
Визитные карточки Анапы
Визитные карточки Анапы
Визитные карточки Анапы
Визитные карточки Анапы
Визитные карточки Анапы
Визитные карточки Анапы
Визитные карточки Анапы
Визитные карточки Анапы
Визитные карточки Анапы
Визитные карточки Анапы
Визитные карточки Анапы
Визитные карточки Анапы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура г.Анапа, ул.Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Приветствую вас, дорогие путешественники! Мне 36 лет, и моя основная деятельность связана с туризмом. Частными экскурсиями по городу и близлежащим районам занимаюсь уже 3 года — как пешеходными, так автомобильными. Имею сертификат экскурсовода и высшее образование в сфере туризма. Легко подстраиваюсь под ситуацию, владею английским. Мне нравится рассказывать интересные факты и открывать гостям новые места, погружая в самобытную атмосферу и необыкновенную красоту края, в котором я живу!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 октября 2019
7 октября состоялась экскурсия по Анапе и её окрестностям. Наш гид Галина рассказала историю этого края, ответила на все наши вопросы, показала себя не только как профессионала-экскурсовода, но и опытного водителя и занимательного аниматора для нашей 10-летней внучки. Всё было на высшем уровне! Нас впечатлили красоты окрестностей Анапы, её уютные улочки, богатая история, Очень хочется встретиться с нашим интересным гидом и на других экскурсиях, а у неё есть множество других маршрутов и тем. Рекомендуем!
14 октября 2019
Спасибо большое Галине за увлекательную экскурсию! Время пролетело мгновенно. Посмотрели массу красивых мест, узнали об истории места, коснулись заповедника Утриш, видели мангровые кипарисы. Очень рекомендую.
3 сентября 2019
Посетили данную экскурсию 28.08.19 с мужем и двумя внуками 9 и 6 лет. Гид Галина рассказывает о своём городе интересно и познавательно, а главное - с большой любовью. Детям также не пришлось скучать. Особенный восторг вызвала возможность рассмотреть красоты в подземную трубу). Единственный минус: младшая внучка к концу экскурсии начала уставать и капризничать, поэтому программу пришлось немного сократить. Большое спасибо Галине за любовь к родным местам и замечательный рассказ!
5 августа 2019
Экскурсия была интересной и познавательной. Хотя пробок не было, длилась она около 5 часов вместо заявленных 3,5. Спасибо, Галина!
9 июля 2019
Нам,2 взрослым и детям 7 и 11 очень понравилась экскурсия. Галина нашла язык со всеми участниками нашей экскурсии,дети от нее в восторге,спрашивают ,когда мы поедем еще.Мы увидели самые красивые виды,услышали легенды и историю Анапы. За одну экскурсию Галина легко и непринужденно влюбила детей и нас в свой Край.Рекомендую Галину ,как замечательного экскурсовода, хорошего порядочного человека.
Андрей
28 июня 2019
Отличная экскурсия с любящим свой край человеком ) Время пролетело незаметно, хотя экскурсия в общей сложности заняла порядка 5-ти часов. Много интересной информации, много мест для посещения и отличные фото.
20 июня 2019
Очень! Очень рекомендую! Экскурсия поможет вам взглянуть абсолютно с другой стороны на знакомую всем с детства Анапу и окрестности. Потрясающие виды! Здорово! Спасибо!
17 июня 2019
Благодарим Галину за отличную экскурсию! Время пролетело быстро, многое успели посмотреть, даже искупались в чистейшей морской воде, сами не нашли бы такое местечко! Насыщенно, интересно, довольно активно, но при этом совсем не тяжело. Мы остались очень довольны!
3 мая 2019
Понравилась экскурсия. Были учтены все пожелания. Рекомендую этого гида

Галина проводит ещё 1 экскурсию

Красоты озера Абрау — путешествие из АнапыКрасоты озера Абрау — путешествие из АнапыКрасоты озера Абрау — путешествие из Анапы
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В этом маршруте соединились умиротворяющие пейзажи Абрау, традиции русского виноделия и искрящиеся пузырьки шампанского! На день оставив Анапу, вы прогуляетесь по живописным окрестностям озера, узнаете об истории винного края и продегустируете игристые вина на легендарном заводе Абрау-Дюрсо.

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