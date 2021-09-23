Что вас ожидает

Красивейшие бухты Азовского моря

Мы пересечем нашумевший Крымский мост, проедем мимо поселков эллингов (я расскажу подробнее об этих постройках) и вскоре окажемся на Генеральских пляжах, или, как их еще называют, «Побережье тысячи бухт». Вы проведете день на самом «инстаграмном» побережье Азовского моря в окружении живописных скал. Прогуляетесь по идеально чистому берегу, покрытому мягким песком и тысячами ракушек. И конечно, искупаетесь в необычайно теплой морской воде.

Морская прогулка на каяке

В одной из спокойных бухт мы посвятим время морскому каякингу. Вы с легкостью научитесь управлять каяком, проплывете по прибрежной зоне нескольких пляжей и получите небывалый заряд бодрости и новых впечатлений. Для каякинга не требуется спортивной подготовки, главное — ваше желание освоить новое плавсредство и приручить море. После водных приключений мы отдохнем за обедом у костра.

📸 С нами в поездку отправится профессиональный фотограф, поэтому стильные кадры на пляжах и в бухтах вам обеспечены.

Организационные детали