Каякинг на Генеральских пляжах: путешествие с гидом и фотографом

Освоить новую активность, отдохнуть в лучших бухтах Азовского моря и увезти с собой яркие снимки

5
2 отзыва
Отправляемся в активное путешествие по легендарным Генеральским пляжам Крыма! Вам предстоит пересечь Крымский мост, добраться по потрясающего «Побережья тысячи бухт» и прогуляться по волнам на надувном каяке.

А мягкий песок с ракушками, обед у костра с видом на Азовское море и профессиональные кадры идеально дополнят нашу поездку.
Каякинг на Генеральских пляжах: путешествие с гидом и фотографом
Каякинг на Генеральских пляжах: путешествие с гидом и фотографом
Каякинг на Генеральских пляжах: путешествие с гидом и фотографом
Каякинг на Генеральских пляжах: путешествие с гидом и фотографом
Каякинг на Генеральских пляжах: путешествие с гидом и фотографом
Каякинг на Генеральских пляжах: путешествие с гидом и фотографом
Каякинг на Генеральских пляжах: путешествие с гидом и фотографом
Каякинг на Генеральских пляжах: путешествие с гидом и фотографом

Что вас ожидает

Красивейшие бухты Азовского моря

Мы пересечем нашумевший Крымский мост, проедем мимо поселков эллингов (я расскажу подробнее об этих постройках) и вскоре окажемся на Генеральских пляжах, или, как их еще называют, «Побережье тысячи бухт». Вы проведете день на самом «инстаграмном» побережье Азовского моря в окружении живописных скал. Прогуляетесь по идеально чистому берегу, покрытому мягким песком и тысячами ракушек. И конечно, искупаетесь в необычайно теплой морской воде.

Морская прогулка на каяке

В одной из спокойных бухт мы посвятим время морскому каякингу. Вы с легкостью научитесь управлять каяком, проплывете по прибрежной зоне нескольких пляжей и получите небывалый заряд бодрости и новых впечатлений. Для каякинга не требуется спортивной подготовки, главное — ваше желание освоить новое плавсредство и приручить море. После водных приключений мы отдохнем за обедом у костра.

📸 С нами в поездку отправится профессиональный фотограф, поэтому стильные кадры на пляжах и в бухтах вам обеспечены.

Организационные детали

  • С собой можно взять наличные на мелкие расходы (в Крыму не принимают банковские карты)
  • Мы забираем вас на машине от отеля и возвращаем обратно после экскурсии
  • После экскурсии вы получите профессиональные фотографии (исходники и 15 обработанных кадров)
  • Участвовать в каякинге могут дети от 12 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Мария
Мария
Работаю гидом уже 5 лет. С первой поездки в 2013 году влюбилась в путешествия и нашла профессию мечты). Работала гидом за рубежом (Тунис, Вьетнам) и много путешествовала лично. Покажу каждому самые атмосферные места нашей страны и запечатлею их на фотографиях.
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2 настоящих отзыва от туристов

М
23 сен 2021
Рекомендую тому, кто устал от шумных песчаных пляжей Анапы и хочет получить новые впечатления. Азовское море было несколько не в духе и прогулка на каяке была не длинной, хотя каяк весьма устойчив и лоялен на волнах. На обратном пути мы побывали в крепости Еникале и на горе Митридат. Гиды готовы подстроится под ваш темп и интересы. Спасибо им за интересное комфортное путешествие!
Юлия
25 авг 2021
Спасибо Марии и Алексею экскурсия супер Удачи вам во всем и всегда

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