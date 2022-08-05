Вы побываете в одном из старейших городов мира, который был основан
Вы побываете в одном из старейших городов мира, который был основан более 26 веков назад.
Поднимитесь на гору Митридат, посетите Храм Иоанна Предтечи, которому более 1000 лет и погуляете по красивой Керченской набережной.
Поднимитесь на гору Митридат, посетите Храм Иоанна Предтечи, которому более 1000 лет и погуляете по красивой Керченской набережной.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩
- Крымский Мост
- Военный Мемориал
- Гора Митридат
- Храм Иоанна Предтечи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:Вы побываете в одном из старейших городов мира, который был основан более 26 веков назад. Поднимитесь на гору Митридат. Посетите Храм Иоанна Предтечи, которому более 1000 лет. Погуляете по Керченской набережной.
Организационные моменты:
- Экскурсия проводит водитель-гид на комфортном транспорте.
- Морская прогулка до Крымского моста по желанию.
Ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Фотосессия
- Услуги гида
- Что не входит
- Ваши личные траты
- Морская прогулка до Крымского моста (1 час — 800 рублей) по желанию
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По месту проживания туристаЗавершение: Привозим обратно в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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