Крымский Мост и Керчь

Вы побываете в одном из старейших городов мира, который был основан

Вы побываете в одном из старейших городов мира, который был основан более 26 веков назад.

Поднимитесь на гору Митридат, посетите Храм Иоанна Предтечи, которому более 1000 лет и погуляете по красивой Керченской набережной.
Крымский Мост и Керчь
Крымский Мост и Керчь
Крымский Мост и Керчь
Крымский Мост и Керчь
Крымский Мост и Керчь
Крымский Мост и Керчь
Крымский Мост и Керчь
Ближайшие даты:
5
авг
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авг
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авг
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Что вас ожидает 🤩

  • Крымский Мост
  • Военный Мемориал
  • Гора Митридат
  • Храм Иоанна Предтечи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

Вы побываете в одном из старейших городов мира, который был основан более 26 веков назад. Поднимитесь на гору Митридат. Посетите Храм Иоанна Предтечи, которому более 1000 лет. Погуляете по Керченской набережной.

Организационные моменты:

  • Экскурсия проводит водитель-гид на комфортном транспорте.
  • Морская прогулка до Крымского моста по желанию.

Ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Фотосессия
  • Услуги гида
Что не входит
  • Ваши личные траты
  • Морская прогулка до Крымского моста (1 час — 800 рублей) по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту проживания туриста
Завершение: Привозим обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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