Незабываемая экскурсия по окрестностям Анапы. Невероятные виды илучший места для фотосессии.

Продолжительность экскурсии 4 часа

За это время вы посетите главные достопримечательностей Анапы на комфортабельном микроавтобусе. Вас заберут из отеля и привезут обратно.

Вы увидите:

•Кипарисовое озеро

Кипарисы являются уникальной природной достопримечательностью Краснодарского края. Год от года к этому озеру возрастает поток туристов, которые мечтают увидеть данное чудо. Озеро прекрасно еще и тем, что шикарные снимки там получаются в любое время года.

Ласточкины Гнезда

Высота на уровнем моря 300м. Отличное место для фотосессии, откуда открывается потрясающий вид на море с высоты птичьего полёта.

Арка любви превосходный вид на Большой Утриш

Парящий орёл (бронзовый)

Именно отсюда начинаются знаменитые Кавказские горы

Сам орёл позолочен и имеет историческую ценность. Здесь открывается шикарный вид на город.

Бесплатные дегустация

О кубанском вине знает каждый россиянин и попробовать его должен каждый. Дегустация бесплатная. Вся продукция домашняя и ее можно приобрести в нашем магазине.

Храм Великомученицы Варвары и Святой источник

Красивый храм построенный на склоне с длинной лестницей, отлично подойдёт для красивых фото. Вода в источнике способствует лечению желудочно-кишечного тракта. По этому не забываем взять с собой бутылки, чтобы набрать с собой святой воды.

Время 9:00 и 15:00 ежедневно период бронирования поставь 24 часа

цена 1500 детский 1300

до 5 лет бесплатно