Кипарисовое озеро и окрестности Анапы

Всего за 4 часа вы увидите главные достопримечательности Анапы и ее окрестностей! Кипарисовое озеро,...

5
1 отзыв
Всего за 4 часа вы увидите главные достопримечательности Анапы и ее окрестностей! Кипарисовое озеро, Ласточкины гнезда, «Парящий орел» и святой источник у храма Великомученицы Варвары, а также винная дегустация и незабываемые виды Кавказских гор — все это ждет вас в нашем туре!
Кипарисовое озеро и окрестности Анапы
Кипарисовое озеро и окрестности Анапы
Кипарисовое озеро и окрестности Анапы
Кипарисовое озеро и окрестности Анапы
Кипарисовое озеро и окрестности Анапы
Кипарисовое озеро и окрестности Анапы

Что вы увидите 🤩

  • Ласточкины гнезда
  • Дегустация
  • Парящий орёл
  • Храм Великомученицы Варвары и святой источник
  • Кипарисовое озеро.
Незабываемая экскурсия по окрестностям Анапы. Невероятные виды илучший места для фотосессии.
Продолжительность экскурсии 4 часа
За это время вы посетите главные достопримечательностей Анапы на комфортабельном микроавтобусе. Вас заберут из отеля и привезут обратно.

Вы увидите:

    •Кипарисовое озеро
    Кипарисы являются уникальной природной достопримечательностью Краснодарского края. Год от года к этому озеру возрастает поток туристов, которые мечтают увидеть данное чудо. Озеро прекрасно еще и тем, что шикарные снимки там получаются в любое время года.
    • Ласточкины Гнезда
    • Высота на уровнем моря 300м. Отличное место для фотосессии, откуда открывается потрясающий вид на море с высоты птичьего полёта.
    • Арка любви превосходный вид на Большой Утриш
    • Парящий орёл (бронзовый)
    Именно отсюда начинаются знаменитые Кавказские горы
    Сам орёл позолочен и имеет историческую ценность. Здесь открывается шикарный вид на город.
    • Бесплатные дегустация
    • О кубанском вине знает каждый россиянин и попробовать его должен каждый. Дегустация бесплатная. Вся продукция домашняя и ее можно приобрести в нашем магазине.
    • Храм Великомученицы Варвары и Святой источник
    • Красивый храм построенный на склоне с длинной лестницей, отлично подойдёт для красивых фото. Вода в источнике способствует лечению желудочно-кишечного тракта. По этому не забываем взять с собой бутылки, чтобы набрать с собой святой воды.
    Время 9:00 и 15:00 ежедневно период бронирования поставь 24 часа
    цена 1500 детский 1300
    до 5 лет бесплатно

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-8 человекДля группы 1-5 человек
    Взрослый
    1 500 ₽
    Детский (до 12 лет)
    1 300 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Сопровождение заботливого водителя
    • Дегустация
    • Классные фото
    • История о достопримечательностях
    Что не входит
    • личные расходы
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Забираем из отеля
    Завершение: Привозим к отелю
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 9.00 и 15:00
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    ежедневно в 9.00 и 15:00

    Александр Н.
    Александр Н.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

    👥Групповые🧒Для детей🔭Обзорные

    Еще несколько похожих предложений в Анапе

    Красоты Анапы за 5 часов
    4.2
    45
    1 500
    за 1 чел.
    Часто заказывают
    Красоты Анапы за 5 часов
    На этой экскурсии вы посетите главные достопримечательности Анапы и Краснодарского побережья всего...
    Выезд: С 9:00 —14:00 и с 15:00 — 20:00
    Анапа: топ-места за 5 часов
    4.5
    4
    1 500
    за 1 чел.
    Анапа: топ-места за 5 часов
    Впечатлиться видами со смотровых, побывать на Кипарисовом озере и испить воды из святого источника
    ежедневно в 09:00 и 15:00
    Кипарисовое озеро Сукко
    4.9
    14
    550
    за 1 чел.
    Кипарисовое озеро Сукко
    Приглашаем вас побывать на необычном Кипарисовом озере
    По вторникам, четвергам в 9:00
    Кипарисовое озеро долины Сукко
    Индивидуальная экскурсия
    5
    45
    6 500
    за 1-6 чел.
    Кипарисовое озеро долины Сукко
    Насладиться горными пейзажами Анапы, увидеть «американскую» рощу и отдохнуть на легендарном озере
    Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
    Индивидуальная экскурсия
    5
    36
    7 100
    за 1-4 чел.
    Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
    Очароваться маленькой русской Швейцарией и продегустировать шампанское на заводе Абрау-Дюрсо
    Абхазия за 2 дня
    2д 2ч
    6 500
    за 1 чел.
    Абхазия за 2 дня
    Двухдневный автобусный тур по главным достопримечательностям Абхазии из Анапы подарит Вам...
    Пятница 20:00
    В заповедный Утриш
    Индивидуальная экскурсия
    4.8
    21
    6 000
    за 1-5 чел.
    В заповедный Утриш
    В ходе этой экскурсии мы познакомимся с «уголком средиземноморья» в окрестностях Анапы -...
    ежедневно в 09:30
    Винные дороги Анапы
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    11
    6 000
    за 1-8 чел.
    Винные дороги Анапы
    Со мной вы отправитесь в путешествие по окрестностям Анапы
    В удобное для туристов время
    Абрау-Дюрсо — колыбель российского шампанского
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    8
    8 500
    за 1-5 чел.
    Абрау-Дюрсо — колыбель российского шампанского
    Путешествие из Анапы на знаменитый завод шампанских вин и прогулка по окрестностям озера Абрау
    Анапа — первое знакомство
    Индивидуальная экскурсия
    4.8
    30
    3 500
    за 1-5 чел.
    Анапа — первое знакомство
    Главные достопримечательности и лучшие виды города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
    В заповедный Утриш (с катанием на лошадях)
    5
    5
    1 500
    за 1 чел.
    В заповедный Утриш (с катанием на лошадях)
    Приглашаем на увлекательную экскурсию по окрестностям Анапы с заездом в национальную заповедную зону...
    каждые 2 дня по набору группы. с вами согласуют дату после брони
    Визитные карточки Анапы
    Индивидуальная экскурсия
    5
    48
    3ч 30м
    6 500
    за 1-4 чел.
    Визитные карточки Анапы
    Познакомиться с богатой историей и природой края на автомобильной экскурсии по городу и окрестностям

    Александр Н. проводит ещё 7 экскурсий

    Джиппинг по окрестностям Анапы
    4.8
    18
    1 500
    за 1 чел.
    Джиппинг по окрестностям Анапы
    Всего за пять часов вы увидите главные достопримечательности Анапы и ее окрестностей! Ласточкины...
    ежедневно в 9.00
    Абрау-Дюрсо и фонтаны
    1.5
    3
    1 900
    за 1 чел.
    Абрау-Дюрсо и фонтаны
    Наверное, все знают об Абрау-Дюрсо
    заберём вас в 14-15:00, в зависимости от отеля
    Дайвинг на Утриш
    5
    9
    2 400
    за 1 чел.
    Дайвинг на Утриш
    Вместе с нами вы побываете там, где оказывались немногие! После инструктажа с персональным...
    ежедневно в 8:50 и 14:20 (точное время зависит от вашей остановки)
    Аренда VIP катера
    Индивидуальная экскурсия
    6 000
    за 1-5 чел.
    Аренда VIP катера
    Комфортный катер с мощным двигателем, который способен домчать в пункт назначения в считаные минуты,...
    Аренда гоночно-круизной парусной яхты
    Индивидуальная экскурсия
    4 500
    за 1-5 чел.
    Аренда гоночно-круизной парусной яхты
    Совершите прогулку на комфортной гоночно-круизная яхте
    Тур на парусной VIP яхте
    Индивидуальный тур
    8 000
    за 1-10 чел.
    Тур на парусной VIP яхте
    Океанская парусно-моторная круизная яхта VIP класса First Lady’S
    Тур на парусно-моторной яхте "Анна"
    Индивидуальный тур
    5 000
    за 1-8 чел.
    Тур на парусно-моторной яхте "Анна"
    Океанская парусно-моторная круизная яхта "Анна"
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Анапе
    🇷🇺