Незабываемая экскурсия по окрестностям Анапы. Невероятные виды илучший места для фотосессии.
Продолжительность экскурсии 4 часа
За это время вы посетите главные достопримечательностей Анапы на комфортабельном микроавтобусе. Вас заберут из отеля и привезут обратно.
Вы увидите:
•Кипарисовое озеро
Кипарисы являются уникальной природной достопримечательностью Краснодарского края. Год от года к этому озеру возрастает поток туристов, которые мечтают увидеть данное чудо. Озеро прекрасно еще и тем, что шикарные снимки там получаются в любое время года.
- Ласточкины Гнезда
- Высота на уровнем моря 300м. Отличное место для фотосессии, откуда открывается потрясающий вид на море с высоты птичьего полёта.
- Арка любви превосходный вид на Большой Утриш
- Парящий орёл (бронзовый)
Именно отсюда начинаются знаменитые Кавказские горы
Сам орёл позолочен и имеет историческую ценность. Здесь открывается шикарный вид на город.
- Бесплатные дегустация
- О кубанском вине знает каждый россиянин и попробовать его должен каждый. Дегустация бесплатная. Вся продукция домашняя и ее можно приобрести в нашем магазине.
- Храм Великомученицы Варвары и Святой источник
- Красивый храм построенный на склоне с длинной лестницей, отлично подойдёт для красивых фото. Вода в источнике способствует лечению желудочно-кишечного тракта. По этому не забываем взять с собой бутылки, чтобы набрать с собой святой воды.
Время 9:00 и 15:00 ежедневно период бронирования поставь 24 часа
цена 1500 детский 1300
до 5 лет бесплатно