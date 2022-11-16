11:00 – 11:30 (московское время) – сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).
Переезд на микроавтобусе в пос. Домбай (время в пути 4-4,5 часа). По пути – экскурсия в Шоанинский храм и на озеро Кара-кель.
Шоанинский храм.
В окрестностях села Коста Хетагурова, на отроге горы Шоана, расположен Шоанинский храм. Он был построен в период расцвета Аланского государства и датируется Х веком.
Наряду с храмами Нижне-Архызского городища, Шоанинский храм является одним из пяти самых древних храмов на территории России.
Строительством занимались византийские зодчие для исповедовавших христианство аланов. На стенах храма имеются остатки древней декоративной росписи.
Программа тура в Домбай обязательно предполагает небольшой подъем к храму. С холма, на котором он расположен, открывается великолепный вид на окрестности!
Озеро Кара-кель.
На окраине города Теберда находится самое теплое озеро Тебердинского заповедника – Кара-Кель. Летом температура воды здесь достигает +18… 20С.
В переводе с местного языка Кара-Кель означает «черное озеро» – так его назвали за особенный, темный цвет воды.
В озере отражается скальные пики горы Кель-Баши, а на берегу растут великолепные, высокие пихты.
Если вы отправились на отдых в Домбай с ребенком – не переживайте, все прогулки ему будут под силу.
Активная часть прохождения по маршруту: 2,3 км, экскурсионные объекты находятся на высоте 1030 м (Шоанинский храм) и 1340 м (Кара-кель).
Одежда и обувь для экскурсии в первый день: кепка, футболка, брюки, сандалии или легкая обувь для треккинга.
С собой в рюкзачке: дождевик, купальник, полотенце, фотоаппарат, питьевая вода. Будет возможность искупаться в озере, температура воды +15… +18С.
15:00 – 16:00 – прибытие в Домбай, поселение в гостинице «Домбай Айс Черри».
Тур продолжится обзорной экскурсией по поселку Домбай.
Каждое утро в гостинице нас ждут сытные и разнообразные завтраки – это всё включено в стоимость тура.
Наш активный тур в Домбай проходит по самым красивым достопримечательностям этих мест.
Несомненно, сегодняшнее ущелье – это одна из местных жемчужин. Именно здесь находится высшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген (4047 м).
Горная экскурсия к Чучхурскому водопаду берет свое начало в поселке Домбай.
Путь к водопаду идет по долине реки Домбай-Ульген, через Русскую поляну и цветущие летом альпийские луга. Далее подъем продолжается по лесу, где встречаются березы, рябины и клены.
Чучхурский водопад образуется из горного потока, который берет свое начало от ледника Малого. Водопад имеет несколько каскадов, но самый мощный – это верхний каскад!
По пути к самому верхнему водопаду, пройдем множество смотровых площадок и сфотографируем водопад с самых разнообразных ракурсов.
Самым полноводным водопад Чучхур можно застать во время отдыха в Домбае летом: в июле и августе.
Зато наиболее эффектным этот водопад становится по осени, когда окружающие его деревья надевают свои золотистые наряды.
Поднявшись выше водопада, увидим великолепную панораму ущелья Домбай-Ульген и Алибек, прямо перед нами покажется гора Золотушка и горный массив Джугутурлучат с вечными ледниками.
Активная часть прохождения по маршруту: 13,7 км, перепад высот 1730-2200 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Поход в Домбай продолжается. В самом начале маршрута по Аманаузу увидим небольшие снежники вдоль реки, которые здесь лежат все лето.
После чего наш путь пройдет по тенистому пихтовому лесу. Пихты здесь, как и положено на Кавказе, «выше неба», а вдалеке, сквозь кроны деревьев, просматриваются снежные шапки гор…
Спустя полчала ходьбы, нашему взору откроется «Чертова мельница».
В этом месте вода бежит по каньону реки Аманауз, не помещается в предоставленное ей русло и кружит быстрым пенистым водоворотом, а затем исчезает в глубине под снежным гротом.
Выйдя из леса, направимся дальше по ущелью. По пути увидим каменные туры – пирамидки из камней, которые указывают верное направление пути. Такие туры складывают заботливые инструкторы и туристы.
Вскоре откроются небольшие водопады, стекающие по скалам. За день скалы нагреваются от жаркого летнего солнца и вода, бегущая по ним, становится теплой. В этом месте можно с удовольствием искупаться.
Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди – огромный Суфруджинский водопад.
Вода, низвергаясь откуда-то из поднебесья, вырывается из ледникового грота и с неимоверным шумом несется вниз. А вокруг искрятся разноцветные радуги!
Экскурсии летом в эти места подарят фото полноводных водопадов, а экскурсии в Домбай осенью порадуют взгляд туристов невероятными, золотыми красками.
Активная часть тура: 11,3 км, перепад высот 1600-2100 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Пешие туры Домбая невозможно представить без прогулки на Бадукские озера.
Ущелье реки Бадук – словно иллюстрация к сказке! О прогулке по такому хвойному лесу можно только мечтать.
Тропинка бежит мимо высоких пихт, елей и зарослей папоротника.
Через 40 минут тропа выводит к слиянию двух полноводных рек – Хаджибей и Бадук. Белая, пенящаяся вода с шумом бежит вниз по ущелью.
В этом месте, на большом мосту через речку, всегда получаются отличные групповые фотографии;)).
Идем дальше! Пихтовый лес сменится красивыми березками и вскоре тропа приведет нас к первому озеру.
Даже когда мы водим туры по Домбаю с детьми, весь путь к озерам занимает не более 2 часов.
Изюминка Бадукских озер состоит в том, что все они находятся в лесной зоне. Лиственные деревья растут у самой кромки воды и придают особую живописность озерам.
А знаете, какой здесь цвет воды? В солнечную погоду Бадукские озера переливаются настоящим, изумрудным цветом.
Вода здесь невероятно прозрачная, так и манит искупаться:))).
Активная часть тура: 8,7 км, перепад высот 1400-1980 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
Какая же поездка в Домбай может обойтись без подъема на склон горы Мусса-Ачитара?
Инструктор в кассе купит билеты на канатную дорогу – теперь путевка в самое поднебесье Домбая у нас в руках!
Канатные дороги очень быстро поднимают туристов на самый верх, на высоту 3200 м.
Отсюда прекрасно видны горы Кавказа, панорама Главного Кавказского хребта, белоснежный Эльбрус и символ Домбая – гора Белалакая.
На разных уровнях горы обустроено несколько панорамных площадок, а также множество кафе с национальной кухней, где можно с удовольствием пообедать на свежем воздухе.
На одной из очередей канатной дороги Домбай работает сувенирный рынок, где можно недорого купить прекрасные сувениры.
Цены весьма демократичны: пакет горного чая стоит 100 руб., магнитики – от 50 рублей, стоимость на ягодное варенье колеблется в пределах 150-250 руб.
К радости туристов, на горе есть возможность сделать фотографию с медведем, яком и даже верблюдом.
Также здесь установлена достопримечательность Домбая – инопланетная гостиница «Тарелка», которая имеет форму настоящего межгалактического корабля.
Зимой в этой гостинице очень любят останавливаться на отдых лыжники.
Они заботятся заблаговременно, чтобы забронировать и купить путевку на двоих в Домбай с проживанием в этом инопланетном объекте.
Активная часть тура: 2,1 км, подъем по канатной дороге с 1600 м до 3200 м, продолжительность треккинга: 4-5 часов.
Отправляемся на новый треккинг по лесам Домбая!
Подойдя к альплагерю для альпинистов «Алибек», полюбуемся оленями в вольере и далее пойдем на огромную, цветочную поляну.
В июле на здешних альпийских лугах настоящее буйство красок: синие, фиолетовые, ярко-розовые и желтые цветы покорят вас с первого взгляда.
А теперь добавьте к этой картинке белоснежный ледник Алибек, который красуется на заднем фоне. Сразу становится понятно, почему это ущелье так любимо туристами!
Следующий интересный объект на нашем пути – это водопад Алибек. Огромный, невероятно мощный поток воды падает с высоты 25 метров. Подойдя поближе к водопаду, сделаем отличные фотографии.
Активная часть тура: 17,4 км, перепад высот 1590-1940 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Возвращение в г. Минеральные Воды.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
В 12:30-13:30. – прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Тур предполагает проживание в пос. Домбай в гостинице "Домбай Айс Черри" или гостинице аналогичного класса: двух-, трехместные номера.
Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая.
Гостевой дом «Айс Черри Домбай» с принадлежностями для барбекю и террасой расположен в Домбае. К услугам гостей общий лаундж, бар и помещение для хранения лыж.
Уютный холл с камином в гостинице и беседка с мангалом во дворе – это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок:)). Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.
Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей общая кухня.
Во всех номерах гостевого дома имеется шкаф, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, полотенца и постельное белье.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн. Связи Теле2 нет): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.
Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день тура.
Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в туре, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
В поселке есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. В поселке много кафе, есть аптека, отделение почты, банк «Сбербанк России» и банкомат. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.