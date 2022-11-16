Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей

В самом сердце Кавказа, на территории Карачаево-Черкесии

5
3 отзыва
В самом сердце Кавказа, на территории Карачаево-Черкесии, находится удивительный край – Теберда-Домбай. Этот туристический центр расположен у подножия Главного Кавказского хребта, вокруг возвышаются горы высотой 2500-4000 м. Домбай по праву считается одним из самых ярких уголков Западного Кавказа! Он славится своими масштабными и панорамными видами. В этих местах очень легко увидеть снег и яркие цветы в одном кадре.

В июле туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться на льдины в изумрудных озерах, цветущие альпийские луга и ледники на склонах гор. В августе можно полакомиться спелыми ягодами черники, брусники и малины. Здесь очень много лесов, поэтому золотой осенью Домбай превращается в изысканную мечту фотографа.

В Домбае находится более 150 высокогорных озер, 109 ледников, а высота здешних водопадов от 25 до 70 метров.

В данном туре мы собрали самые красивые ущелья, озера и водопады, которые являются визитной карточкой этих мест.
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Шоанинский храм
Шоанинский храм
Является одним из пяти самых древних храмов на территории России
Озеро Кара-кель
Озеро Кара-кель
Одно из прекраснейших природных объектов в Карачаево-Черкесии и Тебердинском заповеднике
Гора Домбай-Ульген
Гора Домбай-Ульген
Красивейшая и высочайшая гора Домбая и Западного Кавказа
Чучхурский водопад
Чучхурский водопад
12-метровый каскад, раскинувшийся на территории ущелья Домбай-Ульген
Бадукские озера
Бадукские озера
Побываем на берегу Бадукских озер, сохраняющих первозданную чистоту в окружении девственных лесов на высоте 2000 м над уровнем моря
Мусса-Ачитара
Мусса-Ачитара
Поднимемся на гору Мусса-Ачитара, откуда можно увидеть незабываемую панораму горных хребтов и даже западную вершину Эльбруса

Программа тура по дням

1 день

Шоанинский храм. Озеро Кара-кель

11:00 – 11:30 (московское время) – сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в пос. Домбай (время в пути 4-4,5 часа). По пути – экскурсия в Шоанинский храм и на озеро Кара-кель.

Шоанинский храм.

В окрестностях села Коста Хетагурова, на отроге горы Шоана, расположен Шоанинский храм. Он был построен в период расцвета Аланского государства и датируется Х веком.

Наряду с храмами Нижне-Архызского городища, Шоанинский храм является одним из пяти самых древних храмов на территории России.

Строительством занимались византийские зодчие для исповедовавших христианство аланов. На стенах храма имеются остатки древней декоративной росписи.

Программа тура в Домбай обязательно предполагает небольшой подъем к храму. С холма, на котором он расположен, открывается великолепный вид на окрестности!

Озеро Кара-кель.

На окраине города Теберда находится самое теплое озеро Тебердинского заповедника – Кара-Кель. Летом температура воды здесь достигает +18… 20С.

В переводе с местного языка Кара-Кель означает «черное озеро» – так его назвали за особенный, темный цвет воды.

В озере отражается скальные пики горы Кель-Баши, а на берегу растут великолепные, высокие пихты.

Если вы отправились на отдых в Домбай с ребенком – не переживайте, все прогулки ему будут под силу.

Активная часть прохождения по маршруту: 2,3 км, экскурсионные объекты находятся на высоте 1030 м (Шоанинский храм) и 1340 м (Кара-кель).

Одежда и обувь для экскурсии в первый день: кепка, футболка, брюки, сандалии или легкая обувь для треккинга.
С собой в рюкзачке: дождевик, купальник, полотенце, фотоаппарат, питьевая вода. Будет возможность искупаться в озере, температура воды +15… +18С.

15:00 – 16:00 – прибытие в Домбай, поселение в гостинице «Домбай Айс Черри».

Тур продолжится обзорной экскурсией по поселку Домбай.

Шоанинский храм. Озеро Кара-кельШоанинский храм. Озеро Кара-кельШоанинский храм. Озеро Кара-кельШоанинский храм. Озеро Кара-кель
2 день

Треккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад

Каждое утро в гостинице нас ждут сытные и разнообразные завтраки – это всё включено в стоимость тура.

Наш активный тур в Домбай проходит по самым красивым достопримечательностям этих мест.

Несомненно, сегодняшнее ущелье – это одна из местных жемчужин. Именно здесь находится высшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген (4047 м).

Горная экскурсия к Чучхурскому водопаду берет свое начало в поселке Домбай.

Путь к водопаду идет по долине реки Домбай-Ульген, через Русскую поляну и цветущие летом альпийские луга. Далее подъем продолжается по лесу, где встречаются березы, рябины и клены.

Чучхурский водопад образуется из горного потока, который берет свое начало от ледника Малого. Водопад имеет несколько каскадов, но самый мощный – это верхний каскад!

По пути к самому верхнему водопаду, пройдем множество смотровых площадок и сфотографируем водопад с самых разнообразных ракурсов.

Самым полноводным водопад Чучхур можно застать во время отдыха в Домбае летом: в июле и августе.

Зато наиболее эффектным этот водопад становится по осени, когда окружающие его деревья надевают свои золотистые наряды.

Поднявшись выше водопада, увидим великолепную панораму ущелья Домбай-Ульген и Алибек, прямо перед нами покажется гора Золотушка и горный массив Джугутурлучат с вечными ледниками.

Активная часть прохождения по маршруту: 13,7 км, перепад высот 1730-2200 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

Треккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопадТреккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопадТреккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопадТреккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопадТреккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопадТреккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад
3 день

Треккинг в каньон Аманауз и на Суфруджинские водопады

Поход в Домбай продолжается. В самом начале маршрута по Аманаузу увидим небольшие снежники вдоль реки, которые здесь лежат все лето.

После чего наш путь пройдет по тенистому пихтовому лесу. Пихты здесь, как и положено на Кавказе, «выше неба», а вдалеке, сквозь кроны деревьев, просматриваются снежные шапки гор…

Спустя полчала ходьбы, нашему взору откроется «Чертова мельница».

В этом месте вода бежит по каньону реки Аманауз, не помещается в предоставленное ей русло и кружит быстрым пенистым водоворотом, а затем исчезает в глубине под снежным гротом.

Выйдя из леса, направимся дальше по ущелью. По пути увидим каменные туры – пирамидки из камней, которые указывают верное направление пути. Такие туры складывают заботливые инструкторы и туристы.

Вскоре откроются небольшие водопады, стекающие по скалам. За день скалы нагреваются от жаркого летнего солнца и вода, бегущая по ним, становится теплой. В этом месте можно с удовольствием искупаться.

Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди – огромный Суфруджинский водопад.

Вода, низвергаясь откуда-то из поднебесья, вырывается из ледникового грота и с неимоверным шумом несется вниз. А вокруг искрятся разноцветные радуги!

Экскурсии летом в эти места подарят фото полноводных водопадов, а экскурсии в Домбай осенью порадуют взгляд туристов невероятными, золотыми красками.

Активная часть тура: 11,3 км, перепад высот 1600-2100 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Треккинг в каньон Аманауз и на Суфруджинские водопадыТреккинг в каньон Аманауз и на Суфруджинские водопадыТреккинг в каньон Аманауз и на Суфруджинские водопадыТреккинг в каньон Аманауз и на Суфруджинские водопадыТреккинг в каньон Аманауз и на Суфруджинские водопады
4 день

Треккинг на Бадукские озера

Пешие туры Домбая невозможно представить без прогулки на Бадукские озера.

Ущелье реки Бадук – словно иллюстрация к сказке! О прогулке по такому хвойному лесу можно только мечтать.

Тропинка бежит мимо высоких пихт, елей и зарослей папоротника.

Через 40 минут тропа выводит к слиянию двух полноводных рек – Хаджибей и Бадук. Белая, пенящаяся вода с шумом бежит вниз по ущелью.

В этом месте, на большом мосту через речку, всегда получаются отличные групповые фотографии;)).

Идем дальше! Пихтовый лес сменится красивыми березками и вскоре тропа приведет нас к первому озеру.

Даже когда мы водим туры по Домбаю с детьми, весь путь к озерам занимает не более 2 часов.

Изюминка Бадукских озер состоит в том, что все они находятся в лесной зоне. Лиственные деревья растут у самой кромки воды и придают особую живописность озерам.

А знаете, какой здесь цвет воды? В солнечную погоду Бадукские озера переливаются настоящим, изумрудным цветом.

Вода здесь невероятно прозрачная, так и манит искупаться:))).

Активная часть тура: 8,7 км, перепад высот 1400-1980 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.

Треккинг на Бадукские озераТреккинг на Бадукские озераТреккинг на Бадукские озераТреккинг на Бадукские озера
5 день

Канатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара

Какая же поездка в Домбай может обойтись без подъема на склон горы Мусса-Ачитара?

Инструктор в кассе купит билеты на канатную дорогу – теперь путевка в самое поднебесье Домбая у нас в руках!

Канатные дороги очень быстро поднимают туристов на самый верх, на высоту 3200 м.

Отсюда прекрасно видны горы Кавказа, панорама Главного Кавказского хребта, белоснежный Эльбрус и символ Домбая – гора Белалакая.

На разных уровнях горы обустроено несколько панорамных площадок, а также множество кафе с национальной кухней, где можно с удовольствием пообедать на свежем воздухе.

На одной из очередей канатной дороги Домбай работает сувенирный рынок, где можно недорого купить прекрасные сувениры.
Цены весьма демократичны: пакет горного чая стоит 100 руб., магнитики – от 50 рублей, стоимость на ягодное варенье колеблется в пределах 150-250 руб.

К радости туристов, на горе есть возможность сделать фотографию с медведем, яком и даже верблюдом.

Также здесь установлена достопримечательность Домбая – инопланетная гостиница «Тарелка», которая имеет форму настоящего межгалактического корабля.

Зимой в этой гостинице очень любят останавливаться на отдых лыжники.

Они заботятся заблаговременно, чтобы забронировать и купить путевку на двоих в Домбай с проживанием в этом инопланетном объекте.

Активная часть тура: 2,1 км, подъем по канатной дороге с 1600 м до 3200 м, продолжительность треккинга: 4-5 часов.

Канатная дорога на кругозор г. Мусса-АчитараКанатная дорога на кругозор г. Мусса-АчитараКанатная дорога на кругозор г. Мусса-АчитараКанатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара
6 день

Треккинг в ущелье Алибек, водопад Алибек

Отправляемся на новый треккинг по лесам Домбая!

Подойдя к альплагерю для альпинистов «Алибек», полюбуемся оленями в вольере и далее пойдем на огромную, цветочную поляну.

В июле на здешних альпийских лугах настоящее буйство красок: синие, фиолетовые, ярко-розовые и желтые цветы покорят вас с первого взгляда.

А теперь добавьте к этой картинке белоснежный ледник Алибек, который красуется на заднем фоне. Сразу становится понятно, почему это ущелье так любимо туристами!

Следующий интересный объект на нашем пути – это водопад Алибек. Огромный, невероятно мощный поток воды падает с высоты 25 метров. Подойдя поближе к водопаду, сделаем отличные фотографии.

Активная часть тура: 17,4 км, перепад высот 1590-1940 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Треккинг в ущелье Алибек, водопад АлибекТреккинг в ущелье Алибек, водопад АлибекТреккинг в ущелье Алибек, водопад АлибекТреккинг в ущелье Алибек, водопад Алибек
7 день

Отъезд

Возвращение в г. Минеральные Воды.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

В 12:30-13:30. – прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в пос. Домбай в гостинице "Домбай Айс Черри" или гостинице аналогичного класса: двух-, трехместные номера.

Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая.

Варианты проживания

Гостиница «Домбай Айс Черри»

6 ночей

Гостевой дом «Айс Черри Домбай» с принадлежностями для барбекю и террасой расположен в Домбае. К услугам гостей общий лаундж, бар и помещение для хранения лыж.

Уютный холл с камином в гостинице и беседка с мангалом во дворе – это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок:)). Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.

Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей общая кухня.

Во всех номерах гостевого дома имеется шкаф, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, полотенца и постельное белье.

Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проезд в ущелье на горном транспорте (УАЗик)
  • Проживание в пос. Домбай в гостинице "Домбай Айс Черри" или гостинице аналогичного класса: двух-, трехместные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая. Уютный холл с камином в гостинице и беседка с мангалом во дворе – это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок:)). Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Оформление пропуска в пограничную зону Домбай
  • Экологические сборы в Тебердинском национальном парке: входные билеты в ущелья Алибек, Аманауз, Домбай-Ульген, Гоначхир, ущелье реки Бадук
  • Входные билеты на канатную дорогу
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период июнь-август), групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Обед во время трансфера (день 1), ужины. Стоимость ужина в кафе: 300-400 руб
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 7500 руб. за весь период отдыха, 10 000 руб. (сезон 2023), за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Кепка / панамка;
  • Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • Флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
  • Футболка;
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • Ходовые брюки;
  • Нижнее белье;
  • Носки;
  • Треккинговая обувь;
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • Купальник;
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • Непромокаемая одежда или дождевик;
  • Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО. При необходимости, клуб предоставляет трекинговые палки в прокат;
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • Расческа;
  • Солнцезащитные очки;
  • Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • Кружка, ложка, нож. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную);
  • Влажные салфетки;
  • Нитка, иголка;
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • Подпопник;
  • Сушилки для обуви;
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • Шапка, перчатки (для поездок в сентябре, октябре);
  • Термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре);
  • Фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн. Связи Теле2 нет): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.

Какие документы нужны для оформления пропуска в пограничную зону?

Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день тура.

Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в туре, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Какая инфраструктура на маршруте?

В поселке есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. В поселке много кафе, есть аптека, отделение почты, банк «Сбербанк России» и банкомат. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
16 ноя 2022
Очень красивые места, хоть и выглядели посуровее, чем, должно быть, могли бы выглядеть летом - тем более, что очень повезло с погодой: всю неделю было ясно.
Л
2 ноя 2022
Была в туре в конце октября. Погода для походов - замечательная, не жарко. Красивые осенние пейзажи! Но одеваться нужно чуть теплее, чем указано в рекомендациях тура. Вел нашу группу Алексей - приятный человек и опытный инструктор. Домбай прекрасен, если вы там ещё не были, вы многое упускаете!
Комментарии по организации: питание хорошее, гостиница комфортная. Минусов не было, сплошные плюсы
М
19 окт 2022
Мысль о посещении Домбая уже давненько сидела у меня в голове. И наконец то всё совпало - отпуск, классная компания и осенний Домбай. Гостиница расположена весьма атмосферно, с балкончика нашего номера был потрясающий вид на горы, лес и водопад. Каждый день приносил новые открытия, новые красоты и оттенки местной природы. Немного не повезло с погодой, но настроения не испортило. Наш гид Андрей, опытный и классный инструктор, вел нас в любую погоду через тернии к звездам. Реальность местами была лучше ожиданий, осень яркими и разноцветными красками сияла вокруг. Группа подобралась веселая и боевая. Отпуск удался!!!

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от 6 400 за 1 человека
Морская прогулка - эксклюзивный тур по бухтам большого Утриша
2 часа
Мини-группа
до 11 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
4.9
10 отзывов
Морская прогулка - эксклюзивный тур по бухтам большого Утриша
Приглашаем вас на экскурсию по самым живописным местам в окрестностях Анапы
Большой Утриш. Причал
Сегодня
Завтра
26 янв
27 янв
2 500 за 1 человека
Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро и Большой Утриш в мини-группе
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
4.2
30 отзывов
Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро и Большой Утриш в мини-группе
На этом маршруте нам встретятся самые живописные природные достопримечательности Анапы
Анапа, забираем от отеля
1 300 за 1 человека
По предгорьям Западного Кавказа с традиционным застольем
6 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
Нет отзывов
По предгорьям Западного Кавказа с традиционным застольем
В первой части экскурсии наших туристов ждет этнографическая экскурсия
Анапа ул. Ленина 15
850 за 1 человека
Винный тур - в «Лукоморье»
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
4.5
2 отзыва
Винный тур - в «Лукоморье»
Таманский полуостров - издревле славится винодельческим промыслом
Анапа
1 300 за 1 человека
Винный тур из Анапы
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
Нет отзывов
Винный тур из Анапы
Краснодарский край - идеальное место для виноделия
ваш адрес в Анапе
8 500 за всё до 3 чел.
Джиппинг по окрестностям Анапы
5 часов
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.6
21 отзыв
Джиппинг по окрестностям Анапы
Джип - самый лучший транспорт в горах
Забираем из отеля
1 500 за 1 человека
Тур на парусно-моторной яхте «Анна»
1 час
🛥 На яхте
Круиз
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Тур на парусно-моторной яхте «Анна»
Океанская парусно-моторная круизная яхта «Анна»
5 000 за всё до 8 чел.
Тур на парусной яхте VIP-класса
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
2 отзыва
Тур на парусной яхте VIP-класса
Белоснежная парусная яхта - идеальное место для романтического свидания
Морской вокзал, Ленина 1
10 000 за всё до 10 чел.
Джип-тур в Анапе - Кипарисовое озеро, Лысая Гора, Утриш
5 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
4
1 отзыв
Джип-тур в Анапе - Кипарисовое озеро, Лысая Гора, Утриш
Анапа - это не только песчаные пляжи и широкие набережные
По месту проживания туриста
Завтра
27 янв
29 янв
1 350 за 1 человека
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