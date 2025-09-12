Мои заказы

Найдено 7 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Астрахани, цены от 1200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Пешая
2 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
Сегодня в 12:00
14 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Астраханский кремль: тайны и сокровища
Пешая
1.5 часа
-
5%
38 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погрузитесь в историю Астраханского кремля, узнайте о его тайнах и сокровищах, посетите гробницу грузинских царей. Услуги гида и билеты включены
Начало: Рядом с Кремлем
16 сен в 08:30
18 сен в 08:00
3325 ₽3500 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие в Астраханскую пустыню
На машине
5 часов
158 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Насладитесь красотой астраханской пустыни, исследуя барханы и соленые озера. Уникальный опыт на внедорожнике с профессиональным гидом
Завтра в 09:30
14 сен в 09:30
11 100 ₽ за всё до 4 чел.
Астрахань: всё и сразу
Пешая
2.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Астраханскому кремлю и его окрестностям: история, архитектура и местные легенды
Начало: В сквере Ильи Ульянова
16 сен в 09:00
19 сен в 09:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
Пешая
2.5 часа
283 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные и тайные места города на нескучной обзорной экскурсии
Начало: У здания ЗАГСа
16 сен в 07:00
19 сен в 07:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Мобильная квест-экскурсия по Астрахани
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Квест
до 5 чел.
Погрузитесь в историю Астрахани с мобильной квест-экскурсией. Узнайте о культурных влияниях, архитектурных стилях и секретах города с виртуальным гидом
Начало: У Никольских ворот кремля
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
1200 ₽ за всё до 5 чел.
Астрахань - город древний, город славный
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Погрузитесь в атмосферу Астрахани, прогуливаясь по её улицам и узнавая о её богатой истории. Индивидуальная экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: У Астраханского кремля
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.

