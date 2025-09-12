Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
Сегодня в 12:00
14 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
Погрузитесь в историю Астраханского кремля, узнайте о его тайнах и сокровищах, посетите гробницу грузинских царей. Услуги гида и билеты включены
Начало: Рядом с Кремлем
16 сен в 08:30
18 сен в 08:00
3325 ₽
3500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Астраханскую пустыню
Насладитесь красотой астраханской пустыни, исследуя барханы и соленые озера. Уникальный опыт на внедорожнике с профессиональным гидом
Завтра в 09:30
14 сен в 09:30
11 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Астрахань: всё и сразу - индивидуальная экскурсия за 2 часа
Прогулка по Астраханскому кремлю и его окрестностям: история, архитектура и местные легенды
Начало: В сквере Ильи Ульянова
16 сен в 09:00
19 сен в 09:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
Главные и тайные места города на нескучной обзорной экскурсии
Начало: У здания ЗАГСа
16 сен в 07:00
19 сен в 07:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия по Астрахани
Погрузитесь в историю Астрахани с мобильной квест-экскурсией. Узнайте о культурных влияниях, архитектурных стилях и секретах города с виртуальным гидом
Начало: У Никольских ворот кремля
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
1200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Астрахань - город древний, город славный
Погрузитесь в атмосферу Астрахани, прогуливаясь по её улицам и узнавая о её богатой истории. Индивидуальная экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: У Астраханского кремля
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в сентябре 2025
Сейчас в Астрахани в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1200 до 11 100 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 604 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Астрахани на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 604 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь