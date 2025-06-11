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Смотровая площадка – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровая площадка» в Екатеринбурге, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: 300 лет истории и современности
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Прогулка по Екатеринбургу подарит вам незабываемые впечатления от исторических и современных достопримечательностей столицы Урала
Начало: Площадь 1905 года, возле памятника Ленину
Расписание: Провожу в октябре и ноябре по понедельникам и четвергам
Завтра в 12:00
4 авг в 12:00
3500 ₽ за всё до 35 чел.
Белые скалы и главная река Среднего Урала
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Белые скалы и главная река Среднего Урала
Начало: Станция метро Площадь 1905, выход №1
Расписание: Ежедневно в 10:00
3 авг в 10:00
6 авг в 10:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
Начало: Улица 8 Марта, 43, Цирк
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
29 июл в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Смотровая площадка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: 300 лет истории и современности
  2. Белые скалы и главная река Среднего Урала
  3. Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Дом Ипатьева
  10. Уралмаш
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июле 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Смотровая площадка" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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