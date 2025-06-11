Индивидуальная
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Прогулка по Екатеринбургу подарит вам незабываемые впечатления от исторических и современных достопримечательностей столицы Урала
Начало: Площадь 1905 года, возле памятника Ленину
Расписание: Провожу в октябре и ноябре по понедельникам и четвергам
Завтра в 12:00
4 авг в 12:00
3500 ₽ за всё до 35 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Белые скалы и главная река Среднего Урала
Начало: Станция метро Площадь 1905, выход №1
Расписание: Ежедневно в 10:00
3 авг в 10:00
6 авг в 10:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
Начало: Улица 8 Марта, 43, Цирк
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
29 июл в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера11 июня 2025Александр прекрасный гид, много знает, много рассказал интересного о городе. Спасибо Всем советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Смотровая площадка»
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