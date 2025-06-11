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Индивидуальная

Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу Прогулка по Екатеринбургу подарит вам незабываемые впечатления от исторических и современных достопримечательностей столицы Урала Начало: Площадь 1905 года, возле памятника Ленину

Расписание: Провожу в октябре и ноябре по понедельникам и четвергам