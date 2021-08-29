Каракольские озёра или «Караколы» – одна из жемчужин природы республики Алтай. Эти удивительно красивые озера, раскинувшиеся цепочкой вдоль горного хребта, находятся достаточно высоко – примерно 2000 м над уровнем моря, поэтому наиболее удобный способ добраться сюда на лошадях. Маршрут проходит через долину реки Эликмонар, живописные горные хребты, что дает возможность вдоволь налюбоваться красотой горной тайги, ручьями и водопадами, соединяющими озера, насладиться видом величественных гор.
Преимущества этого путешествия:
Встречаемся в Новосибирске и Барнауле, едем до города Бийск, где знакомимся с инструктором.
Из Бийска продолжаем нашу поездку на микроавтобусе до села Элекмонар, по дороге забираем участников тура из Горно-Алтайска.
Далее следует переезд на внедорожнике из села Элекмонар до урочища Каракол, где располагается конная база.
В пути любуемся лесной дорогой и горными реками Элекмонар и Каракол.
По прибытии на конную базу инструктаж о правилах безопасности в походе, после чего получаем снаряжение и распределяем продукты питания.
В конце дня вас ждут баня и ночевка в палаточном лагере.
Питание включено: ужин.
Авто (от Барнаула): 370 км, из них 20 км по бездорожью. В дороге 6 часов по асфальту, 2-3 часа по разбитой грунтовке (без учета пробок и санитарных остановок).
После завтрака движемся на лошадях до Замка горных духов.
Это удивительное место, которое издалека похоже на средневековый замок.
В народе об этом творении природы сложено немало легенд и историй.
Таежная тропа поражает величественными кедрами, а чуть выше по склону начинается зона кустарников, состоящая из карликовых берез и ив. После этого вы сможете наблюдать альпийские и субальпийские луга.
Палаточный лагерь будет разбит в урочище Муехта.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 15 км. В пути 4-5 часов.
С утра мы совершим радиальный выход на лошадях на перевал Багаташ и в долину каменных Туров.
В этот день перед нами впервые откроется вся цепочка Каракольских озер, для этого пройдем чуть левее и окажемся на краю цирка (котловины в виде амфитеатра), откуда и увидим озера, с высоты птичьего полета.
После обеда нас ждет пешая прогулка до Муехтинского водопада.
Его высота — 8 метров, и шум от падения воды слышен далеко вокруг, а миллион брызг в солнечный день образует радугу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конная прогулка: 4 часа. Пешая прогулка: 2-3 часа.
Сегодня нас ждет переход до урочища Айрык.
В начале дня совершаем подъем на Аккаинский перевал.
Любуемся завораживающими видами горных озер, лугов и перевалов.
Самая высокая вершина, которую можно увидеть с этой точки — Аккая, ее высота — 2385 м.
Спускаемся в урочище Айрык.
На ночевку останавливаемся в кедровом лесу.
Сегодня нас ждет переход до урочища Айрык. В начале дня совершаем подъем на Аккаинский перевал. Любуемся завораживающими видами горных озер, лугов и перевалов. Самая высокая вершина, которую можно увидеть с этой точки — Аккая, ее высота — 2385 м. Спускаемся в урочище Айрык. На ночевку останавливаемся в кедровом лесу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 18 км. В пути 5-6 часов.
Дорога пролегает по урочищу Аирык, среди лугов и величавых кедров.
Обязательно возьмите с собой фонарик, пещеру можно пройти насквозь, если Вы не боитесь летучих мышей и темноты.
Возвращаетесь в лагерь, ночевка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 8 км. В пути 3-4 часа.
Уже по знакомой трапе, возвращаемся обратно в сторону Каракольскоих озер, на этот раз палаточный лагерь ставим на Кедровой поляне, с которой завтра совершим прогулку к озерам.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 18 км, в пути 5-6 часов.
Сегодня у нас запланирован конный переход через перевал Багаташ к Каракольским озерам.
Спускаемся на лошадях к пятому озеру, и оттуда идем пешком к верхним озерам.
После экскурсии по озерам возвращаемся к ожидающим нас лошадкам, на которых мы отправимся в обратный путь на конную базу.
Баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 15 км, в пути 4-5 часов. Пешая прогулка: 2-3 часа.
Возвращаемся в Барнаул и Новосибирск.
В пути запланировано несколько остановок, в том числе на сувенирном рынке.
Питание включено: завтрак.
Авто (до Барнаула): 370 км, из них 20 км, по бездорожью. В дороге 6 часов по асфальту, 2-3 часа по разбитой грунтовке (без учета пробок и санитарных остановок).
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая в конный тур по Алтаю, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура на Алтае также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
Река Каракол, которая является притоком реки Элекмонар, всегда привлекала к себе большое количество туристов. Почему? Все дело в том, что здесь находятся семь удивительно красивых озер. В древности озера называли «глазами земли», даже сейчас иногда можно встретить такое название. В этом нет ничего удивительного, ведь Каракольские озера и вправду, словно глаза: чистые, совершенные, причудливой формы и размеров. Озера очень интересно расположены. Они, словно цепочка, тянутся по горному хребту, заросшему пихтой и древними красавцами-кедрами. Самая большая высота над уровнем моря - 2000 м, самое нижнее озеро находится на высоте 1500 м.
Если вы хотите увидеть снег даже в жаркий июльский день, отправляйтесь в конный поход к Каракольским озерам, ведь возле Верхнего озера всегда лежат кристально белые снежники. Привлекает внимание и местонахождение озер: они располагаются по хребту в виде "цепочки". Как удивительно точна, порой, бывает природа. Словно невидимый художник решил нанести на полотно земли прекрасные водоемы, придерживаясь определенных пропорций.
Озера находятся в Чемальском районе, это и послужило причиной того, что сюда любят заглядывать туристы. Но, к самым озерам не так-то просто добраться. Наверное поэтому природа здесь девственна и нетронута, что делает место еще прекраснее. Чтобы увидеть первозданную красоту, бронируйте у нас конный тур к Каракольским озерам. Лошади - наиболее удобная возможность попасть в эти места. Путешествуя не торопясь, вы можете вдоволь налюбоваться красотой местных пейзажей, озерами, перевалами, горными ручьями и водопадами, величием горной тайги. Экскурсия лежит через долины реки Эликмонар, живописные горные хребты, иногда - вброд через неглубокие горные реки. Также вы можете насладиться видом величественных гор, переходя через бурные реки по деревянным мостикам.
При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) необходимо предоставление всех данных за 2 месяца до начала тура. С собой обязательно иметь паспорт.
Все зависит от активности ребенка и предыдущего опыта походов. Дети в таком возрасте проходили данный маршрут, но все таки мы советуем с детьми до 14 лет выбрать другой, более простой тур. С ребенком обязательно должен быть один из родителей, либо попечителей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда. В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами. Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.
Встреча туристов осуществляется:
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.
День заезда считается днем начала тура по Алтаю.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).
Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Да, в первый и седьмой день тура у нас предусмотрена баня.
В горах сотовой связи нет, позвонить домой можно только в день заезда и день отъезда.
Зарядить гаджеты можно будет только на базе в урочище Каракол, поэтому если планируете много фотографировать лучше взять запасной аккумулятор.
Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.
На маршруте с вами будут работать 1-2 гида-инструктора, 1-2 конюха в зависимости от количества человек в группе.
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Основным условием для участия в туре является способность выдерживать умеренную физическую нагрузку. Технические навыки, необходимые для прохождения препятствий, организации ночлегов и другие приобретаются непосредственно на маршруте. Поэтому, если у Вас нет ограничений по здоровью, то можете бронировать тур.