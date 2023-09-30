при бронировании тура до 30.11.2023.«Камчатка — ты просто песня!» — слова, которые ребята восклицают каждый день, проведенный на Камчатке, видя перед собой вулканы Вилючинский, Горелый, Мутновский, Авачинский и другие, Тихий Океан, водопады Опасный, Спокойный и безымянные; купаясь в горячих источниках Малки, Паратунки, Начики и наслаждаясь бутербродами с красной икрой и рыбой!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча участников в Петропавловск-Камчатске
Встреча в аэропорту представителем компании.
Трансфер и размещение в гостинице (заселение в гостиницу после 14:00).
15:00 После заселения отправляемся на набережную в Петропавловск-Камчатский, где соприкасаемся с Тихим Океаном, посетим памятник батареи Максутова, которая отбивала англо-французскую эскадру во время Крымской войны!
19:00 Встреча с тур-лидером компании, который расскажет все организационные вопросы по туру. Ужин — самостоятельный.
Мыс Маячный, переезд под Авачинский вулкан
08:30 Отправляемся на мыс Маячный.
Проедем по берегу Тихого Океана, где находится вулканический черный песок.
Посетим ряд красивейших видовых площадок на Авачинскую бухту, скалы Три Брата.
10:00 Доедем до конечной точки — мыса, где стоит маяк с большой историей. Именно по нему Витус Ионассен Беринг ориентировался в своих экспедициях с 1733 года, когда причаливал на Камчатку.
11:00 При хорошей погоде сделаем красивый стол с камчатскими деликатесами, яркие фотографии и отправимся уже к подножию Авачинского и Корякского вулкана.
16:00 Прибытие на альпинистскую базу «Три Вулкана», размещаемся и готовимся к восхождению на Авачинский вулкан.
Вулкан Авачинский или прогулка на Верблюд
03:00 Ранний подъем для тех, кто поднимается на вулкан Авачинский (при хорошей погоде).
Плотный завтрак и по готовности (обычно в 05:00) выход на маршрут.
12:00 При благоприятных обстоятельства достигнем вершины Авачинского вулкана (2741 м).
Сам подъем простой, по натоптанной тропе, но требует от вас выносливости и моральной готовности двигаться вверх-вверх и еще раз вверх целых 6 часов!
18:00 Спуск с вершины.
Ужин.
19:00 Идем в баню!
И потом смело можем отдыхать — сегодня вы большие Герои!
Для тех, кто не идет на вершину будет предложена альтернатива — самостоятельная прогулка на экструзию Верблюд.
Это маркированная хорошая гора (пригорок), занимает путь 2–3 часа туда–обратно.
Вулкан Вачкажец, переезд на Малкинские источники
09:00 Завтрак.
10:00 Переезд в кальдеру бывшего вулкана Вачкажец.
Кальдера супервулкана Вачкажец — место, где первозданная Камчатка во всей красе: горы, водопады, реки, озера, живописный лес и луга.
Это одно из самых любимых мест туристами, так как по красоте это какая-то Швейцария!
13:00 Начало несложного треккинга через оз. Тахколоч, нескольких безымянных водопадов и кедрового стланика.
Весь маршрут занимает 14 км (большая часть по прямому пути и спуску).
18:00 Переезд на Малкинские источники.
По пути у нас будет пирожковый рай и магазины, где можно покушать и взять с собой знаменитые камчатские пироги.
20:00 Ужин.
Как правило, сегодня готовим для вас стейки из красной рыбы.
После чего идем купаться в оборудованный бассейн с термальной водой Малки, который находится возле коттеджа!
Сплав по реке Быстрая
08:00 Завтрак.
09:00 Переезд на точку начала маршрута сплава.
Сплавляться мы будем на надувных рафтах на 15 человек.
Река с нашим отрезком участка (4 часа) не имеет каких-либо порогов.
Будем плыть, наслаждаться пейзажами и самое главное, высматривать медведей, которых здесь очень много.
За сплав можно увидеть более 5 особей! Но, можно и не увидеть вовсе.
Тут же можно порыбачить, поймать рыбу и из неё же приготовим свежую уху.
16:00 Возвращение в коттедж.
Перекус (плотный обед у нас будет на сплаве).
Идем купаться на дикие малкинские источники.
Увидите, как сквозь землю пробиваются термальные пузырики.
19:00 Ужин.
Турнир по бильярду и другие игры.
Малая долина гейзеров
07:30 Завтрак.
Собираем вещи. Загружаем транспорт.
09:00 Отправляемся на другую сторону вулкана Мутновский, где стоит геотермальная станция Мутновская.
Тут очень сильно «пахнет» сероводородом, будьте к этому готовы.
Вдоль бурлящей, движущейся и горячей земли мы пройдем к газовым выбросам так называемой «Малой долины гейзеров» или «Дачные источники» (рядом находится поселок Дачный).
Живописное место, где можно вплотную увидеть бурлящие выходы фумарол.
11:00 Перевел Вилючинский. Красивейшее место откуда открывается широкий обзор.
Здесь мы увидим во всей красе Вилючинский вулкан, а на горизонте — Мутновский и Горелый.
Сделав много ярких фотографии отправляемся на точку нашей стоянки.
17:00 При хорошей погоде отправляем на водопад Спокойный.
Ехать от стоянки нам 10 минут.
Тут очень живописное место: альпийские луга, кедровый стланик, сладкая рябина, голубика; над всем этим возвышается красавец Вилючинский вулкан.
Сам же водопад — мощный поток воды, который падает с высоты 30 метров!
Красивые фотографии, умиротворение — все это в этом месте вы 100% получите. Здесь мы никуда не торопимся, отдыхаем, наслаждаемся.
19:00 Размещение в палатках (или горный приют).
Вулкан Горелый
07:00 Завтрак.
09:00 Переезд на вулкан Горелый.
10:30 Подъем на вулкан.
При хорошей погоде обойдем все кратеры вулкана, внутри которых есть кислотные озера.
Вулкан является визиткой карточкой Камчатки из-за своей доступности.
Набор высоты составляет 600 метров и занимает все путешествие 4 часа туда — обратно (иногда из погодных условий и физической особенности группы время затрачивается больше).
15:00 Переезд в город (ориентировачно к 18:00).
Если мы сходим и выполним программу восхождения на вулкан быстрее, то обязательно бонусом посетим Халактырский пляж.
21:00 Заселение в гостиницу. Самостоятельный ужин.
Прогулка по Тихому океану
Вас ждет незабываемое путешествие по Тихому океану на катерах!
07:00 Завтрак.
08:00 Отъезжаем на заказном транспорте до Авачинской бухты, где нас будут ждать уже капитаны на своих катерах.
Отправляемся в открытый океан!
Сегодня вы увидите еще раз скалы «Три брата», но уже с воды, остров Старичков, где обитают морские львы, котики и другие жители океана.
12:00 Обед на катере с пейзажами плавающих котиков, чаек и возможно китов!
А рядом будут утесы, напоминающих фильм Аватар или Пхукет со своими джунглями.
Тут мы встанем на якорь, чтобы порыбачить и приготовить уху (очень рекомендуем взять средства от укачивания, применить в соответствии с инструкциями).
15:00 Возвращение на берег.
Вы можете продлить (заранее за доп. плату) экскурсию до Русской бухты. Здесь больше шансов встретить касаток. В этом случае, возвращение в город в 18:00.
Рынок, отправление в аэропорт
12:00 Время освобождения номеров в гостинице.
Сегодня у вас самостоятельная программа. Хорошего пути и отдыха!
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле, гостевом доме, на турбазе и в палаточном лагере.
Варианты проживания
Отель в Петропавловске-Камчатском
Размещение в 2-местных номерах.
Гостевой дом в п. Малки
Трехэтажный коттедж с туалетом, душем на каждом этаже.
Раздельные номера на 2–3 человека. На территории дома оборудованный бассейн с термальной водой Малки.
Турбаза под Авачинским вулканом
Альпинистская хижина для туристов на комфортном уровне. Печное отопление, туалет в отдельном здании на улице. В доме есть умывальник. Душ и баня в отдельном здании. Номера раздельные на 4–6 мест, двухъярусные кровати.
Шикарный вид на вулкан Авачинский и вулкан Корякский. Необходим спальный мешок для ночевки.
Палаточный лагерь
Используем новые палатки Trek Planet на 2–4 человека с большим тамбуром. Устойчивые к ветру и дождю.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле в 2-местных номерах Петропавловск-Камчатском (3 ночи)
- Проживание на горячих источниках Малки в гостевом доме с оборудованным бассейном (2 ночи)
- Проживание на турбазе под Авачинским вулканом (2 ночи)
- Аренда общественного снаряжения (палатки, газ)
- Питание на активной части маршрута изысканной камчатской и европейской кухней
- Сопровождение транспортом повышенной проходимости
- Услуги гид-проводников
- Средства защиты от диких животных
- Прогулка по Тихому Океану до о. Старичков
- Некатегорийный сплав по реке (1 день)
- Страховка от НС до 100 000 руб.
- Обеспечение радиосвязи на маршруте
- Оформление пропусков в природный парк
- Регистрация группы в МЧС
- Встреча в аэропорту в первый день прилета
- Групповая аптечка
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание в ресторанах/кафе в Петропавловск-Камчатском
- Питание в пирожковом раю (пос. Сокочи)
- Трансфер обратно в аэропорт
- Продление прогулки по Тихому Океану до Русской бухты
- Экскурсия на вертолете в Долину Гейзеров или на Курильское озеро в свободный день программы
- Место начала и завершения?
- г. Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Наименование Количество Примечание Важность ЭКИПИРОВКА Треккинговые ботинки 1 пара Защита голеностопа, водонепроницаемы, ударостойкий материал, хорошая подошва (резина). Если нет такой обуви, то подойдут берцы. Рекомендовано Кроссовки, сандалии/тапочки 1 пара Переобуваться в машине после переходов, чтобы ноги отдыхали. Также их можно использовать для отдыха на базе в «сухие» дни. Тапочки – для бассейнов. Рекомендовано Дождевик 1 штука Погода очень изменчива на Камчатке: за один день могут быть дожди и вьюга. Обязательно Куртка ветрозащитная с капюшоном 1 штука Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Можно заменить обычными ветровками, легкими куртками в сочетании с дождевиком. Рекомендовано Брюки ветрозащитные 1 штука Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Рекомендовано Термобелье (лёгкое) 1 комплект Спать в спальнике комфортно в термобелье. А также надевать под брюки, кофту. Рекомендовано Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца 1 штука Вечером бывает прохладно + защита головы от Солнца. Обязательно Кофта/флисовая куртка 1 штука Должно быть тепло. Обязательно Перчатки/рукавицы 2 пары Руки должны быть в тепле и сухими. Желательно иметь 2-3 пары. В рукавицах пальцы меньше мерзнут. Обязательно Носки теплые 3 пара Обязательно иметь всегда одну сухую пару теплых носков для ночёвки в спальнике. Обязательно Майка/футболка, легкие брюки, шорты 2 штуки Рекомендовано Сменное нижнее белье 3 штуки Личная гигиена ☺ Рекомендовано Купальник, полотенце 1 штука Будем купаться в термальных источниках Рекомендовано Рюкзак экспедиционный 30-80 л. Основной рюкзак потребуется для личных вещей. Далее мы его будем использовать только на радиальные выходы, чтобы взять теплые вещи и сменные вещи, а также перекус там, где он нужен будет. Рекомендовано Накидка на рюкзак от дождя/снега 1 штука Удобная вещь для защиты от дождя и грязи. Можно заменить на 200 литровый мусорный пакет. Груз будет передвигаться на крыше машины. Необходимо защитить от пыль Рекомендовано Спальный мешок 1 штука Комфортная температура от 0°С, -5°С. Обязательно Фонарь налобный 1 штука Обязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером. Проверить его на качественность! Также взять запасные батарейки Обязательно Очки солнцезащитные 1 штука Желательно с чехлом, чтобы не разбились. Солнце яркое. Комфортно иметь очки с фактором защиты 3+.
Рекомендовано
Палки треккинговые 1 пара Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы. Палки обязательны тем, кто делает восхождение на Авачинский вулкан Рекомендовано Зубная щетка, зубная паста, туалет. бумага 1 штука Личная гигиена Обязательно Кружка, ложка, миска 1 комплект Кушать из своей посуды. Также рекомендуем мыть сразу после еды! Обязательно Бутылка для воды / гидратор / термос 1–1,5 литра Для экскурсий. Наливать горячую воду или чай. Обязательно Крем и помада от загара 1 штука С максимальным фактором защиты Рекомендовано Личная аптечка + витамины 1 штука Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2–3 см для профилактики мозолей. Эластичный бинт — обязательно! Обязательно Страховка от НС Рекомендовано Паспорт РФ Всегда иметь с собой копию паспорта. Обязательно
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Можно ли продлить пребывание на Камчатке?
Если же вы решите остаться на Камчатке еще на денек, то можно будет договориться о продлении проживания в коттедже или уже переехать в город, снять квартиру.
Максимум, чем вы еще сможете усилить впечатление от Камчатки — это 4-часовая вертолетная прогулка в знаменитую Долину Гейзеров.
- Я точно увижу китов? Медведей?
Конечно, хочется увидеть всех и близко! Но это дикая природа, мы не можем гарантировать встречу с заявленными животными и млекопитающими. Но у нас подобраны локации, где они чаще всего обитают!
- Какая температура на Камчатке?
Температура на Камчатке делится на 3 локации: город, зона за Вилючинским перевалом и Авачинский вулкан.
В городе средняя на наши туры +20°С. За перевалом +15°С. На вулкане до нуля и ниже может опуститься в зависимости от даты тура.
- Восхождение на Авачинский вулкан будет 100%?
Вулкан — не гора в геологическом смысле. Но правила техники безопасности мы применяем со всей серьезностью, как в альпинизме. Набор высоты — 1800 м. Ветер может достигать до 60 м/с и более (это шторм считается). Может быть сильная облачность или выпадение осадков.
При благоприятном сочетании факторов восхождение состоится. Также зависит от вашего уровня физической подготовки.
Уникальность нашего тура — у вас будет 2 попытки сделать восхождение на вулкан!
- Какой мобильный оператор ловит?
В локации города — все операторы. За перевалом лучше всего МТС. На втором месте — Мегафон. Другие операторы от случая к случаю.
- Какие дополнительные расходы могут быть в туре?
Все расходы мы максимум включили в тур.
Дополнительно вам могут потребоваться деньги (наличные):
- алкоголь;
- сувенирная продукция;
- развлечения, которые не включены в тур;
- питание в ресторанах и придорожных кафе;
- аренда личного снаряжения.
- Помешает ли строительство парка «Три вулкана» прохождению маршрута?
Если вы задаете этот вопрос, то возможно слышали об предновогодней новости, что частный сектор в лице учредителей, которые строили Роза Хутор в Сочи, поставили шлагбаум в самую популярную зону Камчатки: вулкан Горелый, Мутновская ГеоТЭЦ и др.
Действительно неприятная новость, но силами наших коллег прокуратура уже обязала убрать шлагбаум и переделывать документацию коммерческой компании.
Вероятность плохого сценария сохраняется, но будут, скорее всего, дополнительные пропуска, объездные пути и т. д., чтобы позволить не прерывать туристский поток в ту область.
Тем не менее, для наших туристов мы разработали план Б, если ситуация критически изменится. Об этом уже будет известно не позднее 30 мая 2023 года.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.