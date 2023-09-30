ЭКИПИРОВКА

Треккинговые ботинки 1 пара Защита голеностопа, водонепроницаемы, ударостойкий материал, хорошая подошва (резина). Если нет такой обуви, то подойдут берцы. Рекомендовано

Кроссовки, сандалии/тапочки 1 пара Переобуваться в машине после переходов, чтобы ноги отдыхали. Также их можно использовать для отдыха на базе в «сухие» дни. Тапочки – для бассейнов. Рекомендовано

Дождевик 1 штука Погода очень изменчива на Камчатке: за один день могут быть дожди и вьюга. Обязательно

Куртка ветрозащитная с капюшоном 1 штука Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Можно заменить обычными ветровками, легкими куртками в сочетании с дождевиком. Рекомендовано

Брюки ветрозащитные 1 штука Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Рекомендовано

Термобелье (лёгкое) 1 комплект Спать в спальнике комфортно в термобелье. А также надевать под брюки, кофту. Рекомендовано

Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца 1 штука Вечером бывает прохладно + защита головы от Солнца. Обязательно

Кофта/флисовая куртка 1 штука Должно быть тепло. Обязательно

Перчатки/рукавицы 2 пары Руки должны быть в тепле и сухими. Желательно иметь 2-3 пары. В рукавицах пальцы меньше мерзнут. Обязательно

Носки теплые 3 пара Обязательно иметь всегда одну сухую пару теплых носков для ночёвки в спальнике. Обязательно

Майка/футболка, легкие брюки, шорты 2 штуки Рекомендовано

Сменное нижнее белье 3 штуки Личная гигиена ☺ Рекомендовано

Купальник, полотенце 1 штука Будем купаться в термальных источниках Рекомендовано

Рюкзак экспедиционный 30-80 л. Основной рюкзак потребуется для личных вещей. Далее мы его будем использовать только на радиальные выходы, чтобы взять теплые вещи и сменные вещи, а также перекус там, где он нужен будет. Рекомендовано

Накидка на рюкзак от дождя/снега 1 штука Удобная вещь для защиты от дождя и грязи. Можно заменить на 200 литровый мусорный пакет. Груз будет передвигаться на крыше машины. Необходимо защитить от пыль Рекомендовано

Спальный мешок 1 штука Комфортная температура от 0°С, -5°С. Обязательно

Фонарь налобный 1 штука Обязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером. Проверить его на качественность! Также взять запасные батарейки Обязательно

Очки солнцезащитные 1 штука Желательно с чехлом, чтобы не разбились. Солнце яркое. Комфортно иметь очки с фактором защиты 3+. Рекомендовано

Палки треккинговые 1 пара Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы. Палки обязательны тем, кто делает восхождение на Авачинский вулкан Рекомендовано

Зубная щетка, зубная паста, туалет. бумага 1 штука Личная гигиена Обязательно

Кружка, ложка, миска 1 комплект Кушать из своей посуды. Также рекомендуем мыть сразу после еды! Обязательно

Бутылка для воды / гидратор / термос 1–1,5 литра Для экскурсий. Наливать горячую воду или чай. Обязательно

Крем и помада от загара 1 штука С максимальным фактором защиты Рекомендовано

Личная аптечка + витамины 1 штука Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2–3 см для профилактики мозолей. Эластичный бинт — обязательно! Обязательно

Страховка от НС Рекомендовано