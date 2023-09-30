Комбинированный тур по Камчатке

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Скидка 15 000 руб.

при бронировании тура до 30.11.2023.«Камчатка — ты просто песня!» — слова, которые ребята восклицают каждый день, проведенный на Камчатке, видя перед собой вулканы Вилючинский, Горелый, Мутновский, Авачинский и другие, Тихий Океан, водопады Опасный, Спокойный и безымянные; купаясь в горячих источниках Малки, Паратунки, Начики и наслаждаясь бутербродами с красной икрой и рыбой!
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
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Что вас ожидает:

Киты и морские львы
Киты и морские львы
Поищем морских обитателей во время прогулки на катере по Тихому Океану
Покорение Авачинского вулкана
Покорение Авачинского вулкана
Преодолеем высоту 1800 метров и отправимся на вершину вулкана
Рыбалка с рафтов
Рыбалка с рафтов
Отправимся на сплав по реке Быстрой, во время которого можно будет порыбачить
Гастрономический восторг
Гастрономический восторг
Насладимся дарами Камчатки — красной рыбой и икрой
Наблюдение за медведями
Наблюдение за медведями
Будем высматривать гуляющих вдоль берега медведей во время сплава
Кратеры вулкана Горелый
Кратеры вулкана Горелый
Поднимемся на вулкан и обойдем кратеры, внутри которых есть кислотные озера

Программа тура по дням

1 день

Встреча участников в Петропавловск-Камчатске

Встреча в аэропорту представителем компании.

Трансфер и размещение в гостинице (заселение в гостиницу после 14:00).

15:00 После заселения отправляемся на набережную в Петропавловск-Камчатский, где соприкасаемся с Тихим Океаном, посетим памятник батареи Максутова, которая отбивала англо-французскую эскадру во время Крымской войны!

19:00 Встреча с тур-лидером компании, который расскажет все организационные вопросы по туру. Ужин — самостоятельный.

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2 день

Мыс Маячный, переезд под Авачинский вулкан

08:30 Отправляемся на мыс Маячный.

Проедем по берегу Тихого Океана, где находится вулканический черный песок.

Посетим ряд красивейших видовых площадок на Авачинскую бухту, скалы Три Брата.

10:00 Доедем до конечной точки — мыса, где стоит маяк с большой историей. Именно по нему Витус Ионассен Беринг ориентировался в своих экспедициях с 1733 года, когда причаливал на Камчатку.

11:00 При хорошей погоде сделаем красивый стол с камчатскими деликатесами, яркие фотографии и отправимся уже к подножию Авачинского и Корякского вулкана.

16:00 Прибытие на альпинистскую базу «Три Вулкана», размещаемся и готовимся к восхождению на Авачинский вулкан.

Мыс Маячный, переезд под Авачинский вулканМыс Маячный, переезд под Авачинский вулканМыс Маячный, переезд под Авачинский вулканМыс Маячный, переезд под Авачинский вулканМыс Маячный, переезд под Авачинский вулканМыс Маячный, переезд под Авачинский вулканМыс Маячный, переезд под Авачинский вулканМыс Маячный, переезд под Авачинский вулкан
3 день

Вулкан Авачинский или прогулка на Верблюд

03:00 Ранний подъем для тех, кто поднимается на вулкан Авачинский (при хорошей погоде).

Плотный завтрак и по готовности (обычно в 05:00) выход на маршрут.

12:00 При благоприятных обстоятельства достигнем вершины Авачинского вулкана (2741 м).

Сам подъем простой, по натоптанной тропе, но требует от вас выносливости и моральной готовности двигаться вверх-вверх и еще раз вверх целых 6 часов!

18:00 Спуск с вершины.

Ужин.

19:00 Идем в баню!

И потом смело можем отдыхать — сегодня вы большие Герои!

Для тех, кто не идет на вершину будет предложена альтернатива — самостоятельная прогулка на экструзию Верблюд.

Это маркированная хорошая гора (пригорок), занимает путь 2–3 часа туда–обратно.

Вулкан Авачинский или прогулка на ВерблюдВулкан Авачинский или прогулка на ВерблюдВулкан Авачинский или прогулка на ВерблюдВулкан Авачинский или прогулка на ВерблюдВулкан Авачинский или прогулка на ВерблюдВулкан Авачинский или прогулка на ВерблюдВулкан Авачинский или прогулка на ВерблюдВулкан Авачинский или прогулка на ВерблюдВулкан Авачинский или прогулка на ВерблюдВулкан Авачинский или прогулка на Верблюд
4 день

Вулкан Вачкажец, переезд на Малкинские источники

09:00 Завтрак.

10:00 Переезд в кальдеру бывшего вулкана Вачкажец.

Кальдера супервулкана Вачкажец — место, где первозданная Камчатка во всей красе: горы, водопады, реки, озера, живописный лес и луга.

Это одно из самых любимых мест туристами, так как по красоте это какая-то Швейцария!

13:00 Начало несложного треккинга через оз. Тахколоч, нескольких безымянных водопадов и кедрового стланика.

Весь маршрут занимает 14 км (большая часть по прямому пути и спуску).

18:00 Переезд на Малкинские источники.

По пути у нас будет пирожковый рай и магазины, где можно покушать и взять с собой знаменитые камчатские пироги.

20:00 Ужин.

Как правило, сегодня готовим для вас стейки из красной рыбы.

После чего идем купаться в оборудованный бассейн с термальной водой Малки, который находится возле коттеджа!

Вулкан Вачкажец, переезд на Малкинские источникиВулкан Вачкажец, переезд на Малкинские источникиВулкан Вачкажец, переезд на Малкинские источникиВулкан Вачкажец, переезд на Малкинские источникиВулкан Вачкажец, переезд на Малкинские источникиВулкан Вачкажец, переезд на Малкинские источникиВулкан Вачкажец, переезд на Малкинские источникиВулкан Вачкажец, переезд на Малкинские источникиВулкан Вачкажец, переезд на Малкинские источникиВулкан Вачкажец, переезд на Малкинские источники
5 день

Сплав по реке Быстрая

08:00 Завтрак.

09:00 Переезд на точку начала маршрута сплава.

Сплавляться мы будем на надувных рафтах на 15 человек.

Река с нашим отрезком участка (4 часа) не имеет каких-либо порогов.

Будем плыть, наслаждаться пейзажами и самое главное, высматривать медведей, которых здесь очень много.

За сплав можно увидеть более 5 особей! Но, можно и не увидеть вовсе.

Тут же можно порыбачить, поймать рыбу и из неё же приготовим свежую уху.

16:00 Возвращение в коттедж.

Перекус (плотный обед у нас будет на сплаве).

Идем купаться на дикие малкинские источники.

Увидите, как сквозь землю пробиваются термальные пузырики.

19:00 Ужин.

Турнир по бильярду и другие игры.

Сплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке Быстрая
6 день

Малая долина гейзеров

07:30 Завтрак.

Собираем вещи. Загружаем транспорт.

09:00 Отправляемся на другую сторону вулкана Мутновский, где стоит геотермальная станция Мутновская.

Тут очень сильно «пахнет» сероводородом, будьте к этому готовы.

Вдоль бурлящей, движущейся и горячей земли мы пройдем к газовым выбросам так называемой «Малой долины гейзеров» или «Дачные источники» (рядом находится поселок Дачный).

Живописное место, где можно вплотную увидеть бурлящие выходы фумарол.

11:00 Перевел Вилючинский. Красивейшее место откуда открывается широкий обзор.

Здесь мы увидим во всей красе Вилючинский вулкан, а на горизонте — Мутновский и Горелый.

Сделав много ярких фотографии отправляемся на точку нашей стоянки.

17:00 При хорошей погоде отправляем на водопад Спокойный.

Ехать от стоянки нам 10 минут.

Тут очень живописное место: альпийские луга, кедровый стланик, сладкая рябина, голубика; над всем этим возвышается красавец Вилючинский вулкан.

Сам же водопад — мощный поток воды, который падает с высоты 30 метров!

Красивые фотографии, умиротворение — все это в этом месте вы 100% получите. Здесь мы никуда не торопимся, отдыхаем, наслаждаемся.

19:00 Размещение в палатках (или горный приют).

Малая долина гейзеровМалая долина гейзеровМалая долина гейзеровМалая долина гейзеровМалая долина гейзеровМалая долина гейзеровМалая долина гейзеровМалая долина гейзеровМалая долина гейзеровМалая долина гейзеровМалая долина гейзеров
7 день

Вулкан Горелый

07:00 Завтрак.

09:00 Переезд на вулкан Горелый.

10:30 Подъем на вулкан.

При хорошей погоде обойдем все кратеры вулкана, внутри которых есть кислотные озера.

Вулкан является визиткой карточкой Камчатки из-за своей доступности.

Набор высоты составляет 600 метров и занимает все путешествие 4 часа туда — обратно (иногда из погодных условий и физической особенности группы время затрачивается больше).

15:00 Переезд в город (ориентировачно к 18:00).

Если мы сходим и выполним программу восхождения на вулкан быстрее, то обязательно бонусом посетим Халактырский пляж.

21:00 Заселение в гостиницу. Самостоятельный ужин.

Вулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан Горелый
8 день

Прогулка по Тихому океану

Вас ждет незабываемое путешествие по Тихому океану на катерах!

07:00 Завтрак.

08:00 Отъезжаем на заказном транспорте до Авачинской бухты, где нас будут ждать уже капитаны на своих катерах.

Отправляемся в открытый океан!

Сегодня вы увидите еще раз скалы «Три брата», но уже с воды, остров Старичков, где обитают морские львы, котики и другие жители океана.

12:00 Обед на катере с пейзажами плавающих котиков, чаек и возможно китов!

А рядом будут утесы, напоминающих фильм Аватар или Пхукет со своими джунглями.

Тут мы встанем на якорь, чтобы порыбачить и приготовить уху (очень рекомендуем взять средства от укачивания, применить в соответствии с инструкциями).

15:00 Возвращение на берег.

Вы можете продлить (заранее за доп. плату) экскурсию до Русской бухты. Здесь больше шансов встретить касаток. В этом случае, возвращение в город в 18:00.

Прогулка по Тихому океануПрогулка по Тихому океануПрогулка по Тихому океануПрогулка по Тихому океануПрогулка по Тихому океануПрогулка по Тихому океануПрогулка по Тихому океануПрогулка по Тихому океануПрогулка по Тихому океануПрогулка по Тихому океану
9 день

Рынок, отправление в аэропорт

12:00 Время освобождения номеров в гостинице.

Сегодня у вас самостоятельная программа. Хорошего пути и отдыха!

Рынок, отправление в аэропортРынок, отправление в аэропортРынок, отправление в аэропортРынок, отправление в аэропортРынок, отправление в аэропорт

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле, гостевом доме, на турбазе и в палаточном лагере.

Варианты проживания

Отель в Петропавловске-Камчатском

3 ночи

Размещение в 2-местных номерах.

Гостевой дом в п. Малки

2 ночи

Трехэтажный коттедж с туалетом, душем на каждом этаже.

Раздельные номера на 2–3 человека. На территории дома оборудованный бассейн с термальной водой Малки.

Гостевой дом в п. МалкиГостевой дом в п. МалкиГостевой дом в п. МалкиГостевой дом в п. МалкиГостевой дом в п. МалкиГостевой дом в п. МалкиГостевой дом в п. МалкиГостевой дом в п. МалкиГостевой дом в п. МалкиГостевой дом в п. МалкиГостевой дом в п. Малки

Турбаза под Авачинским вулканом

2 ночи

Альпинистская хижина для туристов на комфортном уровне. Печное отопление, туалет в отдельном здании на улице. В доме есть умывальник. Душ и баня в отдельном здании. Номера раздельные на 4–6 мест, двухъярусные кровати.

Шикарный вид на вулкан Авачинский и вулкан Корякский. Необходим спальный мешок для ночевки.

Турбаза под Авачинским вулканомТурбаза под Авачинским вулканомТурбаза под Авачинским вулканомТурбаза под Авачинским вулканомТурбаза под Авачинским вулканомТурбаза под Авачинским вулканом

Палаточный лагерь

1 ночь

Используем новые палатки Trek Planet на 2–4 человека с большим тамбуром. Устойчивые к ветру и дождю.

Палаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле в 2-местных номерах Петропавловск-Камчатском (3 ночи)
  • Проживание на горячих источниках Малки в гостевом доме с оборудованным бассейном (2 ночи)
  • Проживание на турбазе под Авачинским вулканом (2 ночи)
  • Аренда общественного снаряжения (палатки, газ)
  • Питание на активной части маршрута изысканной камчатской и европейской кухней
  • Сопровождение транспортом повышенной проходимости
  • Услуги гид-проводников
  • Средства защиты от диких животных
  • Прогулка по Тихому Океану до о. Старичков
  • Некатегорийный сплав по реке (1 день)
  • Страховка от НС до 100 000 руб.
  • Обеспечение радиосвязи на маршруте
  • Оформление пропусков в природный парк
  • Регистрация группы в МЧС
  • Встреча в аэропорту в первый день прилета
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание в ресторанах/кафе в Петропавловск-Камчатском
  • Питание в пирожковом раю (пос. Сокочи)
  • Трансфер обратно в аэропорт
  • Продление прогулки по Тихому Океану до Русской бухты
  • Экскурсия на вертолете в Долину Гейзеров или на Курильское озеро в свободный день программы
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Наименование КоличествоПримечание Важность
ЭКИПИРОВКА
Треккинговые ботинки 1 параЗащита голеностопа, водонепроницаемы, ударостойкий материал, хорошая подошва (резина). Если нет такой обуви, то подойдут берцы. Рекомендовано
Кроссовки, сандалии/тапочки1 параПереобуваться в машине после переходов, чтобы ноги отдыхали. Также их можно использовать для отдыха на базе в «сухие» дни. Тапочки – для бассейнов. Рекомендовано
Дождевик1 штукаПогода очень изменчива на Камчатке: за один день могут быть дожди и вьюга. Обязательно
Куртка ветрозащитная с капюшоном1 штукаЖелательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Можно заменить обычными ветровками, легкими куртками в сочетании с дождевиком. Рекомендовано
Брюки ветрозащитные1 штукаЖелательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Рекомендовано
Термобелье (лёгкое)1 комплектСпать в спальнике комфортно в термобелье. А также надевать под брюки, кофту. Рекомендовано
Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца1 штукаВечером бывает прохладно + защита головы от Солнца. Обязательно
Кофта/флисовая куртка1 штукаДолжно быть тепло. Обязательно
Перчатки/рукавицы2 парыРуки должны быть в тепле и сухими. Желательно иметь 2-3 пары. В рукавицах пальцы меньше мерзнут. Обязательно
Носки теплые3 параОбязательно иметь всегда одну сухую пару теплых носков для ночёвки в спальнике. Обязательно
Майка/футболка, легкие брюки, шорты2 штуки Рекомендовано
Сменное нижнее белье3 штукиЛичная гигиена ☺Рекомендовано
Купальник, полотенце1 штукаБудем купаться в термальных источникахРекомендовано
Рюкзак экспедиционный30-80 л. Основной рюкзак потребуется для личных вещей. Далее мы его будем использовать только на радиальные выходы, чтобы взять теплые вещи и сменные вещи, а также перекус там, где он нужен будет. Рекомендовано
Накидка на рюкзак от дождя/снега1 штукаУдобная вещь для защиты от дождя и грязи. Можно заменить на 200 литровый мусорный пакет. Груз будет передвигаться на крыше машины. Необходимо защитить от пыльРекомендовано
Спальный мешок1 штукаКомфортная температура от 0°С, -5°С. Обязательно
Фонарь налобный1 штукаОбязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером. Проверить его на качественность! Также взять запасные батарейкиОбязательно
Очки солнцезащитные1 штукаЖелательно с чехлом, чтобы не разбились. Солнце яркое. Комфортно иметь очки с фактором защиты 3+.

Рекомендовано

Палки треккинговые1 параКому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы. Палки обязательны тем, кто делает восхождение на Авачинский вулканРекомендовано
Зубная щетка, зубная паста, туалет. бумага1 штукаЛичная гигиенаОбязательно
Кружка, ложка, миска1 комплектКушать из своей посуды. Также рекомендуем мыть сразу после еды! Обязательно
Бутылка для воды / гидратор / термос1–1,5 литраДля экскурсий. Наливать горячую воду или чай. Обязательно
Крем и помада от загара1 штукаС максимальным фактором защитыРекомендовано
Личная аптечка + витамины1 штукаАптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2–3 см для профилактики мозолей. Эластичный бинт — обязательно! Обязательно
Страховка от НС Рекомендовано
Паспорт РФ Всегда иметь с собой копию паспорта. Обязательно
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли продлить пребывание на Камчатке?

Если же вы решите остаться на Камчатке еще на денек, то можно будет договориться о продлении проживания в коттедже или уже переехать в город, снять квартиру.

Максимум, чем вы еще сможете усилить впечатление от Камчатки — это 4-часовая вертолетная прогулка в знаменитую Долину Гейзеров.

Я точно увижу китов? Медведей?

Конечно, хочется увидеть всех и близко! Но это дикая природа, мы не можем гарантировать встречу с заявленными животными и млекопитающими. Но у нас подобраны локации, где они чаще всего обитают!

Какая температура на Камчатке?

Температура на Камчатке делится на 3 локации: город, зона за Вилючинским перевалом и Авачинский вулкан.

В городе средняя на наши туры +20°С. За перевалом +15°С. На вулкане до нуля и ниже может опуститься в зависимости от даты тура.

Восхождение на Авачинский вулкан будет 100%?

Вулкан — не гора в геологическом смысле. Но правила техники безопасности мы применяем со всей серьезностью, как в альпинизме. Набор высоты — 1800 м. Ветер может достигать до 60 м/с и более (это шторм считается). Может быть сильная облачность или выпадение осадков.

При благоприятном сочетании факторов восхождение состоится. Также зависит от вашего уровня физической подготовки.

Уникальность нашего тура — у вас будет 2 попытки сделать восхождение на вулкан!

Какой мобильный оператор ловит?

В локации города — все операторы. За перевалом лучше всего МТС. На втором месте — Мегафон. Другие операторы от случая к случаю.

Какие дополнительные расходы могут быть в туре?

Все расходы мы максимум включили в тур.

Дополнительно вам могут потребоваться деньги (наличные):

  • алкоголь;
  • сувенирная продукция;
  • развлечения, которые не включены в тур;
  • питание в ресторанах и придорожных кафе;
  • аренда личного снаряжения.
Помешает ли строительство парка «Три вулкана» прохождению маршрута?

Если вы задаете этот вопрос, то возможно слышали об предновогодней новости, что частный сектор в лице учредителей, которые строили Роза Хутор в Сочи, поставили шлагбаум в самую популярную зону Камчатки: вулкан Горелый, Мутновская ГеоТЭЦ и др.

Действительно неприятная новость, но силами наших коллег прокуратура уже обязала убрать шлагбаум и переделывать документацию коммерческой компании.

Вероятность плохого сценария сохраняется, но будут, скорее всего, дополнительные пропуска, объездные пути и т. д., чтобы позволить не прерывать туристский поток в ту область.

Тем не менее, для наших туристов мы разработали план Б, если ситуация критически изменится. Об этом уже будет известно не позднее 30 мая 2023 года.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
30 сен 2023
Всё Супер!!!
Всё Супер!!!
А
28 сен 2023
Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
Н
28 сен 2023
Про красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тура стоит рассказать: гиды нам попались очень крутые! Алёна и Артем за 2 недели стали просто лучшими друзьями💕 ребята веселые, активные, разносторонние, внимательные и просто замечательные человечки. Нам повезло и в нашей поездки нас сопровождала повар Анжелика - лучшие каши и супы в мире, отдельное спасибо от моего желудка😅 думала с питанием будут проблемы но я была просто в восторге. Возил по маршруту нас Борис, вечером составлял нам компанию. Как итог поездка удалась! Люди собрались замечательные. Все хотелки регулировались и поездка прошла без единого нарекания.
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Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
11 фев
25 фев
17 мар
7 апр
98 000 за человека
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