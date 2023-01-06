Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники

Камчатка известна всему миру как страна вулканов - здесь их более 300

5
3 отзыва
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Камчатка известна всему миру как страна вулканов – здесь их более 300.

На этой экскурсии вы рассмотрите кратеры, фумаролы и кратерные озера действующих вулканов из окон вертолета.

В кальдере вулкана Ксудач вы прогуляетесь по берегу «горячего» пляжа и полюбуетесь двумя живописными озерами: Штюбеля и Ключевого, отделенных друг от друга узкой перемычкой.

Посадка в кальдере вулкана Ксудач опциональная и совершается по усмотрению экипажа в зависимости от погодных условий.

На Ходуткинских горячих источниках можно не только искупаться в горячей термальной речке и насладиться видами вулканов Ходутка и Приёмыш, но и прекрасно отдохнуть от городской суеты.
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники

Что вас ожидает 🤩

Ксудач
Ксудач
Увидите вулканический массив, который известен своим мощным извержением 28 марта 1907 года
С высоты птичьего полета
С высоты птичьего полета
Пролетите над вулканами и насладитесь видами Камчатки с воздуха
Горячая термальная речка
Горячая термальная речка
Покупаетесь в целебной воде и полюбуетесь видом на вулкан Ходутка

Программа тура по дням

1 день

Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники

Вылет из аэропорта.

К вашим услугам – современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.

Облет вулкана Горелый.

Вулкан Горелый – это цепочка из 11 кратеров, вокруг и внутри которых располагаются многочисленные озёра и фумаролы.

Перелет до Горелого вулкана занимает 20 минут.

Осмотр кратера производится поочередно с обоих бортов вертолета, поэтому все туристы смогут полюбоваться видом.

Вулкан Мутновский – одно из самых больших геотермальных месторождений в мире.

Из кратеров вулкана поднимается столб вулканических газов, смешанных с паром.

Высота – 2323 метра над уровнем моря.

Перелет до Мутновского вулкана от Горелого занимает 10 минут.

Осмотр кратера производится поочередно с обоих бортов вертолета, поэтому все туристы смогут полюбоваться видом.

Экскурсия в кальдере вулкана Ксудач.

Массив вулкана Ксудач объявлен памятников природы ландшафтно-географического характера.

Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа с выходами горячих источников.

Купание в горячих источниках.

Горячая термальная река с целебным составом воды.

Посадка у подножия вулкана Ходутка на берегу горячей речки.

Обед – горячее, чай и сок.

Ходуткинские горячие источники находятся на территории природного парка «Южно-Камчатский», входящего в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.

Температура воды в реке достигает 40°.

Источники оборудованы деревянными настилами, раздевалками и беседками со столами.

Возвращение в аэропорт.

Продолжительность экскурсии – 4 часа.

Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источникиОблет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источникиОблет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источникиОблет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники

Проживание

Тур не предусматривает проживание.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на вертолетную площадку
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание «Стандарт»
  • Страховка от авиаперевозчика
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание «Бизнес» – 3 000 руб
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.

Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:

  • удобная спортивная обувь (кроссовки);
  • ветронепроницаемая куртка;
  • головной убор от солнца (кепка, панамка) или шапка (для экскурсий в осеннее время);
  • солнцезащитные очки;
  • крем от солнца;
  • средство защиты от насекомых.

В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:

  • купальник или купальные плавки;
  • резиновые тапочки;
  • полотенце.
Какие есть подробности о вертолетной заброске?

Вылеты до июля при наборе группы от 18 человек.

Общая продолжительность экскурсии – 4 часа.

Каждую группу сопровождает квалифицированный гид-экскурсовод.

Желающим искупаться в горячих источниках необходимо иметь при себе купальные принадлежности.

Могут ли помешать погодные условия?

В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.

В случае если вылет состоялся, но по метеоусловиям группа не посетила (вертолет не смог сделать посадку) вулкан Ксудач или Ходуткинские горячие источники – компенсация не выплачивается.

Откуда запланирован трансфер?

Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).

Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:

  • «Авача»;
  • «Арсеньев»;
  • «Петропавловск».

Базы отдыха в Паратунке:

  • «Антариус»;
  • «Белкамтур» / «Спутник»;
  • «Березка»;
  • «Вирджиния»;
  • «Военный санаторий»;
  • «Гелиос»;
  • «Голубая лагуна»;
  • «Жемчужина Камчатки»;
  • «Костер»;
  • «Кречет»;
  • «Лесная»;
  • «Огонек»;
  • «Рассвет»;
  • «Светлячок»;
  • «Северные приключения»;
  • «Солнечная»;
  • «Фламинго».
Какое питание входит в тарифы?

Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:

  • рыбное ассорти,
  • мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
  • овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
  • рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
  • хлеб,
  • чай, сок, вода,
  • сладкий десерт.

Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:

  • рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная;
  • мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая;
  • ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский;
  • фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви;
  • ягоды камчатские (сезонно);
  • профитроли с лососем;
  • блины с вареньем из камчатских ягод;
  • салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты;
  • салат с морепродуктами;
  • картофель с зеленью;
  • палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе;
  • хлеб;
  • морс из камчатских ягод;
  • чай камчатский;
  • вода с газом / без газа.

В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.

Что мы увидим?

Последствия мощного извержения 1907 года.

Вулканический массив Ксудач известен в первую очередь своим мощным извержением 28 марта 1907 года. Пепел от этого извержения можно проследить более чем на 200 км к северу.

Ксудач имеет сложное строение, состоит из нескольких конусов. Кратер Штюбеля, названный так в честь знаменитого немецкого вулканолога Штюбеля, занят одноименным озером. Второе озеро, Ключевое, расположено в древней кальдере Ксудача, чаще всего вертолет садится прямо на его берегу. Вода озера неоднородная по температуре — от ледяной до горячей у кромки воды, где отмечены выходы горячих источников. Там же сильно прогревается шлак и песок, этот небольшой участок берега получил название «Горячий пляж».

Фумаролы, парогазовые струи, грязевые котлы, пульсирующие источники на расстоянии вытянутой руки.

Мутновский — один из самых активных вулканов полуострова, крупнейший вулкан Южной Камчатки с высото 2323 м. В кратерах вулкана и на его северном склоне имеются мощные фумаролы, паровые струи и термальные источники. У подножия находятся Дачные источники, в народе именуемые Малой Долиной гейзеров — крупная термальная площадка с множеством пульсирующих источников и парогазовых струй.

Район Мутновского вулкана — это одно из крупнейших геотермальных месторождений в мире. Недалеко от вулкана действует Мутновская ГеоЭС.

Горячая термальная речка у подножия вулкана Ходутка.

Возле площадки, где останавливаются группы туристов, вода летом держится в пределах 40-44 °С. Источники содержат большое количество кремниевой кислоты и относятся к лечебным. Ходуткинские воды отличаются низкой минерализацией — 0,5 г/л. По химическому составу это слабый раствор хлорида и гидрокарбоната натрия.

11 конусов и около 30 кратеров, некоторые заполнены кислотой или пресной водой.

В 75 км к юго-западу от Петропавловска расположен действующий вулкан Горелый высотой 1829 м. Раньше здесь находился большой щитовидный вулкан с диаметром основания около 30 км. В процессе вулканической деятельности его вершинная часть опустилась, образовав кальдеру. В ходе извержений растущие внутри кальдеры вулканические конусы сливались, образуя современный вытянутый массив.

В современный период вулкан извергался более 50 раз. Время от времени извержения были настолько сильные, что вулканический пепел достигал вод Тихого океана и таких близлежащих населенных пунктов, как Петропавловск-Камчатский, Начики, Паратунка, частички вулканической деятельности поднимались на высоту более 3 км.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
6 янв 2023
Огромное спасибо за прекрасную полётную программу! Прекрасные виды массивов, вулканов завораживают! Очень. Вкусный перекус. И конечно горячая река - это потрясающее купание.
В
25 окт 2022
В конце октября 2022 года,с семьей воспользовались экскурсионными услугами на Камчатке. Это была вертолетная поездка в Долину гейзеров,кальдеру вулкана Узон и горячие источники Налычево. Все прошло на высшем уровне! Замечательный экипаж вертолёта Ми-8 виртуозно пролетел над действующими и потухшими вулканами, совершил посадку в Долине гейзеров,экскурсовод Игорь провел замечательную экскурсию по долине, после чего мы перелетели через кряж и опустились в кальдеру древнего потухшего вулкана Узон, кальдера имеет огромные размеры 9-12 км в диаметре. По ней так же была проведена интересная экскурсия. Невдалеке кормились два медведя, коих все экскурсанты рассмотрели. И в завершение был осуществлён перелёт к Налычевским горячим источникам, где нас ждал обед и купание в источнике. Так же не обошлось без медведей,в 300 метрах у всех на виду прошла медведица с тремя уже подросшими медвежатами, нисколько не испугавшись вертолёта и людей. Было полное ощущение первозданности природы. Экскурсия с перелётами заняла 7 часов, но они пролетели как один миг. Рекомендую.
Н
20 сен 2022
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