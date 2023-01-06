Вылет из аэропорта.
К вашим услугам – современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.
Облет вулкана Горелый.
Вулкан Горелый – это цепочка из 11 кратеров, вокруг и внутри которых располагаются многочисленные озёра и фумаролы.
Перелет до Горелого вулкана занимает 20 минут.
Осмотр кратера производится поочередно с обоих бортов вертолета, поэтому все туристы смогут полюбоваться видом.
Вулкан Мутновский – одно из самых больших геотермальных месторождений в мире.
Из кратеров вулкана поднимается столб вулканических газов, смешанных с паром.
Высота – 2323 метра над уровнем моря.
Перелет до Мутновского вулкана от Горелого занимает 10 минут.
Осмотр кратера производится поочередно с обоих бортов вертолета, поэтому все туристы смогут полюбоваться видом.
Экскурсия в кальдере вулкана Ксудач.
Массив вулкана Ксудач объявлен памятников природы ландшафтно-географического характера.
Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа с выходами горячих источников.
Купание в горячих источниках.
Горячая термальная река с целебным составом воды.
Посадка у подножия вулкана Ходутка на берегу горячей речки.
Обед – горячее, чай и сок.
Ходуткинские горячие источники находятся на территории природного парка «Южно-Камчатский», входящего в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.
Температура воды в реке достигает 40°.
Источники оборудованы деревянными настилами, раздевалками и беседками со столами.
Возвращение в аэропорт.
Продолжительность экскурсии – 4 часа.
Тур не предусматривает проживание.
Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.
Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:
В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:
Вылеты до июля при наборе группы от 18 человек.
Общая продолжительность экскурсии – 4 часа.
Каждую группу сопровождает квалифицированный гид-экскурсовод.
Желающим искупаться в горячих источниках необходимо иметь при себе купальные принадлежности.
В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.
В случае если вылет состоялся, но по метеоусловиям группа не посетила (вертолет не смог сделать посадку) вулкан Ксудач или Ходуткинские горячие источники – компенсация не выплачивается.
Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).
Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:
Базы отдыха в Паратунке:
Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:
Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:
В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.
Последствия мощного извержения 1907 года.
Вулканический массив Ксудач известен в первую очередь своим мощным извержением 28 марта 1907 года. Пепел от этого извержения можно проследить более чем на 200 км к северу.
Ксудач имеет сложное строение, состоит из нескольких конусов. Кратер Штюбеля, названный так в честь знаменитого немецкого вулканолога Штюбеля, занят одноименным озером. Второе озеро, Ключевое, расположено в древней кальдере Ксудача, чаще всего вертолет садится прямо на его берегу. Вода озера неоднородная по температуре — от ледяной до горячей у кромки воды, где отмечены выходы горячих источников. Там же сильно прогревается шлак и песок, этот небольшой участок берега получил название «Горячий пляж».
Фумаролы, парогазовые струи, грязевые котлы, пульсирующие источники на расстоянии вытянутой руки.
Мутновский — один из самых активных вулканов полуострова, крупнейший вулкан Южной Камчатки с высото 2323 м. В кратерах вулкана и на его северном склоне имеются мощные фумаролы, паровые струи и термальные источники. У подножия находятся Дачные источники, в народе именуемые Малой Долиной гейзеров — крупная термальная площадка с множеством пульсирующих источников и парогазовых струй.
Район Мутновского вулкана — это одно из крупнейших геотермальных месторождений в мире. Недалеко от вулкана действует Мутновская ГеоЭС.
Горячая термальная речка у подножия вулкана Ходутка.
Возле площадки, где останавливаются группы туристов, вода летом держится в пределах 40-44 °С. Источники содержат большое количество кремниевой кислоты и относятся к лечебным. Ходуткинские воды отличаются низкой минерализацией — 0,5 г/л. По химическому составу это слабый раствор хлорида и гидрокарбоната натрия.
11 конусов и около 30 кратеров, некоторые заполнены кислотой или пресной водой.
В 75 км к юго-западу от Петропавловска расположен действующий вулкан Горелый высотой 1829 м. Раньше здесь находился большой щитовидный вулкан с диаметром основания около 30 км. В процессе вулканической деятельности его вершинная часть опустилась, образовав кальдеру. В ходе извержений растущие внутри кальдеры вулканические конусы сливались, образуя современный вытянутый массив.
В современный период вулкан извергался более 50 раз. Время от времени извержения были настолько сильные, что вулканический пепел достигал вод Тихого океана и таких близлежащих населенных пунктов, как Петропавловск-Камчатский, Начики, Паратунка, частички вулканической деятельности поднимались на высоту более 3 км.