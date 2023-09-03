Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров

Школа фрирайда

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем вас в захватывающий горнолыжный тур на Камчатке. Если вы хотите разгонять пухляк, а опыта еще недостаточно, то Школа фрирайда как раз для вас.

Под руководством опытных инструкторов вы изучите все азы катания вне трасс и совершите свои первые спуски самостоятельно.

Вас ждет катание по трассам и снежной целине, снегоходные заброски и купание в термальных источниках, комфортный отдых в горах и знакомство с камчатской природой. Почувствуйте настоящую свободу, рассекая снежные покровы!
Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров
Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров
Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров
Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров
Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров
Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров
Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров
Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров
Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров
Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров
Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров
Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров
Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров
Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров
Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров
Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров
Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров
Школа фрирайда. Фрирайд на Камчатке для начинающих райдеров
Ближайшие даты:
11
фев
25
фев
17
мар
7
апр

Что вас ожидает:

Горнолыжный восторг
Горнолыжный восторг
Спуститесь на горных лыжах или сноуборде по нетронутым снежным склонам Камчатки
Максимум расслабления
Максимум расслабления
После активно проведенного дня искупаетесь в горячих термальных бассейнах под открытым небом
Фрирайд на снегоходах
Фрирайд на снегоходах
Отправитесь на фрирайд со снегоходными забросками в районе Авачинского перевала
Активности на выбор
Активности на выбор
У вас будет свободный день, который вы сможете провести на свое усмотрение: прокатиться на собачьих упряжках или отправиться на дополнительное катание
Обед с видом на вулканы
Обед с видом на вулканы
Вы посетите Халактырский пляж на берегу Тихого океана, который знаменит черным вулканическим песком и открывающейся панорамой трех вулканов

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку. Обед с видом на Авачинскую бухту и поездка на Халактырский пляж

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».

Встреча с организаторами в аэропорту и трансфер в гостевой дом в Петропавловске-Камчатском.

Обед с видом на Авачинскую бухту и вулканы.

Поездка на пляж на берегу Тихого океана, который расположен вблизи города, — Халактырский пляж.

Он знаменит черным песком вулканического происхождения и панорамой Корякского, Авачинского и Козельского вулканов.

По возвращении в гостевой дом ужин, знакомство с командой, брифинг по программе.

Прибытие на Камчатку. Обед с видом на Авачинскую бухту и поездка на Халактырский пляжПрибытие на Камчатку. Обед с видом на Авачинскую бухту и поездка на Халактырский пляжПрибытие на Камчатку. Обед с видом на Авачинскую бухту и поездка на Халактырский пляжПрибытие на Камчатку. Обед с видом на Авачинскую бухту и поездка на Халактырский пляжПрибытие на Камчатку. Обед с видом на Авачинскую бухту и поездка на Халактырский пляж
2 день

Занятия на трассах и вне трасс

Завтрак в гостевом доме.

Катание с гидами на трассах и вне трасс на горнолыжных базах.

Практические занятия по лавинной безопасности и отработке техники катания.

Возвращение в гостевой дом, ужин.

После ужина — лекции по необходимому снаряжению для фрирайда, планированию безопасного катания и т. д.

Занятия на трассах и вне трассЗанятия на трассах и вне трассЗанятия на трассах и вне трасс
3 день

Занятия на трассах и вне трасс

Завтрак в гостевом доме.

Катание с гидами на трассах и вне трасс на горнолыжных базах.

Практические занятия по лавинной безопасности и отработке техники катания.

Возвращение в гостевой дом, ужин.

Занятия на трассах и вне трассЗанятия на трассах и вне трасс
4 день

Занятия на трассах и вне трасс

Завтрак в гостевом доме.

Катание с гидами на трассах и вне трасс на горнолыжных базах.

Практические занятия по лавинной безопасности и отработке техники катания.

Возвращение в гостевой дом, ужин.

Занятия на трассах и вне трассЗанятия на трассах и вне трасс
5 день

Фрирайд на снегоходах

После завтрака вы отправитесь на фрирайд со снегоходными забросками в районе Авачинского перевала.

Сегодня вы отработаете ранее полученные знания и сделаете до 6 спусков с перепадом высот до 300 метров.

После катания заедете в бассейн с термальной водой и вернетесь в город.

Ужин и отдых в гостевом доме.

Фрирайд на снегоходахФрирайд на снегоходахФрирайд на снегоходахФрирайд на снегоходах
6 день

Ски-тур / бэккантри

После завтрака — трансфер до места катания (около 2 часов в пути).

2-3 спуска с перепадом высот до 700 м.

Ланч на маршруте.

На обратном пути посещение термального бассейна.

Возвращение в гостевой дом, ужин и отдых.

Ски-тур / бэккантриСки-тур / бэккантриСки-тур / бэккантриСки-тур / бэккантри
7 день

Свободный / запасной день

Завтрак в гостевом доме.

Выбор дополнительной активности на месте: катание на собачьих упряжках, ски-тур/бэккантри, фрирайд со снегоходными забросками, хели-ски, серфинг и др.

Ужин и отдых.

Свободный / запасной деньСвободный / запасной деньСвободный / запасной деньСвободный / запасной деньСвободный / запасной день
8 день

Завершение программы и возвращение домой

Последний завтрак с группой, трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку.

Завершение программы и возвращение домойЗавершение программы и возвращение домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах/отелях: «Bay House», «Granin House» или Кутхина Дача в Петропавлоске-Камчатском.

Стоимость тура на 1 чел. при 2-местном размещении – 98000 руб.

Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Bay House»

7 ночей

Гостиница Bay House расположена в городе Петропавловск-Камчатский в 1,3 км от центра.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, фен, утюг, посуда, чайник, микроволновая печь, посудомойка, кухонная плита, кофеварка, сейф, отопление, терраса, мини-бар.

В гостинице есть ресторан. Море тут близко — до него всего 86 м, поэтому легко можно планировать пляжный отдых. Есть возможность взять напрокат велосипед.

Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»

Гостевой дом «Granin House»

7 ночей
Granin House — новый и просторный дом, расположенный в десяти минутах езды от центра города Петропавловск-Камчатский.
Уникальный проект дома даёт возможность гостям насладиться одной из главных достопримечательностей Камчатского края — видом на Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан. Панорамные окна, современная отделка и качественные материалы создают комфорт с первых минут пребывания.
Доступны 7 уютных номеров, хостел и 3 апартамента с личным входом, минималистичный интерьер и блюда камчатской кухни от шеф-повара, сувенирная лавка и прокат снаряжения.
Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»

Загородный отель «Кутхина дача»

7 ночей

Новый загородный отель расположен в живописном лесу в пригороде Елизово. На территории есть гостиничный комплекс и несколько отдельно стоящих домиков.

В уютных номерах отеля предусмотрены все удобства, в том числе отдельные ванные комнаты в каждом номере. На территории отеля оборудованы детская и спортивная площадки, прогулочная и костровая зоны, что дает возможность активно провести время на свежем воздухе, а также расслабиться вдали от городской суеты.

Загородный отель «Кутхина дача»Загородный отель «Кутхина дача»Загородный отель «Кутхина дача»Загородный отель «Кутхина дача»Загородный отель «Кутхина дача»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Все трансферы согласно программе
  • Сопровождение командой — менеджеры и гиды
  • Размещение в гостевых домах/отелях
  • Завтраки и ужины
  • Ланч на маршрутах
  • Велком-обед в день прилета
  • Прокат лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата)
  • Профессиональная видеосъёмка и отчётный фильм о поездке
Что не входит
  • Авиаперелет до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Обеды в свободные дни
  • Активности в свободные дни (подробные цены прописаны в разделе Важно знать)
  • Билеты в термальные бассейны
  • Медицинская страховка
  • Личные расходы (сувениры, морепродукты и т. д.)
Место начала и завершения?
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка (желательно с утеплителем);
  • удобные спортивные брюки, сделанные из легкого быстросохнущего материала способные сохранять тепло при низкой температуре;
  • флисовая куртка или свитер;
  • легкая пуховая жилетка/куртка;
  • пара футболок;
  • нижнее белье (термобелье, в том числе);
  • носки (несколько пар);
  • головной убор (кепка/панама и шапка);
  • легкие флисовые перчатки;
  • купальный костюм;
  • солнцезащитные очки и солнцезащитный крем;
  • прочные ботинки с жесткой подошвой, достаточно высокие, чтобы хорошо фиксировать стопу, удобно разношенные;
  • спортивные тапочки или кроссовки.
Важная информация по туру
  1. Очередность дней программы может меняться.
  2. Дополнительная медицинская страховка обязательна всем.
  3. План по районам катания является примерным.
  4. Нерезидентам РФ необходима доплата — оформление документов, англо-говорящий гид.
  5. Распределение участников по отелям определяется организаторами.
  6. Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
  7. Если на программу осталось одно место, свяжитесь с нами, чтобы уточнить формат размещения (мужской/женский номер).
Как организовано питание в туре?

Примеры блюд в течении дня:

  • Завтраки

Каша (пшенная, овсяная, рисовая, кукурузная) с курагой и изюмом или фруктами. Горячие бутерброды (с крабом или с ветчиной и сыром). Яичница с беконом и свежим салатом. Омлет с крабом и свежими овощами. Тост с красной рыбой. Запеканка творожная. Блины с красной икрой.

  • Обеды

Суп уха/куриный с лапшой/с рыбными фрикадельками/сливочный с красной рыбой + салат с крабом/гребешком/греческий/с кальмаром + хлеб.

  • Ужины

Палтус с рисом/рыбная котлета с макаронами/красная рыба с кус-кусом и овощами терияки + нарезка овощи (огурцы, помидоры, болгарский перец) + нарезка копчёная рыба + хлеб.

Если у вас есть ограничения по питанию, пожалуйста, укажите это при бронировании программы, мы обязательно учтем этот момент.

Какова стоимость дополнительных активностей в свободный день?
  1. Катание на собачьих упряжках – стоимость по запросу.
Прокатиться можно в качестве пассажира или вести упряжку самостоятельно. Тогда каюры проводят инструктаж и едут рядом на снегоходах.

2. Купание в термальных источниках – от 1 500 руб. /чел.

На полуострове насчитывается более сотни горячих источников. Есть организованные бассейны с зонами отдыха, есть и неорганизованные со свободным доступом.

3. Ски-тур – от 10 000 руб. /чел.
Нам известны лакомые споты для ски-тура. Присоединяйтесь и открывайте Камчатку вместе с нами. Районы катания: Начикинский перевал, Авачинский перевал, Вилючинский перевал.

4. Фрирайд со снегоходными забросками – от 20 000 руб. /чел.
Доставка райдеров в район катания и заброска к месту начала спуска осуществляется снегоходами с использованием пассажирских нарт. Хорошая возможность не только покататься, но и полюбоваться пейзажами. Районы катания: Вилючинский перевал, Авачинский перевал, сопка Бархатная.
Можно ли приехать раньше программы?

Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.

Как правильно купить авиабилеты на программу?

При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой.

Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта. Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс.

Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее. Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе — из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.

Последний день программы — это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже. В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.

Какая именно нужна мед. страховка?

Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд\катание вне трасс\катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно! Наличие мед. страховки обязательно всем участникам программы.

Какая разница во времени?

С Москвой +9 часов. Если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.

Какие дополнительные затраты могут возникнуть?

В стоимость программы включены все основные затраты — размещение в отелях, питание, трансферы и сопровождение. Но билеты на входы в термальные бассейны или горячие источники, активности в свободные дни нужно оплачивать на месте. Также вам, вероятно, захочется купить морепродукты в качестве гостинцев с Камчатки:)

Когда лучше прибывать в 1-й день тура и уезжать в последний?

Прибывать и уезжать вы можете в любое время на свое усмотрение. Мы встретим в аэропорту в первый день и проводим на рейс в последний день тура, независимо от времени рейса. Нам только понадобится информация о времени и номере рейса прилета/вылета на/с Камчатку/и, чтобы заранее спланировать трансфер.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
3 сен 2023
Спасибо организатору!
Н
28 авг 2022
Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)
Ю
25 авг 2022
Все понравилось, в отзыве о туре, раскрыла подробнее. На Камчатке стоит побывать хоть раз в жизни.

Похожие туры из Камчатки

По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
Промчаться по лесу в собачьей упряжке, расслабиться в радоновой ванне и увидеть Тихий океан
Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, время пр...
3 дек
10 дек
17 дек
24 дек
78 900 за человека
Пять элементов Камчатки
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Пять элементов Камчатки
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово». Орие...
22 окт
29 окт
5 ноя
12 ноя
94 900 за человека
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Авторский тур
7 дней
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
23 окт
132 000 за человека
У нас ещё много экскурсий на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Камчатке
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ