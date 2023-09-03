Школа фрирайда
Под руководством опытных инструкторов вы изучите все азы катания вне трасс и совершите свои первые спуски самостоятельно.
Вас ждет катание по трассам и снежной целине, снегоходные заброски и купание в термальных источниках, комфортный отдых в горах и знакомство с камчатской природой. Почувствуйте настоящую свободу, рассекая снежные покровы!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку. Обед с видом на Авачинскую бухту и поездка на Халактырский пляж
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча с организаторами в аэропорту и трансфер в гостевой дом в Петропавловске-Камчатском.
Обед с видом на Авачинскую бухту и вулканы.
Поездка на пляж на берегу Тихого океана, который расположен вблизи города, — Халактырский пляж.
Он знаменит черным песком вулканического происхождения и панорамой Корякского, Авачинского и Козельского вулканов.
По возвращении в гостевой дом ужин, знакомство с командой, брифинг по программе.
Занятия на трассах и вне трасс
Завтрак в гостевом доме.
Катание с гидами на трассах и вне трасс на горнолыжных базах.
Практические занятия по лавинной безопасности и отработке техники катания.
Возвращение в гостевой дом, ужин.
После ужина — лекции по необходимому снаряжению для фрирайда, планированию безопасного катания и т. д.
Занятия на трассах и вне трасс
Завтрак в гостевом доме.
Катание с гидами на трассах и вне трасс на горнолыжных базах.
Практические занятия по лавинной безопасности и отработке техники катания.
Возвращение в гостевой дом, ужин.
Занятия на трассах и вне трасс
Завтрак в гостевом доме.
Катание с гидами на трассах и вне трасс на горнолыжных базах.
Практические занятия по лавинной безопасности и отработке техники катания.
Возвращение в гостевой дом, ужин.
Фрирайд на снегоходах
После завтрака вы отправитесь на фрирайд со снегоходными забросками в районе Авачинского перевала.
Сегодня вы отработаете ранее полученные знания и сделаете до 6 спусков с перепадом высот до 300 метров.
После катания заедете в бассейн с термальной водой и вернетесь в город.
Ужин и отдых в гостевом доме.
Ски-тур / бэккантри
После завтрака — трансфер до места катания (около 2 часов в пути).
2-3 спуска с перепадом высот до 700 м.
Ланч на маршруте.
На обратном пути посещение термального бассейна.
Возвращение в гостевой дом, ужин и отдых.
Свободный / запасной день
Завтрак в гостевом доме.
Выбор дополнительной активности на месте: катание на собачьих упряжках, ски-тур/бэккантри, фрирайд со снегоходными забросками, хели-ски, серфинг и др.
Ужин и отдых.
Завершение программы и возвращение домой
Последний завтрак с группой, трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевых домах/отелях: «Bay House», «Granin House» или Кутхина Дача в Петропавлоске-Камчатском.
Стоимость тура на 1 чел. при 2-местном размещении – 98000 руб.
Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Bay House»
Гостиница Bay House расположена в городе Петропавловск-Камчатский в 1,3 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, фен, утюг, посуда, чайник, микроволновая печь, посудомойка, кухонная плита, кофеварка, сейф, отопление, терраса, мини-бар.
В гостинице есть ресторан. Море тут близко — до него всего 86 м, поэтому легко можно планировать пляжный отдых. Есть возможность взять напрокат велосипед.
Гостевой дом «Granin House»
Загородный отель «Кутхина дача»
Новый загородный отель расположен в живописном лесу в пригороде Елизово. На территории есть гостиничный комплекс и несколько отдельно стоящих домиков.
В уютных номерах отеля предусмотрены все удобства, в том числе отдельные ванные комнаты в каждом номере. На территории отеля оборудованы детская и спортивная площадки, прогулочная и костровая зоны, что дает возможность активно провести время на свежем воздухе, а также расслабиться вдали от городской суеты.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча и проводы в аэропорту
- Все трансферы согласно программе
- Сопровождение командой — менеджеры и гиды
- Размещение в гостевых домах/отелях
- Завтраки и ужины
- Ланч на маршрутах
- Велком-обед в день прилета
- Прокат лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата)
- Профессиональная видеосъёмка и отчётный фильм о поездке
- Что не входит
- Авиаперелет до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Обеды в свободные дни
- Активности в свободные дни (подробные цены прописаны в разделе Важно знать)
- Билеты в термальные бассейны
- Медицинская страховка
- Личные расходы (сувениры, морепродукты и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка (желательно с утеплителем);
- удобные спортивные брюки, сделанные из легкого быстросохнущего материала способные сохранять тепло при низкой температуре;
- флисовая куртка или свитер;
- легкая пуховая жилетка/куртка;
- пара футболок;
- нижнее белье (термобелье, в том числе);
- носки (несколько пар);
- головной убор (кепка/панама и шапка);
- легкие флисовые перчатки;
- купальный костюм;
- солнцезащитные очки и солнцезащитный крем;
- прочные ботинки с жесткой подошвой, достаточно высокие, чтобы хорошо фиксировать стопу, удобно разношенные;
- спортивные тапочки или кроссовки.
- Важная информация по туру
- Очередность дней программы может меняться.
- Дополнительная медицинская страховка обязательна всем.
- План по районам катания является примерным.
- Нерезидентам РФ необходима доплата — оформление документов, англо-говорящий гид.
- Распределение участников по отелям определяется организаторами.
- Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
- Если на программу осталось одно место, свяжитесь с нами, чтобы уточнить формат размещения (мужской/женский номер).
- Как организовано питание в туре?
Примеры блюд в течении дня:
- Завтраки
Каша (пшенная, овсяная, рисовая, кукурузная) с курагой и изюмом или фруктами. Горячие бутерброды (с крабом или с ветчиной и сыром). Яичница с беконом и свежим салатом. Омлет с крабом и свежими овощами. Тост с красной рыбой. Запеканка творожная. Блины с красной икрой.
- Обеды
Суп уха/куриный с лапшой/с рыбными фрикадельками/сливочный с красной рыбой + салат с крабом/гребешком/греческий/с кальмаром + хлеб.
- Ужины
Палтус с рисом/рыбная котлета с макаронами/красная рыба с кус-кусом и овощами терияки + нарезка овощи (огурцы, помидоры, болгарский перец) + нарезка копчёная рыба + хлеб.
Если у вас есть ограничения по питанию, пожалуйста, укажите это при бронировании программы, мы обязательно учтем этот момент.
- Какова стоимость дополнительных активностей в свободный день?
Прокатиться можно в качестве пассажира или вести упряжку самостоятельно. Тогда каюры проводят инструктаж и едут рядом на снегоходах.
- Катание на собачьих упряжках – стоимость по запросу.
2. Купание в термальных источниках – от 1 500 руб. /чел.На полуострове насчитывается более сотни горячих источников. Есть организованные бассейны с зонами отдыха, есть и неорганизованные со свободным доступом.
3. Ски-тур – от 10 000 руб. /чел.Нам известны лакомые споты для ски-тура. Присоединяйтесь и открывайте Камчатку вместе с нами. Районы катания: Начикинский перевал, Авачинский перевал, Вилючинский перевал.
4. Фрирайд со снегоходными забросками – от 20 000 руб. /чел.Доставка райдеров в район катания и заброска к месту начала спуска осуществляется снегоходами с использованием пассажирских нарт. Хорошая возможность не только покататься, но и полюбоваться пейзажами. Районы катания: Вилючинский перевал, Авачинский перевал, сопка Бархатная.
- Можно ли приехать раньше программы?
Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.
- Как правильно купить авиабилеты на программу?
При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой.
Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта. Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс.
Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее. Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе — из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.
Последний день программы — это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже. В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.
- Какая именно нужна мед. страховка?
Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд\катание вне трасс\катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно! Наличие мед. страховки обязательно всем участникам программы.
- Какая разница во времени?
С Москвой +9 часов. Если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
- Какие дополнительные затраты могут возникнуть?
В стоимость программы включены все основные затраты — размещение в отелях, питание, трансферы и сопровождение. Но билеты на входы в термальные бассейны или горячие источники, активности в свободные дни нужно оплачивать на месте. Также вам, вероятно, захочется купить морепродукты в качестве гостинцев с Камчатки:)
- Когда лучше прибывать в 1-й день тура и уезжать в последний?
Прибывать и уезжать вы можете в любое время на свое усмотрение. Мы встретим в аэропорту в первый день и проводим на рейс в последний день тура, независимо от времени рейса. Нам только понадобится информация о времени и номере рейса прилета/вылета на/с Камчатку/и, чтобы заранее спланировать трансфер.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.