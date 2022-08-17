Встреча в аэропорту.
В этот день мы отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.
Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.
Здесь же, на удобной поляне среди прибрежной лесотундры, остаемся на ночевку.
Ночлег в палатках.
На рассвете при благоприятной погоде можно увидеть, как солнце всплывает из-за горизонта водной глади бескрайнего океана.
Утром после завтрака переезжаем в северном направлении до поселка Козыревск (470 км, из которых примерно половина по асфальту и половина по гравийной дороге).
Примерно в середине пути обедаем в столовой пос. Мильково (обед не включен в стоимость).
Затем пересаживаемся в автобус высокой проходимости (вахтовка) и забрасываемся к начальной точке пешеходного маршрута – к кордону Копыто природного парка Ключевской.
Ночлег в палатках.
В этот день нас ждет переход с рюкзаками около 8 км в живописную долину реки Студеной.
Здесь при хорошей погоде можно наблюдать большинство вулканов Ключевской группы.
Разбиваем лагерь рядом с живописным водопадом.
После обеда радиальный выход к Бараньим скалам и на поляну эдельвейсов (цветут в начале июля).
Утром собираем лагерь и отправляемся в сторону вулкана Безымянный.
Дневной переход составит около 15 км.
По пути переходим вброд реку Студеная.
По словам известного путешественника и альпиниста Александра Биченко, этот участок маршрута является одним из самых красивых в мире.
В некоторых местах при хорошей погоде можно наблюдать 8 вулканов одновременно.
Останавливаемся на ночлег в районе конусов Марс и Юпитер или скалы Поленница.
Совершаем радиальный выход на плечо вулкана Овальная Зимина (восхождение на высоту около 2000 метров), откуда открываются потрясающие виды на все вулканы Ключевской группы.
Прогулки к скале Поленница, сложенной из отдельных базальтовых столбов, а также к конусам Марс и Юпитер, образованных вулканическими процессами 1945 года.
Собираем лагерь и выходим в направлении конечной Толбачинского дола.
Преодолеваем перевал Толбачинский.
Дневной переход составит около 15 км.
По пути продолжаем наблюдать вулканы Острый и Плоский Толбачики, Большая и Малая Удина, Овальная Зимина.
Снимаем лагерь и совершаем пеший переход до ручья Толуд.
По пути преодолеваем перевал Толуд.
Дневной переход около 12 км.
Завершающий переход с рюкзаками.
На протяжении пути ландшафт постепенно переходит из альпийских лугов в вулканическую пустыню.
Пройдем через гигантский лавовый поток извержения 2012-13 г..
На кордоне Клешня нас ждет заброска продуктов.
Восхождение на плоский Толбачик не самое легкое, может занять до 8 часов.
На верху нас ждет огромный по размерам кратер – 2 км в диаметре и глубиной 500 м, с обрывистыми вовнутрь стенами.
При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками.
На вахтовке отправляемся к Большому трещинному Толбачинскому извержению 1975 года.
Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака.
Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород.
Затем переезжаем до поселка Козыревск, где пересаживаемся в автобус, который отвезет нас в городок Эссо.
Размещаемся в частном хостеле.
Купание в термальном бассейне.
Сплав по реке Быстрой Эссовской отличается быстрым бурным течением с множеством перекатов, шивер и порогов.
Сплав очень активный и увлекательный, но требует внимания и четких исполнений команд гида-инструктора.
Река протекает в необычайно красивом ущелье с растущими на обрывистых скальных берегах лиственницами.
Во время сплава также будет и рыбалка, снасти предоставляются.
Возвращение в хостел в Эссо.
Экипировка для сплава выдается в Эссо.
Переезд в Петропавловск-Камчатский займет целый день.
По пути обедаем в п. Мильково (обед не включен в стоимость).
Ночлег в гостинице.
День вылета домой.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
До новых встреч на Камчатке!
Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице (1 ночь в конце тура), проживание в частном хостеле в Эссо (2 ночи) и 10 ночевок в двух- трехместных туристических палатках.
Стоимость на 1 человека: 71000 рублей.
Скидка предоставляется на детей до 14 лет (включительно) – 10%.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе "Занятие спортом и активный отдых" следующие пункты:
1."трекинг","горный трекинг";
2."рафтинг" - в том случае, если в состав тура входит сплав по реке;
3."горные лыжи" - только для зимнего тура;
4."эвакуация вертолетом".
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":
(время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
(точное время трансфера сообщается гидом накануне).
Прилетающие и вылетающие туристы в другое время, могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Мы принимаем туристов до 18 лет с письменным разрешение от родителей.
12 лет, но это должно быть обязательно согласовано, т. к. не все дети готовы идти пешком много километров и на вулканы