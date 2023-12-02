1 день

Прилет в Петропавловск-Камчатский

Прилет в Петропавловск-Камчатский в любое удобное для вас время*.

Размещение в отеле «Арт-отель» в поселке Елизово (где находится аэропорт, в который прибывают все рейсы).

Если вы прилетите не самыми поздними рейсами, то можно успеть съездить на термальные источники.

Вечером встреча и знакомство группы за ужином с местными деликатесами и брифинг по программе.

Включено питание: ужин.

*мы не закладываем в стоимость тура трансфер из аэропорта и в аэропорт, так как в день на Камчатку прилетает в среднем 10 рейсов, что делает групповой трансфер не возможным, а индивидуальный стоит минимум 2000 руб. в один конец, что удорожит программу; стоимость такси составляет 200 руб. время езды от аэропорта до отеля 5 минут, мы порекомендуем участникам, каким сервисом лучше воспользоваться.