Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча в аэропорту.
Трансфер до средства размещения в Петропавловске-Камчатском (гостевой дом Bay House или Granin House).
Заселение.
Обед.
Знакомство с гидами.
Брифинг.
Инструктаж по лавинной безопасности и катанию вне трасс, раздача снаряжения, тренировка по работе с лавинным снаряжением.
Ужин.
Отдых.
Завтрак.
Выезд на мыс Маячный.
По пути мы увидим изрезанное маленькими бухтами побережье, а также сделаем остановку на смотровой площадке, откуда открывается вид на памятник природы Три брата и Вилючинский вулкан.
Возможны 1-2 фрирайд-спуска к побережью бухты Тихого океана.
Ланч.
Возвращение в город.
Ужин.
Отдых.
Завтрак.
Выезд на автомобилях до места стоянки снегоходов.
Дорога проходит по асфальтированной трассе и занимает около 40 минут.
Знакомство с гидами и инструктаж по технике безопасности на маршруте.
Рассадка участников группы в пассажирские нарты снегоходов.
Маршрут проходит по руслу реки Сухая и занимает около одного часа.
По прибытии мы окажемся на высоте 900 м над уровнем моря между двумя вулканами - Авачинским (2741 м) и Корякским (3456 м).
Здесь мы совершим до 8 спусков.
Перепад высот: 900 м.
Ланч у подножия вулкана.
Возвращение в город, ужин и отдых.
Завтрак.
Ски-тур/бэккантри выход в районе Начикинского перевала.
Ланч на маршруте.
На обратном пути посещение термального бассейна.
Возвращение в город.
Ужин и отдых.
Завтрак, выезд на вертодром.
Из иллюминатора вертолёта мы увидим бескрайние горные хребты Камчатки и высадимся на один из них.
Спустимся и совершим ещё несколько скитур-подъёмов.
Возвращение в город на машине.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Фрирайд со снегоходными забросками в районе Вилючинского перевала.
Перепад высот 300 до 500 м., длина спусков от 1 до 2 км. (до 8 спусков).
Купание в термальном бассейне.
Возвращение в отель.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Запасной день/свободный день.
Выбор дополнительной активности на месте: катание на собачьих упряжках, ски-тур/бэккантри, фрирайд со снегоходными забросками, хели-ски, серфинг и др.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку.
Тур предусматривает проживание в гостевых домах «Bay House» или гостевой дом «Granin House».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|тип размещения
|стоимость
|2-х местное размещение (twin/double)
|160 000
Иностранным гражданам необходима доплата в размере 25 000 рублей:
Расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом, до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15-20 мин, также как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы – красную икру, лосось и камчатских крабов.
К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.
В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.
На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.
Granin House – это новый и просторный дом, расположенный в десяти минутах езды от центра города Петропавловск-Камчатский. Уникальный проект дома даёт возможность гостям насладиться одной из главных достопримечательностей Камчатского края – видом на Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан. Панорамные окна, современная отделка и качественные материалы создают комфорт с первых минут пребывания.
За долгие годы работы мы сумели подобрать команду людей, которые знают толк в сервисе и гостеприимстве, они влюблены в Камчатский край и помогут вам познать эти чувства. Каждый гость окружен заботой и вниманием, чтобы чувствовать себя как дома.
В гостевом доме Granin House четыре этажа, семь номеров и один общий номер хостельного типа, в которых есть всё необходимое для комфортного отдыха.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Медицинская страховка в стоимость не входит: обязательна всем участникам программы. Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд \ катание вне трасс \ катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно!
По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если вы из Москвы: не забывайте о разнице во времени с Камчаткой в +9 часов и продолжительности полета — 8 часов 30 минут. Чтобы быть у нас в день начала программы, из Москвы нужно вылетать за один день до программы. При возвращении вы будете в Москве в день вылета.
Если у вас есть желание и возможность, то можно задержаться на несколько дней: отдохнуть после программы или же принять участие в других наших турах. Более подробно можно узнать при бронировании программы у наших менеджеров.
План по районам катания является примерным. Каждый день о районе катания принимает решение старший гид в зависимости от погоды, состояния снега и лавинной опасности.
В случае изменений в программе, наши менеджеры свяжутся с вами не позднее чем за 1 месяц до начала программы.