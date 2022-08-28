Welcome Kamchatka. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур / бэккантри

Эта программа станет настоящим открытием

5
3 отзыва
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Эта программа станет настоящим открытием для тех, кто только пробует фрирайд! Камчатка – только здесь бесконечные просторы снежных полей с уникальными видами на вулканы и океан, катание среди редкого березового леса, вулканов, купание в термальных бассейнах после катания, и очень вкусная еда с большим количеством рыбы и морепродуктов.
Welcome Kamchatka. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур / бэккантри
Welcome Kamchatka. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур / бэккантри
Welcome Kamchatka. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур / бэккантри
Welcome Kamchatka. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур / бэккантри
Welcome Kamchatka. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур / бэккантри
Welcome Kamchatka. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур / бэккантри
Welcome Kamchatka. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур / бэккантри
Welcome Kamchatka. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур / бэккантри
Welcome Kamchatka. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур / бэккантри
Welcome Kamchatka. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур / бэккантри
Welcome Kamchatka. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур / бэккантри
Welcome Kamchatka. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур / бэккантри
Welcome Kamchatka. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур / бэккантри
Ближайшие даты:

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».

Встреча в аэропорту.

Трансфер до средства размещения в Петропавловске-Камчатском (гостевой дом Bay House или Granin House).

Заселение.

Обед.

Знакомство с гидами.

Брифинг.

Инструктаж по лавинной безопасности и катанию вне трасс, раздача снаряжения, тренировка по работе с лавинным снаряжением.

Ужин.

Отдых.

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день

Снегоходная экскурсия

Завтрак.

Выезд на мыс Маячный.

По пути мы увидим изрезанное маленькими бухтами побережье, а также сделаем остановку на смотровой площадке, откуда открывается вид на памятник природы Три брата и Вилючинский вулкан.

Возможны 1-2 фрирайд-спуска к побережью бухты Тихого океана.

Ланч.

Возвращение в город.

Ужин.

Отдых.

Снегоходная экскурсияСнегоходная экскурсияСнегоходная экскурсияСнегоходная экскурсия
3 день

Фрирайд со снегоходными забросками на Авачинском перевале

Завтрак.

Выезд на автомобилях до места стоянки снегоходов.

Дорога проходит по асфальтированной трассе и занимает около 40 минут.

Знакомство с гидами и инструктаж по технике безопасности на маршруте.

Рассадка участников группы в пассажирские нарты снегоходов.

Маршрут проходит по руслу реки Сухая и занимает около одного часа.

По прибытии мы окажемся на высоте 900 м над уровнем моря между двумя вулканами - Авачинским (2741 м) и Корякским (3456 м).

Здесь мы совершим до 8 спусков.

Перепад высот: 900 м.

Ланч у подножия вулкана.

Возвращение в город, ужин и отдых.

Фрирайд со снегоходными забросками на Авачинском перевалеФрирайд со снегоходными забросками на Авачинском перевалеФрирайд со снегоходными забросками на Авачинском перевалеФрирайд со снегоходными забросками на Авачинском перевале
4 день

Ски-тур / бэккантри выход в районе Начикинского перевала

Завтрак.

Ски-тур/бэккантри выход в районе Начикинского перевала.

Ланч на маршруте.

На обратном пути посещение термального бассейна.

Возвращение в город.

Ужин и отдых.

Ски-тур / бэккантри выход в районе Начикинского перевалаСки-тур / бэккантри выход в районе Начикинского перевалаСки-тур / бэккантри выход в районе Начикинского перевала
5 день

Ски-тур с заброской вертолётом

Завтрак, выезд на вертодром.

Из иллюминатора вертолёта мы увидим бескрайние горные хребты Камчатки и высадимся на один из них.

Спустимся и совершим ещё несколько скитур-подъёмов.

Возвращение в город на машине.

Ужин и отдых.

Ски-тур с заброской вертолётомСки-тур с заброской вертолётомСки-тур с заброской вертолётом
6 день

Фрирайд со снегоходными забросками

Завтрак.

Фрирайд со снегоходными забросками в районе Вилючинского перевала.

Перепад высот 300 до 500 м., длина спусков от 1 до 2 км. (до 8 спусков).

Купание в термальном бассейне.

Возвращение в отель.

Ужин и отдых.

Фрирайд со снегоходными заброскамиФрирайд со снегоходными заброскамиФрирайд со снегоходными заброскамиФрирайд со снегоходными забросками
7 день

Свободный день

Завтрак.

Запасной день/свободный день.

Выбор дополнительной активности на месте: катание на собачьих упряжках, ски-тур/бэккантри, фрирайд со снегоходными забросками, хели-ски, серфинг и др.

Ужин и отдых.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Отъезд

Завтрак.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах «Bay House» или гостевой дом «Granin House».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

тип размещениястоимость
2-х местное размещение (twin/double)160 000

Иностранным гражданам необходима доплата в размере 25 000 рублей:

  • оформление необходимых документов для получения виз и разрешений для
  • пребывания в районах путешествий;
  • англоговорящий сопровождающий и гид;
  • другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.

Варианты проживания

Гостевой дом «Bay House»

7 ночей

Расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом, до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15-20 мин, также как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы – красную икру, лосось и камчатских крабов.

К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.

В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.

На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.

Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»

Гостевой дом «Granin House»

7 ночей

Granin House – это новый и просторный дом, расположенный в десяти минутах езды от центра города Петропавловск-Камчатский. Уникальный проект дома даёт возможность гостям насладиться одной из главных достопримечательностей Камчатского края – видом на Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан. Панорамные окна, современная отделка и качественные материалы создают комфорт с первых минут пребывания.

За долгие годы работы мы сумели подобрать команду людей, которые знают толк в сервисе и гостеприимстве, они влюблены в Камчатский край и помогут вам познать эти чувства. Каждый гость окружен заботой и вниманием, чтобы чувствовать себя как дома.

В гостевом доме Granin House четыре этажа, семь номеров и один общий номер хостельного типа, в которых есть всё необходимое для комфортного отдыха.

Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение менеджером
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Перекусы на маршрутах, обед в день прилёта
  • Сопровождение гидами
  • Работа фотографа и/или видеооператора на маршрутах (2-3 дня)
  • Прокат лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата)
  • Использование снегоходов
Что не входит
  • Авиаперелет до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Аренда снаряжения (снегоступы, лыжи, сноуборд, ботинки, камус, треккинговые палки)
  • Обеды
  • Доп. услуги
  • Билеты на подъёмник и в термальные бассейны
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка в стоимость не входит: обязательна всем участникам программы. Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд \ катание вне трасс \ катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно!

По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как добраться?

Если вы из Москвы: не забывайте о разнице во времени с Камчаткой в +9 часов и продолжительности полета — 8 часов 30 минут. Чтобы быть у нас в день начала программы, из Москвы нужно вылетать за один день до программы. При возвращении вы будете в Москве в день вылета.

Можно ли продлить отдых?

Если у вас есть желание и возможность, то можно задержаться на несколько дней: отдохнуть после программы или же принять участие в других наших турах. Более подробно можно узнать при бронировании программы у наших менеджеров.

Могут ли бы изменения в программе?

План по районам катания является примерным. Каждый день о районе катания принимает решение старший гид в зависимости от погоды, состояния снега и лавинной опасности.

В случае изменений в программе, наши менеджеры свяжутся с вами не позднее чем за 1 месяц до начала программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
28 авг 2022
Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)
Ю
25 авг 2022
Все понравилось, в отзыве о туре, раскрыла подробнее. На Камчатке стоит побывать хоть раз в жизни.
Н
16 авг 2022
Организация отличная. Питание превосходное. Параллельно получился гастрономический тур.

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