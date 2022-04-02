Что вас ожидает

Фантастическая Камчатка

Наш путь к перевалу будет проходить по живописной долине реки Паратунка. Вы увидите покрытую снегом сопку Бархатная вулканического происхождения и раскроете секрет ее названия. Кроме того, я покажу Вилючинский водопад, зимой похожий на гигантскую сосульку. А также остановлюсь на Верхне-Паратунских термальных источниках, расположенных на сопке Горячая. При желании в них можно искупаться.

Грандиозный Вилючинский перевал

Вилючинский перевал — второй по величине на полуострове. С высоты 1000 метров вам откроются захватывающие дух картины зимнего камчатского пейзажа: окружающие долины, вулканы Вилючинский, Горелый и Мутновский. На обратном пути мы сможем заехать на одну из туристических баз, чтобы отдохнуть в горячих термальных бассейнах.

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