Зимний джип-тур на Вилючинский перевал

Полюбоваться с высоты вулканами Камчатки и искупаться в горячих термальных источниках

Индивидуальная
Немногие достопримечательности Камчатки доступны зимой.

Вилючинский перевал — одно из таких мест.

Мы доберемся до него на внедорожнике, в комфорте и тепле, с горячим чаем и бутербродами.

В дороге вы полюбуетесь заснеженными сопками, замерзшими водопадами и речными долинами.

А поднявшись на перевал, восхититесь видами на величественные вулканы.
Зимний джип-тур на Вилючинский перевал
Зимний джип-тур на Вилючинский перевал
Зимний джип-тур на Вилючинский перевал
Зимний джип-тур на Вилючинский перевал
Зимний джип-тур на Вилючинский перевал
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Фантастическая Камчатка

Наш путь к перевалу будет проходить по живописной долине реки Паратунка. Вы увидите покрытую снегом сопку Бархатная вулканического происхождения и раскроете секрет ее названия. Кроме того, я покажу Вилючинский водопад, зимой похожий на гигантскую сосульку. А также остановлюсь на Верхне-Паратунских термальных источниках, расположенных на сопке Горячая. При желании в них можно искупаться.

Грандиозный Вилючинский перевал

Вилючинский перевал — второй по величине на полуострове. С высоты 1000 метров вам откроются захватывающие дух картины зимнего камчатского пейзажа: окружающие долины, вулканы Вилючинский, Горелый и Мутновский. На обратном пути мы сможем заехать на одну из туристических баз, чтобы отдохнуть в горячих термальных бассейнах.

Организационные детали

  • Мы поедем на джипе повышенной проходимости Toyota Land Cruiser 78
  • Экскурсия проводится только в хорошую погоду
  • Я возьму с собой горячий чай, кофе, кипяток, бутерброды
  • Купание в Верхне-Паратунских термальных источниках бесплатно, на горячих источниках туристических баз оплачивается дополнительно. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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