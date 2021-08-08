Что вас ожидает

Истоки древней народности

История Болгара начинается примерно в 5 веке н. э. — о чем говорят раскопки, которые ведутся здесь и сегодня. Зарождение цивилизации, принятие ислама волжскими болгарами, эпоха Золотой орды — наш гид поможет проследить хронику этого места. Раскроет легенды Волжской Болгарии и расскажет о быте этого народа.

Памятники и артефакты

Вы исследуете архитектурный ансамбль городища — осмотрите Соборную мечеть, Северный и Восточный мавзолеи, минареты и Ханскую усыпальницу. Узнаете, чем примечательна Восточная палата и в чем уникальность Белой, а также попробуете разгадать назначение Чёрной.

В здании Памятного знака вы увидите самый большой печатный Коран в мире. И конечно, посетите Белую мечеть, воплотившую все очарование мусульманского Востока.

А если захотите, в Музее лекаря сможете познакомиться с историей средневековой восточной медицины.

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