Историческое путешествие в Болгар

Погрузиться в прошлое, прикоснуться к древним памятникам и узнать о падениях и возрождениях города

5
1 отзыв
Болгар — один из самых древних городов Татарстана, который при этом сохранил своё наследие и атмосферу.

На экскурсии вы осмотрите его постройки — от великолепной Белой мечети до загадочной Чёрной палаты — и услышите о тех эпохах, которые пережил город.

Познакомитесь с культурой болгар и разгадаете тайны, связанные с этим местом.
Историческое путешествие в Болгар
Историческое путешествие в Болгар
Историческое путешествие в Болгар
Историческое путешествие в Болгар
Историческое путешествие в Болгар
Историческое путешествие в Болгар
Историческое путешествие в Болгар
Историческое путешествие в Болгар
Историческое путешествие в Болгар

Что вас ожидает

Истоки древней народности

История Болгара начинается примерно в 5 веке н. э. — о чем говорят раскопки, которые ведутся здесь и сегодня. Зарождение цивилизации, принятие ислама волжскими болгарами, эпоха Золотой орды — наш гид поможет проследить хронику этого места. Раскроет легенды Волжской Болгарии и расскажет о быте этого народа.

Памятники и артефакты

Вы исследуете архитектурный ансамбль городища — осмотрите Соборную мечеть, Северный и Восточный мавзолеи, минареты и Ханскую усыпальницу. Узнаете, чем примечательна Восточная палата и в чем уникальность Белой, а также попробуете разгадать назначение Чёрной.
В здании Памятного знака вы увидите самый большой печатный Коран в мире. И конечно, посетите Белую мечеть, воплотившую все очарование мусульманского Востока.
А если захотите, в Музее лекаря сможете познакомиться с историей средневековой восточной медицины.

Организационные детали

  • Трансфер и входные билеты входят в стоимость, обед оплачивается отдельно (по желанию)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек, стоимость для компании 3-5 путешественников составит 22500 руб.
  • Рекомендуем женщинам взять в поездку головной платок для входа в мечети

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Рустем
Рустем
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1 реальный отзыв

Н
8 авг 2021
Нашим гидом был Беркутхан. Очень важно, когда помимо экскурсионного сопровождения человек умеет расположить к себе, всё же в морально комфортной обстановке провести почти 12 часов времени очень большой бонус.
Мы услышали о Булгаре (и вообще о Татарстане и России) достаточно много, информацию Беркутхан подавал таким образом, что подвисших вопросов не остаётся! На маршруте нам была предоставлена возможность осмотреть все заявленные объекты без особой спешки. Маршрут отработан на 100%, результат нас полностью удовлетворил.

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