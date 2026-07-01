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Чегемское ущелье – экскурсии в Краснодаре

Найдено 5 экскурсий в категории «Чегемское ущелье» в Краснодаре, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Авторский тур из Краснодара в Гуамское ущелье
На автобусе
12 часов
48 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Авторский тур из Краснодара в Гуамское ущелье
Начало: Г. Краснодар ул. Володи Головатова 313 ТЦ Галерея
«Ущелье, которое туристы сравнивают с кадрами из «Парка Юрского периода», удивит величественными скалами, густым лесом и бурлящей рекой Курджипс»
Расписание: Дата и время экскурсии согласовываются заранее.
3 июл в 07:00
4 июл в 07:00
3500 ₽ за человека
Гуамское ущелье
На автобусе
12 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гуамское ущелье
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
«Гуамское ущелье — это живописные западные ворота Лагонакского нагорья, расположенное на участке русла реки Курджипс, между поселками Мезмай и Гуамка, в Апшеронском районе Краснодарского края»
Расписание: 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка по Гуамскому ущелью и окрестностям Мезмая
Пешая
14 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Гуамскому ущелью и окрестностям Мезмая
Начало: Улица Володи Головатого, 311
«Первая остановка — хутор Гуамка, где нас ждет уникальная поездка на тепловозе по узкоколейке, пролегающей через живописное Гуамское ущелье»
Расписание: По вторникам (если это не праздничный день) поезд по ущелью не ходит; открыт только пеший проход.
25 000 ₽ за всё до 3 чел.
Гуамское ущелье, Горячий ключ и термы одним днем из Краснодара
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Гуамское ущелье, Горячий ключ и термы одним днем из Краснодара
Начало: Тц Горизонт (ул. Тюляева, 2)
«Увидим красивейшее Гуамское ущелье и прокатимся на паравозике между скал, искупаемся в натуральных горячих водах из двухкилометровой глубины подземелья»
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
В Гуамское ущелье через столицу Адыгеи
На автобусе
14 часов
Групповая
В Гуамское ущелье через столицу Адыгеи
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, 110
«Гуамское ущелье - это живописные западные ворота Лагонакского нагорья, которые находятся в Апшеронском районе Краснодарского края, между посёлками Мезмай и Гуамка»
Расписание: Экскурсия строго по расписанию
11 июл в 07:00
26 июл в 07:00
3500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Чегемское ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Авторский тур из Краснодара в Гуамское ущелье;
  2. Гуамское ущелье;
  3. Прогулка по Гуамскому ущелью и окрестностям Мезмая;
  4. Гуамское ущелье, Горячий ключ и термы одним днем из Краснодара;
  5. В Гуамское ущелье через столицу Адыгеи.
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Гуамское ущелье;
  2. Стадион Краснодар;
  3. Парк Галицкого;
  4. Абрау-Дюрсо;
  5. Улица Красная;
  6. Лаго-Наки;
  7. Геленджик;
  8. Войсковой собор Александра Невского;
  9. Чегемское ущелье;
  10. Городской сад.
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июле 2026
Сейчас в Краснодаре в категории "Чегемское ущелье" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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