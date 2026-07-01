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Групповая
до 20 чел.
Лучший выборАвторский тур из Краснодара в Гуамское ущелье
Начало: Г. Краснодар ул. Володи Головатова 313 ТЦ Галерея
«Ущелье, которое туристы сравнивают с кадрами из «Парка Юрского периода», удивит величественными скалами, густым лесом и бурлящей рекой Курджипс»
Расписание: Дата и время экскурсии согласовываются заранее.
3 июл в 07:00
4 июл в 07:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гуамское ущелье
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
«Гуамское ущелье — это живописные западные ворота Лагонакского нагорья, расположенное на участке русла реки Курджипс, между поселками Мезмай и Гуамка, в Апшеронском районе Краснодарского края»
Расписание: 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Гуамскому ущелью и окрестностям Мезмая
Начало: Улица Володи Головатого, 311
«Первая остановка — хутор Гуамка, где нас ждет уникальная поездка на тепловозе по узкоколейке, пролегающей через живописное Гуамское ущелье»
Расписание: По вторникам (если это не праздничный день) поезд по ущелью не ходит; открыт только пеший проход.
25 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гуамское ущелье, Горячий ключ и термы одним днем из Краснодара
Начало: Тц Горизонт (ул. Тюляева, 2)
«Увидим красивейшее Гуамское ущелье и прокатимся на паравозике между скал, искупаемся в натуральных горячих водах из двухкилометровой глубины подземелья»
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
В Гуамское ущелье через столицу Адыгеи
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, 110
«Гуамское ущелье - это живописные западные ворота Лагонакского нагорья, которые находятся в Апшеронском районе Краснодарского края, между посёлками Мезмай и Гуамка»
Расписание: Экскурсия строго по расписанию
11 июл в 07:00
26 июл в 07:00
3500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Чегемское ущелье»
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