Поездка на базу отдыха "Водная Ривьера" п. Цветочный, Майкопский район. Инфраструктура базы включает в себя всё для отличного отдыха:
5 общих бассейнов под открытым небом на термальной воде с разной температурой, обладающей целебными свойствами, а также детский бассейн.
Беседки, мангалы, зал для отдыха и приема пищи, кафе с домашней кухней, раздевалки и многое другое.
Термальную воду по праву можно назвать универсальным средством лечения множества болезней, однако применение ее сопряжено с рядом ограничений и правил, потому перед посещением бальнеологического курорта обязательно следует проконсультироваться с врачом.
Вода поступает в бассейны со скважины № 9-Т Майкопского месторождения ТЭВ, относится к маломинерализованным кремнистым, борным минеральным питьевым лечебно-столовым водам хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава (базовый аналог - воды XXV группы - ГОСТ 54316-2011). Глубина скважины 1800 метров.
Что входит
Транспортное обслуживание
Экскурсионное сопровождение
Страховка
Что не входит
Входной билет на базу отдыха «Водная Ривьера» с безлимитным купанием в бассейне с термальной водой
Взрослый – безлимит - 800 руб. /чел.
Детский – 400 руб. /чел. (с 5 до 12 лет)
Начало и место завершения
🚩 театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 45 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.