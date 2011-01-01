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Бесценное чудо природы. Термальные источники

EOS-tour
EOS-tour – Гид из Краснодара
Бесценное чудо природы.

Термальные источники
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 350 ₽ за человека

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Бесценное чудо природы. Термальные источники
Бесценное чудо природы. Термальные источники

Что вы увидите

  • пос. Цветочный
  • база отдыха Водная Ривьера

Поездка на базу отдыха "Водная Ривьера" п. Цветочный, Майкопский район. Инфраструктура базы включает в себя всё для отличного отдыха:

  • 5 общих бассейнов под открытым небом на термальной воде с разной температурой, обладающей целебными свойствами, а также детский бассейн.
  • Беседки, мангалы, зал для отдыха и приема пищи, кафе с домашней кухней, раздевалки и многое другое.
  • Термальную воду по праву можно назвать универсальным средством лечения множества болезней, однако применение ее сопряжено с рядом ограничений и правил, потому перед посещением бальнеологического курорта обязательно следует проконсультироваться с врачом.
  • Вода поступает в бассейны со скважины № 9-Т Майкопского месторождения ТЭВ, относится к маломинерализованным кремнистым, борным минеральным питьевым лечебно-столовым водам хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава (базовый аналог - воды XXV группы - ГОСТ 54316-2011). Глубина скважины 1800 метров.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
Что не входит
  • Входной билет на базу отдыха «Водная Ривьера» с безлимитным купанием в бассейне с термальной водой
  • Взрослый – безлимит - 800 руб. /чел.
  • Детский – 400 руб. /чел. (с 5 до 12 лет)
Начало и место завершения
🚩 театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
Бесценное чудо природы. Термальные источники
Бесценное чудо природы. Термальные источники
Бесценное чудо природы. Термальные источники
Бесценное чудо природы. Термальные источники

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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EOS-tour
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