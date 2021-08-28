Тур проводится для готовых групп от четырех человек.
14:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.
Обед.
Знакомство с инструктором.
15:00 Инструктаж.
Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина», прогулка на озеро Красное и по его окрестностям.
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.
Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.
Протяженность маршрута 4 км.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на маршрут. Трекинг по хребту Азиш-Тау. Ручей Бачурина и одноименный водопад на нем, скала «Парус» и водопады Руфабго.
Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра, знакомство группы.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на сплав по реке Белая на рафтах.
14:00 Обед.
15:00 Идем купаться на водопады в ущелье «Мешоко».
18:00 Ужин.
19:00 Сбор рюкзаков, проверка снаряжения. Подготовка к утреннему выходу на маршрут.
05:00 Подъем, завтрак, после которого мы на машинах выезжаем к Яворовой поляне.
Отсюда начинается пеший маршрут по Кавказскому природному биосферному заповеднику.
Мы отправляемся к подножью горы Фишт, где расположен одноименный туристский приют.
По приходу мы располагаемся на ночлег в палатках и готовим ужин.
09:00 Завтрак, приготовленный группой, бодрит и дает возможность наиболее полно насладиться заповедной красотой.
В это день мы отдыхаем.
Неспешная прогулка к малому леднику г. Фишт.
Запечатлеть прекрасные виды скальных бастионов и виды горных массивов можно во время прогулки. У вас есть возможность релакса и расслабления у истоков реки Белая.
Ужин, приготовленный совместно, посиделки у костра.
07:00 Завтрак.
Переход по маршруту приют «Фишт» – приют «Бабук-аул».
В этот день по ходу нашего маршрута преодолеем два горных перевала – Белореченский и Черкесский. На последнем перевале нам предоставится возможность попробовать высокогорного молока, айрана и освежающего напитка тана.
Обед в полевых условиях, готовим вместе.
Затем «весёлый спуск», он в полной мере даёт ощутить перепад климатических зон, которые мы проходим в этот день. Альпика, Субальпика, Субтропики и Тропики.
Добравшись до приюта мы располагаемся и совместно готовим ужин.
08:00 Завтрак.
Сразу после завтрака выход на маршрут Бабук-аул – Солох-аул.
По пути мы увидим большое количество водопадов, ручьев, рек впадающих в теплую, красивую горную реку Шахе. Эта река необычайной красоты, её нежно бирюзовая вода так и манит к себе чтобы окунуться и взбодриться.
Конечной точкой нашего маршрута станет поселок Салох-аул, откуда наша группа прямиком отправится на солнечные пляжи Черного моря на рейсовом автобусе в г. Дагомыс.
Если вы захотите отправиться домой в последний день похода, то билеты нужно брать с отлетом/отъездом не ранее 20 часов.
Тур предусматривает проживание на базе отдыха в пос. Каменномостский в номерах или в палаточном городке, а также ночевки в туристических палатках на турприютах «Фишт» и «Бабук аул» на активной части маршрута.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Палатку можно взять свою или взять в аренду.
Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Внимание! На данном маршруте все свои вещи участники несут на себе весь маршрут. Позаботьтесь о весе рюкзака заранее и не берите лишнее.
Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
Трансфер из Краснодара к месту проведения тура предоставляется бесплатно.
В день начала тура Вас встретят представитель компании. Сбор группы в г. Краснодар: 10:00 – на ж/д вокзале и 11:00 – в аэропорту.
Отправление автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11:00, от аэропорта в 12:00.
Трансфер в день заезда позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
Программа тура заканчивается в п. Салох-аул, откуда туристы выезжают самостоятельно в п. Дагомыс.
После отдыха на море участники добираются до аэропорта или жд вокзала самостоятельно.
Если вы захотите отправиться домой в последний день похода, то билеты нужно брать с учетом прибытия в поселок Дагомыс не ранее 20:00.
В связи с временным закрытием аэропорта Краснодара будет организован трансфер из аэропорта г. Минеральные Воды.
Прибытие в Мин. Воды до 10:00.
Трансфер со Ставрополя, подстроились под рейсы -время 12.00 (воскресенье), обратный вылет после 17:00.
Опыт работы привел нас к тому, что каждый турист самостоятельно выбирает и бронирует себе жилье на побережье! Это связано с огромнейшим количеством предлагаемых вариантов размещения и индивидуальными запросами каждого туриста.
В любом населенном пункте на море вам предложат дома, квартиры, гостиницы, просто комнаты! Каждый сможет выбрать себе подходящий вариант.
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Стоимость аренды снаряжения для туриста:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.