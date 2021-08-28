Через горы к морю. Маршрут №30

Удивительный поход по горной части Кавказкого природного Биосферного заповедника к побережью Черного моря

5
3 отзыва
Удивительный поход по горной части Кавказкого природного Биосферного заповедника к побережью Черного моря в сочетании с экскурсиями по предгорью Краснодарского края. Карстовые воронки, малый ледник г. Фишт, истоки реки Белой, цветущие альпийские луга, незабываемые вечера у костра под гитару в высокогорных туристских приютах.
Через горы к морю. Маршрут №30
Через горы к морю. Маршрут №30
Через горы к морю. Маршрут №30
Через горы к морю. Маршрут №30
Через горы к морю. Маршрут №30
Через горы к морю. Маршрут №30
Через горы к морю. Маршрут №30
Через горы к морю. Маршрут №30
Через горы к морю. Маршрут №30
Через горы к морю. Маршрут №30
Через горы к морю. Маршрут №30
Через горы к морю. Маршрут №30
Через горы к морю. Маршрут №30
Через горы к морю. Маршрут №30
Через горы к морю. Маршрут №30
Через горы к морю. Маршрут №30
Через горы к морю. Маршрут №30
Через горы к морю. Маршрут №30
Ближайшие даты:
26
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Что вас ожидает 🤩

Купание на водопаде
Купание на водопаде
Приятно расслабимся и освежимся на знаменитых водопадах Адыгеи
Освежающий сплав
Освежающий сплав
Сплавимся по реке Белая на рафтах
Природный парк Хаджохская теснина
Природный парк Хаджохская теснина
Полюбуемся памятником природы, который создала река миллионы лет тому назад
Гора Фишт
Гора Фишт
Запечатлим прекрасные виды скальных бастионов и виды горных массивов
Посиделки у костра
Посиделки у костра
Будем делиться впечатлениями и наслаждаться вкусной костровой пищей

Описание

Тур проводится для готовых групп от четырех человек.

Программа тура по дням

1 день
Природный парк «Хаджохская теснина», озеро Красное

14:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.

Обед.

Знакомство с инструктором.

15:00 Инструктаж.

Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина», прогулка на озеро Красное и по его окрестностям.

Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.

Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.

Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.

Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.

Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.

Протяженность маршрута 4 км.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Природный парк «Хаджохская теснина», озеро КрасноеПриродный парк «Хаджохская теснина», озеро КрасноеПриродный парк «Хаджохская теснина», озеро КрасноеПриродный парк «Хаджохская теснина», озеро КрасноеПриродный парк «Хаджохская теснина», озеро Красное
2 день
Трекинг по хребту Азиш-Тау. Ручей Бачурина, скала «Парус», водопады Руфабго

09:00 Завтрак.

10:00 Выход на маршрут. Трекинг по хребту Азиш-Тау. Ручей Бачурина и одноименный водопад на нем, скала «Парус» и водопады Руфабго.

Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра, знакомство группы.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Трекинг по хребту Азиш-Тау. Ручей Бачурина, скала «Парус», водопады РуфабгоТрекинг по хребту Азиш-Тау. Ручей Бачурина, скала «Парус», водопады РуфабгоТрекинг по хребту Азиш-Тау. Ручей Бачурина, скала «Парус», водопады РуфабгоТрекинг по хребту Азиш-Тау. Ручей Бачурина, скала «Парус», водопады Руфабго
3 день
Сплав на рафтах по реке Белая

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на сплав по реке Белая на рафтах.

14:00 Обед.

15:00 Идем купаться на водопады в ущелье «Мешоко».

18:00 Ужин.

19:00 Сбор рюкзаков, проверка снаряжения. Подготовка к утреннему выходу на маршрут.

Сплав на рафтах по реке БелаяСплав на рафтах по реке БелаяСплав на рафтах по реке БелаяСплав на рафтах по реке Белая
4 день
Пеший маршрут к подножью горы Фишт

05:00 Подъем, завтрак, после которого мы на машинах выезжаем к Яворовой поляне.

Отсюда начинается пеший маршрут по Кавказскому природному биосферному заповеднику.

Мы отправляемся к подножью горы Фишт, где расположен одноименный туристский приют.

По приходу мы располагаемся на ночлег в палатках и готовим ужин.

Пеший маршрут к подножью горы ФиштПеший маршрут к подножью горы ФиштПеший маршрут к подножью горы ФиштПеший маршрут к подножью горы Фишт
5 день
Дневка в турприюте. Прогулка к малому леднику г. Фишт

09:00 Завтрак, приготовленный группой, бодрит и дает возможность наиболее полно насладиться заповедной красотой.

В это день мы отдыхаем.

Неспешная прогулка к малому леднику г. Фишт.

Запечатлеть прекрасные виды скальных бастионов и виды горных массивов можно во время прогулки. У вас есть возможность релакса и расслабления у истоков реки Белая.

Ужин, приготовленный совместно, посиделки у костра.

Дневка в турприюте. Прогулка к малому леднику г. ФиштДневка в турприюте. Прогулка к малому леднику г. ФиштДневка в турприюте. Прогулка к малому леднику г. ФиштДневка в турприюте. Прогулка к малому леднику г. Фишт
6 день
Переход по маршруту приют «Фишт» – приют «Бабук-аул»

07:00 Завтрак.

Переход по маршруту приют «Фишт» – приют «Бабук-аул».

В этот день по ходу нашего маршрута преодолеем два горных перевала – Белореченский и Черкесский. На последнем перевале нам предоставится возможность попробовать высокогорного молока, айрана и освежающего напитка тана.

Обед в полевых условиях, готовим вместе.

Затем «весёлый спуск», он в полной мере даёт ощутить перепад климатических зон, которые мы проходим в этот день. Альпика, Субальпика, Субтропики и Тропики.

Добравшись до приюта мы располагаемся и совместно готовим ужин.

Переход по маршруту приют «Фишт» – приют «Бабук-аул»Переход по маршруту приют «Фишт» – приют «Бабук-аул»Переход по маршруту приют «Фишт» – приют «Бабук-аул»Переход по маршруту приют «Фишт» – приют «Бабук-аул»
7 день
Переход до поселка Салох-аул. Переезд в г. Дагомыс

08:00 Завтрак.

Сразу после завтрака выход на маршрут Бабук-аул – Солох-аул.

По пути мы увидим большое количество водопадов, ручьев, рек впадающих в теплую, красивую горную реку Шахе. Эта река необычайной красоты, её нежно бирюзовая вода так и манит к себе чтобы окунуться и взбодриться.

Конечной точкой нашего маршрута станет поселок Салох-аул, откуда наша группа прямиком отправится на солнечные пляжи Черного моря на рейсовом автобусе в г. Дагомыс.

Если вы захотите отправиться домой в последний день похода, то билеты нужно брать с отлетом/отъездом не ранее 20 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха в пос. Каменномостский в номерах или в палаточном городке, а также ночевки в туристических палатках на турприютах «Фишт» и «Бабук аул» на активной части маршрута.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • Проживание на базе отдыха в комфортабельных номерах – 35 000 руб.
  • Доплата за одноместное размещение – 12 000 руб.
  • Проживание в палаточном городке – 25 000 руб.

Палатку можно взять свою или взять в аренду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в день заезда из г. Краснодар
  • Проживание на базе отдыха и на туристических приютах
  • Трехразовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные экскурсии, прогулки, походы-восхождения по Горной Адыгее
  • Посещение геотермальных источников по программе
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Хаджохская теснина:взрослый – 500 руб. детский – 250 руб.
  • Взрослый – 500 руб.
  • Детский – 250 руб.
  • Пребывание в заповеднике – 300 руб. /сутки
  • Рафтинг – 1 500 руб.
  • Палатка – 300 руб. /сутки
  • Спальный мешок – 150 руб. /сутки
  • Коврик – 100 руб. /сутки
  • Билет на рейсовый автобус от Солох-аул до Дагомыс – 100 руб.
  • Посещение геотермальных источников сверх программы – 400 руб. /час взрослый (трансфер к источникам туда и обратно бесплатно)
  • Обед в ресторане «Мездах» в городе Майкоп около 700 руб.
  • Спортивная страховка (возможно оформление по предварительной заявке)
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

Внимание! На данном маршруте все свои вещи участники несут на себе весь маршрут. Позаботьтесь о весе рюкзака заранее и не берите лишнее.

Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:

  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (которые принимаете Вы лично, обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений);
  • теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • термобелье (комплект одежды для сна) и теплые носки;
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя, штормовые брюки;
  • ёмкость для воды (пластиковая бутылка/ гидросистема/ фляжка)
  • спальник;
  • коврик;
  • сидушка (хоба);
  • трекинговая обувь – туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве. Для туристов, которые в первый раз идут в горы, рекомендуем обувь с высоким голеностопом;
  • легкая обувь (кеды или кроссовки, шлепки).
  • налобный фонарик;
  • очки солнцезащитные;
  • рюкзак 65-75 литров.
Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из Краснодара к месту проведения тура предоставляется бесплатно.

В день начала тура Вас встретят представитель компании. Сбор группы в г. Краснодар: 10:00 – на ж/д вокзале и 11:00 – в аэропорту.

Отправление автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11:00, от аэропорта в 12:00.

Трансфер в день заезда позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

  • с/до аэропорта Краснодара – 3 500 руб.;
  • с/до ж/д вокзала Краснодара – 3 500 руб.;
  • с/до вокзала Майкопа – 1 500 руб.

Программа тура заканчивается в п. Салох-аул, откуда туристы выезжают самостоятельно в п. Дагомыс.

После отдыха на море участники добираются до аэропорта или жд вокзала самостоятельно.

Если вы захотите отправиться домой в последний день похода, то билеты нужно брать с учетом прибытия в поселок Дагомыс не ранее 20:00.

В связи с временным закрытием аэропорта Краснодара будет организован трансфер из аэропорта г. Минеральные Воды.

Прибытие в Мин. Воды до 10:00.

Трансфер со Ставрополя, подстроились под рейсы -время 12.00 (воскресенье), обратный вылет после 17:00.

Где остановиться на море после окончания тура?

Опыт работы привел нас к тому, что каждый турист самостоятельно выбирает и бронирует себе жилье на побережье! Это связано с огромнейшим количеством предлагаемых вариантов размещения и индивидуальными запросами каждого туриста.

В любом населенном пункте на море вам предложат дома, квартиры, гостиницы, просто комнаты! Каждый сможет выбрать себе подходящий вариант.

Советуем обратные билеты покупать из г. Сочи

Какое снаряжение можно взять в аренду и по какой цене?

Стоимость аренды снаряжения для туриста:

  • коврик – 100 руб. /сутки;
  • спальник – 150 руб. /сутки;
  • рюкзак – от 150 руб. /сутки.
  • палатка – 300 руб. /сутки;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
28 авг 2021
Отличный тур. Сначала 3 дня проходишь акклиматизацию, гуляя по местным красотам, потом 4 дня проходишь сам маршрут.

На базе все комфортно, даже когда живешь в палатке. На экскурсиях
инструкторы крутые, все рассказывают, показывают, на любые вопросы отвечают.

Инструктор Олег, который вел по 30 маршруту вообще отличный, спокойно и весело провели время в пути и на стоянке в приютах.
Ну а красоты, которые мы увидели словами не передать.

Выбирал между лежачим отдыхом в Турции и этим туром и ни разу не прогадал.
Плюс после тура все равно можно остановиться в Сочи на несколько дней.
А
25 авг 2021
Тур отличный. Широко знакомит с туристическими возможностями данного региона, вдохновляет на продолжение поездок сюда. Инструктора заводные, компетентные, надежные, с чувством юмора. За этот тур мы познакомились с несколькими, один другого лучше. Конечно, идти в горы с рюкзаком не очень легко и часть группы была не так уж натренирована, но все справились.
Красота гор непредсказуемость погоды… Впрочем, дожди ливневые на пару часов всего, только сушиться либо некогда, либо негде. Дождевик и штормовые штаны защищают, если не забыть надеть вовремя. А вот теплые куртки нужны не всем в летом.
Несмотря на высокую оценку, я бы посоветовала тем, кто тур проводит, обдумать получше и спросить совета профессионалов по питанию на маршруте. Оно разнообразное и вкусное, но многовато лишнего, копченая колбаса в диком количестве, свежие овощи каждый день, как на пикнике, хотя можно было бы взять сушеное мясо, чипсы овощные и т. п. для большей спортивности…
Тем не менее, впечатление самое хорошее и всем большое спасибо!
О
15 июня 2021
Мой небольшой отпуск состоялся на все 💯 программа была разнообразная - спуск по скале, рафтинг, прогулки к водопадам, посещения термальных источников и, конечно же, прохождение 30-ого маршрута. А после гор отдых на море

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