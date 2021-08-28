Удивительный поход по горной части Кавказкого природного Биосферного заповедника к побережью Черного моря в сочетании с экскурсиями по предгорью Краснодарского края. Карстовые воронки, малый ледник г. Фишт, истоки реки Белой, цветущие альпийские луга, незабываемые вечера у костра под гитару в высокогорных туристских приютах.

Будем делиться впечатлениями и наслаждаться вкусной костровой пищей

Полюбуемся памятником природы, который создала река миллионы лет тому назад

Сплавимся по реке Белая на рафтах

Приятно расслабимся и освежимся на знаменитых водопадах Адыгеи

Тур проводится для готовых групп от четырех человек.

Программа тура по дням

1 день Природный парк «Хаджохская теснина», озеро Красное

14:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами. Обед. Знакомство с инструктором. 15:00 Инструктаж. Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина», прогулка на озеро Красное и по его окрестностям. Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад. Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными. Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста. Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью. Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки. Протяженность маршрута 4 км. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на геотермальные источники.

2 день Трекинг по хребту Азиш-Тау. Ручей Бачурина, скала «Парус», водопады Руфабго

09:00 Завтрак. 10:00 Выход на маршрут. Трекинг по хребту Азиш-Тау. Ручей Бачурина и одноименный водопад на нем, скала «Парус» и водопады Руфабго. Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы. 18:00 Ужин. 20:00 Посиделки у костра, знакомство группы. Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

3 день Сплав на рафтах по реке Белая

09:00 Завтрак. 10:00 Выезд на сплав по реке Белая на рафтах. 14:00 Обед. 15:00 Идем купаться на водопады в ущелье «Мешоко». 18:00 Ужин. 19:00 Сбор рюкзаков, проверка снаряжения. Подготовка к утреннему выходу на маршрут.

4 день Пеший маршрут к подножью горы Фишт

05:00 Подъем, завтрак, после которого мы на машинах выезжаем к Яворовой поляне. Отсюда начинается пеший маршрут по Кавказскому природному биосферному заповеднику. Мы отправляемся к подножью горы Фишт, где расположен одноименный туристский приют. По приходу мы располагаемся на ночлег в палатках и готовим ужин.

5 день Дневка в турприюте. Прогулка к малому леднику г. Фишт

09:00 Завтрак, приготовленный группой, бодрит и дает возможность наиболее полно насладиться заповедной красотой. В это день мы отдыхаем. Неспешная прогулка к малому леднику г. Фишт. Запечатлеть прекрасные виды скальных бастионов и виды горных массивов можно во время прогулки. У вас есть возможность релакса и расслабления у истоков реки Белая. Ужин, приготовленный совместно, посиделки у костра.

6 день Переход по маршруту приют «Фишт» – приют «Бабук-аул»

07:00 Завтрак. Переход по маршруту приют «Фишт» – приют «Бабук-аул». В этот день по ходу нашего маршрута преодолеем два горных перевала – Белореченский и Черкесский. На последнем перевале нам предоставится возможность попробовать высокогорного молока, айрана и освежающего напитка тана. Обед в полевых условиях, готовим вместе. Затем «весёлый спуск», он в полной мере даёт ощутить перепад климатических зон, которые мы проходим в этот день. Альпика, Субальпика, Субтропики и Тропики. Добравшись до приюта мы располагаемся и совместно готовим ужин.

7 день Переход до поселка Салох-аул. Переезд в г. Дагомыс