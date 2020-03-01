Обзорные экскурсии по Краснодару

Что вас ожидает

3 лица города

На экскурсии вы познакомитесь с тремя эпохами в жизни города. Каждая из них серьезно повлияла на его облик. Вы услышите о появлении военно-казачьего поселения и побываете на месте, где зародился Екатеринодар. Узнаете, как город превратился в купеческую провинцию и поймете, почему после 1918 стал культурной столицей России. А также разберетесь в тех изменениях, которые происходили в советском Краснодаре.

Было/стало

Во время прогулки по улице Красной мы поговорим о том, как трансформировались и переезжали памятники города — старинные особняки и храмы, исторические монументы и современные скульптуры. Взглянув на дореволюционные снимки, вы отметите, как перестраивались здания, как один стиль сменял другой. Я помогу проследить путь краснодарских достопримечательностей, объясню, почему так получилось, и открою смыслы, появившиеся после таких переселений.