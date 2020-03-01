Обзорные экскурсии по Краснодару

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  3. Краснодар — город кочующих монументов

Пройти по улице Красной, сравнить облик города вчера и сегодня и узнать о важных вехах в его истории

Владимир
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Владимир – ваш гид
Есть в Краснодаре традиция строить памятники, потом их сносить и восстанавливать в другом месте.

«Царские ворота», памятники Екатерине II, Пушкину и многие здания выглядят сегодня иначе.

На примере достопримечательностей центральной улицы вы проследите развитие города и поймете, в чем причина таких изменений.
800 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Екатерининской площади
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Краснодар — город кочующих монументов
Краснодар — город кочующих монументов

Что вас ожидает

3 лица города
На экскурсии вы познакомитесь с тремя эпохами в жизни города. Каждая из них серьезно повлияла на его облик. Вы услышите о появлении военно-казачьего поселения и побываете на месте, где зародился Екатеринодар. Узнаете, как город превратился в купеческую провинцию и поймете, почему после 1918 стал культурной столицей России. А также разберетесь в тех изменениях, которые происходили в советском Краснодаре.

Было/стало
Во время прогулки по улице Красной мы поговорим о том, как трансформировались и переезжали памятники города — старинные особняки и храмы, исторические монументы и современные скульптуры. Взглянув на дореволюционные снимки, вы отметите, как перестраивались здания, как один стиль сменял другой. Я помогу проследить путь краснодарских достопримечательностей, объясню, почему так получилось, и открою смыслы, появившиеся после таких переселений.

Краснодар — город кочующих монументов
Краснодар — город кочующих монументов
Краснодар — город кочующих монументов
Краснодар — город кочующих монументов
Краснодар — город кочующих монументов
Краснодар — город кочующих монументов
Краснодар — город кочующих монументов
Краснодар — город кочующих монументов
Краснодар — город кочующих монументов
Краснодар — город кочующих монументов
Краснодар — город кочующих монументов
Краснодар — город кочующих монументов
Краснодар — город кочующих монументов
Краснодар — город кочующих монументов

Экскурсия проводится во вторник в 16:00, в субботу в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Екатерининской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Владимир
Владимир
Меня зовут Владимир, я журналист, краевед. Публикую статьи на исторические темы в разных СМИ, веду свой видеопроект об истории города. Иногда случается сделать небольшие открытия: найти в запасниках «Третьяковки» неизвестный холст первого профессионального кубанского художника Петра Косолапа или опубликовать ранние газетные статьи писателя-постмодерниста Саши Соколова, который в студенчестве стажировался в Новороссийске. Ещё я вожу экскурсии и рассказываю интересные истории о городе. Для гостей Краснодара подойдёт «Город кочующих монументов». Это обзорная прогулка по улице Красной с рассказом о разных эпохах в жизни Екатеринодара-Краснодара и о местной традиции переносить памятники с места на место. Горожанам и очень пытливым туристам будут интересны «Тайны и легенды Всесвятского кладбища» – о самом большом на Кубани мемориальном объекте и его мифологии, а также «Скандалы и дуэли русских поэтов» – о городском следе в русской литературе.
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