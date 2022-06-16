Встреча в аэропорте и на ж/д вокзале Краснодара в 14:00.
Заезд в коттеджи или гостиницу.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
09:00 Завтрак.
10:00 Поездка на геотермальный источник.
Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.
14:00 Обед.
Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный, природный объект «Хаджохскую теснину» – это грандиозное ущелье, которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи.
Ущелье было создано горной рекой, прорезавший в скале тесный и очень глубокий (до 40 метров), четырехсотметровый коридор.
Зажатый в узком коридоре ущелья, водный поток с грохотом проноситься рядом с обзорными площадками.
Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды.
18:00 Праздничный ужин с шашлыком.
09:00 Завтрак.
Поездка на геотермальный источник.
15:00 Обед.
В этот день мы поедем по каньону реки Белая с остановками на обзорных площадках: в Большом Гранитном каньоне и в месте слияния рек Киша и Белая, на территорию Государственного биосферного заповедника – старейшего и самого крупного горно-лесного заповедника Европы, в поселок Гузерипль, где и сможем посетить Музей природы.
19:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.
С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.
14:00 Обед.
После обеда вас ждет поездка на геотермальный источник.
Купание в больших бассейнах с проточной геотермальной водой.
19:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья, бурлящую горную реку.
Альтернативный маршрут: конная прогулка.
11:00 Вы сможете совершить прогулку верхом на лошади по урочищу Мишоко (2 часа в седле).
Вас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасным животным!
14:00 Обед.
Поездка на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
08:00 Завтрак.
09:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.
Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.
По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.
Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.
Каждый метр ущелья – неповторимое зрелище.
Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.
Прогулка по Гуамскому ущелью.
Обед – пикник.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий.
Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
19:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:.00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: "Шум", "Малыш", "Сердце Руфабго", "Шнурок".
14:00 Обед.
15:00 Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
19:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Поездка на геотермальный источик.
14:00 Обед.
Свободное время.
18:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».
На транспорте поднимаемся к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, по пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники.
Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой!
Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн. лет назад волнами бескрайнего океана «Тетис».
И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги – у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.
Можете взять ее с собой на память об Адыгее.
Обед – пикник.
На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру «Азишская».
Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.
18:00 Встречаемся за праздничным ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.
09:00 Завтрак.
11:00 Отъезд.
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения:
Размещение со скидкой от 4 человек в номере:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Трансфер осуществляется в день заезда.
Время отправления автобуса из г. Краснодар – 14:00.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодар не позднее 13:30, в аэропорт г. Краснодара до 14:00.
Машина выезжает из аэропорта г. Краснодар после сбора группы, но не позднее 14:00.
Трансфер в день заезда позже 14:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.
Обратный трансфер.
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется 10.30 -11.00 и сначала едет в аэропорт, далее на ж/. д вокзал..
Стоимость трансфера 700 руб. с человека.
Добраться из аэропорта или ж\д вокзала г. Краснодар до базы или из п. Каменномостский в аэропорт или на ж/д вокзал г. Краснодар можно заказав микроавтобус – 4000 руб. /машина, легковой автомобиль – 2500 руб. /машина.
Трансфер г. Белореченск – пос. Каменномостский – 1000 руб. /машина; г. Майкоп – пос. Каменномостский – 800 руб. /машина.
Из г. Москва до г. Майкоп можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом. Стоимость билета от 2000 до 3000 руб.
От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке.
Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон» – это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов
В туре предусморено полноценное трехразовое питание. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп.
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.
Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.
Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
Глубина скважины №12-Т – 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов. Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.