Майские каникулы на геотермальных источниках

Провести майские каникулы в Адыгее - это отличная возможность не только познакомиться с уникальной природой здешних

5
3 отзыва
Провести майские каникулы в Адыгее – это отличная возможность не только познакомиться с уникальной природой здешних мест, но и вдоволь искупаться в горячих геотермальных источниках.

Вас ждут Свято-Михайловский монастырь и целебный источник, плато Лаго-наки и Гуамское ущелье, живописные водопады и карстовая пещера, а также рассказы об истории Адыгеи, о древнем океане Тетис и о происхождении дольменов.

А при желании вы сможете прогуляться верхом на лошади или попробовать себя на трассах веревочного парка.
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Ближайшие даты:
30
апр

Программа тура по дням

1 день
Пос. Каменномостский. Купание в геотермальных источниках

Встреча в аэропорте  и на ж/д вокзале Краснодара в 14:00.

Заезд в коттеджи или гостиницу.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Пос. Каменномостский. Купание в геотермальных источникахПос. Каменномостский. Купание в геотермальных источникахПос. Каменномостский. Купание в геотермальных источниках
2 день
Пешеходная экскурсия в «Хаджохскую теснину». Геотермальные источники. Праздничный ужин с шашлыком

09:00 Завтрак.

10:00 Поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.

14:00 Обед.

Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский. 

Вы посетите уникальный, природный объект «Хаджохскую теснину» – это грандиозное ущелье, которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи.

Ущелье было создано горной рекой, прорезавший в скале тесный и очень глубокий (до 40 метров), четырехсотметровый коридор.

Зажатый в узком коридоре ущелья, водный поток с грохотом проноситься рядом с обзорными площадками.

Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды.

18:00 Праздничный ужин с шашлыком.

Пешеходная экскурсия в «Хаджохскую теснину». Геотермальные источники. Праздничный ужин с шашлыкомПешеходная экскурсия в «Хаджохскую теснину». Геотермальные источники. Праздничный ужин с шашлыкомПешеходная экскурсия в «Хаджохскую теснину». Геотермальные источники. Праздничный ужин с шашлыком
3 день
Автоэкскурсия с остановками на обзорных площадках. Биосферный заповедник. Дольмен. Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

Поездка на геотермальный источник.

15:00 Обед.

В этот день мы поедем по каньону реки Белая с остановками на обзорных площадках: в Большом Гранитном каньоне и в месте слияния рек Киша и Белая, на территорию Государственного биосферного заповедника – старейшего и самого крупного горно-лесного заповедника Европы, в поселок Гузерипль, где и сможем посетить Музей природы.

19:00 Ужин.

Автоэкскурсия с остановками на обзорных площадках. Биосферный заповедник. Дольмен. Геотермальный источникАвтоэкскурсия с остановками на обзорных площадках. Биосферный заповедник. Дольмен. Геотермальный источникАвтоэкскурсия с остановками на обзорных площадках. Биосферный заповедник. Дольмен. Геотермальный источник
4 день
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим  к памятнику природы скале Чертов Палец.

С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору  панорама зачаровывает.

14:00 Обед.

После обеда вас ждет поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
5 день
Пешеходная экскурсия в каньон реки «Мишоко» либо конная прогулка. Геотермальные источники

09:00 Завтрак.

10:00 Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья, бурлящую горную реку.

Альтернативный маршрут: конная прогулка.

11:00 Вы сможете совершить прогулку верхом на лошади по урочищу Мишоко (2 часа в седле).

Вас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасным животным!

14:00 Обед.

Поездка на геотермальный источник.

19:00 Ужин. 

Пешеходная экскурсия в каньон реки «Мишоко» либо конная прогулка. Геотермальные источникиПешеходная экскурсия в каньон реки «Мишоко» либо конная прогулка. Геотермальные источникиПешеходная экскурсия в каньон реки «Мишоко» либо конная прогулка. Геотермальные источники
6 день
Автоэкскурсия. Гуамское ущелье. Экскурсия по узкоколейной железной дороге. Геотермальный источник

08:00 Завтрак.

09:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.

Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.

По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.

Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.

Каждый метр ущелья – неповторимое зрелище.

Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.

Прогулка по Гуамскому ущелью.

Обед – пикник.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Автоэкскурсия. Гуамское ущелье. Экскурсия по узкоколейной железной дороге. Геотермальный источникАвтоэкскурсия. Гуамское ущелье. Экскурсия по узкоколейной железной дороге. Геотермальный источникАвтоэкскурсия. Гуамское ущелье. Экскурсия по узкоколейной железной дороге. Геотермальный источник
7 день
Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов. 

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий. 

Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Обед.

Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

 19:00 Ужин.

Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источникПосещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источникПосещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источник
8 день
Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:.00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: "Шум", "Малыш", "Сердце Руфабго", "Шнурок".

14:00 Обед.

15:00 Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

19:00 Ужин.

Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник
9 день
Геотермальный источник. Свободное время

09:00 Завтрак.

10:00 Поездка на геотермальный источик.

14:00 Обед.

Свободное время.

18:00 Ужин.

Геотермальный источник. Свободное времяГеотермальный источник. Свободное времяГеотермальный источник. Свободное время
10 день
Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки», пещера «Большая Азишская». Праздничный ужин с шашлыком

09:00 Завтрак.

10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».

На транспорте поднимаемся к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, по пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники. 

Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой!

Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами  был сформирован 300 млн. лет назад волнами бескрайнего океана «Тетис».

И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги – у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.

Можете взять ее с собой на память об Адыгее.

Обед – пикник.

На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру «Азишская».

Возвращаемся  с полной памятью фотоаппарата.   

18:00 Встречаемся за праздничным ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.

Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки», пещера «Большая Азишская». Праздничный ужин с шашлыкомАвтоэкскурсия на плато «Лаго-наки», пещера «Большая Азишская». Праздничный ужин с шашлыкомАвтоэкскурсия на плато «Лаго-наки», пещера «Большая Азишская». Праздничный ужин с шашлыком
11 день
Отъезд

09:00 Завтрак.

11:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения:

  • Замок Грез (двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином) – 53 500 руб.;
  • Коттедж "Аквариум" (отдельный коттедж на берегу горной реки.)
    • номер на 2 этаже (двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 44 кв.м.) – 53 000 руб.;
    • 2 номера на 1 этаже (двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином) – 52 500 руб.;
  • Гостевой дом «У горы» (деревянный в старинном русском стиле. Номера со всеми удобствами) – 57 000 руб.;
  • Гостевой дом "На Аминовской" (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 44 000  руб.

Размещение со скидкой от 4 человек  в номере:

  • Номер коттеджа "Аквариум" на 2 этажеЗамок Грез – 48 000 руб./чел.;
  • Гостевой дом "Деревянные коттеджи" – 44 000 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из г. Краснодар до пос. Каменномостский
  • Проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами
  • Трехразовое питание
  • Работа гидов-инструкторов по программе тура
  • Трансферы по программе
  • Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Обратный трансфер из п. Каменномостский в г. Краснодар – 700 руб. с человека
  • Билеты на экскурсионные объекты (оплачиваются самостоятельно на месте): «Хаджохская Теснина» – 500 руб. «Водопады Руфабго» – 500 руб. пещ. «Большая Азишская» – 500 руб. «Музей природы» – 100 руб. подземный монастырь – 100 руб. частная коллекция "Сад камней" – 150 руб. музей "Беловодье" – 100 руб. музей природы – 300 руб. Национальный музей – 300 руб. поездка по узкоколейной железной дороге – 600 руб.
  • «Хаджохская Теснина» – 500 руб.
  • «Водопады Руфабго» – 500 руб.
  • Пещ. «Большая Азишская» – 500 руб.
  • «Музей природы» – 100 руб.
  • Подземный монастырь – 100 руб.
  • Частная коллекция "Сад камней" – 150 руб.
  • Музей "Беловодье" – 100 руб.
  • Музей природы – 300 руб.
  • Национальный музей – 300 руб.
  • Поездка по узкоколейной железной дороге – 600 руб.
  • Конная прогулка – 800 руб. (1 час), 1 500 руб. (2 часа). Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
  • Билет на подъемник – 600 руб. (при необходимости)
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • мед. препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30 л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
  • теплая куртка;
  • свитер;
  • шерстяные носки;
  • куртка-ветровка;
  • плащ-дождевик или накидка;
  • треккинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары (на смену);
  • фото- и/или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • треккинговые палки (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организован трансфер в туре?

Трансфер осуществляется в день заезда.

Время отправления автобуса из г. Краснодар – 14:00.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодар не позднее 13:30, в аэропорт г. Краснодара до 14:00.

Машина выезжает из аэропорта г. Краснодар после сбора группы, но не позднее 14:00.

Трансфер в день заезда позже 14:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.

Обратный трансфер.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется 10.30 -11.00 и сначала едет в аэропорт, далее на ж/. д вокзал..

Стоимость трансфера 700 руб. с человека.

Как самостоятельно добраться до места сбора?

Добраться из аэропорта или ж\д вокзала г. Краснодар до базы или из п. Каменномостский в аэропорт или на ж/д вокзал г. Краснодар можно заказав микроавтобус – 4000 руб. /машина, легковой автомобиль – 2500 руб. /машина.

Трансфер г. Белореченск – пос. Каменномостский – 1000 руб. /машина; г. Майкоп – пос. Каменномостский – 800 руб. /машина.

Из г. Москва до г. Майкоп можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом. Стоимость билета от 2000 до 3000 руб.

От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке.

Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон» – это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов

Как организовано питание в туре?

В туре предусморено полноценное трехразовое питание. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп.

Каковы требования к здоровью участников тура?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Каковы особенности геотермальных кремниевых источников?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.

Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.

Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Глубина скважины №12-Т – 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов. Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
Т
16 июня 2022
Спасибо за четкость и оперативность работы и полную информацию о туре на сайте, что избавляет от недопонимания и лишних вопросов
Т
13 июня 2022
Кроме мелких огрехов с логистикой замечаний нет. Очень проживание в мотеле Беловодье. Чуткий заботливый персонал. Замечательные экскурсоводы Сергей Александрович и Любовь.
Т
9 июня 2022
По части организации тура Большой страной нет претензий. Все было четко и понятно по документам, оплате, срокам, на все дополнительные вопросы получали ответы.

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