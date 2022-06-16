Провести майские каникулы в Адыгее – это отличная возможность не только познакомиться с уникальной природой здешних мест, но и вдоволь искупаться в горячих геотермальных источниках. Вас ждут Свято-Михайловский монастырь и целебный источник, плато Лаго-наки и Гуамское ущелье, живописные водопады и карстовая пещера, а также рассказы об истории Адыгеи, о древнем океане Тетис и о происхождении дольменов. А при желании вы сможете прогуляться верхом на лошади или попробовать себя на трассах веревочного парка.

Программа тура по дням

1 день Пос. Каменномостский. Купание в геотермальных источниках

Встреча в аэропорте и на ж/д вокзале Краснодара в 14:00. Заезд в коттеджи или гостиницу. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на геотермальные источники.

2 день Пешеходная экскурсия в «Хаджохскую теснину». Геотермальные источники. Праздничный ужин с шашлыком

09:00 Завтрак. 10:00 Поездка на геотермальный источник. Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника. Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой. 14:00 Обед. Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский. Вы посетите уникальный, природный объект «Хаджохскую теснину» – это грандиозное ущелье, которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи. Ущелье было создано горной рекой, прорезавший в скале тесный и очень глубокий (до 40 метров), четырехсотметровый коридор. Зажатый в узком коридоре ущелья, водный поток с грохотом проноситься рядом с обзорными площадками. Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды. 18:00 Праздничный ужин с шашлыком.

3 день Автоэкскурсия с остановками на обзорных площадках. Биосферный заповедник. Дольмен. Геотермальный источник

09:00 Завтрак. Поездка на геотермальный источник. 15:00 Обед. В этот день мы поедем по каньону реки Белая с остановками на обзорных площадках: в Большом Гранитном каньоне и в месте слияния рек Киша и Белая, на территорию Государственного биосферного заповедника – старейшего и самого крупного горно-лесного заповедника Европы, в поселок Гузерипль, где и сможем посетить Музей природы. 19:00 Ужин.

4 день Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник

09:00 Завтрак. 10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец. С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает. 14:00 Обед. После обеда вас ждет поездка на геотермальный источник. Купание в больших бассейнах с проточной геотермальной водой. 19:00 Ужин.

5 день Пешеходная экскурсия в каньон реки «Мишоко» либо конная прогулка. Геотермальные источники

09:00 Завтрак. 10:00 Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья, бурлящую горную реку. Альтернативный маршрут: конная прогулка. 11:00 Вы сможете совершить прогулку верхом на лошади по урочищу Мишоко (2 часа в седле). Вас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасным животным! 14:00 Обед. Поездка на геотермальный источник. 19:00 Ужин.

6 день Автоэкскурсия. Гуамское ущелье. Экскурсия по узкоколейной железной дороге. Геотермальный источник

08:00 Завтрак. 09:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка. Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет. Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс. По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе. Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде. Каждый метр ущелья – неповторимое зрелище. Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление. Прогулка по Гуамскому ущелью. Обед – пикник. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на геотермальные источники.

7 день Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источник

09:00 Завтрак. 10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь. Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов. Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий. Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней. 14:00 Обед. Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник. Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника. 19:00 Ужин.

8 день Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник

09:00 Завтрак. 10:.00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: "Шум", "Малыш", "Сердце Руфабго", "Шнурок". 14:00 Обед. 15:00 Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник. Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника. 19:00 Ужин.

9 день Геотермальный источник. Свободное время

09:00 Завтрак. 10:00 Поездка на геотермальный источик. 14:00 Обед. Свободное время. 18:00 Ужин.

10 день Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки», пещера «Большая Азишская». Праздничный ужин с шашлыком

09:00 Завтрак. 10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней». На транспорте поднимаемся к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, по пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники. Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой! Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн. лет назад волнами бескрайнего океана «Тетис». И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги – у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку. Можете взять ее с собой на память об Адыгее. Обед – пикник. На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру «Азишская». Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата. 18:00 Встречаемся за праздничным ужином. Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.

11 день Отъезд