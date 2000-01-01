Водопады Руфабго — настоящая жемчужина республики Адыгея. Такое название им дали за их крутой неспокойный нрав. «Руфабго» в переводе с адыгейского языка значит «неукротимый, безумный». Всего насчитывается 16 водопадов. Каждый из них имеет уникальное имя. Самый нижний водопад называется «Три братца», самый верхний — «Грандиозный». А еще есть «Глубокий», «Горбатый», «Детский», «Скромный», «Девичья коса», «Сердце Руфабго», «Каскадный» и другие.
Важная информация:
- Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация в письме после бронирования.