От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго

Водопады Руфабго - настоящая жемчужина республики Адыгея

5
2 отзыва
Водопады Руфабго — настоящая жемчужина республики Адыгея.

Такое название им дали за их крутой неспокойный нрав.

«Руфабго» в переводе с адыгейского языка значит «неукротимый, безумный».

Всего насчитывается 16 водопадов.

Каждый из них имеет уникальное имя.

Самый нижний водопад называется «Три братца», самый верхний — «Грандиозный».

А еще есть «Глубокий», «Горбатый», «Детский», «Скромный», «Девичья коса», «Сердце Руфабго», «Каскадный» и другие.
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго

Что вы увидите 🤩

  • Урочище Турецкий Базар
  • Пещера Сквозная
  • Водопады Руфабго
Водопады Руфабго — настоящая жемчужина республики Адыгея. Такое название им дали за их крутой неспокойный нрав. «Руфабго» в переводе с адыгейского языка значит «неукротимый, безумный». Всего насчитывается 16 водопадов. Каждый из них имеет уникальное имя. Самый нижний водопад называется «Три братца», самый верхний — «Грандиозный». А еще есть «Глубокий», «Горбатый», «Детский», «Скромный», «Девичья коса», «Сердце Руфабго», «Каскадный» и другие.

Важная информация:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация в письме после бронирования.

Цены на экскурсию

Для группы 1-35 человек
Взрослый
2 000 ₽
Детский
1 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Страховка
  • Экскурсионное сопровождение
  • Чай на травах от нашего гида
Место начала и завершения
театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
Важная информация
  • Ваша заявка подтверждена.
  • Оплатить вы можете:
  • на карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
  • в офисе компании г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
  • на расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным и праздниным дням
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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по выходным и праздниным дням

EOS-tour
EOS-tour
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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