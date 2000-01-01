Водопады Руфабго — настоящая жемчужина республики Адыгея.



Такое название им дали за их крутой неспокойный нрав.



«Руфабго» в переводе с адыгейского языка значит «неукротимый, безумный».



Всего насчитывается 16 водопадов.



Каждый из них имеет уникальное имя.



Самый нижний водопад называется «Три братца», самый верхний — «Грандиозный».



А еще есть «Глубокий», «Горбатый», «Детский», «Скромный», «Девичья коса», «Сердце Руфабго», «Каскадный» и другие.