Анна проводит ещё 1 экскурсию

Места известные и нетривиальные
Откуда в Краснодаре настоящие остров и полуостров? Где и почему в столице Краснодарского края находится его окраина? За 2 часа в авто-формате вы увидите все «визитные карточки» солнечного города. Пройдете по самому большому и самому старому паркам, а также посмотрите на самый современный. Полюбуетесь особняком одного богатого жителя купеческого Краснодара, найдете памятники двум Екатеринам и узнаете, чем славится Главная городская площадь.
Факты не из путеводителя
Я помогу понять, как в нашем Краснодаре переплетаются казачье, купеческое и советское прошлое с амбициями мегаполиса 21 века. Расскажу об истории города без незапоминаемых дат и даже о подводном мире Краснодара! «Познакомлю» с удивительными жителями. Например, вас поразит судьба горожанина, благодаря которому разбили городскую рощу, позже переименованную в честь праздника. А еще вы увидите уникальный дом позапрошлого века и узнаете, кто и как превратил этот особняк из коммуналки в любопытный музей.
Если вы не на своём автомобиле, то дополнительно оплачиваются транспортные расходы и услуги нашего профессионального водителя (от 800 до 1500 руб. за экскурсию)
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