Анна проводит ещё 1 экскурсию

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Познакомиться с городом на насыщенной автомобильной экскурсии

Анна
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Анна – ваш гид
Я много лет изучаю хроники Краснодара и собираю рассказы старожилов — с радостью поделюсь этими сюжетами и любовью к городу.

Вы узнаете Краснодар на старых узких улицах и площадях с фонтанами, у роскошных особняков и в зеленых парках.

Увидите самое романтичное место города, поймете его особенности и услышите о ярких жителях разных эпох.
2910 ₽
2474 за человека
скидка15%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча — ул. Красная, 55
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По интересному Краснодару с ветерком!
По интересному Краснодару с ветерком!

Что вас ожидает

Места известные и нетривиальные
Откуда в Краснодаре настоящие остров и полуостров? Где и почему в столице Краснодарского края находится его окраина? За 2 часа в авто-формате вы увидите все «визитные карточки» солнечного города. Пройдете по самому большому и самому старому паркам, а также посмотрите на самый современный. Полюбуетесь особняком одного богатого жителя купеческого Краснодара, найдете памятники двум Екатеринам и узнаете, чем славится Главная городская площадь.

Факты не из путеводителя
Я помогу понять, как в нашем Краснодаре переплетаются казачье, купеческое и советское прошлое с амбициями мегаполиса 21 века. Расскажу об истории города без незапоминаемых дат и даже о подводном мире Краснодара! «Познакомлю» с удивительными жителями. Например, вас поразит судьба горожанина, благодаря которому разбили городскую рощу, позже переименованную в честь праздника. А еще вы увидите уникальный дом позапрошлого века и узнаете, кто и как превратил этот особняк из коммуналки в любопытный музей.

Организационные детали

Если вы не на своём автомобиле, то дополнительно оплачиваются транспортные расходы и услуги нашего профессионального водителя (от 800 до 1500 руб. за экскурсию)

Дополнительные опции

  • Программу и длительность экскурсии можно корректировать по вашему желанию
  • Например, эту экскурсию удобно совместить с пешеходной «Интересный Краснодар»
  • Для 2-3 человек и для детей, а также при добавлении пешеходной экскурсии я сделаю приятные скидки
  • Возможна автобусная экскурсия для групп до 55 участников (стоимость — от 500 руб. с человека)
  • Экскурсию можно провести на русском, английском и турецком языках
По интересному Краснодару с ветерком!
По интересному Краснодару с ветерком!
По интересному Краснодару с ветерком!
По интересному Краснодару с ветерком!
По интересному Краснодару с ветерком!
По интересному Краснодару с ветерком!
По интересному Краснодару с ветерком!
По интересному Краснодару с ветерком!
По интересному Краснодару с ветерком!
По интересному Краснодару с ветерком!
По интересному Краснодару с ветерком!
По интересному Краснодару с ветерком!
По интересному Краснодару с ветерком!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ул. Красная, 55.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Здравствуйте! Я Анна, интересный гид, преподаватель с 15-летним опытом. Живо, легко, ярко покажу вам мой родной, любимый город — солнечный Краснодар с самых лучших, интересных, небанальных, удивительных, фантастических сторон!
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Анна проводит ещё 1 экскурсию

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