Анна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Места известные и нетривиальные

Откуда в Краснодаре настоящие остров и полуостров? Где и почему в столице Краснодарского края находится его окраина? За 2 часа в авто-формате вы увидите все «визитные карточки» солнечного города. Пройдете по самому большому и самому старому паркам, а также посмотрите на самый современный. Полюбуетесь особняком одного богатого жителя купеческого Краснодара, найдете памятники двум Екатеринам и узнаете, чем славится Главная городская площадь.

Факты не из путеводителя

Я помогу понять, как в нашем Краснодаре переплетаются казачье, купеческое и советское прошлое с амбициями мегаполиса 21 века. Расскажу об истории города без незапоминаемых дат и даже о подводном мире Краснодара! «Познакомлю» с удивительными жителями. Например, вас поразит судьба горожанина, благодаря которому разбили городскую рощу, позже переименованную в честь праздника. А еще вы увидите уникальный дом позапрошлого века и узнаете, кто и как превратил этот особняк из коммуналки в любопытный музей.