Для вас, милые девочки, свежий глоток ярких эмоций и хорошего настроения. Представляем активный коктейль движения, позитива и весеннего настроения! В нем все: залитые солнцем высокие, ослепительно красивые вершины гор, водопады глубоких ущелий, неспешные прогулки по плато. А еще, уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров. Мы приглашаем вас в увлекательное приключение и предлагаем оценить натуральную национальную кухню и расслабляющее действие термальных источников.

Уютная база в горах, банька на дровах и теплая компания

Вечерний релакс после активного дня – горячие источники и звездное небо

Высокогорное плато, великолепные виды на горные вершины и даже снежинки летом!

Вид ущелья сверху, послушная лошадка под вами – замечательно!

Программа тура по дням

1 день Добро пожаловать в горную Адыгею!

Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем. В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!

2 день Лесная прогулка в высокогорье, геотермальные источники

До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе. Поднимаемся на смотровую точку, откуда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров... от всего этого захватывает дух! Далее, нам предстоит прогулка над Курджипским ущельем. Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди огромных замшелых пихт, устраиваем горячий привальный перекус, разводим костер. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника. Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места. На обратном пути делаем остановку на местном рыночке, продегустируем адыгейские сыры и напитки, а также купим сувениры. Возвращение на базу, ужин. Вечером «подогреваем» свои эмоции в горячих термальных источниках. Самое время сравнить закат на равнине с горными видами минувшего дня. Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!

3 день Гранитный каньон, Гузерипльский дольмен

Завтракаем и отправляемся на маршрут. По пути заезжаем на смотровую площадку с панорамой на 360 градусов. Вид с высоты птичьего полета – отличное начало хорошего дня! С этого места легко представить рассказанную историю о живших здесь народах в минувшие времена. Спускаемся в Гранитный каньон, он покоряет своими размерами и необыкновенной красотой. Проходим к воде, где горная река зажата каменными гигантами. Прогулка здесь – особое удовольствие! Далее познавательная экскурсия к мегалитическому дольменному комплексу. Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры. После маршрута возвращаемся на базу. Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару. В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!

4 день Прогулка по ущелью Мешоко, Черный шум, Хаджохская Теснина, конный маршрут

Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.). Наше путешествие начинается с Хаджохской Теснины – места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон. Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой). Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет! После прогулки, переезжаем к ущелью Мешоко. Мы пройдем по каньону реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой. Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека! По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья Мешоко. После обеда совершим неспешную конную прогулку. Вид только что пройденного ущелья сверху, послушная лошадка под вами – замечательно! Возвращение на базу. Ужин.

5 день Отъезд