Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой

Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине

Много тайн скрывают в себе зеленые горы Адыгеи.

На автомобильно-пешеходной экскурсии мы устроим ваше первое знакомство с многогранной историей республики.

Вы узнаете об особенностях национальной культуры адыгов, посетите визитные карточки этих мест — Хаджохскую теснину и водопады Руфабго, попробуете аутентичные адыгейские блюда и пройдете по дну древнего океана.
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
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Что вас ожидает

По дну океана

Во время нашего путешествия вы познакомитесь с неповторимой природой республики Адыгея и ее многогранной культурой. Мы перенесемся на тысячелетия назад и прикоснемся к обычаям и традициям древних племен, населявших эти места в доисторический период. Вы узнаете о мегалитической культуре, священных рощах и обрядах жертвоприношения. Услышите самые знаменитые легенды, были и сказания региона. И пройдете по дну океана Тетис, который плескался здесь много миллионов лет назад.

Ущелья и каньоны

На комфортном автомобиле мы домчимся из краевого центра до горной Адыгеи (250 км в одну сторону). А дальше нас ждет невероятное приключение.
Каменномостские дольмены. Уникальный памятник истории и ровесник египетских пирамид, относится к 2-3 тысячелетию до нашей эры.
Хаджохская теснина. Красивейший каньон на реке Белой с высокими каменными стенами. Высота скальных уступов достигает 30-40 метров. В самой узкой части каньона шириной в 2 метра клокочет река Белая.
Водопады Руфабго. Каскад водопадов на ручье Сызырф — визитная карточка республики. Здесь вас ждет пешая прогулка по ущелью с небольшим набором высоты.
И конечно, куда же без национальной кухни. Во время перерыва на обед у вас будет возможность попробовать вкусные местные блюда: лилибж, шопру, халюж, адыгейский сыр и знаменитое майкопское пиво.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды
  • Автомобиль оборудован под перевозку детей
  • Чтобы экскурсия прошла комфортно, наденьте удобную обувь и возьмите теплую кофту. Если захотите освежиться в водопаде, вам понадобится купальник.

Дополнительные расходы

  • Доплата за транспорт: легковая машина для группы 1-3 человека (8000 руб.) или минивен для группы 4-7 человек (12800 руб.)
  • Обед (от 350 руб.)
  • Входные билеты: музей камня (200 руб.), водопады Руфабго (600 руб.), Хаджохская теснина (600 руб.)
  • Возможна организация поездки на плато Лаго-Наки за дополнительную плату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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