Много тайн скрывают в себе зеленые горы Адыгеи. На автомобильно-пешеходной экскурсии мы устроим ваше первое знакомство с многогранной историей республики. Вы узнаете об особенностях национальной культуры адыгов, посетите визитные карточки этих мест — Хаджохскую теснину и водопады Руфабго, попробуете аутентичные адыгейские блюда и пройдете по дну древнего океана.

Что вас ожидает

По дну океана

Во время нашего путешествия вы познакомитесь с неповторимой природой республики Адыгея и ее многогранной культурой. Мы перенесемся на тысячелетия назад и прикоснемся к обычаям и традициям древних племен, населявших эти места в доисторический период. Вы узнаете о мегалитической культуре, священных рощах и обрядах жертвоприношения. Услышите самые знаменитые легенды, были и сказания региона. И пройдете по дну океана Тетис, который плескался здесь много миллионов лет назад.

Ущелья и каньоны

На комфортном автомобиле мы домчимся из краевого центра до горной Адыгеи (250 км в одну сторону). А дальше нас ждет невероятное приключение.

Каменномостские дольмены. Уникальный памятник истории и ровесник египетских пирамид, относится к 2-3 тысячелетию до нашей эры.

Хаджохская теснина. Красивейший каньон на реке Белой с высокими каменными стенами. Высота скальных уступов достигает 30-40 метров. В самой узкой части каньона шириной в 2 метра клокочет река Белая.

Водопады Руфабго. Каскад водопадов на ручье Сызырф — визитная карточка республики. Здесь вас ждет пешая прогулка по ущелью с небольшим набором высоты.

И конечно, куда же без национальной кухни. Во время перерыва на обед у вас будет возможность попробовать вкусные местные блюда: лилибж, шопру, халюж, адыгейский сыр и знаменитое майкопское пиво.

Организационные детали

Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды

Автомобиль оборудован под перевозку детей

Чтобы экскурсия прошла комфортно, наденьте удобную обувь и возьмите теплую кофту. Если захотите освежиться в водопаде, вам понадобится купальник.

Дополнительные расходы