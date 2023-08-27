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Экскурсия знакомит с историей Кубанской земли.
Переселившиеся на Тамань запорожские казаки добывали соль в одном из озер, которое в дальнейшем получило название Соленое.
Сегодня Озеро Соленое располагается на небольшом участке суши между Бугазским лиманом и мысом Железный Рог. Летом часть озера пересыхает, так что можно видеть на дне крупные белые кристаллы соли. Промышленную добычу соли здесь вели вплоть до середины XX века. Однако сейчас озеро привлекает своими целебными грязями.
Переселившиеся на Тамань запорожские казаки добывали соль в одном из озер, которое в дальнейшем получило название Соленое.
Сегодня Озеро Соленое располагается на небольшом участке суши между Бугазским лиманом и мысом Железный Рог. Летом часть озера пересыхает, так что можно видеть на дне крупные белые кристаллы соли. Промышленную добычу соли здесь вели вплоть до середины XX века. Однако сейчас озеро привлекает своими целебными грязями.
Ближайшие даты:
27
авг
авг
Что вас ожидает:
- С. Веселовка
- Озеро Соленое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Необычное озеро
Соленое озеро находится буквально на берегу Черного моря. Издалека озеро выглядит обычным и ничем не примечательным. Длина водоема — около 1,5 км, ширина — 1 км. Но подойдя ближе, становится ясно, что озером это сложно назвать: вместо воды здесь настоящая соль, а по поверхности можно спокойно ходить ногами. Летом озеро совсем пересыхает и покрывается соляной коркой, а под ней — залежи черного ила, используемого в качестве лечебных грязей.
Богатая история
Запах сероводорода может смутить неосведомленного туриста, однако грязь действительно обладает лечебными свойствами. В 1911 году на этом месте была открыта Тузлянская казачья грязелечебница. А в 1968 году грязь была тщательно исследована и подтверждено наличие в ней сероводорода, брома и йода. До середины XX века на озере активно вели солевой промысел. Но потом добыча соли прекратилась, и теперь об этом напоминают только возвышающиеся кое-где над поверхностью озера деревянные сваи.
Лечебные свойства
Побывать на Соленом озере стоит как минимум по двум причинам. Во-первых, ради того, чтобы опробовать на себе чудодейственные свойства грязи, которая лечит целый спектр заболеваний, а противопоказаний практически не имеет. Не зря ее вывозят отсюда в различные санатории края. Главное предписание состоит в ограничении по времени нанесения грязи на тело (так же, как и в случае с вулканическими грязями) — не более 20 минут. Даже воздух здесь считается лечебным. Что не удивительно, если представить, сколько полезных микроэлементов в нем содержится.
Живописная местность
После лечебных процедур можно пересечь песчаную косу, отделяющую озеро от моря, и смыть грязь в морской воде. Заодно искупаться и отдохнуть, потому что пляж в этом месте весьма приятный: мягкая песчаная коса с примесью мелкого ракушечника тянется отсюда до самой Анапы. Ну и вторая причина, по которой определенно стоит сюда приехать, — это редкая возможность побывать в таком диковинном месте, где по озеру можно ходить босиком, а соль моря пробовать на ощупь и на вкус. Впечатления очень необычные: чувствуешь себя одновременно и в пустыне, и на Мертвом море, и где-то на другой планете.
выходные и праздничные дни
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение
- Страховка
- Что не входит
- Лежаки под навесами - от 300 руб. /день
- ВСЕ ДОПЛАТЫ НА МЕСТЕ ЗА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
- Место начала и завершения?
- театр Драмы, Главная городская пл. , 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: выходные и праздничные дниЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Ваша заявка подтверждена.
- Полная оплата забронированной экскурсии производится минимум за 24 часа до выезда.
- Оплатить вы можете:
- В офисе компании "ЭОС" по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
- На расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
- На карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
- Накануне тура Вам придет смс с информацией по выезду.
- Перечень вещей необходимых для экскурсионной поездки: документы, удостоверяющие личность, страховой медицинский полис, удобная спортивная одежда, обувь и головной убор
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании