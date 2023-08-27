Необычное озеро

Соленое озеро находится буквально на берегу Черного моря. Издалека озеро выглядит обычным и ничем не примечательным. Длина водоема — около 1,5 км, ширина — 1 км. Но подойдя ближе, становится ясно, что озером это сложно назвать: вместо воды здесь настоящая соль, а по поверхности можно спокойно ходить ногами. Летом озеро совсем пересыхает и покрывается соляной коркой, а под ней — залежи черного ила, используемого в качестве лечебных грязей.

Богатая история

Запах сероводорода может смутить неосведомленного туриста, однако грязь действительно обладает лечебными свойствами. В 1911 году на этом месте была открыта Тузлянская казачья грязелечебница. А в 1968 году грязь была тщательно исследована и подтверждено наличие в ней сероводорода, брома и йода. До середины XX века на озере активно вели солевой промысел. Но потом добыча соли прекратилась, и теперь об этом напоминают только возвышающиеся кое-где над поверхностью озера деревянные сваи.

Лечебные свойства

Побывать на Соленом озере стоит как минимум по двум причинам. Во-первых, ради того, чтобы опробовать на себе чудодейственные свойства грязи, которая лечит целый спектр заболеваний, а противопоказаний практически не имеет. Не зря ее вывозят отсюда в различные санатории края. Главное предписание состоит в ограничении по времени нанесения грязи на тело (так же, как и в случае с вулканическими грязями) — не более 20 минут. Даже воздух здесь считается лечебным. Что не удивительно, если представить, сколько полезных микроэлементов в нем содержится.

Живописная местность

После лечебных процедур можно пересечь песчаную косу, отделяющую озеро от моря, и смыть грязь в морской воде. Заодно искупаться и отдохнуть, потому что пляж в этом месте весьма приятный: мягкая песчаная коса с примесью мелкого ракушечника тянется отсюда до самой Анапы. Ну и вторая причина, по которой определенно стоит сюда приехать, — это редкая возможность побывать в таком диковинном месте, где по озеру можно ходить босиком, а соль моря пробовать на ощупь и на вкус. Впечатления очень необычные: чувствуешь себя одновременно и в пустыне, и на Мертвом море, и где-то на другой планете.