6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Казачья «душа» Краснодара

Вы прикоснётесь к боевой истории бывшего Екатеринодара — от первого поселения казаков до их влияния на местных жителей. У памятника Екатерине Великой поймёте, почему кубанцы назвали город в честь императрицы. Я объясню, из-за чего казаки покинули родную Запорожскую сечь и какими путями они переселялись в наш южный край. У дома генерала Назарова поговорим о судьбе здания и самого атамана, а в городском сквере я покажу памятник казаку и расскажу, кто стал его прототипом. В восстановленном соборе Александра Невского — колыбели Кубанского казачьего хора — вы выясните, почему его первые участники уродовали лица, и когда большевики запретили хористам выступать на сцене.

От военного городка до купеческого края

На экскурсии вы разберётесь, как защитная крепость России Екатеринодар стала торговым городом, рассмотрите самые интересные купеческие дома и погрузитесь в биографии их владельцев. Я приведу вас к дому Богарсуковых и гостинице «Централь» — она шокировала горожан в XVIII столетии — мой рассказ пояснит, почему так произошло. У особняка Тарасовых вы узнаете об архитектуре жилища, его хозяевах-меценатах и о разрушениях во время Великой отечественной войны. А у дома Акулова проследите судьбы его владельцев до конца XX века и услышите о строительстве особняка.

Кроме того, я посоветую, что ещё можно посмотреть в Краснодаре, и открою секретные места, в которых вы полюбуетесь панорамой города.