6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Краснодар — столица кубанского казачества и гостеприимная южная земля! Я проведу вас по её жизненным вехам, объясню, как из защитного рубежа империи Екатеринодар превратился в приют торговцев и почему революция так изменила город.

У старинных зданий вы узнаете, где зародился Кубанский казачий хор и что отличает Краснодар от других городов.

Факты и занимательные детали из хроник края позволят прочувствовать характер Кубани и её вольных сынов.
820 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча около памятника Екатерине II
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Краснодар казачий и купеческий
Краснодар казачий и купеческий

Что вас ожидает

Казачья «душа» Краснодара
Вы прикоснётесь к боевой истории бывшего Екатеринодара — от первого поселения казаков до их влияния на местных жителей. У памятника Екатерине Великой поймёте, почему кубанцы назвали город в честь императрицы. Я объясню, из-за чего казаки покинули родную Запорожскую сечь и какими путями они переселялись в наш южный край. У дома генерала Назарова поговорим о судьбе здания и самого атамана, а в городском сквере я покажу памятник казаку и расскажу, кто стал его прототипом. В восстановленном соборе Александра Невского — колыбели Кубанского казачьего хора — вы выясните, почему его первые участники уродовали лица, и когда большевики запретили хористам выступать на сцене.

От военного городка до купеческого края
На экскурсии вы разберётесь, как защитная крепость России Екатеринодар стала торговым городом, рассмотрите самые интересные купеческие дома и погрузитесь в биографии их владельцев. Я приведу вас к дому Богарсуковых и гостинице «Централь» — она шокировала горожан в XVIII столетии — мой рассказ пояснит, почему так произошло. У особняка Тарасовых вы узнаете об архитектуре жилища, его хозяевах-меценатах и о разрушениях во время Великой отечественной войны. А у дома Акулова проследите судьбы его владельцев до конца XX века и услышите о строительстве особняка.

Кроме того, я посоветую, что ещё можно посмотреть в Краснодаре, и открою секретные места, в которых вы полюбуетесь панорамой города.

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.

Краснодар казачий и купеческий
Краснодар казачий и купеческий
Краснодар казачий и купеческий
Краснодар казачий и купеческий
Краснодар казачий и купеческий
Краснодар казачий и купеческий
Краснодар казачий и купеческий
Краснодар казачий и купеческий
Краснодар казачий и купеческий
Краснодар казачий и купеческий
Краснодар казачий и купеческий
Краснодар казачий и купеческий
Краснодар казачий и купеческий

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около памятника Екатерине II.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Приветствую! Я родился и живу на Кубани. Очень люблю свой край и с удовольствием познакомлю вас с ним. Тяга к истории у меня появилась с увлечением археологией, ведь история более правдива при наличии артефактов. Я подскажу интересные места в «современном» городе, порекомендую кафе или рестораны. Автомобилистам помогу проложить маршрут для поездок на природу, в горы или к морю.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Отличная экскурсия. Гид очень доступно дает материал, показывает интересные локации.
21 января 2020
Спасибо Дмитрию за экскурсию! Все содержательно, информация интересна, преподносится легко! Также нам были подарены магниты, очень приятно!
16 июля 2019
Посмотрели город, дополнили знания о казаках.
Очень парк понравился
22 мая 2019
Краснодар - красивый и интересный город, - это мы поняли из экскурсии нашего замечательного гида Дмитрия. Экскурсия стартовала от начала центральной улицы - Красной, и мы услышали историю казачества и основания города, осмотрели все интересные дома и узнали их тайны и судьбы их владельцев. Рассказ Дмитрия был продуманным и основательным, чувствовалось, что он много работал над содержанием и сам увлечен историей и современностью этого города. Дмитрий - очень приятный и дружелюбный человек, он помог нам составить программу посещения города в оставшиеся у нас дни, посоветовал наиболее приемлемые рестораны и кафе. Благодаря именно этому гиду у нас остались хорошие впечатления о Краснодаре.
Если будете в Краснодаре - сильно рекомендуем взять именно эту экскурсию - не пожалеете!
4 апреля 2019
Ко мне приехала бабушка из Сибири, решила сводить её на экскурсию, показать город. Бабуля осталась довольна, это главное. Экскурсия была интересной, не затянутой. Видимо Дмитрий подстроился под нас, это говорит о профессионализме. Спасибо за экскурсию!
27 марта 2019
У меня в Краснодаре было всего несколько часов, но успела узнать много интересного о городе. Необычная подача и проведение экскурсии. Спасибо Дмитрию, настоящий краснодарец, который высоко ценит и любит свой город. Экскурсия была увлекательной. Несмотря на то, что пешеходная усталости абсолютно не осталось. Экскурсия полностью соответствует описанию. Дмитрий полно и с энтузиазмом отвечал на любые вопросы по ходу экскурсии. Благодарю за рекомендации по сувенирам и ресторанам.

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