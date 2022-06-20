Старинные гостиницы Краснодара: истории и судьбы

Погулять по улице Красная, рассмотреть здания прошлых столетий и узнать о них интересные факты

Путешествие во времени мы начнем с конца 18 века. Я расскажу, как град казачий Екатеринодар привлек предприимчивых людей со всей страны. Как начался строительный бум и в центре появились роскошные первоклассные гостиницы.

Вы раскроете, кто в них жил, какие сделки совершались в их стенах, кто владел зданиями и на что жертвовали деньги местные дворяне и купцы.
Старинные гостиницы Краснодара: истории и судьбы
Старинные гостиницы Краснодара: истории и судьбы
Старинные гостиницы Краснодара: истории и судьбы
Старинные гостиницы Краснодара: истории и судьбы
Старинные гостиницы Краснодара: истории и судьбы
Старинные гостиницы Краснодара: истории и судьбы
Старинные гостиницы Краснодара: истории и судьбы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Здания и люди

Гуляя по главной улице Красная, вы увидите Гранд-Отель, гостиницы Центральная, Европейская и другие. А также узнаете:

  • Каким образом владельцы гостиниц пытались «перещеголять» друг друга и как это отражалось на облике зданий
  • Как владелец скобяной лавки с Сенного рынка стал крупным поставщиком стройматериалов и хозяином Метрополя
  • Какой столичный архитектор построил для екатеринодарцев их «заветную мечту»
  • В чем заключался бизнес братьев Богарсуковых, Оснача и Трахова
  • В какой гостинице годы Гражданской войны простые горожане могли заниматься благотворительностью

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пересечении улиц Красная и Гимназическая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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