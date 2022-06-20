Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Здания и люди
Гуляя по главной улице Красная, вы увидите Гранд-Отель, гостиницы Центральная, Европейская и другие. А также узнаете:
Каким образом владельцы гостиниц пытались «перещеголять» друг друга и как это отражалось на облике зданий
Как владелец скобяной лавки с Сенного рынка стал крупным поставщиком стройматериалов и хозяином Метрополя
Какой столичный архитектор построил для екатеринодарцев их «заветную мечту»
В чем заключался бизнес братьев Богарсуковых, Оснача и Трахова
В какой гостинице годы Гражданской войны простые горожане могли заниматься благотворительностью
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на пересечении улиц Красная и Гимназическая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Natalia — ваш гид в Краснодаре
Меня зовут Наталья. Я веселый, добрый и общительный человек. Имею два высших образования: техническое и экономическое. Но однажды осознала, что мое призвание — говорить красиво и о красивом. Получила диплом Кубанского государственного университета и освоила профессию гида. Очень хочу, чтобы как можно больше людей замечали красоту окружающей архитектуры и ценили историческое наследие.