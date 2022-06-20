Путешествие во времени мы начнем с конца 18 века. Я расскажу, как град казачий Екатеринодар привлек предприимчивых людей со всей страны. Как начался строительный бум и в центре появились роскошные первоклассные гостиницы. Вы раскроете, кто в них жил, какие сделки совершались в их стенах, кто владел зданиями и на что жертвовали деньги местные дворяне и купцы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Что вас ожидает

Здания и люди

Гуляя по главной улице Красная, вы увидите Гранд-Отель, гостиницы Центральная, Европейская и другие. А также узнаете:

Каким образом владельцы гостиниц пытались «перещеголять» друг друга и как это отражалось на облике зданий

Как владелец скобяной лавки с Сенного рынка стал крупным поставщиком стройматериалов и хозяином Метрополя

Какой столичный архитектор построил для екатеринодарцев их «заветную мечту»

В чем заключался бизнес братьев Богарсуковых, Оснача и Трахова

В какой гостинице годы Гражданской войны простые горожане могли заниматься благотворительностью

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.