Парки Геленджика и Кабардинки

Кабардинка - ещё одна жемчужина Краснодарского края

Кабардинка — ещё одна жемчужина Краснодарского края.

Небольшой посёлок удачно вписался в уютную бухту на побережье Чёрного моря.

Местные пейзажи так и просятся быть запечатлёнными на холсте: лазурные воды моря удачно оттеняются зеленью сосновых и можжевеловых рощ.

Большое количество интересных мест и различных развлечений делают этот поселок с каждым годом все более популярным среди российских туристов.
Парки Геленджика и Кабардинки
Парки Геленджика и Кабардинки
Парки Геленджика и Кабардинки
Парки Геленджика и Кабардинки
Парки Геленджика и Кабардинки
Парки Геленджика и Кабардинки
Парки Геленджика и Кабардинки
Парки Геленджика и Кабардинки

Что вы увидите 🤩

  • парк "Олимп" Геленджик
  • «Старый парк» Кабардинки
Парк «Олимп» — это большое разнообразие развлечений на любой вкус. Ежедневно работает канатная дорога, контактный зоопарк и экзотариум. Канатная дорога – это захватывающий дух незабываемый получасовой полет над живописными горами Маркотхского хребта. Со смотровых площадок «Олимпа» Вашему взору откроется незабываемая панорама прекрасной Геленджикской бухты и ее окрестностей. Только на «Олимпе» единственное в России колесо обозрения, стоящее на высоте 640м над уровнем моря. Покидая парк «Олимп», вы увезете с собой частичку божественного единения с природой, ощущение свободы, замечательное настроение и желание повторить все еще раз!
Посетить культурный центр «Старый парк» - значит без труда увидеть мир удивительным, красивым, и гармоничным. Над входом в парк высечено: «Культура есть знание и почитание». Действительно, невозможно почитать то, чего ты не знаешь! И здесь, в «Старом парке», в посёлке Кабардинка, на берегу Чёрного моря, каждый из вас может по-настоящему узнать этот замечательный мир, в котором мы все живём… Маленький уголок рая, где нет места вражде и горести, зависти и злобе. Вековые деревья сплетаются кронами, образуя шатер и шелестя в вышине, навевают мысли о вечности. Созданный Мастером архитектурный парк поражает многогранностью и философским настроением. Это мини-энциклопедия архитектуры, очень компактное путешествие во времени и пространстве. Парк условно разделен на несколько зон: Египет, Античность, Средневековье, Классицизм, Готика, Восток, Япония. Также в парке есть художественная галерея, музеи «Дом Кавказа» и «Дом Востока» и даже театр. Многочисленные посетители парка познают неразрывное единство окружающего их мира, прогуливаясь по тенистым аллеям. Каждое сооружение несет в себе авторскую мысль, серьезное переосмысление той эпохи, которую оно олицетворяет. Глубинные вопросы любви и смерти, войны и мира, греха и добродетели — невольно задает себе любой посетитель парка. Конечно, каждый находит ответы сам. Но мысль мастера, призывающего к любви, миру и созиданию, покидая «Старый парк», невольно уносишь в сердце.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый (12+)
2 000 ₽
Детский (до 12)
1 620 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное обслуживание
  • экскурсионное сопровождение
  • страховка
Что не входит
  • Парк развлечений «Олимп» (зоопарк, колесо обозрения, канатная дорога) - 900 руб. /чел. 500 руб. /детск.
  • экскурсия в Старый парк – 600 руб/чел 300 руб/дет (с 6 до 13 лет)
Место начала и завершения
театр Драмы, Главная городская площадь, д. 2
Важная информация
  • Ваша заявка подтверждена. ОПЛАТА В АВТОБУСЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
  • Оплатить вы можете:
  • на карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
  • в офисе компании г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
  • на расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
  • Перечень вещей необходимых для экскурсионной поездки:
  • документы удостоверяющие личность
  • страховой медицинский полис
  • деньги (наличкой) для оплаты входных билетов и дополнительных расходов
  • удобная спортивная одежда и обувь, головной убор
  • вода, продукты в дорогу.
  • Для вашего удобства, возьмите рюкзак!
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным и праздничным дням
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по выходным и праздничным дням

EOS-tour
EOS-tour
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

👥Групповые🚌На автобусе🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Краснодаре

Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
Индивидуальная экскурсия
12ч
12 500
за 1-18 чел.
Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
Природа щедро наградила Краснодарский край благоприятным климатом, плодородными землями
по договорённости
Автомобильная / автобусная экскурсия "По Интересному Краснодару с ветерком"
Индивидуальная экскурсия
5
9
2 250
за 1 чел.
Автомобильная / автобусная экскурсия "По Интересному Краснодару с ветерком"
Вы познакомитесь с самыми-самыми парками Краснодара (самым большим, самым старым и самым...
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Индивидуальный квест
5
2
1600
1 440
за 1 чел.
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Открыть секреты лучшего парка страны и отыскать его пятый элемент!
Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
Индивидуальный трансфер
13 500
за 1-5 чел.
Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
В ходе экскурсии вы побываете на виноградниках, производстве, продегустируете лучшие позиции вин в...
Экскурсия возможна в любой день, начало в 9:00
Краснодарская Аврора
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-10 чел.
Краснодарская Аврора
Прочесть улицы города, слушая удивительные истории о его жителях, и увидеть малоизвестные памятники
Город Краснодар и край-рай
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-15 чел.
Город Краснодар и край-рай
За два часа я постараюсь дать общее представление о нашем крае и его столице
в любой день по предварительной договорённости
Зимний треккинг в Мезмае: тур с гостиницей
28 000
за 1 чел.
Зимний треккинг в Мезмае: тур с гостиницей
Мезмай - это посёлок в Краснодарском крае, окруженный множеством горных вершин
Информация о сроках на следующий сезон появится позже.
Треккинг в Мезмае: комфорт-тур с гостиницей
25 800
за 1 чел.
Треккинг в Мезмае: комфорт-тур с гостиницей
Мезмай - это небольшой посёлок в Краснодарском крае, вокруг которого возвышаются живописные горные хребты...
16 мая — 22 мая 2021; 23 мая — 29 мая; 26 сентября — 02 октября
Парк «Краснодар»: территория будущего
Индивидуальная экскурсия
5
28
1ч 30м
2 000
за 1-2 чел.
Парк «Краснодар»: территория будущего
Прогуляться по красивейшей парковой зоне города и разобраться в особенностях грандиозного проекта
Обзорная экскурсия по Краснодару с посещением парка им. Галицкого
Индивидуальная экскурсия
5
3
5 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Краснодару с посещением парка им. Галицкого
Краснодар - крупный город на юге России
Ежедневно
Из Краснодара в Мезмай — за вдохновением!
Индивидуальная экскурсия
5
6
13ч
10990
9 891
за 1-3 чел.
Из Краснодара в Мезмай — за вдохновением!
Увидеть сказочные ущелья и водопады, пройтись по дну древнего океана и услышать местные легенды
Чайный поход в поселке Мезмай
Индивидуальная экскурсия
1 500
за 1 чел.
Чайный поход в поселке Мезмай
Мы открыли, что чай и путешествия это прекрасное сочетание
По договоренности

EOS-tour проводит ещё 12 экскурсий

Гуамское ущелье и термальные источники
4.6
14
14ч
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Гуамское ущелье и термальные источники
На нашей экскурсии вас будет ждать посещение Гуамского ущелья - расщелины, которая образовалась...
См. календарь
Азишская пещера и водопады Руфабго
5
10
14ч
2 000
за 1 чел.
Азишская пещера и водопады Руфабго
Кому не хотелось бы оказаться на природе, вдали от городской суеты
по выходным и праздничным дням
Чудеса сказочного ХАДЖОХА
14ч
2 000
за 1 чел.
Чудеса сказочного ХАДЖОХА
по выходным и праздничным дням
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
14ч
2 000
за 1 чел.
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
по выходным и праздничным дням
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
14ч
2 000
за 1 чел.
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
по выходным и праздничным дням
Новогоднее шоу «Тайна Белого Единорога» в Абрау-Дюрсо
14ч
2 000
за 1 чел.
Новогоднее шоу «Тайна Белого Единорога» в Абрау-Дюрсо
по выходным и праздничным дням
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
5
2
13ч
2 000
за 1 чел.
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
Водопады Руфабго - настоящая жемчужина республики Адыгея
по выходным и праздниным дням
Термальные источники «Водная Ривьера»
4.5
2
12ч
1 700
за 1 чел.
Термальные источники «Водная Ривьера»
Путешествие по Адыгее с ее ледяными водопадами и величественными горными вершинами запомнится еще...
См. календарь
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
14ч
2 000
за 1 чел.
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
по выходным и праздничным дням
Шато Пино и Лефкадия
5
1
14ч
2 000
за 1 чел.
Шато Пино и Лефкадия
выходные и праздничные дни
Активный тур из Мезмая в Гуамку
5
6
14ч
2 000
за 1 чел.
Активный тур из Мезмая в Гуамку
См. календарь
На хребет Уна-Коз по Савранской канатной дороге
5
3
14ч
2 000
за 1 чел.
На хребет Уна-Коз по Савранской канатной дороге
См. календарь
У нас ещё много экскурсий 😎 в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Краснодаре
🇷🇺