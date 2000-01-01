Парк «Олимп» — это большое разнообразие развлечений на любой вкус. Ежедневно работает канатная дорога, контактный зоопарк и экзотариум. Канатная дорога – это захватывающий дух незабываемый получасовой полет над живописными горами Маркотхского хребта. Со смотровых площадок «Олимпа» Вашему взору откроется незабываемая панорама прекрасной Геленджикской бухты и ее окрестностей. Только на «Олимпе» единственное в России колесо обозрения, стоящее на высоте 640м над уровнем моря. Покидая парк «Олимп», вы увезете с собой частичку божественного единения с природой, ощущение свободы, замечательное настроение и желание повторить все еще раз!

Посетить культурный центр «Старый парк» - значит без труда увидеть мир удивительным, красивым, и гармоничным. Над входом в парк высечено: «Культура есть знание и почитание». Действительно, невозможно почитать то, чего ты не знаешь! И здесь, в «Старом парке», в посёлке Кабардинка, на берегу Чёрного моря, каждый из вас может по-настоящему узнать этот замечательный мир, в котором мы все живём… Маленький уголок рая, где нет места вражде и горести, зависти и злобе. Вековые деревья сплетаются кронами, образуя шатер и шелестя в вышине, навевают мысли о вечности. Созданный Мастером архитектурный парк поражает многогранностью и философским настроением. Это мини-энциклопедия архитектуры, очень компактное путешествие во времени и пространстве. Парк условно разделен на несколько зон: Египет, Античность, Средневековье, Классицизм, Готика, Восток, Япония. Также в парке есть художественная галерея, музеи «Дом Кавказа» и «Дом Востока» и даже театр. Многочисленные посетители парка познают неразрывное единство окружающего их мира, прогуливаясь по тенистым аллеям. Каждое сооружение несет в себе авторскую мысль, серьезное переосмысление той эпохи, которую оно олицетворяет. Глубинные вопросы любви и смерти, войны и мира, греха и добродетели — невольно задает себе любой посетитель парка. Конечно, каждый находит ответы сам. Но мысль мастера, призывающего к любви, миру и созиданию, покидая «Старый парк», невольно уносишь в сердце.