Разнообразный, концентрированный, потрясающий тур, включающий в себя наиболее полную географию приключений по горной Адыгее. Вас ожидают полные дни исключительно качественного отдыха. Здесь всё включено – удовольствие от высокогорной экспедиции, сплава по горной реке, каньонинга по водопадам, скальных маршрутов. Яркие впечатления сменит уютный лесной отель и ночные геотермальные водные процедуры. Поверьте, скучать будет некогда!

Пройдем 7 водопадов используя специальное снаряжение, это будет незабываемо

Полюбуемся изумительным видом с горы на г. Фишт и Пшехо-су, ледники плато Колорадо и зуб Фишта

Восхождение на вершину г. Оштен

Расслабимся в горячих источниках, после рафтинга, самое то!

Сплавимся на рафтах в стремительном потоке горной реки

Будем жить в глэмпинге на высоте около 1000 м над уровнем моря на живописной скалистой гряде хребта Азиш-Тау, в утренние часы и после дождя глэмпинг становится островом среди облаков

Программа тура по дням

1 день Заезд, знакомство и первый ужин в горах

Вы можете самостоятельно добраться до места размещения либо воспользоваться услугами объединенного трансфера. 15:00 Сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара. Заезд во второй половине дня (после 14:00). Вы приехали в неимоверно красивое место! Глэмпинг «Горный» расположен на живописной скалистой гряде хребта Азиш-Тау Северо-Западного Кавказа, на высоте около 1 000 м над уровнем моря. В утренние часы или после дождя, «Горный» становится островом среди моря облаков, а ещё здесь поражает обильное и каждый раз сменяющее друг друга цветение разнотравья. Здесь не покидает ощущение невероятной близости к природе, где можно просто походить босиком по росистой траве! В двух направлениях (на юг и запад), в 20 километрах лежит территория биосферного заповедника. Уникальные природные объекты – ущелья, горные реки, дикие пещеры, гроты и каньоны, обзорные хребты и водопады, Каменное море и Фишт-Оштеновский горный массив. После ужина ждем вас в нашем кафе, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!

2 день Каньон реки Мешоко. Скалолазание. Термальные источники

Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.). Мы пройдем по каньону реки Мешоко, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой. Водопады горной реки преодолеем, используя спец. снаряжение. Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека! Во второй половине дня продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности. Для подготовки к более серьезному каньонингу необходимо получить начальные навыки скалолазания. Учимся подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером. Занятие проходит на натуральном скальном рельефе. Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров). В этот вечер (по согласованию с группой) можно съездить на горячие источники. Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука– всё это отличное завершение хорошего дня.

3 день Сплав на рафте. Гранитный каньон.

Разнообразие – конёк горной Адыгеи. И этот день не исключение! Гранитное ущелье – грандиозное зрелище, вода и камень – противостояние, порождающее красоту. Нужно обязательно увидеть всё это! Фото в таких живописнейших местах будут получаться исключительно удачными! Подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски. Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции. Обедаем на заимке нашей рафт-базы. Далее сплав. Маршрут начинается за порогом Киши – 2, препятствие четвертой категории, но в малую воду маршрут сложности не представляет. В районе п. Хамышки несколько красивых водопадов, впадающих в реку. Заканчивается маршрут на входе в Гранитный каньон. Вечером, после активного дня можно посидеть у костра с гитарой, полюбоваться на звёзды.

4 день На внедорожнике к водопадам Чинарский Университетский, хребет Гуама, выход на Орлиную полочку

На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта «фронтовая» дорога пролегает через пихтовый бор – это уже само по себе здорово. Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому. На этом пути изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся. Будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости. Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе. Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов. Далее поселок Мезмай. В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись. Набираем высоту. Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье. Долина, горы, скалы – место неимоверно красивое! После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой. В этом сезоне мы открываем новую спа-локацию. Для вас работают специалисты по расслабляющему массажу. Парение в банном чане на травах с видом на горы – фишка этого года! Просто представьте себе это особенное удовольствие.

5 день Маршрут по территории Кавказского биосферного заповедника

Усиленная подготовка и детальный инструктаж – верный предвестник самого длительного и захватывающего приключения. Транспортом группу доставят на КПП, откуда начинается наш маршрут. В этот день маршрут пройдет по территории Кавказского биосферного заповедника, в зоне альпийских лугов. Впереди – бескрайний простор плато с его табунами лошадей, карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников на зеленых склонах, захватывающая панорама горных хребтов и долин с высоты более двух километров. Огромные седые глыбы, разбитые трещинами и застывшие, словно волны в штормовом Каменном море, вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое. По горным тропам идем налегке (* с собой только личные вещи, спальник, каремат, перекус). Заповедные места, субальпийские луга, встреча с горными сернами – все это на пути к альпийскому приюту. Размещаемся, ставим палатки, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции – утром восхождение.

6 день Восхождение на вершину г. Оштен

Восхождение – вполне доступный шаг. Это «действо» может отпугивать, но в реальности качественный отдых и равномерная нагрузка принесут свои плоды. С вершины открывается изумительный вид на скальные обнажения г. Фишт и Пшехо-су, ледники плато Колорадо и зуба Фишта, снежные и ледовые поля дальних вершин Кавказского хребта. Насколько сильные эмоции получает «восходитель» точно неизвестно, но то, что он «заболевает» и снова хочет в горы проверено практикой. После восхождения – возвращение в приют, отдых, вкусный перекус и домой, в цивилизацию.

7 день Каньонинг в ущелье Руфабго, Хаджохская теснина, пляж черный шум

Каньонинг – это прежде всего яркие ощущения и новый незабываемый опыт! Это движение по руслу реки в местах с нетронутой реликтовой растительностью и живительным воздухом. Проход по водопадам, падающих с каменных террас, среди крутых склонов тектонического разлома. Верхний Руфабго требует заброску на внедорожнике к местам малопосещаемым и наиболее привлекательным. Проходим 7 водопадов с использованием спец. снаряжения и полагаясь на опыт инструкторов. Как обычно, перекус на живописной площадке. Далее, наше путешествие продолжается. Идём к Хаджохской Теснине – месту, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон. Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет! Возвращение на базу, ужин. Вечером соберемся у костра с гитарой – отличное завершение отпуска!

8 день Отъезд