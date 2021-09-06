За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи

Разнообразный, концентрированный, потрясающий тур, включающий

5
3 отзыва
Разнообразный, концентрированный, потрясающий тур, включающий в себя наиболее полную географию приключений по горной Адыгее. Вас ожидают полные дни исключительно качественного отдыха.

Здесь всё включено – удовольствие от высокогорной экспедиции, сплава по горной реке, каньонинга по водопадам, скальных маршрутов. Яркие впечатления сменит уютный лесной отель и ночные геотермальные водные процедуры. Поверьте, скучать будет некогда!
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Глэмпинг среди облаков
Глэмпинг среди облаков
Будем жить в глэмпинге на высоте около 1000 м над уровнем моря на живописной скалистой гряде хребта Азиш-Тау, в утренние часы и после дождя глэмпинг становится островом среди облаков
Сплав по горной реке
Сплав по горной реке
Сплавимся на рафтах в стремительном потоке горной реки
Горячие источники
Горячие источники
Расслабимся в горячих источниках, после рафтинга, самое то!
Восхождение на вершину г. Оштен
Восхождение на вершину г. Оштен
Полюбуемся изумительным видом с горы на г. Фишт и Пшехо-су, ледники плато Колорадо и зуб Фишта
Каньонинг сквозь 7 водопадов
Каньонинг сквозь 7 водопадов
Пройдем 7 водопадов используя специальное снаряжение, это будет незабываемо

Программа тура по дням

1 день
Заезд, знакомство и первый ужин в горах

Вы можете самостоятельно добраться до места размещения либо воспользоваться услугами объединенного трансфера.

15:00 Сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара.

Заезд во второй половине дня (после 14:00).

Вы приехали в неимоверно красивое место!

Глэмпинг «Горный» расположен на живописной скалистой гряде хребта Азиш-Тау Северо-Западного Кавказа, на высоте около 1 000 м над уровнем моря.

В утренние часы или после дождя, «Горный» становится островом среди моря облаков, а ещё здесь поражает обильное и каждый раз сменяющее друг друга цветение разнотравья.

Здесь не покидает ощущение невероятной близости к природе, где можно просто походить босиком по росистой траве!

В двух направлениях (на юг и запад), в 20 километрах лежит территория биосферного заповедника.

Уникальные природные объекты – ущелья, горные реки, дикие пещеры, гроты и каньоны, обзорные хребты и водопады, Каменное море и Фишт-Оштеновский горный массив.

После ужина ждем вас в нашем кафе, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!

Заезд, знакомство и первый ужин в горахЗаезд, знакомство и первый ужин в горахЗаезд, знакомство и первый ужин в горахЗаезд, знакомство и первый ужин в горахЗаезд, знакомство и первый ужин в горахЗаезд, знакомство и первый ужин в горах
2 день
Каньон реки Мешоко. Скалолазание. Термальные источники

Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.).

Мы пройдем по каньону реки Мешоко, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.

Водопады горной реки преодолеем, используя спец. снаряжение.

Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека!

Во второй половине дня продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности.

Для подготовки к более серьезному каньонингу необходимо получить начальные навыки скалолазания.

Учимся подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером.

Занятие проходит на натуральном скальном рельефе.

Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров).

В этот вечер (по согласованию с группой) можно съездить на горячие источники.

Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука– всё это отличное завершение хорошего дня.

Каньон реки Мешоко. Скалолазание. Термальные источникиКаньон реки Мешоко. Скалолазание. Термальные источникиКаньон реки Мешоко. Скалолазание. Термальные источникиКаньон реки Мешоко. Скалолазание. Термальные источники
3 день
Сплав на рафте. Гранитный каньон.

Разнообразие – конёк горной Адыгеи.

И этот день не исключение!

Гранитное ущелье – грандиозное зрелище, вода и камень – противостояние, порождающее красоту.

Нужно обязательно увидеть всё это!

Фото в таких живописнейших местах будут получаться исключительно удачными!

Подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски.

Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции.

Обедаем на заимке нашей рафт-базы.

Далее сплав.

Маршрут начинается за порогом Киши – 2, препятствие четвертой категории, но в малую воду маршрут сложности не представляет.

В районе п. Хамышки несколько красивых водопадов, впадающих в реку.

Заканчивается маршрут на входе в Гранитный каньон.

Вечером, после активного дня можно посидеть у костра с гитарой, полюбоваться на звёзды.

Сплав на рафте. Гранитный каньон.Сплав на рафте. Гранитный каньон.Сплав на рафте. Гранитный каньон.Сплав на рафте. Гранитный каньон.
4 день
На внедорожнике к водопадам Чинарский Университетский, хребет Гуама, выход на Орлиную полочку

На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта «фронтовая» дорога пролегает через пихтовый бор – это уже само по себе здорово.

Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому.

На этом пути изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся.

Будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости.

Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе.

Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов.

Далее поселок Мезмай.

В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись.

Набираем высоту.

Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье.

Долина, горы, скалы – место неимоверно красивое!

После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.

В этом сезоне мы открываем новую спа-локацию. Для вас работают специалисты по расслабляющему массажу. Парение в банном чане на травах с видом на горы – фишка этого года! Просто представьте себе это особенное удовольствие.

На внедорожнике к водопадам Чинарский Университетский, хребет Гуама, выход на Орлиную полочкуНа внедорожнике к водопадам Чинарский Университетский, хребет Гуама, выход на Орлиную полочкуНа внедорожнике к водопадам Чинарский Университетский, хребет Гуама, выход на Орлиную полочкуНа внедорожнике к водопадам Чинарский Университетский, хребет Гуама, выход на Орлиную полочкуНа внедорожнике к водопадам Чинарский Университетский, хребет Гуама, выход на Орлиную полочкуНа внедорожнике к водопадам Чинарский Университетский, хребет Гуама, выход на Орлиную полочку
5 день
Маршрут по территории Кавказского биосферного заповедника

Усиленная подготовка и детальный инструктаж – верный предвестник самого длительного и захватывающего приключения.

Транспортом группу доставят на КПП, откуда начинается наш маршрут.

В этот день маршрут пройдет по территории Кавказского биосферного заповедника, в зоне альпийских лугов.

Впереди – бескрайний простор плато с его табунами лошадей, карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников на зеленых склонах, захватывающая панорама горных хребтов и долин с высоты более двух километров.

Огромные седые глыбы, разбитые трещинами и застывшие, словно волны в штормовом Каменном море, вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.

По горным тропам идем налегке (* с собой только личные вещи, спальник, каремат, перекус).

Заповедные места, субальпийские луга, встреча с горными сернами – все это на пути к альпийскому приюту.

Размещаемся, ставим палатки, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции – утром восхождение.

Маршрут по территории Кавказского биосферного заповедникаМаршрут по территории Кавказского биосферного заповедникаМаршрут по территории Кавказского биосферного заповедникаМаршрут по территории Кавказского биосферного заповедника
6 день
Восхождение на вершину г. Оштен

Восхождение – вполне доступный шаг.

Это «действо» может отпугивать, но в реальности качественный отдых и равномерная нагрузка принесут свои плоды.

С вершины открывается изумительный вид на скальные обнажения г. Фишт и Пшехо-су, ледники плато Колорадо и зуба Фишта, снежные и ледовые поля дальних вершин Кавказского хребта.

Насколько сильные эмоции получает «восходитель» точно неизвестно, но то, что он «заболевает» и снова хочет в горы проверено практикой.

После восхождения – возвращение в приют, отдых, вкусный перекус и домой, в цивилизацию.

Восхождение на вершину г. ОштенВосхождение на вершину г. ОштенВосхождение на вершину г. ОштенВосхождение на вершину г. Оштен
7 день
Каньонинг в ущелье Руфабго, Хаджохская теснина, пляж черный шум

Каньонинг – это прежде всего яркие ощущения и новый незабываемый опыт!

Это движение по руслу реки в местах с нетронутой реликтовой растительностью и живительным воздухом.

Проход по водопадам, падающих с каменных террас, среди крутых склонов тектонического разлома.

Верхний Руфабго требует заброску на внедорожнике к местам малопосещаемым и наиболее привлекательным.

Проходим 7 водопадов с использованием спец. снаряжения и полагаясь на опыт инструкторов.

Как обычно, перекус на живописной площадке.

Далее, наше путешествие продолжается.

Идём к Хаджохской Теснине – месту, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.

Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки.

Здесь на отвесных, почти голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.

Очень впечатляет!

Возвращение на базу, ужин.

Вечером соберемся у костра с гитарой – отличное завершение отпуска!

Каньонинг в ущелье Руфабго, Хаджохская теснина, пляж черный шумКаньонинг в ущелье Руфабго, Хаджохская теснина, пляж черный шумКаньонинг в ущелье Руфабго, Хаджохская теснина, пляж черный шумКаньонинг в ущелье Руфабго, Хаджохская теснина, пляж черный шумКаньонинг в ущелье Руфабго, Хаджохская теснина, пляж черный шум
8 день
Отъезд

9:00 Завтрак. 

10:00 Трансфер в Краснодар. 

Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.

Нужно верить, что друзья встретятся вновь. 

До новых встреч!

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге «Горный» и одну ночь в палатке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Трехразовое комплексное питание (1-й день: ужин, 2-й–7-й дни: трёхразовое питание, 8-й день: завтрак)
  • Активные маршруты
  • Входные платы на все объекты по программе
  • Сопровождение инструктора
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе тура день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
  • Аренда необходимого снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Трансфер Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар – 3 000 руб. /чел. в обе стороны, услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура
  • Баня – 3 000 руб. /2 часа для каждой индивидуальной группы/семьи
  • Парение в банном чане
  • Шашлыки
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
  2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
  3. Удобную спортивную обувь по сезону:
    • трекинговые ботинки;
    • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
  4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
    • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • дождевик;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
    • брюки спортивные, шорты;
    • носки;
    • купальный костюм.
  5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
  6. Средства личной гигиены.
  7. Полезное снаряжение:
    • небольшой рюкзак (20-30 л);
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство солнцезащитное (обязательно);
    • очки солнцезащитные.

Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

На маршрут с ночевкой в приюте: личный спальный мешок (по желанию можно воспользоваться групповым снаряжением);

Для прохождения активных маршрутов предоставляется все необходимое снаряжение.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?

Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:

  • ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
  • ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
  • ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.

Адрес местонахождения объекта:
Молодежный лагерь «Горный» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 9-й км трассы Даховская Лаго-Наки.

Предлагаемый нами объект размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).

  • На автомобиле:

Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Молодежный лагерь «Горный» - 9-й км трассы Даховская-Лаго-Наки, с левой стороны будет съезд на грунтовую дорогу, поворачиваете и следуете еще 1,5 км до лагеря.

  • Автобусом:

Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

  • На самолете:

Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).

  • Поездом:

До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер — сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организовано питание в туре?

Трехразовое комплексное питание, домашняя кухня.

Во время 7- 8-ми часовых программ – обед сухим пайком.

Во время двухдневных маршрутов – походное питание.

Просьба сообщать об особенностях питания туристов в заявке (наличие аллергии и пр.).

Какое количество туристов необходимо для проведения тура?

Наши туры проводятся от 1 человека в группе.

Как организован трансфер?

За дополнительную плату (оплачивается в день начала тура) вы можете воспользоваться нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивен, автобус).

Сбор группы в 15 ч. в аэропорту г. Краснодара.

Обратный трансфер в 10 ч., отправление с базы размещения.

Как добраться до базы отдыха, если аэропорт Краснодара закрыт?

Подготовили для вас подробную информацию, как к нам можно добраться другими способами.

Вариант 1. Поездом до Краснодара, групповой трансфер

Пока аэропорт Краснодара закрыт, групповой трансфер будет организован с ж/д вокзала Краснодар -1 в 15.00 ч (стоимость 1500 руб. /чел в одну сторону)
Для тех, кому не подходит по времени групповой трансфер – мы можем заказать для вас индивидуальную машину ко времени прибытия.
Стоимость – 4500 руб. за машину (до 4-х человек), время в пути – 3 ч.

Вариант 2. Самолетом до Минеральных вод, групповой трансфер

На время закрытия аэропорта Краснодара групповой трансфер также будет организован из Минеральных вод.

Место сбора — аэропорт Мин. Воды

Время — 15.00 ч (отправление трансфера)

Стоимость – 2000 руб. /чел в одну сторону.

Также остается возможность индивидуального трансфера:

— из Мин. Вод – 7000 руб. за машину (на 3-4 человека). В пути примерно 5 ч. 30 мин
— из Ставрополя – 6500 руб. за машину (на 3-4 человека), в пути примерно 5 часов.

Вариант 3. Самолётом до Сочи (Адлер), далее — на «Ласточке» до ж/д станции Белореченская, далее — индивидуальный трансфер

Ещё один доступный вариант — прилететь в Сочи (Адлер), далее пересесть на «Ласточку» до ж/д станции Белореченская (отправление с ж/д вокзала Адлера в 16.18 ч, в пути 4.50 ч, стоимость билета от 795 руб.).

По прибытии на ж/д станцию Белореченская по запросу будет организован индивидуальный трансфер.

От Белореченска до базы отдыха ехать примерно 70 км (в дороге около 1 ч)

Обратный трансфер

1. Трансфер до Краснодара (ж/д вокзал Краснодар-1)

Групповой трансфер: Выезжаем в 10.00 ч с базы отдыха. Обратные ж/д билеты нужно брать с отправлением после 15.00 ч

Если трансфер индивидуальный - мы может заказать машину на любое удобное время, но нужно учитывать, что расчетный час на базе отдыха 12.00 ч

2. Трансфер до Мин. вод или Ставрополя

Групповой трансфер возможен до аэропорта Минеральных Вод.

С базы отдыха выезжаем в 9.00 ч, обратные билеты лучше брать с вылетом после 15.30 ч

Индивидуальный трансфер до Мин. Вод и Ставрополя можем заказать на любое удобное время, но нужно учитывать, что расчетный час на нашей базе – 12.00 ч (стоимость и время в пути см. выше)

3. До Майкопа, вылет из Сочи (Адлера)

Из Майкопа каждое утро ходит «Ласточка» до Адлера. (Майкоп-Туапсе-Шепси-Лазаревское-Сочи-Адлер-Имеретинский курорт).
Отправление из Майкопа в 7.00 ч, прибытие в Адлер в 12.47 ч. (в пути 5 ч 47мин).

Далее можно улететь из аэропорта Сочи (Адлера), либо продолжить свой отпуск на море.

Стоимость «Ласточки» от 923 руб.

До Майкопа только индивидуальный трансфер.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
6 сен 2021
Ураган эмоций и море впечатлений!
Даже не представлял, что все будет так здорово. Спасибо всем организаторам тура!
Н
17 авг 2021
Тур великолепный. Очень интересная программа, замечательные инструкторы и организация. Все понравилось.
А
12 июля 2021
6 балов из 5. Порадовало абсолютно все,начиная от размещения в глэмпинге "Горный" с прекрасными панарамными видами. Кормят вкусно, много и разнообразно. Программа тура полностью соответствует описанию, для тех кто по какой либо причине не захочет идти на восхождение предусмотрена замена маршрута. Отдельно хотелось бы остановиться на инструторах и другом персонале: это отзывчевые, открытые и очень позитивные люди которые оставляют исключительно приятные впечатления.

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27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
8 000 за всё до 4 чел.
Из Краснодара - в Горную Адыгею
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
59 отзывов
Очень популярно сейчас
Из Краснодара - в Горную Адыгею
Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
12 600 за всё до 4 чел.
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии КрайЮга
КрайЮга
5
2 отзыва
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
О горах Адыгеи можно рассказывать очень долго, но как гласит народная мудрость: Лучше один раз увидеть, чем сто раз
от 12 500 за всё до 4 чел.
Яркие эмоции Адыгеи: водопады, теснина, рафтинг и экстрим
4 дня
🚗 На машине
⚓️ По рекам и каналам
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
до 26 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
Нет отзывов
Яркие эмоции Адыгеи: водопады, теснина, рафтинг и экстрим
Прокатиться на байдарке по горной реке Белая и насладиться видами плато Лаго-Наки
4 июля
10 июля
22 авг
69 000 за 1 человека
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
3 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
Нет отзывов
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
30 июня
21 июля
27 июля
28 июля
8 500 за 1 человека
Новый Год в Адыгее
6 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Новый Год в Адыгее
33 800 за 1 человека
Зимний треккинг в Мезмае: тур с гостиницей
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Зимний треккинг в Мезмае: тур с гостиницей
Мезмай - это посёлок в Краснодарском крае, окруженный множеством горных вершин
28 000 за 1 человека
Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанского
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
2 отзыва
Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанского
Приглашаю на экскурсию в Абрау-Дюрсо с посещением завода Русского Дома Шампанского, построенного
от 15 500 за всё до 3 чел.
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