Путешествие в горы: Чохские террасы, аул-призрак и Карадахская теснина

Увидеть, как изготавливают знаменитый дагестанский урбеч, и встретить закат на Гунибской крепости

5
1 отзыв
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Перенестись в совершенно иную реальность и по-настоящему отдохнуть — вот, что вы получите в этом захватывающем путешествии по Дагестану! Будем любоваться фантастическими видами гор, заглядывать в старинные аулы, общаться с местными, кататься на SUP-досках и вдохновляться пейзажами, которые изобразил Айвазовский на своих картинах. А еще вас ждут настоящая пустыня с золотыми песками и знаменитый Сулакский каньон.
Путешествие в горы: Чохские террасы, аул-призрак и Карадахская теснина
Путешествие в горы: Чохские террасы, аул-призрак и Карадахская теснина
Путешествие в горы: Чохские террасы, аул-призрак и Карадахская теснина
Путешествие в горы: Чохские террасы, аул-призрак и Карадахская теснина
Путешествие в горы: Чохские террасы, аул-призрак и Карадахская теснина
Путешествие в горы: Чохские террасы, аул-призрак и Карадахская теснина
Путешествие в горы: Чохские террасы, аул-призрак и Карадахская теснина
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Описание

Организационные детали

При себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение.
Просим соблюдать дресс-код: не надевать шорты выше колена, короткие юбки и кофты с декольте.

Программа тура по дням

1 день

Хунзах, Матлас, Каменная чаша

Утром отправляемся из Махачкалы через Гимринский тоннель (4304 м) в направлении Хунзаха. По маршруту мы посетим Ирганайское водохранилище, где будет возможность покататься на SUP- досках. Пообедав с красивым видом, продолжим путь до Хунзахского плато, которое располагается на высоте 1800 м, посетим водопад Тобот и Цолотлинский каньон. Далее по маршруту Матлас и Каменная чаша.

Вернувшись в Хунзах, заглянем мельницу, где изготавливают знаменитый дагестанский урбеч. На ночь остановимся в Хунзахе.

Хунзах, Матлас, Каменная чашаХунзах, Матлас, Каменная чашаХунзах, Матлас, Каменная чашаХунзах, Матлас, Каменная чаша
2 день

Карадахская теснина, Салтинский водопад, Гуниб

Позавтракав, отправимся к Карадахской теснине, где прогуляемся по живописному ущелью протяженностью до 400 м, а высота теснины достигает до 170 м. Далее посетим Салтинский водопад (единственный в Дагестане подземный водопад).

Пообедав, отправимся к скамейке Айвазовского, откуда открывается панорамный вид на Гуниб. В этом месте Айвазовский написал одну из немногих картин без моря. Встречать закат поедем на Гунибскую крепость. Именно в этом месте была поставлена точка Кавказской войны. Ночь проведем в Гунибе.

Карадахская теснина, Салтинский водопад, ГунибКарадахская теснина, Салтинский водопад, ГунибКарадахская теснина, Салтинский водопад, ГунибКарадахская теснина, Салтинский водопад, Гуниб
3 день

Аул-призрак Гамсутль и Чохские террасы

Отдохнув и набравшись сил после двух насыщенных дней, отправимся в Гамсутль. Когда-то здесь кипела жизнь, но с 2015 года никто не живет. Нам предстоит небольшое восхождение до самого аула, к которому ведет тропа через лес, а для желающих будет возможность подняться вверх на лошадях. Погрузившись в невероятную атмосферу села-призрака, мы отправимся в аул Чох. Пообедав, пойдем прогуливаться по узким улицам Чоха и посмотрим на оставшиеся руины на окраине аула.

Последней локацией нашего путешествия будут Чохские террасы, которые напоминают Китайские и Балийские рисовые поля. Только сейчас их здесь никак не используют, разве что на них пасутся коровы и козы. Но вид потрясающе красивый. Ночь в Дубках.

Аул-призрак Гамсутль и Чохские террасыАул-призрак Гамсутль и Чохские террасыАул-призрак Гамсутль и Чохские террасыАул-призрак Гамсутль и Чохские террасы
4 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Позавтракав в Дубках, отправимся в самое сердце Сулакского каньона, где прокатимся на катере по реке Сулак. Далее посетим комплекс пещер «Нохъо», откуда открывается вид на подвесной мост и необычную кофейню, построенную прямо в скале.

Пообедав, мы отправимся к оборудованной смотровой площадке с панорамным видом на Сулакский каньон. Прогулявшись вдоль каньона и посмотрев, как парят орлы, мы поедем к бархану. Затем возвращаемся в Махачкалу.

Сулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан Сарыкум

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Надежда
12 авг 2023
Были в туре 7-10 августа 2023. Остались под большим впечатлением! Спасибо Магомеду за великолепную организацию:
- программа составлена очень гармонично;
- путешествие проходит на удобном комфортном мини-вэне;
- нет спешки - можно насладиться природой, выпить вкусный кофе, а график Магомед подстроит под вас:);
- во время тура Магомед так грамотно составил тайминг, что мы не пересекались с большими группами туристов;
- посетили все инстаграммные локации;
- комфортное размещение в новых гостевых домах со всеми удобствами (особенно хотим отметить ночевку в глэмпигнге среди гор у реки).
Спасибо, Магомед, это было незабываемо! Желаем успеха и ждём новых предложений по турам!

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