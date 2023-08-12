Утром отправляемся из Махачкалы через Гимринский тоннель (4304 м) в направлении Хунзаха. По маршруту мы посетим Ирганайское водохранилище, где будет возможность покататься на SUP- досках. Пообедав с красивым видом, продолжим путь до Хунзахского плато, которое располагается на высоте 1800 м, посетим водопад Тобот и Цолотлинский каньон. Далее по маршруту Матлас и Каменная чаша.

Вернувшись в Хунзах, заглянем мельницу, где изготавливают знаменитый дагестанский урбеч. На ночь остановимся в Хунзахе.