Увидеть, как изготавливают знаменитый дагестанский урбеч, и встретить закат на Гунибской крепости
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Организационные детали
При себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение.
Просим соблюдать дресс-код: не надевать шорты выше колена, короткие юбки и кофты с декольте.
Программа тура по дням
Хунзах, Матлас, Каменная чаша
Утром отправляемся из Махачкалы через Гимринский тоннель (4304 м) в направлении Хунзаха. По маршруту мы посетим Ирганайское водохранилище, где будет возможность покататься на SUP- досках. Пообедав с красивым видом, продолжим путь до Хунзахского плато, которое располагается на высоте 1800 м, посетим водопад Тобот и Цолотлинский каньон. Далее по маршруту Матлас и Каменная чаша.
Вернувшись в Хунзах, заглянем мельницу, где изготавливают знаменитый дагестанский урбеч. На ночь остановимся в Хунзахе.
Карадахская теснина, Салтинский водопад, Гуниб
Позавтракав, отправимся к Карадахской теснине, где прогуляемся по живописному ущелью протяженностью до 400 м, а высота теснины достигает до 170 м. Далее посетим Салтинский водопад (единственный в Дагестане подземный водопад).
Пообедав, отправимся к скамейке Айвазовского, откуда открывается панорамный вид на Гуниб. В этом месте Айвазовский написал одну из немногих картин без моря. Встречать закат поедем на Гунибскую крепость. Именно в этом месте была поставлена точка Кавказской войны. Ночь проведем в Гунибе.
Аул-призрак Гамсутль и Чохские террасы
Отдохнув и набравшись сил после двух насыщенных дней, отправимся в Гамсутль. Когда-то здесь кипела жизнь, но с 2015 года никто не живет. Нам предстоит небольшое восхождение до самого аула, к которому ведет тропа через лес, а для желающих будет возможность подняться вверх на лошадях. Погрузившись в невероятную атмосферу села-призрака, мы отправимся в аул Чох. Пообедав, пойдем прогуливаться по узким улицам Чоха и посмотрим на оставшиеся руины на окраине аула.
Последней локацией нашего путешествия будут Чохские террасы, которые напоминают Китайские и Балийские рисовые поля. Только сейчас их здесь никак не используют, разве что на них пасутся коровы и козы. Но вид потрясающе красивый. Ночь в Дубках.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Позавтракав в Дубках, отправимся в самое сердце Сулакского каньона, где прокатимся на катере по реке Сулак. Далее посетим комплекс пещер «Нохъо», откуда открывается вид на подвесной мост и необычную кофейню, построенную прямо в скале.
Пообедав, мы отправимся к оборудованной смотровой площадке с панорамным видом на Сулакский каньон. Прогулявшись вдоль каньона и посмотрев, как парят орлы, мы поедем к бархану. Затем возвращаемся в Махачкалу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
- программа составлена очень гармонично;
- путешествие проходит на удобном комфортном мини-вэне;
- нет спешки - можно насладиться природой, выпить вкусный кофе, а график Магомед подстроит под вас:);
- во время тура Магомед так грамотно составил тайминг, что мы не пересекались с большими группами туристов;
- посетили все инстаграммные локации;
- комфортное размещение в новых гостевых домах со всеми удобствами (особенно хотим отметить ночевку в глэмпигнге среди гор у реки).
Спасибо, Магомед, это было незабываемо! Желаем успеха и ждём новых предложений по турам!