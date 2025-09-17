Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 7 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Минеральных Водах, цены от 4800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
На машине
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
Вас ждет путешествие в урочище Джилы-су, где мифы оживают среди величественных гор и целебных источников
Начало: По договоренности с туристом
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
На машине
8 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Начало: По договоренности в регионе КМВ
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
На машине
11 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемое приключение
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
Завтра в 06:30
14 сен в 06:30
от 16 800 ₽ за всё до 7 чел.
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Минеральных Вод
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Плато Бермамыт: путешествие к каменным великанам из Минеральных Вод
Исследуйте загадочное плато Бермамыт, где скалы возвышаются как древние великаны, и вкусите легенды Кавказа
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
На машине
10 часов
-
10%
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джилы-Су, водопады и поляна Эммануэля: приключение в Минеральных Водах
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су. Вас ждут водопады, каменные грибы, поляна Эммануэля и дружелюбные суслики
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
Завтра в 06:00
14 сен в 06:00
16 920 ₽18 800 ₽ за всё до 3 чел.
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
На машине
12 часов
-
15%
130 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
14 сен в 06:30
4800 ₽5647 ₽ за человека
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На машине
На микроавтобусе
13 часов
19 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
14 сен в 07:00
6500 ₽ за человека

