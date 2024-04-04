Подняться на кавказский Язык тролля, побывать в «замке людоеда» и увидеть Эльбрус
Мы заберёмся в затерянные среди скал аулы, прогуляемся среди древних башен и отдохнём в термальных источниках.
Будем комбинировать джипинг и пешие прогулки, чтобы побывать в самых живописных местах — добро пожаловать на Кавказ!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|43 100 ₽
Описание
Организационные детали
В случае плохой погоды или иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.
Как добраться:
Самолётом. Если вы летите из Москвы, мы рекомендуем брать билеты на рейсы с прибытием в Минеральные Воды до 11:35. Наиболее удобный вариант добраться до Минеральных Вод — авиарейсы компании Аэрофлот SU-1304 и компании Победа DP-167. Время в полёте — около 3,5 часов. Обратите внимание, что время полёта из Москвы до Минеральных Вод увеличено до 3,5–4 часов. Учитывайте это при покупке билетов.
Поездом до Кисловодска. Поезд из Москвы выезжает каждый день, стоимость плацкарта — около 3000-4000 руб. в одну сторону. Время в пути — от 24 часов.
Обратные билеты по окончании тура можно брать на авиарейсы после 19:00, на поезда — после 18:00.
Просьба приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.
Питание: Еда (сладкие перекусы на маршруты) готовится одинаковая для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню. Если у вас острая непереносимость или аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом, однако убедительно просим вас на месте лично проконтролировать этот вопрос. Если вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты.
Необходимое снаряжение:
Одежда, соответствующая погоде (тёплая шапка, перчатки, непродуваемая куртка)
Личная посуда (кружка и ложка)
Индивидуальные медицинские препараты, не входящие в стандартный набор аптечки
Фонарик
Треккинговая обувь
Солнцезащитные очки
Крем от солнца
Таблетки от укачивания
Необходимое снаряжение:
Одежда, соответствующая погоде (тёплая шапка, перчатки, непродуваемая куртка)
Личная посуда (кружка и ложка)
Индивидуальные медицинские препараты, не входящие в стандартный набор аптечки
Фонарик
Треккинговая обувь
Солнцезащитные очки
Крем от солнца
Таблетки от укачивания
Программа тура по дням
Знакомство, поездка к карстовые озёрам и треккинг в Черекской теснине
Встречаем вас в аэропорту Минеральных Вод. Знакомимся, размещаемся по джипам и выдвигаемся любоваться карстовыми озёрами с водой разных оттенков синего. После заедем на обед в кафе, а затем проследуем до Черекской теснины, откуда стартует наш треккинговый маршрут.
Прогуляемся среди могучих отвесных скал, посетим аул Верхняя Балкария, окружённый горами со всех сторон. Осмотрим заброшенный город и сторожевые башни Абаевых, которые когда-то предназначались для защиты от врагов. Затем поужинаем в кафе и заселимся в гостиницу.
Всего за день на машинах проедем 180 км, пройдём пешком — 3-5 км.
Треккинг на Язык тролля, замок Жабо-Къала и термальные источники
Позавтракав, переедем к сероводородному озеру, где совершим небольшую прогулку по окрестностям. Затем доедем до аула Безенги, откуда отправимся в треккинг на местный Язык тролля — каменный выступ над пропастью, похожий на знаменитую норвежскую достопримечательность. В ясную погоду увидим отсюда пятитысячные вершины, ледник и альплагерь «Безенги».
Следующая точка маршрута — замок Жабо-Къала 12-13 веков. Вы узнаете, почему крепость также называют «замком людоеда», и полюбуетесь видами на Хуламо-Безенгийское ущелье.
После небольшого перекуса вас ждёт релакс в термальных источниках посёлка Аушигер — окунёмся в бассейны с целебной минеральной водой с температурой 40-50 градусов. После купания поужинаем и вернёмся в гостиницу.
Всего за день на машинах проедем 100 км, пройдём пешком — 3-5 км.
Треккинг в Чегемской теснине, водопады и «Город мёртвых»
После завтрака отправимся в треккинг в Чегемской теснине, где будем идти среди скал высотой до 300 метров и причудливых расщелин. Мы доберёмся до знаменитых Чегемских водопадов, заглянем в сувенирные лавки и отправимся в живописный аул Эль-Тюбю — балкарское поселение, где вы увидите древние каменные дома, лестницы и овеянную легендами Башню любви.
После обеда в ауле прогуляемся по «Городу мёртвых», впечатляющему средневековому некрополю, а затем поедем на джипах к водопаду Абай-Су — самому высокому на Кавказе! Летом мощные потоки воды будто льются из глубины скалы, рассыпаясь мириадами сверкающих брызг, а зимой водопад застывает, превращаясь в причудливую ледяную скульптуру. Вечером — ужин и отдых в гостинице.
Всего за день на машинах проедем 100 км, пройдём пешком — 3-5 км.
Перевал Актопрак, озеро Гижгит и Поляна нарзанов
Сегодня мы держим путь в посёлок Терскол. По дороге будем делать остановки на смотровых площадках: поднимемся полюбоваться панорамой с перевала Актопрак, увидим скалу Арка.
После обеда посетим горное озеро Гижгит, одно из самых эффектных в Кабардино-Балкарии: летом его вода переливается ярко-бирюзовыми оттенками, а зимой оно превращается в настоящий горный каток. Затем доберёмся до Поляны нарзанов в Приэльбрусье и попробуем природную минеральную воду. В Терсколе заселимся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.
Всего за день на машинах проедем 200 км, пешая часть — 3-5 км.
Поляна Азау, гора Чегет и отъезд домой
Сегодня мы наконец увидим самую высокую гору России и Европы — его величество Эльбрус! Чтобы увидеть вершину как можно ближе, сначала поднимемся по канатной дороге от поляны Азау, а затем осмотрим его западную и восточную вершины с горы Чегет — к ней также ведёт серия подъёмников.
Полюбовавшись видами заснеженных гор и наполнившись эмоциями, восстановим силы за обедом. После отправимся в аэропорт — окончание программы около 17:00.
Всего за день на машинах проедем 200 км, пешая часть — 3-5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встреча группы в 12:10 в аэропорту города Минеральные Воды. По предварительному согласованию также возможна встреча в Кисловодске. Время встречи и время отъезда может быть скорректировано за 2 месяца до старта путешествия по договорённости с участникамиЗавершение: Аэропорт Минеральных Вод, около 17:00. Также возможен трансфер на Ж.Д. вокзал Кисловодска по предварительной договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.