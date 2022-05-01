Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности для термальных источников и бутылочки для нарзана. Нелишним будет дождевик, головной убор и крем от загара — погода в горах быстро меняется, лучше быть готовым как к палящему солнцу, так и к дождю. И еще возьмите наличные — в горах с банковскими переводами могут быть сложности.

Все переезды будут на подготовленных внедорожниках на 6 человек — мы посетим такие места, куда на обычном транспорте не добраться.

В программе могут участвовать дети от 12 лет вместе с родителями.