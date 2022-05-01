Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт

Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта

Авторский тур
Хорошо спланированная программа по Кавказу гарантирует вам самые яркие впечатления от гор всего за пять дней.

Мы будем гулять по горным тропинкам, любоваться звездами в обсерватории, сплавляться на рафтах по реке, пить нарзан из источников, ловить ветер и потрясающие виды на плато Бермамыт.
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности для термальных источников и бутылочки для нарзана. Нелишним будет дождевик, головной убор и крем от загара — погода в горах быстро меняется, лучше быть готовым как к палящему солнцу, так и к дождю. И еще возьмите наличные — в горах с банковскими переводами могут быть сложности.

Все переезды будут на подготовленных внедорожниках на 6 человек — мы посетим такие места, куда на обычном транспорте не добраться.

В программе могут участвовать дети от 12 лет вместе с родителями.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж / д вокзал Минеральных вод 12.30 ж / д вокзал Кисловодска 10.00
Завершение: Аэропорт Минеральных вод, после 18:00 ж / д вокзал Минеральных вод 18.00 ж / д вокзал Кисловодска 19.00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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