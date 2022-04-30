Антон — ваш гид в Минеральных Водах

Привет, я Антон. Могу показать лучший вид на этот город и отвезти в горы. Учился в Москве у Владимира Вяткина, затем в Петербурге на факультете фотокорреспондентов им. Гальперина. Сейчас живу и работаю на Северном Кавказе, занимаюсь фотожурналистикой и туризмом. Вожу людей в горы, снимаю фоторепортажи про людей по всему Кавказу. Область интересов в фотографии и туризме: история и культура малочисленных народов Кавказа, их традиции и образ жизни. В поисках древних обычаев, праздников, ремёсел.