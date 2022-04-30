Интернет-детокс в ущелье реки Махар

Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра

Авторский тур
Тур-перезагрузка, в котором вы сможете отдохнуть от информационного потока, побыть вдали от цивилизации, прислушаться к тишине и шуршанию рек, почувствовать себя спокойно и умиротворённо, глядя на танцующее пламя огня.

Будем гулять по тропинкам, фотографироваться, кататься на джипе по бездорожью.

Попаримся в баньке, а вечерами будем пить глинтвейн и пробовать сосчитать звёзды.
Интернет-детокс в ущелье реки Махар
Интернет-детокс в ущелье реки Махар
Интернет-детокс в ущелье реки Махар
Интернет-детокс в ущелье реки Махар
Интернет-детокс в ущелье реки Махар
Интернет-детокс в ущелье реки Махар
Интернет-детокс в ущелье реки Махар
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Вам понадобятся: рюкзак, тёплый свитер/флисовая куртка, тёплые носки, удобная обувь, полотенце, солнечные очки, термос (0,4 л и более).

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт / Пятигорск, станция «Лермонтовская» / Кисловодск, дельфинарий (по договорённости)
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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🚗На машине🏆Активный отдых🧳Авторские туры3-дневные🍀Природа и пейзажи

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