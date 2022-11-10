Мы встречаем вас в г. Минеральные Воды (аэропорт или ж/д вокзал), любой рейс до с 9:00 до 13:00.
При прибытии после 13 часов, экскурсия исключается.
Впереди — ваш курортный роман с вечно юным Кавказом!
Сегодня ваш курортный роман превратится в любовь на всю жизнь.
Вас ждёт обзорная экскурсия по городу.
Вы посетите все знаковые места курорта: парк «Цветник» и озеро «Провал», статую-символ Кавказских Минеральных Вод – орла, побеждающего змею.
А ещё — сделаете забавные селфи с Кисой Воробьяниновым и Остапом Бендером и побываете в беседках и гротах, откуда за «водяным обществом» наблюдал сам Лермонтов!
Именно сегодня мы сможем увидеть, как жил великий поэт.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: ужин в гостинице, при позднем заезде ланч-бокс.
Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км.
После завтрака в гостинице отправляемся в Кабардино-Балкарию.
В республике вас заждались самые высокие горы Кавказа – семь вершин высотой более 5000 метров над уровнем моря, канатная дорога поднимет вас на станцию «Мир».
С высоты 3500 метров открывается фантастический обзор на заснеженные вершины и ледники Кавказского хребта, плачущие водопады ущелья Чегем, древние аулы, горные озёра и великий Эльбрус!
Вечером разместимся в гостинице города Нальчик, поужинаем.
Проживание: гостиница 3*, Нальчик.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Завтрак в гостинице – и снова в путь.
Верхняя Балкария — горное царство, удивительное место, вобравшее в себя первозданную красоту природы, величее горных хребтов и средневековые достопримечательности.
По дороге обратно встречаются пять уникальных карстовых Голубых озер.
Нижнее - самое глубокое в России и второе по глубине в мире!
Большой отрезок пути лежит по серпантину, через красивейшее Черекское ущелье.
Вечером прибытие в гостиницу города Пятигорска.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Этот день посвящён двум курортам.
После завтрака в гостинице вы отправитесь на дневные экскурсии по Кисловодску и Ессентукам.
Сперва вы прогуляетесь по самому большому Курортному парку Европы.
Здесь вы попробуйте легендарный нарзан, посетите Долину роз, сделаете много ярких фото среди благоухающих бутонов и увидите другие красоты парка.
Обещаем, вам не захочется покидать это великолепное место, но впереди — новые впечатления!
За ними вы отправитесь в Ессентуки.
Точнее, на Петропавловский холм, что находится вблизи курорта.
Там располагается красивый храмовый комплекс с самой высокой в России статуей Иисуса Христа.
Беломраморный Спаситель высотой в 22 метра ошеломляет величием и вызывает трепет.
Недаром это место называют «Рио-де-Кавказ».
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
После вкусного завтрака в гостинице вы отправитесь в Архыз.
Это горный курорт в Карачаево-Черкесии.
Здесь вы посетите Специальную астрофизическую обсерваторию РАН, где увидите крупнейший в Европе телескоп и группу малых телескопов.
Далее последует экскурсия в «Нижнеархызское городище».
Там сохранились постройки столицы Великой Аланской империи – «город солнца» Магас.
Вы прогуляетесь среди византийских храмов и сторожевых башен, увидите загадочный каменный лабиринт, языческие капища и могильники, а также знаменитое наскальное изображение Христа – чудотворный Архызский Лик!
Проживание: гостиница 3*, г. Домбай.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 97 км.
Завтрак в гостинице – и снова в путь.
Вас ждёт Домбай – здесь его называют «Сердцем гор».
Канатная дорога поднимет вас на смотровую площадку горы Мусса-Ачитара.
С неё открывается захватывающий вид на горы.
В любое время года здесь невероятно красиво: весной сверкающая белизна заснеженных пиков перетекает в зелень хвойных лесов, летом взгляд притягивают альпийские лужайки в цвету, а осенью здесь просто карнавал ярких красок!
Если тур проходит летом, то далее вы отправитесь в Гоначхирское ущелье, где находится туманное озеро Туманлы-Кель.
Проживание: гостиница 3*, пос. Домбай.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Перепад высот: 2000 м. Пешая часть маршрута: 2-3 км.
В комфортабельном автобусе с панорамными окнами вы отправляетесь в Железноводск, через перевал Гум-Баши со смотровыми площадками.
Здесь вы увидите: словно сошедший со страниц «Книги сказок 1000 и 1 ночи» Дворец эмира Бухарского, «Яйцо желаний», утончённую Пушкинскую галерею, целебные источники «Смирновский» и «Славяновский» и Каскадную лестницу.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Перепад высот: 250 м. Автомобильная часть маршрута: 26 км.
После завтрака у вас есть свободное время для самостоятельной прогулки.
Можно прогуляться до местного рынка, чтобы приобрести различные вкусности в дорогу, сувениры.
Питание: завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды с 9:00 до 19:00 от места проживания.
Перепад высот: 250 м. Автомобильная часть маршрута: 26 км.
Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение – 10 000 руб. за весь период тура.
Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.
По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.
В окрестностях находятся популярные места для занятий лыжным спортом, а взять напрокат лыжное снаряжение можно прямо на месте.
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут.
Гостиница "Корона" расположена в 3 минутах ходьбы от автобусной остановки "Курзал", с которой без пересадок можно доехать до центра Нальчика. Гостям накрывают полный английский завтрак и предоставляют номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
Все номера гостиницы "Корона" оформлены в классическом стиле, имеют полы с ковровым покрытием и оборудованы телевизором со спутниковыми каналами. Ванная комната укомплектована душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В хорошо освещенном кафе гостиницы "Корона" сервируют блюда европейской и кавказской кухни. В круглосуточном баре предлагают местные и интернациональные напитки.
Проводить досуг можно в бильярдном зале или за настольными играми. В 7 минутах ходьбы находятся Нарзанная галерея с минеральной водой и грязелечебница.
Гостиница "Корона" расположена в 20 минутах езды от железнодорожного вокзала и аэропорта Нальчика.
Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Место и время сбора группы
г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, суббота встреча с 9:00 до 13:00 при встрече позже 13:00 исключаются вечерняя экскурсия.
Место и время завершения тура
г. Пятигорск, суббота, трансфер в г. Минеральные Воды групповой трансфер с 9:00 до 19:00.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».