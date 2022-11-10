1 день

Минеральные Воды, Пятигорск

Мы встречаем вас в г. Минеральные Воды (аэропорт или ж/д вокзал), любой рейс до с 9:00 до 13:00.

При прибытии после 13 часов, экскурсия исключается.

Впереди — ваш курортный роман с вечно юным Кавказом!

Сегодня ваш курортный роман превратится в любовь на всю жизнь.

Вас ждёт обзорная экскурсия по городу.

Вы посетите все знаковые места курорта: парк «Цветник» и озеро «Провал», статую-символ Кавказских Минеральных Вод – орла, побеждающего змею.

А ещё — сделаете забавные селфи с Кисой Воробьяниновым и Остапом Бендером и побываете в беседках и гротах, откуда за «водяным обществом» наблюдал сам Лермонтов!

Именно сегодня мы сможем увидеть, как жил великий поэт.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: ужин в гостинице, при позднем заезде ланч-бокс.

Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км.