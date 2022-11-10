Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе

Насыщенная программа включает природные красоты и достопримечательности Северного Кавказа

5
3 отзыва
Насыщенная программа включает природные красоты и достопримечательности Северного Кавказа.

Вы посетите Железноводск, Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск, прогуляетесь в знаменитых Курортных парках, попробуете легендарные минеральные воды, увидите старинные дворцы и древние храмы, астрофизическую обсерваторию, водопады, горы и озёра Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, искупаетесь в термальных источниках и даже поднимитесь на Эльбрус по канатной дороге!
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Подъем на канатке
Подъем на канатке
По канатной дороге поднимемся на красавец-Эльбрус
Курортные парки
Курортные парки
Прогуляемся в знаменитых курортных парках городов КВМ
Астрофизическая обсерватория
Астрофизическая обсерватория
Посетим астрофизическую обсерваторию РАН, где увидим крупнейший в Европе телескоп
Медовые водопады
Медовые водопады
Посетим каскад из шести шумных водопадов, прохладные брызги которых освежают даже в самый жаркий день
Гора Мусса-Ачитара
Гора Мусса-Ачитара
Сверкающая белизна заснеженных пиков перетекает в зелень хвойных лесов, а альпийские лужайки притягивают взгляд

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды, Пятигорск

Мы встречаем вас в г. Минеральные Воды (аэропорт или ж/д вокзал), любой рейс до с 9:00 до 13:00.

При прибытии после 13 часов, экскурсия исключается.

Впереди — ваш курортный роман с вечно юным Кавказом!

Сегодня ваш курортный роман превратится в любовь на всю жизнь.

Вас ждёт обзорная экскурсия по городу.

Вы посетите все знаковые места курорта: парк «Цветник» и озеро «Провал», статую-символ Кавказских Минеральных Вод – орла, побеждающего змею.

А ещё — сделаете забавные селфи с Кисой Воробьяниновым и Остапом Бендером и побываете в беседках и гротах, откуда за «водяным обществом» наблюдал сам Лермонтов!

Именно сегодня мы сможем увидеть, как жил великий поэт.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: ужин в гостинице, при позднем заезде ланч-бокс.

Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км.

Минеральные Воды, ПятигорскМинеральные Воды, ПятигорскМинеральные Воды, ПятигорскМинеральные Воды, Пятигорск
2 день

Кабардино-Балкария. Станция «Мир»

После завтрака в гостинице отправляемся в Кабардино-Балкарию.

В республике вас заждались самые высокие горы Кавказа – семь вершин высотой более 5000 метров над уровнем моря, канатная дорога поднимет вас на станцию «Мир».

С высоты 3500 метров открывается фантастический обзор на заснеженные вершины и ледники Кавказского хребта, плачущие водопады ущелья Чегем, древние аулы, горные озёра и великий Эльбрус!

Вечером разместимся в гостинице города Нальчик, поужинаем.

Проживание: гостиница 3*, Нальчик.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Кабардино-Балкария. Станция «Мир»Кабардино-Балкария. Станция «Мир»Кабардино-Балкария. Станция «Мир»Кабардино-Балкария. Станция «Мир»
3 день

Верхняя Балкария. Голубые озера. Пятигорск

Завтрак в гостинице – и снова в путь.

Верхняя Балкария — горное царство, удивительное место, вобравшее в себя первозданную красоту природы, величее горных хребтов и средневековые достопримечательности.

По дороге обратно встречаются пять уникальных карстовых Голубых озер.

Нижнее - самое глубокое в России и второе по глубине в мире!

Большой отрезок пути лежит по серпантину, через красивейшее Черекское ущелье.

Вечером прибытие в гостиницу города Пятигорска.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

4 день

Кисловодск. Курортный парк. Ессентуки. Храмовый комплекс

Этот день посвящён двум курортам.

После завтрака в гостинице вы отправитесь на дневные экскурсии по Кисловодску и Ессентукам.

Сперва вы прогуляетесь по самому большому Курортному парку Европы.

Здесь вы попробуйте легендарный нарзан, посетите Долину роз, сделаете много ярких фото среди благоухающих бутонов и увидите другие красоты парка.

Обещаем, вам не захочется покидать это великолепное место, но впереди — новые впечатления!

За ними вы отправитесь в Ессентуки.

Точнее, на Петропавловский холм, что находится вблизи курорта.

Там располагается красивый храмовый комплекс с самой высокой в России статуей Иисуса Христа.

Беломраморный Спаситель высотой в 22 метра ошеломляет величием и вызывает трепет.

Недаром это место называют «Рио-де-Кавказ».

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Кисловодск. Курортный парк. Ессентуки. Храмовый комплексКисловодск. Курортный парк. Ессентуки. Храмовый комплексКисловодск. Курортный парк. Ессентуки. Храмовый комплексКисловодск. Курортный парк. Ессентуки. Храмовый комплекс
5 день

Карачаево-Черкессия. Архыз. Астрофизическая обсерватория РАН. Нижнеархызское городище. Наскальный лик Христа

После вкусного завтрака в гостинице вы отправитесь в Архыз.

Это горный курорт в Карачаево-Черкесии.

Здесь вы посетите Специальную астрофизическую обсерваторию РАН, где увидите крупнейший в Европе телескоп и группу малых телескопов.

Далее последует экскурсия в «Нижнеархызское городище».

Там сохранились постройки столицы Великой Аланской империи – «город солнца» Магас.

Вы прогуляетесь среди византийских храмов и сторожевых башен, увидите загадочный каменный лабиринт, языческие капища и могильники, а также знаменитое наскальное изображение Христа – чудотворный Архызский Лик!

Проживание: гостиница 3*, г. Домбай.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 97 км.

Карачаево-Черкессия. Архыз. Астрофизическая обсерватория РАН. Нижнеархызское городище. Наскальный лик ХристаКарачаево-Черкессия. Архыз. Астрофизическая обсерватория РАН. Нижнеархызское городище. Наскальный лик ХристаКарачаево-Черкессия. Архыз. Астрофизическая обсерватория РАН. Нижнеархызское городище. Наскальный лик ХристаКарачаево-Черкессия. Архыз. Астрофизическая обсерватория РАН. Нижнеархызское городище. Наскальный лик Христа
6 день

Домбай. Гора Мусса-Ачитара

Завтрак в гостинице – и снова в путь.

Вас ждёт Домбай – здесь его называют «Сердцем гор».

Канатная дорога поднимет вас на смотровую площадку горы Мусса-Ачитара.

С неё открывается захватывающий вид на горы.

В любое время года здесь невероятно красиво: весной сверкающая белизна заснеженных пиков перетекает в зелень хвойных лесов, летом взгляд притягивают альпийские лужайки в цвету, а осенью здесь просто карнавал ярких красок!

Если тур проходит летом, то далее вы отправитесь в Гоначхирское ущелье, где находится туманное озеро Туманлы-Кель.

Проживание: гостиница 3*, пос. Домбай.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Перепад высот: 2000 м. Пешая часть маршрута: 2-3 км.

Домбай. Гора Мусса-АчитараДомбай. Гора Мусса-АчитараДомбай. Гора Мусса-АчитараДомбай. Гора Мусса-Ачитара
7 день

Железноводск. Пушкинская галерея, перевал Гум-Баши

В комфортабельном автобусе с панорамными окнами вы отправляетесь в Железноводск, через перевал Гум-Баши со смотровыми площадками.

Здесь вы увидите: словно сошедший со страниц «Книги сказок 1000 и 1 ночи» Дворец эмира Бухарского, «Яйцо желаний», утончённую Пушкинскую галерею, целебные источники «Смирновский» и «Славяновский» и Каскадную лестницу.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Перепад высот: 250 м. Автомобильная часть маршрута: 26 км.

8 день

Отъезд

После завтрака у вас есть свободное время для самостоятельной прогулки.

Можно прогуляться до местного рынка, чтобы приобрести различные вкусности в дорогу, сувениры.

Питание: завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды с 9:00 до 19:00 от места проживания.

Перепад высот: 250 м. Автомобильная часть маршрута: 26 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.

  • проживание в г. Пятигорск - гостиница Интурист/Бугарь или аналогичного класса;
  • проживание в г. Домбай - гостиница Голд стар/Снежный Барс или аналогичного класса;
  • проживание в г. Нальчик - гостиница Корона.

Доплата за одноместное размещение – 10 000 руб. за весь период тура.

Варианты проживания

«GOLD STAR» Домбай

2 ночи

Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.

По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.

В окрестностях находятся популярные места для занятий лыжным спортом, а взять напрокат лыжное снаряжение можно прямо на месте.

«GOLD STAR» Домбай«GOLD STAR» Домбай«GOLD STAR» Домбай«GOLD STAR» Домбай«GOLD STAR» Домбай«GOLD STAR» Домбай

«Интурист» Пятигорск

4 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут.

«Интурист» Пятигорск«Интурист» Пятигорск«Интурист» Пятигорск«Интурист» Пятигорск«Интурист» Пятигорск

«Корона» Нальчик

1 ночь

Гостиница "Корона" расположена в 3 минутах ходьбы от автобусной остановки "Курзал", с которой без пересадок можно доехать до центра Нальчика. Гостям накрывают полный английский завтрак и предоставляют номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

Все номера гостиницы "Корона" оформлены в классическом стиле, имеют полы с ковровым покрытием и оборудованы телевизором со спутниковыми каналами. Ванная комната укомплектована душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В хорошо освещенном кафе гостиницы "Корона" сервируют блюда европейской и кавказской кухни. В круглосуточном баре предлагают местные и интернациональные напитки.

Проводить досуг можно в бильярдном зале или за настольными играми. В 7 минутах ходьбы находятся Нарзанная галерея с минеральной водой и грязелечебница.

Гостиница "Корона" расположена в 20 минутах езды от железнодорожного вокзала и аэропорта Нальчика.

«Корона» Нальчик«Корона» Нальчик«Корона» Нальчик«Корона» Нальчик«Корона» Нальчик«Корона» Нальчик

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в комплекс термальных источников
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Питание: завтраки, ужины, питание на маршрутах
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: Минеральные Воды — Железноводск, Пятигорск — Минеральные Воды
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение – 10 000 руб. за весь период тура
  • Курортный сбор – для взрослых за 1 сутки 100 руб.
  • Подъемы по канатным дорогам
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда и наряды для фотосессий;
  • удобная спортивная обувь;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • купальник.
Есть возможность увеличения или уменьшения количества дней в туре?

Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Место и время сбора группы

г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, суббота встреча с 9:00 до 13:00 при встрече позже 13:00 исключаются вечерняя экскурсия.

Место и время завершения тура

г. Пятигорск, суббота, трансфер в г. Минеральные Воды групповой трансфер с 9:00 до 19:00.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
10 ноя 2022
Хорошо организованный тур. Много удалось посмотреть, при этом всё прошло без спешки. Погода, природа, замечательные люди, обаятельная Юля - наш гид, что ещё надо для отличного путешествя. Спасибо за отдых!!!
О
6 ноя 2022
Курортный роман удался!!! Великолепно организован тур! Особенно хочется поблагодарить экскурсовода Юлю и водителя Женю. Всё было чётко, понятно, нас никто не торопил. Очень хорошо придумано что обедали мы в разных местах. Попробовали много блюд Замечательно!
В
20 окт 2022
Большой, наполненный, насыщенный тур! Основную часть тура жили в Пятигорске, но посмотрели все города-курорты КМВ. В Архызе осмотрели Нижнеархызское городище. Два замечательных дня в Домбае, даже не смотря на дождь и снег на вершине горы - восхитительно! Поднимались на канатной дороге на Эльбрус, пусть и не самую вершину. Дух захватывает от величия панорамы гор. А Чегемское ущелье! Водопады в ущелье в тот момент были маловодны, но представляем, что там бывает весной.
Хорошо продуманный экскурсионный тур!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

🧒Можно с детьмиВодные развлечения💧Водопады🍀Природа и пейзажиМедовые водопады🗽Популярные места🧳Многодневные турыГора Мусса-Ачитара

Похожие туры в Минеральных Водах

Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
Нет отзывов
Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ
Прокатиться по склонам Домбая, насладиться национальной кухней и побывать в зимней сказке
Аэропорт Минеральных Вод, 14:00
22 янв
29 янв
5 фев
12 фев
29 990 за 1 человека
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
В этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа - Домбай и Архыз. Какой же из них лучше
г. Минеральные Воды (Ж/Д вокзал, аэропорт)
5 фев
37 200 за 1 человека
Тайный места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Карен
Карен
Нет отзывов
Тайный места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
Дорогие друзья многим из Вас очень понравилась моя экскурсия «Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за один день»
Я заберу путешественников из указанного ими отеля
26 янв
12 500 за всё до 6 чел.
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 7 дней
7 дней
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 7 дней
Место нашего отдыха - снежное Приэльбрусье! Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе
г. Минеральные Воды (Ж/Д вокзал, аэропорт)
29 янв
5 фев
35 000 за 1 человека
На джипах по Северному Кавказу
5 дней
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Angelina
Angelina
Нет отзывов
На джипах по Северному Кавказу
Раскрыть тайны Железногорска и Пятигорска, проехать по Осетии, покорить Эльбрус
г. Минеральные Воды
55 000 за 1 человека
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Angelina
Angelina
Нет отзывов
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
Прокатиться верхом, научиться готовить хычины и подняться на Эльбрус
г. Минеральные Воды
39 900 за 1 человека
Треккинг в Цейском ущелье. 7-ми дневный комфорт-тур с гостиницей
7 дней
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Цейском ущелье. 7-ми дневный комфорт-тур с гостиницей
В этом туре вы увидите монумент летящего на коне Уастырджи
г. Минеральные (жд вокзал) , (аэропорт)
47 300 за 1 человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Карен
Карен
5
5 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Приглашаю вас в путешествие по Кавминводам! Всего за день мы с вами побываем на пяти главных курортах КМВ
По договоренности
11 000 за всё до 5 чел.
Горнолыжный тур в Домбай
7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Домбай
Домбай - один из самых ярких и популярных уголков Кавказа
г. Минеральные Воды (Ж/Д вокзал, аэропорт)
29 янв
37 200 за 1 человека
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
12 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Kavkaz_Expert
Kavkaz_Expert
5
1 отзыв
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Путешествие начинается с Кармадонского ущелья
Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Завтра
18 янв
19 янв
20 янв
5 000 за 1 человека
Треккинг в Северной Осетии и Дигорское ущелье
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Северной Осетии и Дигорское ущелье
Отправляемся в живописные ущелья Северной Осетии на 7 дней
г. Владикавказ (жд вокзал) , г. Беслан (аэропорт)
46 400 за 1 человека
Энергия Кавказа: Железноводск, Пятигорск, Кисловодск и Домбай
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Энергия Кавказа: Железноводск, Пятигорск, Кисловодск и Домбай
Попить целебную воду и вдохновиться красотой гор
Аэропорт Минеральные воды, 12:20
40 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
ХОРОШО
🧭
ТАМ