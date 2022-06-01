Рюкзак 65-80 литров с жесткой спиной и возможностью прикепить снаружи коврик и ледоруб. Накидка на рюкзак от дождя — аренда 300 руб.
Треккинговые палки — аренда 150 руб.
Рюкзак 25-35 литров на восхождение — аренда 150 руб.
Спортивные очки или горнолыжная маска, фактор защиты от УФ 3 и более — 120 руб.
Кошки с мягким креплением — аренда входит в стоимость
Беседка страховочная, два карабина, ус самостраховки — аренда входит в стоимость
Ледоруб (применяется для самостраховки при подъеме на вершину) — аренда входит в стоимость
Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном — аренда 400-600 руб.
Треккинговые ботинки — аренда 400 руб.
Ветро-влагозащитные штаны с мембраной — аренда 300 руб.
Теплая флисовая кофта — аренда 200 руб.
Пуховик лёгкий с капюшоном, должен одеваться под ветрозащитную куртку — аренда 300 руб.
Пуховка высотная (обязательна весной и осенью выше 5000 метров) — аренда 300 руб.
Ботинки альпинистские утепленные — аренда 400-600 руб.
Бахилы утепленные (позволяют использовать треккинговые ботинки на восхождении) — аренда 150 руб.
Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и грязи — аренда 100 руб.
Теплые непродуваемые перчатки (лучше варежки) — аренда 100 руб.