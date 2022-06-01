На вершину Эльбруса: восхождение с Юга

Подняться на высоту 5642 метра и отлично себя при этом чувствовать

«Я был на вершине Эльбруса!» — звучит здорово, правда? Это то, что запоминается и остается в жизни навсегда.

И для того, чтобы осуществить это желание, не нужно быть профессиональным альпинистом — важно выбрать опытных сопровождающих и правильно пройти акклиматизацию.

Мы будем жить в горах 10 дней, устраивать треккинги, привыкать к нагрузке и высоте, тренироваться ходить в связках и кошках.

Такая нагрузка под силу даже новичкам, которые впервые приехали в горы.

Жить будем в гостинице и теплых «приютах» на горе, где душ, свет и электричество — с комфортом и удобствами.
На вершину Эльбруса: восхождение с Юга
На вершину Эльбруса: восхождение с Юга
На вершину Эльбруса: восхождение с Юга
На вершину Эльбруса: восхождение с Юга
На вершину Эльбруса: восхождение с Юга
На вершину Эльбруса: восхождение с Юга
На вершину Эльбруса: восхождение с Юга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Список необходимого снаряжения

Рюкзак 65-80 литров с жесткой спиной и возможностью прикепить снаружи коврик и ледоруб. Накидка на рюкзак от дождя — аренда 300 руб.
Треккинговые палки — аренда 150 руб.
Рюкзак 25-35 литров на восхождение — аренда 150 руб.
Спортивные очки или горнолыжная маска, фактор защиты от УФ 3 и более — 120 руб.
Кошки с мягким креплением — аренда входит в стоимость
Беседка страховочная, два карабина, ус самостраховки — аренда входит в стоимость
Ледоруб (применяется для самостраховки при подъеме на вершину) — аренда входит в стоимость

Одежда

Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном — аренда 400-600 руб.
Треккинговые ботинки — аренда 400 руб.
Ветро-влагозащитные штаны с мембраной — аренда 300 руб.
Теплая флисовая кофта — аренда 200 руб.
Пуховик лёгкий с капюшоном, должен одеваться под ветрозащитную куртку — аренда 300 руб.
Пуховка высотная (обязательна весной и осенью выше 5000 метров) — аренда 300 руб.
Ботинки альпинистские утепленные — аренда 400-600 руб.
Бахилы утепленные (позволяют использовать треккинговые ботинки на восхождении) — аренда 150 руб.
Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и грязи — аренда 100 руб.
Теплые непродуваемые перчатки (лучше варежки) — аренда 100 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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