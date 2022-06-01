«Я был на вершине Эльбруса!» — звучит здорово, правда? Это то, что запоминается и остается в жизни навсегда. И для того, чтобы осуществить это желание, не нужно быть профессиональным альпинистом — важно выбрать опытных сопровождающих и правильно пройти акклиматизацию. Мы будем жить в горах 10 дней, устраивать треккинги, привыкать к нагрузке и высоте, тренироваться ходить в связках и кошках. Такая нагрузка под силу даже новичкам, которые впервые приехали в горы. Жить будем в гостинице и теплых «приютах» на горе, где душ, свет и электричество — с комфортом и удобствами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Список необходимого снаряжения

Рюкзак 65-80 литров с жесткой спиной и возможностью прикепить снаружи коврик и ледоруб. Накидка на рюкзак от дождя — аренда 300 руб.

Треккинговые палки — аренда 150 руб.

Рюкзак 25-35 литров на восхождение — аренда 150 руб.

Спортивные очки или горнолыжная маска, фактор защиты от УФ 3 и более — 120 руб.

Кошки с мягким креплением — аренда входит в стоимость

Беседка страховочная, два карабина, ус самостраховки — аренда входит в стоимость

Ледоруб (применяется для самостраховки при подъеме на вершину) — аренда входит в стоимость

Одежда

Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном — аренда 400-600 руб.

Треккинговые ботинки — аренда 400 руб.

Ветро-влагозащитные штаны с мембраной — аренда 300 руб.

Теплая флисовая кофта — аренда 200 руб.

Пуховик лёгкий с капюшоном, должен одеваться под ветрозащитную куртку — аренда 300 руб.

Пуховка высотная (обязательна весной и осенью выше 5000 метров) — аренда 300 руб.

Ботинки альпинистские утепленные — аренда 400-600 руб.

Бахилы утепленные (позволяют использовать треккинговые ботинки на восхождении) — аренда 150 руб.

Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и грязи — аренда 100 руб.

Теплые непродуваемые перчатки (лучше варежки) — аренда 100 руб.