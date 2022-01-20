Ессентуки и Суворовские термы

2 день

Медовые водопады - Кисловодск

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом, экскурсия на Медовые водопады.

И хотя они расположены всего в 45 минутах езды от города, это уже - территория Карачаево-Черкесии.

По дороге вы остановитесь у природного памятника — горы Кольцо, а также посетите Чайный домик, где можно продегустировать травяные чаи, мед, варенье из сосновых шишек, фейхоа, облепихи домашнего производства, урбечи, пастилу, чурчхелу и другие местные сладости.

Все можно попробовать и при желании приобрести в качестве подарка и сувенира.

А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доплата от 500 рублей, 30 минут).

Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне.

Наша основная цель путешествия этого дня — Медовые водопады, ведь именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.

Прогулка по территории, отдых.

Со смотровых площадок вам открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты.

Обед с блюдами национальной кухни.

В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату).

Зиплайн — скоростной спуск по стальному канату, самому протяженному в России — 1050 метров, где скорость развивается до 80 км/ч (от 1800 рублей с человека).

Следующим пунктом программы станет Кисловодск — крупнейший по количеству здравниц из курортов Кавказских Минеральных Вод и второй в России после Сочи.

Вас ждёт прогулка по Кисловодскому национальному парку с посещением питьевой Нарзанной галереи, Курортного бульвара, Колоннады, мостика «Дамский каприз» и Зеркального пруда, куда непременно нужно кинуть монетку, чтобы вернуться, и других достопримечательностей.

Возвращение в Ессентуки.

Вечером мы приглашаем вас на банкет в отеле или кафе города (услуга за дополнительную плату) — он начнется в 22.00 и закончится, по традиции, только под утро.

В новогодней программе вас ждут танцы, музыка, конкурсы, ну и, конечно, замечательные ведущие — самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка!

А главным украшением вашего праздника станет прекрасный банкетный стол!

В полночь, загадав самые сокровенные желания под бой курантов и залпы праздничного фейерверка, вы вступите в Новый 2023 год, счастливые и полные сил и новых надежд!