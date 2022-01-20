Новый год с видом на Эльбрус

Провести новогодние каникулы по-особенному уютно и интересно предлагает наш праздничный экскурсионный тур

5
3 отзыва
Провести новогодние каникулы по-особенному уютно и интересно предлагает наш праздничный экскурсионный тур в городе Ессентуки. Пятидневное путешествие гарантированно подарит самые незабываемые впечатления! Вы побываете в Пятигорске, воспетом М. Ю. Лермонтовым; прогуляетесь по второму по величине парку Европы в Кисловодске; полюбуетесь видами Медовых водопадов; искупаетесь в целительных источниках; поучаствуете в процессе изготовления сыра и побываете в гостях у итальянских виноделов; попробуете знаменитый нарзан и вдоволь насладитесь кавказской кухней, совершите подъем на склон Эльбруса (4000 м над уровнем моря).

Побывав в гостях у этого седоглавого великана, вы определенно сможете покорить в 2023 году не одну вершину в карьере и в личной жизни.
Новый год с видом на Эльбрус
Новый год с видом на Эльбрус
Новый год с видом на Эльбрус
Новый год с видом на Эльбрус
Новый год с видом на Эльбрус
Новый год с видом на Эльбрус
Новый год с видом на Эльбрус
Новый год с видом на Эльбрус
Новый год с видом на Эльбрус
Новый год с видом на Эльбрус
Новый год с видом на Эльбрус
Новый год с видом на Эльбрус
Новый год с видом на Эльбрус
Новый год с видом на Эльбрус
Новый год с видом на Эльбрус
Ближайшие даты:

Программа тура по дням

1 день

Ессентуки и Суворовские термы

Прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды до 12:00

Групповой трансфер в 12:30 от ж/д станции Ессентуки.

Прибытие в отель Курортный 4*.

Вещи оставляем в камере хранения отеля.

Обед с блюдами национальной кухни.

Размещение в номерах выбранной категории после 14:00.

После обеда начало экскурсионной программы.

Вы увидите основные достопримечательности города-курорта Ессентуки.

Пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).

Размещение в отеле после экскурсионной программы, согласно вашему бронированию.

18:30 Поездка на Суворовские термальные источники (дополнительная плата).

Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки.

После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.

Термальная вода положительно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную системы организма, способствует снижению артериального давления, улучшению кровообращения.

Общими показаниями к наружному применению минеральных вод являются заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, женских половых органов, урологические и эндокринные заболевания, болезни обмена веществ.

Бальнеолечение используется при медицинской реабилитации больных после инфаркта миокарда, реконструктивных операций на коронарных и магистральных сосудах, клапанах сердца, операций на желудке, холецистэктомии и др. Но, есть противопоказания, необходима консультация врача.

Ессентуки и Суворовские термыЕссентуки и Суворовские термыЕссентуки и Суворовские термыЕссентуки и Суворовские термы
2 день

Медовые водопады - Кисловодск

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом, экскурсия на Медовые водопады.

И хотя они расположены всего в 45 минутах езды от города, это уже - территория Карачаево-Черкесии.

По дороге вы остановитесь у природного памятника — горы Кольцо, а также посетите Чайный домик, где можно продегустировать травяные чаи, мед, варенье из сосновых шишек, фейхоа, облепихи домашнего производства, урбечи, пастилу, чурчхелу и другие местные сладости.

Все можно попробовать и при желании приобрести в качестве подарка и сувенира.

А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доплата от 500 рублей, 30 минут).

Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне.

Наша основная цель путешествия этого дня — Медовые водопады, ведь именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.

Прогулка по территории, отдых.

Со смотровых площадок вам открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты.

Обед с блюдами национальной кухни.

В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату).

Зиплайн — скоростной спуск по стальному канату, самому протяженному в России — 1050 метров, где скорость развивается до 80 км/ч (от 1800 рублей с человека).

Следующим пунктом программы станет Кисловодск — крупнейший по количеству здравниц из курортов Кавказских Минеральных Вод и второй в России после Сочи.

Вас ждёт прогулка по Кисловодскому национальному парку с посещением питьевой Нарзанной галереи, Курортного бульвара, Колоннады, мостика «Дамский каприз» и Зеркального пруда, куда непременно нужно кинуть монетку, чтобы вернуться, и других достопримечательностей.

Возвращение в Ессентуки.

Вечером мы приглашаем вас на банкет в отеле или кафе города (услуга за дополнительную плату) — он начнется в 22.00 и закончится, по традиции, только под утро.

В новогодней программе вас ждут танцы, музыка, конкурсы, ну и, конечно, замечательные ведущие — самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка!

А главным украшением вашего праздника станет прекрасный банкетный стол!

В полночь, загадав самые сокровенные желания под бой курантов и залпы праздничного фейерверка, вы вступите в Новый 2023 год, счастливые и полные сил и новых надежд!

Медовые водопады - КисловодскМедовые водопады - КисловодскМедовые водопады - КисловодскМедовые водопады - КисловодскМедовые водопады - Кисловодск
3 день

Ессентуки. «Вкусный Кавказ по-итальянски»

Завтрак в отеле.

После 12.00 отправление в селение Верблюдогорка, где, возрождая славное дело итальянских виноделов, трудолюбивая семья из селения Винсады создаёт свои неповторимые вина с душой и заботой.

Итальянским виноградарям, прибывшим в эти места в 90 годы 19 века, местность напоминала их родную Калабрию, Тичино.

Они привезли с собой саженцы виноградных лоз итальянских и французских сортов и весьма преуспели в изготовлении столовых натуральных вин.

Вся энергия и тепло кавказского солнца, отданная ягодам винограда, собрана в чудесном молодом напиткемускат, рислинг, ркацителли, саперави, мерло, каберне у каждого напитка свой неповторимый вкус, можно прямо влюбитьсяи не в один!

И у вас будет возможность самим все продегустировать.

Дегустация вина проходит вблизи молодых виноградников, разбитых на солнечных склонах горы Верблюд, рядом расположен уже заброшенный капитальный винный погреб, который построили итальянские виноградари в конце 19 века.

Также вас ждет дегустация домашних сыров, приготовленных по итальянским технологиям в семейной сыродельне, с участием в самом процессе их приготовления! (мастер-класс включен).

Обед в кафе с живописным видом на Пятигорье.

Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

Ессентуки. «Вкусный Кавказ по-итальянски»Ессентуки. «Вкусный Кавказ по-итальянски»Ессентуки. «Вкусный Кавказ по-итальянски»Ессентуки. «Вкусный Кавказ по-итальянски»Ессентуки. «Вкусный Кавказ по-итальянски»
4 день

Высокогорная экскурсия на Эльбрус

Завтрак в отеле (сухой паек).

06:30 отправление на экскурсию.

Трансфер на поляну Азау, в пути 3.5 часа.

Подъем канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м.

Гора знаменита своими ледниками, питающими горные реки, минеральными источниками, бьющими у подножия, и завораживающими видами.

Немногие горы вулканического происхождения превосходят по высоте «российское чудо».

На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м над у. м.).

Начиная с высоты 3500 метров над уровнем моря, Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за доплату).

Спуск на поляну Азау.

Обед в местном кафе (самостоятельно).

22:00 — ориентировочное время возвращения в Кисловодск.

Высокогорная экскурсия на ЭльбрусВысокогорная экскурсия на ЭльбрусВысокогорная экскурсия на ЭльбрусВысокогорная экскурсия на ЭльбрусВысокогорная экскурсия на Эльбрус
5 день

Пятигорск - Железноводск

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Отправление в Пятигорск, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей.

Среди выдающихся личностей, посетивших курорт, можно назвать Л. Н. Толстого, С. Есенина, А. С. Пушкина.

Но, конечно, самой знаковой фигурой для Пятигорска стал великий русский поэт Михаил Лермонтовс его пребыванием в городе связано много мест.

Новинка! Сначала Вас ждет знакомство с городом в формате уличного променад-спектакля.

Вы оказываетесь в разных эпохах его истории, сменяя картинки и Героев по ходу движения.

Вы слышите, чувствуете, переживаете…

Наедине.

Только город и Вы.

Технология объёмного 3D звука полностью перенесет Вас в виртуальную реальность спектакля.

Город станет декорациями вместе с прохожими и зданиями, а Вы будете Главным героем всего действа!

Продолжение экскурсии, где Вы уже узнаете, что Пятигорск хранит в своей истории итальянские корни.

Во время экскурсии вы узнаете о жизни и творчестве первых архитекторов Пятигорска — итальянцев Джузеппе-Марко и Джованни-Батиста Бернардацци.

Они жили и творили в Пятигорске около двух десятилетий и похоронены на старинном кладбище «Некрополь», недалеко от места первоначального захоронения М. Ю. Лермонтова.

Неспешно прогуливаясь в компании гида, вы увидите многие достопримечательности и сохранившиеся здания, созданные талантливыми итальянцами: Николаевские (ныне Лермонтовские) ванны; знаменитый «Грот Дианы»; каменную ротонду с восемью колоннами — «Эолову арфу», откуда по вечерам доносятся нежные звуки музыки; широкий бульвар, ныне именуемый «Цветник», ставший в свое время излюбленным местом гуляний «курортной публики» - на территории его находится также знаменитая скульптура Орла – визитная карточка самого Пятигорска и всех городов Кавказских Минеральных Вод.

Обед в кафе города.

При ясной погоде мы предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук (доплата от 400 руб/чел), чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря.

Завершит знакомство с городами Кавказских Минеральных вод — Железноводск.

Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия.

Великолепные старинные архитектурные памятники, такие, как бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея украшают курортный парк.

Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из источников (Смирновско-Славяновские воды).

Отправление в аэропорт к рейсам после 20.00.

Пятигорск - ЖелезноводскПятигорск - ЖелезноводскПятигорск - ЖелезноводскПятигорск - Железноводск

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Курортный» (г. Ессентуки).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип размещенияСтоимость
Курортный 4* номер стандарт (дабл, твин) 41000
Доплата за одноместное размещение в номере стандарт12000
Курортный 4*одноместный номер46000
Курортный 4* комфорт (дабл, твин)

42600

Доплата за одноместное размещение в номере комфорт15600

Стоимость для детей с 10-11 лет (кресло)

Стоимость для ребенка с 12 лет и взрослого

27500

29900

Варианты проживания

Отель «Курортный»

4 ночи

Отель с террасой расположен в Ессентуках. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. В отеле есть семейные номера.

Все номера отеля «Курортный» оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств рабочий стол.

По утрам гостям предлагают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Гости могут воспользоваться услугами бизнес-центра и посетить бар.

От отеля «Курортный» до Пятигорска — 20 км, а до Кисловодска — 23 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 41 км. Предлагается платный трансфер от/до аэропорта.

Отель «Курортный»Отель «Курортный»Отель «Курортный»Отель «Курортный»Отель «Курортный»Отель «Курортный»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы аэропорт (ж/д) – гостиница – аэропорт (ж/д)
  • Поездка на термальный источник Суворовский
  • 2-х местное размещение
  • Питание (завтраки в отеле, 4 обеда)
  • Билет на канатную дорогу на г. Эльбрус
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды, ужины, новогодний банкет)
  • Подъем по канатной дороге на г. Машук – 400 руб.
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Одноместное размещение
  • Поднос багажа
  • Заказ дополнительных экскурсий
  • Индивидуальные трансферы
  • Курортный сбор – 50 руб. /чел. /сутки
  • Входной билет в термальный источник «Суворовский» – 550 руб
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды / г. Ессентуки
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • шапка, перчатки, пуховик (можно в прокат), куртка горнолыжная (можно в прокат), флисовая кофта или поларова;
  • шерстяное термобелье или теплые рейтузы и шерстяная водолазка(кофта);
  • ботинки зимние не промакаемые с хорошим протектором;
  • носки теплые – желательно треккинговые;
  • штаны с утеплителем, можно горнолыжные (влаго-ветро защитные);
  • солнцезащитные очки, треккинговые палки (можно в прокат);
  • аптечка индивидуальная, солнцезащитный крем фактор не меньше 30.

Для посещения термального комплекса: купальник, резиновые тапочки, полотенце.

Как организована встреча и проводы в туре?

Встреча. Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляются не позднее 12:00. Групповой трансфер в 12:30 от ж/д станции Ессентуки.

Проводы. Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся после 20:00 часов местного времени. Для туристов, уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы в аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды.

Что такое курортный сбор?

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №214ФЗ с 1 мая 2018 в Ставропольском крае за проживание в гостиницах, пансионатах, санаториях взимается курортный сбор в размере 50 руб/сутки с человека.

Оплата сбора производится только на месте размещения наличными. От уплаты курортного сбора освобождаются: участники ВОВ; лица, удостоенные звания Герой Советского Союза или Герой РФ; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалиды 1 и 2 групп и некоторые другие (полный список Вы можете найти в Статье 7 Федерального закона). Освобождение от уплаты сбора осуществляется при предъявлении соответствующих документов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в туре?

По данным прогноза погода в Эльбрусе в январе хорошая и туристический сезон в разгаре. В этот зимний месяц cредняя температура окружающей среды 0.6 днем и примерно -5.6 ночью. Иногда идут дожди, примерно 8 дней за месяц. Ясных дней становится больше.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
20 янв 2022
Спасибо огромное, мы уезжаем благодарными за душевный, почти родственный приём)) Понравилось все: и проживание, и транспорт, ОСОБЕННО экскурсовод)) Будем рекомендовать вас всем знакомым) Спасибо за душевное отношение и прекрасную работу)))) Туристов вам и процветания)))
Н
10 янв 2022
Отличный тур, продуманный до мелочей!
Интересная программа, каждый день был незабываемым по впечатлениям! Очень рады, что приобрели тур!
М
8 янв 2023
Содержание поездки понравилось. С логистикой тоже всё было хорошо. Однако, наверное, в подобных турах можно было бы предусматривать свободное время для самостоятельной прогулки по Дербенту.

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