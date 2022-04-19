Тропами Пятигории. Осенний тур

Тех, кто впервые приезжает на Кавказские Минеральные Воды, поражает необычность и разнообразие форм рельефа здешних мест

4.4
3 отзыва
Тех, кто впервые приезжает на Кавказские Минеральные Воды, поражает необычность и разнообразие форм рельефа здешних мест.

Как-то неожиданно на равнине возникают причудливые громады «островных гор», которых в регионе насчитывается целых 17. Вас ждут интересные маршруты и восхождение на высшую точку Пятигории – гору Бештау.
Тропами Пятигории. Осенний тур
Тропами Пятигории. Осенний тур
Тропами Пятигории. Осенний тур
Тропами Пятигории. Осенний тур
Тропами Пятигории. Осенний тур
Тропами Пятигории. Осенний тур
Тропами Пятигории. Осенний тур
Тропами Пятигории. Осенний тур
Тропами Пятигории. Осенний тур
Тропами Пятигории. Осенний тур
Тропами Пятигории. Осенний тур
Тропами Пятигории. Осенний тур
Тропами Пятигории. Осенний тур
Тропами Пятигории. Осенний тур
Тропами Пятигории. Осенний тур
Тропами Пятигории. Осенний тур
Тропами Пятигории. Осенний тур
Ближайшие даты:

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • полное "погружение" в Пятигорию – за семь дней Вы узнаете интересные факты истории Карачаево-Черкесии, собственными глазами увидите незабываемые виды Кавказа;
  • разнообразие программы – в туре есть конные прогулки, экстремальные аттракционы, экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод и купание в термальных источниках;
  • возьмете кусочек Кавказа с собой – после этого тура у Вас остануться на память потрясающие снимки отдыха;
  • знакомство с горным туризмом – Вы приобретёте незаменимые в горах навыки и подготовитесь к маршрутам по Большому Кавказу.

Программа тура по дням

1 день

Трансфер в Кисловодск. Прогулка по Курортному парку

Утреннее прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды.

Групповой трансфер в 12:00.

Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда.

Заселение (расчетный час в 14.00) в отель выбранной категории рядом с курортным парком.

После небольшого отдыха обед в кафе (включен).

Знакомство с гидом и другими участниками программы.

После обеда вас ждёт знакомство с городом–курортом Кисловодском.

Кисловодск — крупнейший по количеству здравниц из курортов Кавказских Минеральных Вод и второй в России после Сочи.

Это красивый уютный город, где солнце радует отдыхающих 300 дней в году!

Но, в первую очередь, Кисловодск — родина нарзана, который и дал жизнь самому городу.

Отведав кисловодского нарзана и прогулявшись по Курортному бульвару, вы отправитесь в знаменитый Кисловодский национальный парк, который является уникальным и редчайшим по красоте памятником ландшафтной архитектуры, подлинным лечебно-оздоровительным дендрарием.

Здесь собрано более 250 видов местных и экзотических деревьев и кустарников.

Вас ждёт прогулка по Нижнему парку с посещением питьевой Нарзанной галереи, Курортного бульвара, Колоннады и других достопримечательностей.

Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

Трансфер в Кисловодск. Прогулка по Курортному паркуТрансфер в Кисловодск. Прогулка по Курортному паркуТрансфер в Кисловодск. Прогулка по Курортному паркуТрансфер в Кисловодск. Прогулка по Курортному парку
2 день

Поход на гору Малое Седло в Кисловодском парке

Завтрак в отеле. Сегодня вы отправитесь знакомиться со Средним и Горным парком, расположенным на склонах Джинальского хребта, и совершите прогулку на гору Малое Седло.

Прогулявшись по Среднему парку, вы поднимитесь в Горный парк.

Со смотровых площадок открывается прекрасный вид на город, но, чтобы полюбоваться Эльбрусом, нужно подняться на гору Малое Седло.

Гора Малое Седло невысока - всего 1325 метров над уровнем моря.

При этом над Кисловодском она возвышается на 500 метров, что делает гору прекрасным обзорным пунктом.

А если вы желаете увидеть горы-лакколиты Пятигорска Бештау и Машук, бескрайние отроги Пастбищного хребта и отдохнуть среди горного разнотравья с видом на Эльбрус, то возможно подняться на обзорную площадку Большое Седло (1400 метров над уровнем моря).

После отдыха и обеда (сухой паек) предлагаем преодолеть обратный путь пешком по одному из терренкуров парка.

Тропа очень живописна, по пути вам встречаются скальные образования, пещеры и гроты, несколько смотровых площадок с восхитительным видом на город, его окрестности и гору Эльбрус.

Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

Поход на гору Малое Седло в Кисловодском паркеПоход на гору Малое Седло в Кисловодском паркеПоход на гору Малое Седло в Кисловодском паркеПоход на гору Малое Седло в Кисловодском парке
3 день

Экскурсия на Медовые водопады, Ессентуки. Переезд в Пятигорск

Завтрак в отеле.

Выселение из отеля.

Сегодня вы отправитесь в Карачаево-Черкесию, территория которой прилегает к окрестностям Кисловодска.

По дороге к Медовым водопадам вы познакомитесь с уникальным памятником природы – горой Кольцо.

Далее вам предстоит посетить ущелье реки Аликоновки, где природа создала живописный гранитный каньон и 4 водопада.

После прогулки по каньону у вас будет возможность посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату).

Зиплайн - скоростной спуск по стальному канату, самый протяжённый в России - 1050 метров!

На зиплайне скорость развивается до 80 км/ч.

Второй аттракцион - Виа феррата — вам предложат два скальных маршрута, оборудованных металлическими конструкциями.

После инструктажа и экипировки (страховочные системы, каски) у вас будет возможность преодолеть скальный маршрут и почувствовать себя настоящими скалолазами.

Если вы не готовы к экстремальным приключениям, то вы можете посетить «Карачаевское подворье», расположенное у водопадов, и познакомиться с обычаями и традициями карачаевцев.

На обратном пути вы посетите Чайный домик, где вам предложат продегустировать множество видов варенья домашнего производства.

Например, на прилавках стоят баночки с вареньем из сосновых шишек, мяты, фейхоа, облепихи, чеснока и другие экзотические сласти.

Также можно купить травяные сборы, настойки и мёд.

От Чайного Домика можно совершить конную прогулку по живописным окрестностям (доплата от 500 рублей в зависимости от маршрута).

Выезд в город-курорт Ессентуки.

Обед в кафе (включен).

Во время экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями этого курорта.

Отведав легендарной воды минеральных источников Ессентуки-4 и Ессентуки-17, вы отправитесь в Пятигорск.

Заселение в отель Бештау***, в номера выбранной категории.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия на Медовые водопады, Ессентуки. Переезд в ПятигорскЭкскурсия на Медовые водопады, Ессентуки. Переезд в ПятигорскЭкскурсия на Медовые водопады, Ессентуки. Переезд в ПятигорскЭкскурсия на Медовые водопады, Ессентуки. Переезд в Пятигорск
4 день

Экскурсия по Пятигорску и восхождение на гору Машук

Завтрак в отеле.

Пятигорск – так называемый «природный музей минеральных вод».

Знакомство с курортом начнётся с экскурсии, а путеводителями по городу могут служить известные литературные произведения, как, например, «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова или «Княжна Мэри» М. Ю. Лермонтова.

Во время экскурсии вы увидите основные достопримечательности курорта – Эолову Арфу, грот Дианы, парк Цветник, посетите Питьевую галерею и Бесстыжие ванны.

В ходе экскурсионной программы вас ждёт восхождение на гору Машук.

Машук имеет свою, отдельную от города славу, и занимает особое место в истории и литературе.

Высота этой горы-заповедника - почти 994 м, подъем на неё пройдёт по тропе братьев Бернардацци – главных архитекторов города.

На вершине со смотровой площадки открывается отличный вид на окрестности и Главный Кавказский хребет во главе с Эльбрусом.

Обед (сухой паек) на вершине.

Спуск в отель.

Ужин самостоятельно.

По вашему желанию вечером может быть организована за доплату поездка на купание в термальные источники станицы Суворовской, либо в самый современный термальный комплекс «Жемчужина Кавказа», на территории которого есть сауна, хамам и 8 бассейнов с минеральной термальной водой разной температуры.

(Доплата за транспорт в зависимости от количества туристов в группе, входной билет от 450 руб/час)

5 день

Железноводск. Восхождение на гору Железную и поход к горе Развалка

Завтрак в отеле.

Трансфер в Железноводск, где вас ждет восхождение на гору Железная и посещение самых интересных достопримечательностей курортного парка.

Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк.

Первая гора, которая встретится вам на пути – Железная.

Совершив восхождение по серпантину на вершину горы, вы сможете с высоты птичьего полета полюбоваться прекрасной панорамой на горы-лакколиты и сам город Железноводск.

Далее терренкур приведет вас к пещере первобытного человека, Селитряным скалам и к горе Развалке.

Развалка – памятник природы, древний вулкан, изрытый штольнями.

Пройдя в недра горы по Северо-западной штольне, вы сможете познакомиться с таким уникальным явлением, как «летняя мерзлота».

Обед (сухой паек).

Трансфер в отель.

Ужин самостоятельно.

По желанию в этот день за доплату вы можете посетить «Итальянские Термы» – самый лучший термальный курорт Юга России (посещение только для лиц старше 14 лет).

В термах вода славянского типа, показана при болезнях нервной системы и органов чувств, органов опоры и движения, мочеполовой системы, органов дыхания.

В комплексе есть арома-сауна, хаммам, римская баня, солевая сауна, релакс бассейн, снег, купель, дорожка Кнейпа, душ впечатлений, бассейны под открытым небом с разной температурой воды и водными аттракционами.

Железноводск. Восхождение на гору Железную и поход к горе РазвалкаЖелезноводск. Восхождение на гору Железную и поход к горе РазвалкаЖелезноводск. Восхождение на гору Железную и поход к горе РазвалкаЖелезноводск. Восхождение на гору Железную и поход к горе Развалка
6 день

Пятигорск. Восхождение на гору Бештау

Завтрак.

Трансфер к подножию горы Бештау.

Восхождение на самую высокую вершину Кавказских Минеральных Вод - гору Бештау (1402 м).

«Пять гор» – так звучит в переводе с тюркского языка название Бештау.

Именно поэтому курортный город, лежащий у подножья знаменитого лакколита, получил имя Пятигорск, а весь регион в целом принято называть Пятигорией.

Подъем на вершину пройдёт по тропе, проложенной Кавказским Горным Обществом ещё в 1902 году.

Восхождение на вершину займёт от 1,5 до 3 часов и потребует физических затрат, но это того стоит! Обед (сухой паёк).

С вершины в ясную погоду открывается великолепная панорама, дарящая незабываемые впечатления – перед вами предстанут все вершины Пятигории, горные цепи Большого Кавказа и во главе всех - овеянный легендами Эльбрус!

Спуск вниз.

Трансфер в отель.

Ужин самостоятельно.

Пятигорск. Восхождение на гору БештауПятигорск. Восхождение на гору БештауПятигорск. Восхождение на гору БештауПятигорск. Восхождение на гору Бештау
7 день

Свободный день. Отъезд

Завтрак в отеле.

Выселение до 12:00.

Этот день вы можете провести на курорте, прогуляться по курортной зоне, приобрести сувениры или посетить городской рынок.

По желанию можете отправиться всей группой на автобусную экскурсию в горы – посетить Чегемские водопады или горные курорты Домбай, Эльбрус, Архыз.

Групповой трансфер в аэропорт г. Минеральные Воды к вечерним рейсам, вылетающим после 19:00 или к вечерним поездам на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.

При отправлении с ж/д вокзала г. Пятигорска трансфер ко времени отправления поезда.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость программы на человека при группе от 6 человек, руб:

Отели

Дополнительные услуги, включённые в стоимость проживания:

«Колизей» – пользование бассейном

«Бештау» – пользование бассейном и тренажёрным залом с 07.00-10.00

Стандарт

Отель «Колизей»4*

Номер стандарт

(завтрак за доплату от 350 руб)

Отель «Бештау»3* (завтрак «шведский стол»)

Комфорт

Отель «Колизей»4*

Номер стандарт большой

(завтрак за доплату от 350 руб)

Отель «Бештау»3* (завтрак «шведский стол»)

Стандарт

Отель «Амира-

Парк» 3* Номер малый (завтрак включен)

Отель«Бештау»3* (завтрак «шведский стол»)

Комфорт

Отель «Амира-Парк» 3* Номер стандарт (завтрак включен)

Отель«Бештау»3* (завтрак «шведский стол»)

Стоимость тура на человека 43200457004150043300
Доплата за одноместное размещение 17200195001450016300
Стоимость на доп. месте с 12 до 16 лет*-30500--
Стоимость на доп. месте с 16 лет и старше*-33700--
Для детей 12 – 14 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%

Варианты проживания

Отель «Колизей»

2 ночи

Расположен в Кисловодске. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная парковка и платный трансфер от/до аэропорта.

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, холодильник, чайник, душ, фен и письменный стол. В каждом номере отеля есть шкаф и собственная ванная комната.

4-звездочный отель «Колизей» располагает крытым бассейном.

Отель «Колизей»Отель «Колизей»Отель «Колизей»Отель «Колизей»Отель «Колизей»Отель «Колизей»Отель «Колизей»

Отель «Аммира Парк»

2 ночи

Расположен в Кисловодске. К услугам гостей номера с кондиционером. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оснащены чайником. В каждом номере отеля AMIRA PARC есть шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

Сотрудники стойки регистрации предоставят гостям информацию о местных достопримечательностях.

Отель «Бештау»

4 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.

В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды – гостиница Кисловодск – отель Пятигорск – аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды
  • Трансфер ж/д вокзал Кисловодска – отель – ж/д вокзал Пятигорска
  • Транспортные услуги по программе
  • 2-х местное размещение в гостинице выбранной категории
  • Питание по программе – завтраки в отеле «Бештау», «Амира Парк», комплексный обед в кафе в 1 и 3 день, 4 обеда сухим пайком
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида
  • Эко-сборы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Индивидуальные трансферы из Пятигорска в аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Питание, не указанное в программе (завтраки в отеле «Колизей» – 350 руб, 1 обед, ужины)
  • Дополнительные экскурсии
  • Билеты в термальные комплексы – от 450 руб.
  • Входной билет в Итальянские Термы – от 2 500 руб.
  • Курортный сбор – 50 руб. /сутки с чел.
  • Аттракцион «Зиплайн» – 1300 руб.
  • Виа феррата» – от 2 300 руб.
  • Трансферы на термальные источники
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для трекинга:

  • футболки;
  • трекинговые брюки из синтетической ткани;
  • трекинговые ботинки (кросовки);
  • кофта (флисовая);
  • кепка (головной убор от солнца);
  • рюкзак 30 литров;
  • накидка от дождя (дождевик) для себя и для рюкзака;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • индивидуальная аптечка;
  • пенополиуретановая «сидушка»;
  • треккинговые палки (можно взять в прокат, обратившись в нашу компанию – 1000 руб. за всю программу).

Для посещения термального комплекса:

  • купальник;
  • резиновые тапочки;
  • полотенце.
Как организовано питание в туре?

Мы учтём ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно напишите об этом нам при бронировании тура. При отсутствии уточнений по данному вопросу, в туре вам будет предложено стандартное меню.

Что такое курортный сбор?

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №214ФЗ с 1 мая 2018 в Ставропольском крае за проживание в гостиницах, пансионатах, санаториях взимается курортный сбор в размере 50 руб. /сутки с человека.

Оплата сбора производится только на месте размещения наличными. От уплаты курортного сбора освобождаются:

  • участники ВОВ;
  • лица, удостоенные звания Герой Советского Союза или Герой РФ;
  • лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • инвалиды 1 и 2 групп и некоторые другие (полный список Вы можете найти в Статье 7 Федерального закона).

Освобождение от уплаты сбора осуществляется при предъявлении соответствующих документов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
З
19 апр 2022
Если есть хорошая выносливость, то тур будет скучноват!
Начнём по порядку, так как есть и плюсы, и минусы. Напишу отдельно про Кисловодск, Есентуки и Пятегорску, так как были разные гиды и подход был разным!
Кисловодск тихий курортный город, жизнь идёт размеренно, но есть места где можно погулять и повеселиться! В этом прекрасном месте встретила Гид Ирина!
Ирина оказала нам очень тёплый приём и так как нас было всего 2 человека в группе, то планы на день варьировались от наших пожеланий! Во время походов, благодаря Ирине, узнали много нового и интересного!
В Кисловодске прошло все очень динамично и все что было заявлено в туре (и даже больше) было предоставлено!
День переезда в Пятегорск происходил через Есентуки. К сожалению в это день застал нас дождик, поэтому дополнительные развлечения не работали. Но! Мы смогли ознакомится с "отцами" тренажёров!
Пятегорск для тех кто очень людит Лермонтова и нормально относится к запаху серо-водорода.
В Пятегорске нас встретила Гид Наталья. К сожалению, кроме походов в горы или знакомства с городом, больше ничего не было. Мы освобождались самое позднее в 17 часов и дальше приходилось самостоятельно придумывать развлечения. Если хотите съездить на источники, то тоже все самостоятельно, хотя в описание тура, было указано, что с этим должны помочь!
В пятницу освободились где-то в 15 часов и все программа тура закончилась. . Т. е. 1.5 дня были чисто на саморазвлечение.
Поэтому если у Вас хорошая выносливость, то суббота будет лишним днем и вылет домой лучше сделать раньше! Пятегорск маленький город и во время знакомства с ним Вы пройдёте все достопримечательности и понадобиться только время на покупку сувениров.
Так что часть Пятигорской программы была очень скучная, одни восхождения с очень большим количеством свободного времени.
Данную ситуацию скрасили работники кофетерия, который находится с боку гостиницы Бештау! Данное место советую посетить, там чудесная атмосфера, необычные напитки (кофе/чай) и приветлевый персонал!

Вывод:
- если хотите отдохнуть от людей и просто походить по горам, то этот тур для Вас.
- цена не соответствует занятости (не сильно понятно, почему такая цена, если мы только ходили по горам, а там бесплатно)
- слишком много дней! Компания предлагает вылет после 19 часов, но по факту можно намного раньше!
- Гид Ирина покарила своей лёгкостью и любовью к своему делу!
- замечательный персонал кофетерия может скрасить скучные вечера!
Е
16 мар 2022
Тур получился именно такой, какой нам нравится - не автобусно-матрасный, а активно-пешеходный. Даже погода не остановила все запланированные передвижения по маршрутам. Спасибо организаторам, особенно за то, что несмотря на малое количество туристов (собственно нас было двое), тур не был отменен, перенесён или как-то откорректирован:-)
М
8 янв 2023
Содержание поездки понравилось. С логистикой тоже всё было хорошо. Однако, наверное, в подобных турах можно было бы предусматривать свободное время для самостоятельной прогулки по Дербенту.

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Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
Невинномысск, железнодорожная станция
11 июня
18 июня
25 июня
2 июля
50 715 за 1 человека
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
В этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа - Домбай и Архыз. Какой же из них лучше
г. Минеральные Воды (Ж/Д вокзал, аэропорт)
5 фев
37 200 за 1 человека
Тайный места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Карен
Карен
Нет отзывов
Тайный места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
Дорогие друзья многим из Вас очень понравилась моя экскурсия «Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за один день»
Я заберу путешественников из указанного ими отеля
26 янв
12 500 за всё до 6 чел.
Трансфер из Минеральных Вод - в Приэльбрусье, Архыз или Домбай
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
Нет отзывов
Трансфер из Минеральных Вод - в Приэльбрусье, Архыз или Домбай
Добраться с комфортом до пункта назначения и познакомиться поближе с культурой края
по договоренности
Завтра
18 янв
19 янв
22 янв
10 500 за всё до 4 чел.
Трансфер с гидом из аэропорта Минеральных Вод - в города региона
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Трансфер с гидом из аэропорта Минеральных Вод - в города региона
Добраться с комфортом до пункта назначения, а по пути услышать ценные рекомендации по отдыху
Завтра
18 янв
19 янв
20 янв
от 4 000 за всё до 4 чел.
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