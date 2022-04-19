Трансфер в Кисловодск. Прогулка по Курортному парку

Преимущества этого путешествия:
Утреннее прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды.
Групповой трансфер в 12:00.
Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда.
Заселение (расчетный час в 14.00) в отель выбранной категории рядом с курортным парком.
После небольшого отдыха обед в кафе (включен).
Знакомство с гидом и другими участниками программы.
После обеда вас ждёт знакомство с городом–курортом Кисловодском.
Кисловодск — крупнейший по количеству здравниц из курортов Кавказских Минеральных Вод и второй в России после Сочи.
Это красивый уютный город, где солнце радует отдыхающих 300 дней в году!
Но, в первую очередь, Кисловодск — родина нарзана, который и дал жизнь самому городу.
Отведав кисловодского нарзана и прогулявшись по Курортному бульвару, вы отправитесь в знаменитый Кисловодский национальный парк, который является уникальным и редчайшим по красоте памятником ландшафтной архитектуры, подлинным лечебно-оздоровительным дендрарием.
Здесь собрано более 250 видов местных и экзотических деревьев и кустарников.
Вас ждёт прогулка по Нижнему парку с посещением питьевой Нарзанной галереи, Курортного бульвара, Колоннады и других достопримечательностей.
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле. Сегодня вы отправитесь знакомиться со Средним и Горным парком, расположенным на склонах Джинальского хребта, и совершите прогулку на гору Малое Седло.
Прогулявшись по Среднему парку, вы поднимитесь в Горный парк.
Со смотровых площадок открывается прекрасный вид на город, но, чтобы полюбоваться Эльбрусом, нужно подняться на гору Малое Седло.
Гора Малое Седло невысока - всего 1325 метров над уровнем моря.
При этом над Кисловодском она возвышается на 500 метров, что делает гору прекрасным обзорным пунктом.
А если вы желаете увидеть горы-лакколиты Пятигорска Бештау и Машук, бескрайние отроги Пастбищного хребта и отдохнуть среди горного разнотравья с видом на Эльбрус, то возможно подняться на обзорную площадку Большое Седло (1400 метров над уровнем моря).
После отдыха и обеда (сухой паек) предлагаем преодолеть обратный путь пешком по одному из терренкуров парка.
Тропа очень живописна, по пути вам встречаются скальные образования, пещеры и гроты, несколько смотровых площадок с восхитительным видом на город, его окрестности и гору Эльбрус.
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля.
Сегодня вы отправитесь в Карачаево-Черкесию, территория которой прилегает к окрестностям Кисловодска.
По дороге к Медовым водопадам вы познакомитесь с уникальным памятником природы – горой Кольцо.
Далее вам предстоит посетить ущелье реки Аликоновки, где природа создала живописный гранитный каньон и 4 водопада.
После прогулки по каньону у вас будет возможность посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату).
Зиплайн - скоростной спуск по стальному канату, самый протяжённый в России - 1050 метров!
На зиплайне скорость развивается до 80 км/ч.
Второй аттракцион - Виа феррата — вам предложат два скальных маршрута, оборудованных металлическими конструкциями.
После инструктажа и экипировки (страховочные системы, каски) у вас будет возможность преодолеть скальный маршрут и почувствовать себя настоящими скалолазами.
Если вы не готовы к экстремальным приключениям, то вы можете посетить «Карачаевское подворье», расположенное у водопадов, и познакомиться с обычаями и традициями карачаевцев.
На обратном пути вы посетите Чайный домик, где вам предложат продегустировать множество видов варенья домашнего производства.
Например, на прилавках стоят баночки с вареньем из сосновых шишек, мяты, фейхоа, облепихи, чеснока и другие экзотические сласти.
Также можно купить травяные сборы, настойки и мёд.
От Чайного Домика можно совершить конную прогулку по живописным окрестностям (доплата от 500 рублей в зависимости от маршрута).
Выезд в город-курорт Ессентуки.
Обед в кафе (включен).
Во время экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями этого курорта.
Отведав легендарной воды минеральных источников Ессентуки-4 и Ессентуки-17, вы отправитесь в Пятигорск.
Заселение в отель Бештау***, в номера выбранной категории.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Пятигорск – так называемый «природный музей минеральных вод».
Знакомство с курортом начнётся с экскурсии, а путеводителями по городу могут служить известные литературные произведения, как, например, «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова или «Княжна Мэри» М. Ю. Лермонтова.
Во время экскурсии вы увидите основные достопримечательности курорта – Эолову Арфу, грот Дианы, парк Цветник, посетите Питьевую галерею и Бесстыжие ванны.
В ходе экскурсионной программы вас ждёт восхождение на гору Машук.
Машук имеет свою, отдельную от города славу, и занимает особое место в истории и литературе.
Высота этой горы-заповедника - почти 994 м, подъем на неё пройдёт по тропе братьев Бернардацци – главных архитекторов города.
На вершине со смотровой площадки открывается отличный вид на окрестности и Главный Кавказский хребет во главе с Эльбрусом.
Обед (сухой паек) на вершине.
Спуск в отель.
Ужин самостоятельно.
По вашему желанию вечером может быть организована за доплату поездка на купание в термальные источники станицы Суворовской, либо в самый современный термальный комплекс «Жемчужина Кавказа», на территории которого есть сауна, хамам и 8 бассейнов с минеральной термальной водой разной температуры.
(Доплата за транспорт в зависимости от количества туристов в группе, входной билет от 450 руб/час)
Завтрак в отеле.
Трансфер в Железноводск, где вас ждет восхождение на гору Железная и посещение самых интересных достопримечательностей курортного парка.
Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк.
Первая гора, которая встретится вам на пути – Железная.
Совершив восхождение по серпантину на вершину горы, вы сможете с высоты птичьего полета полюбоваться прекрасной панорамой на горы-лакколиты и сам город Железноводск.
Далее терренкур приведет вас к пещере первобытного человека, Селитряным скалам и к горе Развалке.
Развалка – памятник природы, древний вулкан, изрытый штольнями.
Пройдя в недра горы по Северо-западной штольне, вы сможете познакомиться с таким уникальным явлением, как «летняя мерзлота».
Обед (сухой паек).
Трансфер в отель.
Ужин самостоятельно.
По желанию в этот день за доплату вы можете посетить «Итальянские Термы» – самый лучший термальный курорт Юга России (посещение только для лиц старше 14 лет).
В термах вода славянского типа, показана при болезнях нервной системы и органов чувств, органов опоры и движения, мочеполовой системы, органов дыхания.
В комплексе есть арома-сауна, хаммам, римская баня, солевая сауна, релакс бассейн, снег, купель, дорожка Кнейпа, душ впечатлений, бассейны под открытым небом с разной температурой воды и водными аттракционами.
Завтрак.
Трансфер к подножию горы Бештау.
Восхождение на самую высокую вершину Кавказских Минеральных Вод - гору Бештау (1402 м).
«Пять гор» – так звучит в переводе с тюркского языка название Бештау.
Именно поэтому курортный город, лежащий у подножья знаменитого лакколита, получил имя Пятигорск, а весь регион в целом принято называть Пятигорией.
Подъем на вершину пройдёт по тропе, проложенной Кавказским Горным Обществом ещё в 1902 году.
Восхождение на вершину займёт от 1,5 до 3 часов и потребует физических затрат, но это того стоит! Обед (сухой паёк).
С вершины в ясную погоду открывается великолепная панорама, дарящая незабываемые впечатления – перед вами предстанут все вершины Пятигории, горные цепи Большого Кавказа и во главе всех - овеянный легендами Эльбрус!
Спуск вниз.
Трансфер в отель.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Выселение до 12:00.
Этот день вы можете провести на курорте, прогуляться по курортной зоне, приобрести сувениры или посетить городской рынок.
По желанию можете отправиться всей группой на автобусную экскурсию в горы – посетить Чегемские водопады или горные курорты Домбай, Эльбрус, Архыз.
Групповой трансфер в аэропорт г. Минеральные Воды к вечерним рейсам, вылетающим после 19:00 или к вечерним поездам на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.
При отправлении с ж/д вокзала г. Пятигорска трансфер ко времени отправления поезда.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость программы на человека при группе от 6 человек, руб:
Отели
Дополнительные услуги, включённые в стоимость проживания:
«Колизей» – пользование бассейном
«Бештау» – пользование бассейном и тренажёрным залом с 07.00-10.00
Стандарт
Отель «Колизей»4*
Номер стандарт
(завтрак за доплату от 350 руб)
Отель «Бештау»3* (завтрак «шведский стол»)
Комфорт
Отель «Колизей»4*
Номер стандарт большой
(завтрак за доплату от 350 руб)
Отель «Бештау»3* (завтрак «шведский стол»)
Стандарт
Отель «Амира-
Парк» 3* Номер малый (завтрак включен)
Отель«Бештау»3* (завтрак «шведский стол»)
Комфорт
Отель «Амира-Парк» 3* Номер стандарт (завтрак включен)
Отель«Бештау»3* (завтрак «шведский стол»)
|Стоимость тура на человека
|43200
|45700
|41500
|43300
|Доплата за одноместное размещение
|17200
|19500
|14500
|16300
|Стоимость на доп. месте с 12 до 16 лет*
|-
|30500
|-
|-
|Стоимость на доп. месте с 16 лет и старше*
|-
|33700
|-
|-
|Для детей 12 – 14 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%
Расположен в Кисловодске. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная парковка и платный трансфер от/до аэропорта.
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, холодильник, чайник, душ, фен и письменный стол. В каждом номере отеля есть шкаф и собственная ванная комната.
4-звездочный отель «Колизей» располагает крытым бассейном.
Расположен в Кисловодске. К услугам гостей номера с кондиционером. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оснащены чайником. В каждом номере отеля AMIRA PARC есть шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
Сотрудники стойки регистрации предоставят гостям информацию о местных достопримечательностях.
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Для трекинга:
Для посещения термального комплекса:
Мы учтём ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно напишите об этом нам при бронировании тура. При отсутствии уточнений по данному вопросу, в туре вам будет предложено стандартное меню.
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №214ФЗ с 1 мая 2018 в Ставропольском крае за проживание в гостиницах, пансионатах, санаториях взимается курортный сбор в размере 50 руб. /сутки с человека.
Оплата сбора производится только на месте размещения наличными. От уплаты курортного сбора освобождаются:
Освобождение от уплаты сбора осуществляется при предъявлении соответствующих документов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».