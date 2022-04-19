1 день

Трансфер в Кисловодск. Прогулка по Курортному парку

Утреннее прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды.

Групповой трансфер в 12:00.

Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда.

Заселение (расчетный час в 14.00) в отель выбранной категории рядом с курортным парком.

После небольшого отдыха обед в кафе (включен).

Знакомство с гидом и другими участниками программы.

После обеда вас ждёт знакомство с городом–курортом Кисловодском.

Кисловодск — крупнейший по количеству здравниц из курортов Кавказских Минеральных Вод и второй в России после Сочи.

Это красивый уютный город, где солнце радует отдыхающих 300 дней в году!

Но, в первую очередь, Кисловодск — родина нарзана, который и дал жизнь самому городу.

Отведав кисловодского нарзана и прогулявшись по Курортному бульвару, вы отправитесь в знаменитый Кисловодский национальный парк, который является уникальным и редчайшим по красоте памятником ландшафтной архитектуры, подлинным лечебно-оздоровительным дендрарием.

Здесь собрано более 250 видов местных и экзотических деревьев и кустарников.

Вас ждёт прогулка по Нижнему парку с посещением питьевой Нарзанной галереи, Курортного бульвара, Колоннады и других достопримечательностей.

Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.