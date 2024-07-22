4 часа
Квест
до 20 чел.
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
9 авг в 20:30
10 авг в 20:30
2 999₽ за человека
скидка
10%
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
Сегодня в 19:30
Завтра в 20:00
от 666599₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
Начало: Пушкинская площадь. У памятника А.С. Пушкина
Расписание: По расписанию
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина22 июля 2024Спасибо, придем еще, было очень весело)
- ВВероника21 июля 2024Классная возможность увидеть интересные места и пообщаться с новыми людьми. Спасибо за весёлый вечер Наука и жизнь и Ладья - отличные
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии со скидками»
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