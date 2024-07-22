Экскурсии со скидками

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии со скидками» в Москве, цены от 599 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Пешая
74 отзыва
4 часа
Квест
до 20 чел.
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
9 авг в 20:30
10 авг в 20:30
2 999 за человека
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
Пешая
скидка
10%
155 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
Сегодня в 19:30
Завтра в 20:00
от 666599 за человека
«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
Начало: Пушкинская площадь. У памятника А.С. Пушкина
Расписание: По расписанию
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    22 июля 2024
    Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
    Спасибо, придем еще, было очень весело)
  • В
    Вероника
    21 июля 2024
    Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
    Классная возможность увидеть интересные места и пообщаться с новыми людьми. Спасибо за весёлый вечер Наука и жизнь и Ладья - отличные
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    атмосферные бары, Гадкий койот - так себе, хочется побывать не во франшизном баре, а в особенных On the rocks - отличное завершение вечера Спасибо за тусовку!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии со скидками»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
  2. Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
  3. «Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
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