2 отзыва оставили туристы

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«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка

Отправиться к Северному Ледовитому океану и увидеть красоты селения, затерянного на краю земли

5
2 отзыва
Ростислав
Ростислав – Гид из Мурманска
Дикая природа тундры, каменные каньоны и ледяной океан — вот что ожидает вас в этой поездке.

По пути вы узнаете, как живется в этом суровом крае, и полюбуетесь фантастическими пейзажами.

Я покажу вам отличные смотровые площадки, провезу к водопаду и необычным пляжам.

А главной звездой этого маршрута будет Баренцево море 🌊, прекрасное в любой сезон.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка

Что вас ожидает

Ее величество Тундра
По пути вы понаблюдаете, как меняется ландшафт от леса к тундре, а зимой измерите падение температуры с каждым километром и поймете, почему так происходит. Мы заедем на смотровую площадку у действующей ГЭС: здесь можно увидеть, как грибы вырастают больше деревьев! И, конечно, прогуляемся по тундровым полям, покрытым мхом и ягелем летом — и сияющим снегом зимой.

Затерянный поселок
Мы осмотрим рыбачий поселок Териберка, проедем по местам съемок фильма Звягинцева и через каменные ущелья в губе Лодейная поднимемся на обзорную площадку. Раньше эти места населяли поморы, а после здесь находилось становище рыбопромышленником — я раскрою историю 📖 Териберки и расскажу о Северном морском пути.

Чудеса природы
Вы окажетесь на поляне среди каменных пирамид, сможете возвести свою — и загадать желание. Сделаете фантастические снимки остовов деревянных кораблей времен царской России и при желании омоете ноги в Баренцевом море 🌊. А еще мы отправимся на внедорожнике к водопаду, впадающему в океан, и побываем на удивительном пляже, усеянном яйцами драконов!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Продолжительность экскурсии 🧭 (включая дорогу в зимнее время) около 8 часов, летом 10-12 часов (связано с более расширенной программой и возможностью увидеть еще больше интересного)
  • Поездка проходит на полноприводном внедорожнике иностранного производства
  • В большинстве мест по маршруту нет связи и интернета, нет кафе, заправок и туалетов
  • Обратите внимание: посещение смотровой площадки у ГЭС возможно только летом или осенью, так как в остальное время она заметена снегом. Посещение смотровой площадки в губе Лодейная, пляжа с драконьими яйцами и водопада также возможно только летом, зимой — только на снегоходе за дополнительную плату.

Дополнительные опции

  • По приезде в Териберку можно посетить кафе, выпить 🍹 чашечку кофе или попробовать свежую рыбку, мидии, крабов
  • По желанию за дополнительную плату можно организовать: съемку с профессионального квадрокоптера, шашлык на природе, морскую рыбалку, стрельбу в тире из пневматического пистолета
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ростислав
Ростислав
Родился и вырос на Кольском полуострове. Люблю и знаю историю Кольского края, а также некоторые факты и события, скрытые до сих пор от обычного населения. Ранее по роду службы имел допуск к гос. тайнам и служебной информации, сейчас допуски кончились — могу и пообщаться).
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2 отзыва оставили туристы

26 ноября 2020
Как мы рады, что нам ответил именно Ростислав) Это было очень круто!!!)) Мы даже и не ожидали, что может быть так все красиво, информативно и завораживающе!))) Ростислав лучший гид которого мы встречали!) Обязательно вернёмся ещё раз) Благодарим вас!)
25 октября 2020
Все было очень здорово! Благодаря Ростиславу мы увидели главные достопримечательности Териберки, водопад, корабли, океан, от которых захватывает дух. Вся организация была на высоком уровне. Отдельное спасибо за комфорт всей поездки.

Ростислав проводит ещё 4 экскурсии

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