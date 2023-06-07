Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова
На нашем пути будет перевал Геологов, Умбозеро и Ловозеро, таинственный цирк Раслака и целая серия вдохновляющих пейзажей. Сделаем привал на одной из вершин с панорамными видами. А также поговорим о саамских местах силы и удивительной геологии Ловозёрских тундр.
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Что вас ожидает
Незабываемый треккинг в северных широтах
Мы поднимемся на вершину Аллуайв и сфотографируемся на перевале Геологов. Увидим озёра Умбозеро и Ловозеро, цирк Раслака, а также полюбуемся соседними Хибинами — одними из старейших гор в России. На одной из местных вершин с впечатляющими панорамами устроим перекус с горячим чаем. Запустим дрон, сделаем необычные фото, поснимаем видеоролики для сторис. А для смельчаков, которые не боятся низких температур, раскроет свои холодные объятия бирюзовое горное озеро, питающееся талым льдом. Не забудьте купальные костюмы:)
Красивое место — со своими легендами, тайнами и недосказанностью
О нём ходят легенды. Саамы, коренной народ Кольского полуострова, с древности считают его местом силы. Существует поверье, что цирк Раслака, который вы увидите одним из первых, — разрушенный храм великанов. Современные любители тайн видят в цирке взлётно-посадочную площадку для межгалактических кораблей. Место часто используется для духовных практик, считается заряженным положительной энергией. Кроме того, горный массив богат редкоземельными металлами, с советских времён здесь ведётся работа по их добыче и изучению.
Организационные детали
- Дополнительных расходов на маршруте нет. Всё включено в стоимость тура.
- В зависимости от набора группы трансфер на автомобиле Opel (универсал) или на микроавтобусе Volkswagen Caravelle/ Mercedes-Benz Sprinter
- Экскурсия рассчитана на целый день. Старт из Мурманска в 08:00, возвращаемся в город около 20:00.
- Как одеться: рекомендую посмотреть прогноз погоды, одежда должна соответствовать времени года и температурному режиму. Даже в летнее время стоит взять запасную тёплую кофту или тонкий пуховик, шапочку, перчатки.
- Что взять: крем от солнца, гигиеническую помаду, солнцезащитные очки, фотоаппарат, бутылку воды (1-1.5 литра)
- Экипировка: треккинговые туфли/ботинки (можно кроссовки с жёсткой подошвой), мягкую седушку, желательно иметь треккинговые палки, рюкзак (15-35 литров) — по желанию. Если есть мембрана и гамаши — берите. Погода может поменяться.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Пять углов / по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.