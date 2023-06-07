Ловозёрские тундры: трекинг в горы

Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова

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В 2,5 часах езды от Мурманска находится очень живописное место, доступное даже новичкам в горном трекинге. Мы пройдём с вами около 10-13 км.

На нашем пути будет перевал Геологов, Умбозеро и Ловозеро, таинственный цирк Раслака и целая серия вдохновляющих пейзажей. Сделаем привал на одной из вершин с панорамными видами. А также поговорим о саамских местах силы и удивительной геологии Ловозёрских тундр.
Ловозёрские тундры: трекинг в горы
Ловозёрские тундры: трекинг в горы
Ловозёрские тундры: трекинг в горы
Ловозёрские тундры: трекинг в горы
Ловозёрские тундры: трекинг в горы
Ловозёрские тундры: трекинг в горы
Ловозёрские тундры: трекинг в горы
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Незабываемый треккинг в северных широтах

Мы поднимемся на вершину Аллуайв и сфотографируемся на перевале Геологов. Увидим озёра Умбозеро и Ловозеро, цирк Раслака, а также полюбуемся соседними Хибинами — одними из старейших гор в России. На одной из местных вершин с впечатляющими панорамами устроим перекус с горячим чаем. Запустим дрон, сделаем необычные фото, поснимаем видеоролики для сторис. А для смельчаков, которые не боятся низких температур, раскроет свои холодные объятия бирюзовое горное озеро, питающееся талым льдом. Не забудьте купальные костюмы:)

Красивое место — со своими легендами, тайнами и недосказанностью

О нём ходят легенды. Саамы, коренной народ Кольского полуострова, с древности считают его местом силы. Существует поверье, что цирк Раслака, который вы увидите одним из первых, — разрушенный храм великанов. Современные любители тайн видят в цирке взлётно-посадочную площадку для межгалактических кораблей. Место часто используется для духовных практик, считается заряженным положительной энергией. Кроме того, горный массив богат редкоземельными металлами, с советских времён здесь ведётся работа по их добыче и изучению.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов на маршруте нет. Всё включено в стоимость тура.
  • В зависимости от набора группы трансфер на автомобиле Opel (универсал) или на микроавтобусе Volkswagen Caravelle/ Mercedes-Benz Sprinter
  • Экскурсия рассчитана на целый день. Старт из Мурманска в 08:00, возвращаемся в город около 20:00.
  • Как одеться: рекомендую посмотреть прогноз погоды, одежда должна соответствовать времени года и температурному режиму. Даже в летнее время стоит взять запасную тёплую кофту или тонкий пуховик, шапочку, перчатки.
  • Что взять: крем от солнца, гигиеническую помаду, солнцезащитные очки, фотоаппарат, бутылку воды (1-1.5 литра)
  • Экипировка: треккинговые туфли/ботинки (можно кроссовки с жёсткой подошвой), мягкую седушку, желательно иметь треккинговые палки, рюкзак (15-35 литров) — по желанию. Если есть мембрана и гамаши — берите. Погода может поменяться.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Пять углов / по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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