В 2,5 часах езды от Мурманска находится очень живописное место, доступное даже новичкам в горном трекинге. Мы пройдём с вами около 10-13 км. На нашем пути будет перевал Геологов, Умбозеро и Ловозеро, таинственный цирк Раслака и целая серия вдохновляющих пейзажей. Сделаем привал на одной из вершин с панорамными видами. А также поговорим о саамских местах силы и удивительной геологии Ловозёрских тундр.

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Описание

Что вас ожидает

Незабываемый треккинг в северных широтах

Мы поднимемся на вершину Аллуайв и сфотографируемся на перевале Геологов. Увидим озёра Умбозеро и Ловозеро, цирк Раслака, а также полюбуемся соседними Хибинами — одними из старейших гор в России. На одной из местных вершин с впечатляющими панорамами устроим перекус с горячим чаем. Запустим дрон, сделаем необычные фото, поснимаем видеоролики для сторис. А для смельчаков, которые не боятся низких температур, раскроет свои холодные объятия бирюзовое горное озеро, питающееся талым льдом. Не забудьте купальные костюмы:)

Красивое место — со своими легендами, тайнами и недосказанностью

О нём ходят легенды. Саамы, коренной народ Кольского полуострова, с древности считают его местом силы. Существует поверье, что цирк Раслака, который вы увидите одним из первых, — разрушенный храм великанов. Современные любители тайн видят в цирке взлётно-посадочную площадку для межгалактических кораблей. Место часто используется для духовных практик, считается заряженным положительной энергией. Кроме того, горный массив богат редкоземельными металлами, с советских времён здесь ведётся работа по их добыче и изучению.

Организационные детали