Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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Северное сияние — путешествие в мир волшебства

Отправиться на охоту за чудом природы и насладиться заполярными красотами

Алексей
Алексей – представитель из Мурманска
Северное сияние — невероятная игра света, которую можно увидеть на ночном мурманском небе с сентября до конца апреля.

Вы узнаете, что нужно сделать, чтобы встретиться с Авророй, и как объясняют феномен Северного сияния ученые.

Понаблюдаете за удивительным свечением и получите на память о путешествии фото и небольшой видеоролик.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 50004 500 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Северное сияние — путешествие в мир волшебства
Северное сияние — путешествие в мир волшебства

Что вас ожидает

Заполярные тайны
Северное сияние — одно из самых загадочных и красивых 🤩 природных явлений на планете. Вы узнаете, когда и где его впервые увидели люди и каким образом заряженные частицы солнечного ветра прорываются в магнитное поле Земли и образуют свечение. Причем Северное сияние всегда разное! Вам могут показаться зеленые всполохи, или красные, или желтые. А если повезет, вы станете свидетелями настоящего «заполярного разноцветного танца».

Погоня за Северным сиянием
До конца предугадать наличие Северного сияния в определенном месте в конкретный день и час невозможно. Но мы предельно внимательно исследуем все прогнозы и сделаем все возможное, чтобы охота прошла успешно. На память о нашем совместном приключении и красоте северной природы вы получите фото и небольшой видеоролик.

Организационные детали

  • Трансфер из Мурманска и обратно включен в стоимость
  • Фото и видео мы пришлем в течение 2-5 дней после экскурсии
Северное сияние — путешествие в мир волшебства
Северное сияние — путешествие в мир волшебства
Северное сияние — путешествие в мир волшебства
Северное сияние — путешествие в мир волшебства
Северное сияние — путешествие в мир волшебства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Всем привет! Наша команда гидов проводит экскурсии по Мурманской области уже 5 лет. Мы умеем создавать дружескую атмосферу и очень любим показывать гостям северную природу и дальние уголки нашего прекрасного края. С нетерпением ждем встречи с вами.
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Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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