Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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Заполярные тайны

Северное сияние — одно из самых загадочных и красивых 🤩 природных явлений на планете. Вы узнаете, когда и где его впервые увидели люди и каким образом заряженные частицы солнечного ветра прорываются в магнитное поле Земли и образуют свечение. Причем Северное сияние всегда разное! Вам могут показаться зеленые всполохи, или красные, или желтые. А если повезет, вы станете свидетелями настоящего «заполярного разноцветного танца».

Погоня за Северным сиянием

До конца предугадать наличие Северного сияния в определенном месте в конкретный день и час невозможно. Но мы предельно внимательно исследуем все прогнозы и сделаем все возможное, чтобы охота прошла успешно. На память о нашем совместном приключении и красоте северной природы вы получите фото и небольшой видеоролик.

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