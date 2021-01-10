Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Что вас ожидает

Представления о северном сиянии с древности до наших дней

Мистическому зрелищу на ночном небосклоне, этим внезапно появляющимся и внезапно исчезающим озарениям, люди издавна пытались дать объяснение. Вы узнаете, как менялись представления о ярких всполохах, что человечеству известно о природном явлении сегодня и в каких уголках планеты его можно наблюдать.

На поиски полярной сказки

Непредсказуемое свечение может продолжаться от пяти минут до нескольких суток. Мы заедем за вами вечером и отправимся за пределы Мурманска, на лучшие смотровые площадки, с которых именно в этот день и час вы увидите разворачивающееся магическое представление. До поздней ночи у вас будет возможность насмотреться сиянием и пофотографироваться на его фоне. Затем мы отвезем вас обратно и в течение 7 дней пришлем волшебные фотографии 📸.

Организационные детали

Северное сияние — явление капризное. Как быть?

Вы оставляете заявку, мы отвечаем на все ваши вопросы и согласовываем детали. Вы вносите предоплату и за 2-3 дня до вашего приезда мы выбираем лучший день для поездки. В назначенный день забираем вас в 20:00-20:30 — и в путь!

Что включено в стоимость

Трансфер от отеля и обратно, сопровождение гида, фотографии 📸 на фоне северного сияния, горячий чай