Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Северное сияние — побывать в полярной сказке

Услышать легенды и факты о природном явлении и увезти волшебные фотовоспоминания

5
6 отзывов
Игорь
Игорь – Гид из Мурманска
Лишь для немногих счастливчиков яркое зрелище на ночном небе — обычное дело.

Для всех остальных это событие, которое мечтают увидеть хотя бы раз в жизни.

В поездке вы узнаете, что говорили раньше о загадочной Авроре и как ее объясняют современные физики.

А отыскав правильное место дислокации, приступите к наблюдению за одним из самых красивых 🤩 явлений планеты.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Северное сияние — побывать в полярной сказке
Северное сияние — побывать в полярной сказке

Что вас ожидает

Представления о северном сиянии с древности до наших дней
Мистическому зрелищу на ночном небосклоне, этим внезапно появляющимся и внезапно исчезающим озарениям, люди издавна пытались дать объяснение. Вы узнаете, как менялись представления о ярких всполохах, что человечеству известно о природном явлении сегодня и в каких уголках планеты его можно наблюдать.

На поиски полярной сказки
Непредсказуемое свечение может продолжаться от пяти минут до нескольких суток. Мы заедем за вами вечером и отправимся за пределы Мурманска, на лучшие смотровые площадки, с которых именно в этот день и час вы увидите разворачивающееся магическое представление. До поздней ночи у вас будет возможность насмотреться сиянием и пофотографироваться на его фоне. Затем мы отвезем вас обратно и в течение 7 дней пришлем волшебные фотографии 📸.

Организационные детали

Северное сияние — явление капризное. Как быть?
Вы оставляете заявку, мы отвечаем на все ваши вопросы и согласовываем детали. Вы вносите предоплату и за 2-3 дня до вашего приезда мы выбираем лучший день для поездки. В назначенный день забираем вас в 20:00-20:30 — и в путь!

Что включено в стоимость
Трансфер от отеля и обратно, сопровождение гида, фотографии 📸 на фоне северного сияния, горячий чай

Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания в Мурманске
Северное сияние — побывать в полярной сказке
Северное сияние — побывать в полярной сказке
Северное сияние — побывать в полярной сказке
Северное сияние — побывать в полярной сказке
Северное сияние — побывать в полярной сказке
Северное сияние — побывать в полярной сказке
Северное сияние — побывать в полярной сказке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Я очень люблю край, где родился, знаю его и с огромным удовольствием покажу вам все его незабываемые красоты. Приглашаю вас на экскурсии по всему Кольскому полуострову: полюбоваться северным сиянием, прокатиться на оленях и снегоходе, отведать традиционную кухню заполярного уголка России. Несколько дней вблизи Северного Ледовитого океана наполнят вас энергией и силой на долгое время. Со мной безопасно — я профессиональный спасатель МЧС, все машины на полном приводе 4×4. Думаю о каждом путешественнике, а не гонюсь за массовой конвейерной прибылью. Любая программа гибкая: будем заезжать, куда хочется именно вам, составим индивидуальный маршрут. Увидимся в Мурманске!
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6 реальных отзывов от туристов

10 янв 2021
Игорь и Роман - хорошие гиды. Мы бронировали экскурсию заранее, за несколько месяцев. Ребята выбирали наиболее оптимальный день для поездки - чтобы не было бесполезных выездов. Кроме поездки и ответов на вопросы нас угощали чаем с печеньем, делали фото на профессиональный фотоаппарат. Смело рекомендую данных гидов и данную экскурсию. Кроме этого ездили с ребятами на Териберку. Тоже очень довольны. Спасибо!
16 дек 2020
Это была настоящая ОХОТА за сиянием!!! До семи вечера, все еще сомневались в успешности нашего мероприятия, Игорь сверялся с прогнозами и снимками со спутника. Шансов было у нас не очень много, но все-таки мы решили рискнуть! В девять вечера выехали на охоту, катались по разным локациям, слушали интересный рассказ Игоря об этом природном явлении, и о Северном крае в целом, о событиях ВОВ в этом регионе. На одной из остановок мы подкрепились горячим чаем с шоколадкой, и отправились дальше в путь. Какая звенящая тишина в ночном лесу и красота!!! Когда бы мы еще погуляли ночью в лесу! Все было отлично, не хватало только его… СИЯНИЯ!!! И вот последняя остановка, пора в обратный путь…. все уже почти спят в машине, Игорь говорит, ну давайте еще немножко подождем……. и тут УРА!!!! СИЯНИЕ!!!! Оно все-таки решило показаться нам, ВОСТОРГ!!!! Сна как не было, оживление, фотографии…. Спасибо Игорю за организацию, подготовку и шанс увидеть своими глазами такую красоту!
20 фев 2020
У нас получилось увидеть северное сияние во всей красе: сначала одиночные всполохи, затем сияние разлилось в форме радужной дуги, дальше заняло большую часть неба, на этом разливе продолжались бесконечно меняющиеся свечения. Особенно хочется отметить нашего экскурсовода Игоря. Прекрасный гид с глубокими знаниями истории родного края и природных явлений, замечательный собоседник и рассказчик. Использует современные методы прогноза северного сияния. Особая благодарность за профессиональную съемку и вкусный чай. Ждем фото!!! Благодарим!!!
2 фев 2020
Наше желание исполнилось! Благодаря знаниям и упорству нашего гида мы увидели северное сияние!!! Мы во главе с Игорем охотились за ним 4 часа - был морозный туман и магнитная активность маленькая. Мы уже отчаялись , но Игорь боролся до последнего - и свершилось чудо!!! Очень благодарны нашему гиду за его упорство и ответственное отношение к клиентам - обещал, что увидим северное сияние несмотря ни на что и сделал это!!! Спасибо!
15 янв 2020
В Рождественскую ночь мы охотились за сиянием вместе с Игорем. Он начал обсуждать с нами оргвопросы, еще когда мы были в Мск. И затем за несколько дней до экскурсии обсудили погоду и время выезда. За сиянием действительно пришлось поохотиться - но оно того стоило! Врсторгам не было предела! Игорь и еще один гид из команды фотографировали всех желающих на проф. фотоаппараты и затем отправили всем фото. В общем - было супер! Рекомендуем всем, кто хочет увидеть чудо)
14 янв 2020
В один прекрасный момент я поняла, что мне больше неинтересно ездить в курортные места, жариться под солнцем и маяться от лени на песчаных пляжах. Хотелось иных впечатлений, новых мест и таких троп, где еще не все напрочь вытоптано массовым туризмом. И вот - поездка в Мурманск, город, в который я бы ни за что не поехала еще год назад) Конечно же, основной целью поездки было Северное сияние, и тут мне повезло - Игорь, организатор этой экскурсии, на 1000% выполнил задачу) начиная от просмотра прогнозов, выбора лучшего дня для экскурсии, заканчивая наличием горячего вкуснейшего чая с собой) Северное сияние - это незабываемое явление природы... это правда, очень красиво. Невероятно красиво! Вот стоишь посреди темной ночи, холодно, тишина, луна светит ярко-ярко, на небе Полярная звезда, созвездие Большой медведицы, и вдруг в небе видишь красивейшие переливы зеленого, розового, фиолетового сияния... это не передать словами, это нужно видеть! Оно становится ярче, смешивает цвета, меняет формы, исчезает и появляется снова) и наблюдать его можно, пока оно не закончится - никто не будет торопить и говорить, что пора уезжать. Вместо этого вам нальют горячего чая и предложат сделать еще пару фото) Кстати, наличие фотоаппарата со штативом - приятный и необходимый бонус для неподготовленных и гарантия того, что лучшие фото на фоне сияния останутся на память) Я бесконечно довольна поездкой и благодарна Игорю и его команде за уйму положительных эмоций, за знакомство с севером, за безопасность в поездках, за неравнодушие и теплый приём, а это в наше время большая редкость))) Спасибо!

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Игорь проводит ещё 2 экскурсии

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