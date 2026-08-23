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же как сели в машину, в начале по Нижнему Новгороду, далее по маршруту. Много интересной и познавательной информации. В Ворсме посмотрели красивые дома, прогулялись к озеру. Помимо Ворсмы были ещё в Павлово, посетили музей ножа и краеведческий. Елена организовала нам обед на базе Золотой ключик по 550руб. с человека, было очень вкусно и сытно. Детям и нам очень понравилось.