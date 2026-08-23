Экскурсии на остров Сурин из Нижнего Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Остров Сурин» в Нижнем Новгороде, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
SUP-прогулки
Круизы
3 часа
20 отзывов
Фотопрогулка
до 11 чел.
Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
Лёгкое водное приключение-перезагрузка в мини-группе
Начало: В городе Ворсма
«Зайдём в лесную речку Суринь и пройдём вниз по течению»
Расписание: в будние дни в 10:00 и 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 16:00
27 авг в 10:00
28 авг в 10:00
3500 ₽ за человека
Путешествие в сказочную Ворсму из Нижнего Новгорода
На машине
SUP-прогулки
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в сказочную Ворсму из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Ворсмы: монастырь на острове, музей ножей и незамерзающее озеро Ключи ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У станции метро «Горьковская»
«Незамерзающая речка Суринь — это не Алтай, но очень похоже»
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Сап-приключение на озере Тосканка
Сплавы и рафтинг
SUP-прогулки
4.5 часа
Фотопрогулка
до 7 чел.
Сап-приключение на озере Тосканка
Исследовать самые красивые уголки природной жемчужины Нижегородского края
Начало: В Ворсме
«Наш маршрут проходит через лесную речушку Суринь до голубого озера Ключик и обратно»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 и 15:30
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
Очень красивый маршрут, обязательно посетите, не пожалеете!
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М
Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
Очень понравилось, на маршруте встречали уточек десятка четыре точно, вода что на озерах что на речушке прозрачная, маршрут по реке пролегает через лес, что создает свою атмосферу
Очень понравилось, на маршруте встречали уточек десятка четыре точно, вода что на озерах что на речушке
Очень понравилось, на маршруте встречали уточек десятка четыре точно, вода что на озерах что на речушке
Очень понравилось, на маршруте встречали уточек десятка четыре точно, вода что на озерах что на речушке
Очень понравилось, на маршруте встречали уточек десятка четыре точно, вода что на озерах что на речушке
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Д
Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
красивейший маршрут, приятные инструктора ни разу не пожалели, что сплавились
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Света
Путешествие в сказочную Ворсму из Нижнего Новгорода
Восхитительная экскурсия! Елена нас забрала от места где мы проживали и доставила туда же, это очень удобно. Экскурсия началась сразу
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же как сели в машину, в начале по Нижнему Новгороду, далее по маршруту. Много интересной и познавательной информации. В Ворсме посмотрели красивые дома, прогулялись к озеру. Помимо Ворсмы были ещё в Павлово, посетили музей ножа и краеведческий. Елена организовала нам обед на базе Золотой ключик по 550руб. с человека, было очень вкусно и сытно. Детям и нам очень понравилось.

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Александра
Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
У нас была отличная поездка! На какой-то детальный исторический экскурс в историю рассчитывать не приходится, но ребята-инструкторы - мастера своего
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дела! Была отличная фото-прогулка, а после нас даже угостили легким перекусом! Маршрут нетрудный, но надо учитывать обилие поворотов, речка извилистая. Купаться в июне нам показалось холодно, не зря вода там ледяная засчет подводных ключей.

У нас была отличная поездка! На какой-то детальный исторический экскурс в историю рассчитывать не приходится, но
У нас была отличная поездка! На какой-то детальный исторический экскурс в историю рассчитывать не приходится, но
У нас была отличная поездка! На какой-то детальный исторический экскурс в историю рассчитывать не приходится, но
У нас была отличная поездка! На какой-то детальный исторический экскурс в историю рассчитывать не приходится, но+1
У нас была отличная поездка! На какой-то детальный исторический экскурс в историю рассчитывать не приходится, но
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О
Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
Все было отлично. Сплав очень понравился, интересный маршрут, потрясающие виды. Идеальный вариант, чтобы «разбавить» городские экскурсии, если вы приезжаете в Нижний на несколько дней
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Д
Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
Прекрасная прогулка по очень живописным местам. Чёткий и понятный инструктаж до начала сплава. Неравнодушные и отзывчивые молодые инструкторы.
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Екатерина
Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
Супер трип, нам все понравилось
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Я
Путешествие в сказочную Ворсму из Нижнего Новгорода
Поездка была максимально расслабленная (для нас), такое соединение с природой. Очень красивые места, душа разворачивается) Монастырь на озере, потом спрятавшееся
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в лесу озеро Ключик с голубой альпийской водой, по дороге собирали землянику. Это не экскурсия в прямом смысле этого слова, а медитативная поездка для гармонизации духа. Минимум информации, но уставший мозг нуждается в перезагрузке. И она случилась, за что большое спасибо Елене!

Поездка была максимально расслабленная (для нас), такое соединение с природой. Очень красивые места, душа разворачивается) Монастырь
Поездка была максимально расслабленная (для нас), такое соединение с природой. Очень красивые места, душа разворачивается) Монастырь
Поездка была максимально расслабленная (для нас), такое соединение с природой. Очень красивые места, душа разворачивается) Монастырь
Поездка была максимально расслабленная (для нас), такое соединение с природой. Очень красивые места, душа разворачивается) Монастырь
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Анна
Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
Все очень понравилось. Маршрут и инструктор Арсений потрясающие
Все очень понравилось. Маршрут и инструктор Арсений потрясающие
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Всего 22 отзыва в Нижнем Новгороде в категории "Остров Сурин"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Остров Сурин»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка;
  2. Путешествие в сказочную Ворсму из Нижнего Новгорода;
  3. Сап-приключение на озере Тосканка.
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кремль;
  2. Набережная;
  3. Нижегородский Кремль;
  4. Чкаловская лестница;
  5. Рождественская улица;
  6. Большая Покровская улица;
  7. Стрелка;
  8. Мосты;
  9. Старый город;
  10. Верхневолжская Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2026
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Остров Сурин" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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