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Фотопрогулка
до 11 чел.
Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
Лёгкое водное приключение-перезагрузка в мини-группе
Начало: В городе Ворсма
«Зайдём в лесную речку Суринь и пройдём вниз по течению»
Расписание: в будние дни в 10:00 и 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 16:00
27 авг в 10:00
28 авг в 10:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в сказочную Ворсму из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Ворсмы: монастырь на острове, музей ножей и незамерзающее озеро Ключи ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У станции метро «Горьковская»
«Незамерзающая речка Суринь — это не Алтай, но очень похоже»
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 7 чел.
Сап-приключение на озере Тосканка
Исследовать самые красивые уголки природной жемчужины Нижегородского края
Начало: В Ворсме
«Наш маршрут проходит через лесную речушку Суринь до голубого озера Ключик и обратно»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 и 15:30
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Очень красивый маршрут, обязательно посетите, не пожалеете!
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М
Очень понравилось, на маршруте встречали уточек десятка четыре точно, вода что на озерах что на речушке прозрачная, маршрут по реке пролегает через лес, что создает свою атмосферу
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Д
красивейший маршрут, приятные инструктора ни разу не пожалели, что сплавились
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Восхитительная экскурсия! Елена нас забрала от места где мы проживали и доставила туда же, это очень удобно. Экскурсия началась сразу
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У нас была отличная поездка! На какой-то детальный исторический экскурс в историю рассчитывать не приходится, но ребята-инструкторы - мастера своего
+1
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О
Все было отлично. Сплав очень понравился, интересный маршрут, потрясающие виды. Идеальный вариант, чтобы «разбавить» городские экскурсии, если вы приезжаете в Нижний на несколько дней
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Д
Прекрасная прогулка по очень живописным местам. Чёткий и понятный инструктаж до начала сплава. Неравнодушные и отзывчивые молодые инструкторы.
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Супер трип, нам все понравилось
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Я
Поездка была максимально расслабленная (для нас), такое соединение с природой. Очень красивые места, душа разворачивается) Монастырь на озере, потом спрятавшееся
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Все очень понравилось. Маршрут и инструктор Арсений потрясающие
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Всего 22 отзыва в Нижнем Новгороде в категории "Остров Сурин"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Остров Сурин»
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